На днях на территории села Иванян Аскеранского района Нагорно-Карабахской Республики во время земледельческих работ была обнаружена шариковая бомба — ещё один неразорвавшийся боеприпас, доставшийся в наследство от широкомасштабной войны, развязанной Азербайджаном против самоопределившегося Нагорного Карабаха. Бомба была уничтожена сапёрной группой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям НКР. Работа по исследованию заминированных участков, обнаружению и обезвреживанию неразорвавшихся снарядов продолжается. Только со стороны группы реагирования Госслужбы по чрезвычайным ситуация на территории республики обнаружено и обезврежено более 210 единиц различных видов мин, ракет и гранат, а также более 13 тысяч патронов разного калибра.

saperka.ru Противопехотная фугасная мина нажимного действия

Мины и другие невзорвавшиеся боеприпасы являются самым коварным наследием продолжительной войны в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах — первая из зон конфликта на территории бывшего Советского Союза, где проблема противопехотных мин обрела особую актуальность. На начальном этапе войны почти половина территории НКР оказалась под оккупацией Азербайджана. По некоторым данным, на территории НКР за весь период военных действий с 1991 по 1994 годы насчитывалось более 100 тысяч мин и снарядов разного типа, заминировано более 15 000 гектаров земли — для небольшого региона эти показатели катастрофически высоки.

Эксперты считают, что если соотнести эту цифру с количеством и плотностью населения, а также с размерами республики, то уровень поражённости территории Нагорного Карабаха можно сравнить с афганским. Заминированными оказались тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, посевные площади, пастбища, сады, дороги, другие стратегически важные объекты, и с заключением перемирия в 1994 году первоочередной задачей властей НКР стало срочное разминирование с целью обеспечения безопасного возвращения беженцев и перемещённых лиц. Наибольшее количество мин и других снарядов было концентрировано в Мартакертском районе, сёла которого чаще других переходили из рук в руки. Кроме того, вследствие регулярных бомбёжек авиацией противника мирных населённых пунктов, в республике по сей день обнаруживаются неразорвавшиеся шариковые и другие бомбы.

После прекращения широкомасштабных военных действий и установления перемирия на карабахском фронте (в мае 1994 года) правительство НКР разработало специальную программу разминирования. В результате проверки населённых пунктов всех районов на наличие там невзорвавшихся боеприпасов было зарегистрировано и нанесено на карту 274 минных полей. Специальная группа стала работать над информацией о пострадавших. Была также проведена образовательная кампания среди населения с целью информирования людей об опасности мин и невзорвавшихся боеприпасов, создана оперативная служба реагирования на звонки об обнаруженных снарядах.

Обезвреживанием неразорвавшиеся снарядов на территории Нагорного Карабаха занялись инженерные подразделения Армии обороны НКР и Управление по чрезвычайным ситуациям республики (ныне — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям НКР). Работы осложнялись тем, что в период активных вооружённых действий территории несколько раз переходили из рук в руки, карты минных полей отсутствовали, сложный рельеф местности требовал соответствующей методики и техники обезвреживания, а имеющийся потенциал не мог обеспечить желаемых результатов. И, несмотря на предпринимаемые усилия по разминированию, люди продолжали гибнуть и калечиться от этой притаившейся и растянутой во времени смерти.

С марта 1995 года в НКР, в соответствии с договорённостью с властями республики, к процессу разминирования подключилась гуманитарная организация The HALO TRUST, занимавшаяся разминированием в Афганистане, Анголе, Камбодже, Чечне, Эритрее, Мозамбике, Косово, Сомали, Шри-Ланке и других регионах. Основной упор был сделан на подготовку специалистов, обучение гражданских лиц гуманитарному разминированию. С мая 1995 года по апрель 1996 года организацией было обезврежено 888 мин и 6886 невзорвавшихся боеприпасов (около 50 тонн), аграрному сектору экономики республики возвращено порядка 3000 гектаров земли, подготовлено около 30 разнопрофильных специалистов-минёров. Однако по исчерпанию финансовых дотаций деятельность The HALO TRUST в Нагорном Карабахе была приостановлена.

В 2000 году по рекомендации Кавказского бюро The HALO TRUST, изучившего нужды НКР в разминировании, организация вернулась в Нагорный Карабах. С того времени проведены работы на сотнях участков, благодаря чему стали пригодными для сельскохозяйственных работ тысячи гектаров земли. Организация намерена, при наличии необходимых средств, остаться здесь вплоть до полного разминирования территории республики.

В республике продолжается осуществление программ по информированию населения о минной опасности. При этом особое внимание уделялось учащимся общеобразовательных школ, потому что особенно уязвимыми являются дети и подростки. Согласно статистическим данным, около одной трети несчастных случаев происходит во время игр, и жертвами их становятся, в основном, подростки в возрасте от 14 до 19 лет. Благодаря предпринимаемым мерам число пострадавших от мин и других боеприпасов в последние годы значительно сократилось, в частности, среди детей. В целом, если в первые годы после заключения перемирия по причине подрывов на минах ежегодно гибло 35−40 человек, то сегодня число жертв снизилось до пяти. Нерасчищенной от мин и других боеприпасов остаётся до 5% территории республики. Это в основном земли, находящиеся в лесных или горных массивах, разминирование которых требует больших усилий.

Очевидно, что пока не будет достигнуто политическое урегулирование конфликта, полное разминирование территорий, вовлеченных в него, практически неосуществимо. А значит, угроза притаившейся смерти остаётся…