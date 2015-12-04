Выступая на 22-ом заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Белграде, глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмар Мамедъяров в привычном для официального Баку ключе представил свою страну в качестве жертвы агрессии. При этом он добавил:"Одинаковый подход к агрессору и жертве агрессии никогда не приводит к желанному результату. Удовлетворение агрессора только лишь воодушевляет его».

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Даже ленивому ясно лицемерие подобного заявления, равно как и очевидно то, кому в первую очередь адресовано принятое по итогам работы вышеуказанного заседания обращение глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ: «Мы особо осуждаем использование миномётов и другого тяжёлого вооружения и выражаем глубокое сожаление в связи с тем, что это оружие привело к жертвами среди гражданского населения. Карабахский конфликт не может быть решён военным путём, и нет оправдания гибели мирных жителей. Мы призываем стороны в наиболее короткие сроки снизить напряжение и защитить жизни. Сопредседатели предложили механизмы по снижению рисков, включая механизм расследования инцидентов, которые мы призываем принять».

Словно желая в очередной раз продемонстрировать, что для него воззвания международных посредников — лишь пустой звук, Азербайджан практически единовременно с призывом миротворцев совершил новую провокацию с человеческими жертвами. 4 декабря, примерно в 04:30 часов по местному времени, на северо-восточном направлении линии соприкосновения войск (вблизи села Талиш Мартакертского района) азербайджанская сторона предприняла очередную попытку разведывательно-диверсионной вылазки. Хотя подразделения Армии обороны НКР своевременно засекли и отбросили спецподразделение противника на исходные позиции, в ходе боя смертельное ранение получил военнослужащий Армии обороны НКР Эрик Эдикович Григорян, 1995 года рождения.

Помимо диверсионно-разведывательных действий, 3 декабря в течение дня и в ночь на 4 декабря азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня порядка 80 раз, произведя по карабахским позициям свыше 650 выстрелов из стрелкового оружия, а также из 60-ти и 82-ух миллиметровых миномётов (в общей сложности — 240 снарядов), гранатомётов типа АГС-17 и РПГ-7 (15 снарядов) и ракетно-артиллерийской установки TR-107 турецкого производства (4 снаряда). Азербайджанские вооружённые силы продолжали нарушать режим прекращения огня из миномётного и ракетного оружия и в течение 4 декабря.

Вот истинное лицо бакинских властей — говорить одно, а делать совершенно противоположное.

Проблему агрессора и жертвы легко можно раскрыть, отследив ключевые моменты развития конфликта между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. Не вдаваясь в предысторию конфликта, напомним лишь, что Нагорный Карабах, стремясь восстановить историческую справедливость, воспользовался судьбоносным моментом распада СССР и реализовал своё исконное право на самоопределение — провозгласил независимость, а в ответ азербайджанские власти проявили неприкрытую агрессию — посредством погромов и резни армянского населения по всему Азербайджану, блокады, массированных артобстрелов и бомбёжек мирных населённых пунктов НКР, а затем и широкомасштабной войны попытались подавить национально-освободительное движение армян Нагорного Карабаха, включённого нелегитимным решением большевиков в начале тридцатых годов 20-го века в новообразование под названием Азербайджан.

На начальном этапе широкомасштабной азербайджанской агрессии (1991−1992 гг.) провозглашённая Нагорно-Карабахская Республика потеряла весь Шаумянский район (до сих пор он находится под оккупацией), большую часть Мартакертского района НКР, части некоторых других районов. Оккупация и этническая чистка грозили всей республике, однако карабахцам удалось мобилизовать имеющиеся силы и ресурсы, выстоять и победить, несмотря на неоднократные попытки реванша со стороны Баку.

После многократных безуспешных попыток захватить НКР и позорных поражений, тогдашнее азербайджанское руководство в лице Гейдара Алиева поняло бесперспективность и катастрофичность силового пути решения проблемы, и в первую очередь для Азербайджана. Осознав, что продолжение боевых действий грозит Азербайджану утратой новых территорий, потерей жизненно важных водной, энергетической, газовой магистралей и в целом разрушением азербайджанской государственности, тогдашний президент Гейдар Алиев согласился на подписание в мае 1994-го года соглашения о прекращении огня…

Свежая ещё память вроде бы должна образумить официальный Баку, но нет. Гипертрофированные политические амбиции никак не дают нынешним бакинским властителям смириться со сложившейся ситуацией, и они продолжают тщетные попытки подавить волю карабахского народа грубой силой, жертвуя при этом жизнями простых азербайджанцев, которым в принципе Нагорный Карабах не нужен, и которые не горят желанием погибать за чужую землю.

Как и в течение всего 2014-го года, азербайджанская сторона с начала нынешнего года интенсивно нарушает режим перемирия по всей протяжённости линии соприкосновения войск, обстреливая боевые позиции Армии обороны НКР из различных видов стрелкового оружия (АК, СВД, ПК, РПК, «Чёрной стрелы», «Истиглал»), а также регулярно предпринимает разведывательно-диверсионные вылазки. Более того, уже много месяцев противник средь бела дня активно применяет артиллерию, категорически запрещённую в условиях перемирия.

«Азербайджано-карабахский конфликт, как вы знаете, один из сложных конфликтов не только на постсоветском пространстве, но и в мире, — заявил президент НКР Бако Саакян на ноябрьской пресс-конференции, посвящённой Дням Арцаха в Москве. — Официальный Степанакерт — сторонник мирного и всеобъемлющего урегулирования данного конфликта. К сожалению, подобного подхода не придерживается Азербайджан, где армяноненавистничество стало официальной государственной идеологией. Азербайджанская сторона намеренно и постоянно нарушает режим прекращения огня, проводит акции террористического и диверсионно-подрывного характера. В результате всего этого имеются многочисленные жертвы, среди которых достаточно высокий процент составляют невинные граждане. Но интенсивные нарушения режима прекращения огня со стороны противника, благодаря высокой армейской выучке, боевому духу личного состава нашей Армии обороны, являющейся основным гарантом безопасности нашего народа, не меняют и не могут изменить военно-политический расклад сил в регионе и никоим образом не отражаются на фактических границах. Таким образом, деструктивная политика Азербайджана по своей сути бесполезна и бесперспективна».

Помимо ведения на фоне громких миротворческих заявлений необъявленной войны на карабахском фронте, Азербайджан подвергает регулярному обстрелу приграничные сёла Республики Армения, в результате чего гибнут мирные граждане.

Ложное чувство вседозволенности и безнаказанности создаётся у официального Баку также благодаря общим и безадресным, по сути, призывам международных структур, практически ставящих знак равенства между нарушителем режима прекращения огня и обороняющейся стороной. Это позволяет агрессору уходить от международной ответственности за убийства, совершённые в условиях неотменённого перемирия.

Следует особо отметить, что азербайджанские власти, не желая разоблачения своих агрессивных действия, на протяжении уже многих лет препятствует созданию международного механизма расследований инцидентов на линии соприкосновения войск сторон конфликта. Нагорно-Карабахская Республика, наоборот, признавая важность укрепления доверия и безопасности между сторонами конфликта и в целях исключения новой военной эскалации, неоднократно выступала с инициативами по снижению напряжённости и обеспечению стабильности на границе.В частности, в 2001-ом году руководство НКР посредством сопредседателей Минской группы ОБСЕ передало азербайджанской стороне пакет мер по укреплению доверия, включающий сотрудничество сторон конфликта по всем направлениям, в том числе в сфере военной безопасности. Среди мер было предложено подтверждение высшим руководством сторон своей приверженности сохранению действующего режима прекращения огня и разрешению конфликта исключительно мирными средствами под эгидой ОБСЕ, а также установление линий прямой связи между сторонами и/или их оперативными штабами, в том числе на локальном уровне.В 2004-ом году Нагорно-Карабахская Республика предложила установить постоянное наблюдение за режимом прекращения огня посредством расширения состава офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.В 2006-ом году НКР предложила, чтобы все три стороны взаимно подтвердили свои обязательства по укреплению режима прекращения огня, закреплённые в соглашении, достигнутом под эгидой ОБСЕ между Нагорно-Карабахской Республикой, Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и вступившем в силу с 6 февраля 1995-го года.В 2012-ом году Степанакерт предложил в качестве первого шага в период религиозных праздников (Пасха и Новруз) отвести с линии соприкосновения снайперов и воздерживаться от любых провокационных действий. И сегодня Нагорно-Карабахская Республика остаётся приверженной исключительно мирному урегулированию конфликта посредством переговоров, периодически напоминает о мерах по укреплению доверия и безопасности, однако все мирные инициативы неизменно блокируются азербайджанской стороной.

Выставляя себя в роли жертвы, власти предержащие Азербайджана неустанно повторяют набившие оскомину фразы о «20% оккупированных территорий», «миллионе беженцев», «разрушении мусульманских памятников», «четырёх резолюциях Совета Безопасности ООН» и т.д. К слову заметим, что резолюции СБ ООН (822, 853, 874 и 884), принятые в самый разгар военных действий в зоне азербайджано-карабахского конфликта (с 30 апреля по 12 ноября 1993 года), в большей мере были обращены к Азербайджану, ибо власти этой страны, несмотря на все призывы международного сообщества и усилия посредников, не отказывались от своих агрессивных намерений и не раз предпринимали наступательные действия против НКР, блокируя посреднические усилия и нарушая договорённости о перемирии, используя их для перегруппировки сил с целью нанесения «решительного удара», который, как известно, обернулся против них самих. Также давно уже разоблачены явно завышенные цифры относительно «оккупированных территорий» и беженцев, а мусульманские памятники в НКР, в том числе азербайджанские, находятся под государственной охраной, в чём легко убедиться, посетив республику.

Теперь снова вернёмся к проблеме агрессора и жертвы. Думаю, не раскрою секрета, если скажу, что скорейшая выработка и имплементация механизмов расследований приграничных инцидентов позволят выявить истинного нарушителя режима прекращения огня и избежать безадресных призывов к сторонам конфликта, которые вызывают у агрессора ложное ощущение вседозволенности и безнаказанности, вплоть до того, что он угрожает не только уничтожением Нагорно-Карабахской Республики, но и «возвращением Иревана»…

Между тем признание международным сообществом и самим Азербайджаном реалий, а именно исконного права арцахцев на самоопределение и юридическое признание Нагорно-Карабахской Республики, привели бы к установлению стабильности и долгосрочного мира в регионе, которому и так хватает внешних вызовов.