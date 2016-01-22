Степанакерт, 22 января, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Карабахский исследователь, автор ряда монографий о городе Шуши Грачик Арутюнян на протяжении многих лет изучает надписи старых кладбищ и историко — архитектурных памятников Шуши. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте.

«Моя цель — по возможности спасти от забвения останки прошлого, тем самым не дать возможности посторонним фальсифицировать нашу историю. Надписи на могильных плитах являются важным источником информации о бурных событиях не столь давнего прошлого. Они дополняют истинными фактами историю края, несмотря на то, что о Шуши писалось очень много», — утверждает Арутюнян.

По его словам, в Шуши имеется несколько старых кладбищ — 5 армянских, 1 русское, 1 армяно-русское, 1 персидское.

«Русское кладбище занимает примерно 3 тысячи квадратных метров от внешней стороны стен Шушинской крепости. В целом здесь 80 могил. Надгробные плиты, имеющие различные виды и формы, датированы 19−20 веками. По надписям на них, к примеру, можно узнать, что согласно заключённому в 1805 году в лагере царской армии на берегу реки Курак договору, в Шуши был дислоцирован 6-й пограничный полк под командованием Лисаневича. Привлекает внимание расположенный посередине кладбища огромный надгробный камень прямоугольной формы и высотой примерно в 2,5 метра, который установлен на могиле полковника Федора Семёнова, сына коменданта Шуши и следующего командира вышеуказанного полка. Камни свидетельствуют о том, что возглавляемое им подразделение под общим командованием графа Ивана Федоровича Паскевича приняло участие в целом ряде сражений и дошло до берегов Евфрата», — рассказывает он.

На кладбище наряду с военными были захоронены и проживавшие тогда в городе гражданские лица — госслужащие, работники суда, почты, системы образования, а также полицейские. Это — титулярный советник Емельян Целовальников, судебный пристав Василий Афанасьев, мировой судья Борис Фишер, военный комендант, полковник Илья Цумфорд — «доблестный воин и верный слуга Царю и Отечеству» (как высечено на камне), унтер-офицер Иван Привалов, «убитый во время беспорядков 12 июля 1906 года, исполнил свой долг верной службой и полёг с честью в борьбе кровавой, разнимая армян и татар, царю тем службу сослужив», командир 6-го пограничного полка русской армии, полковник Федор Семенов, титулярный советник Григорий Дмитриев, жена государственного советника Дескупа — Аннет Александровна, Федор Анацкий, сопровождавший государственную почту в Горис и убитый во время «межнациональной стычки», рядовой 3-й роты 154-го Дербентского полка Никифор Перухалов, полячка Ядвига Загорская и др.

«Изучая русское кладбище города Шуши, я пришёл к выводу, что оно имело такую же плачевную судьбу, какой удостоились армянские и другие христианские кладбища, — констатирует Грачик Арутюнян. — Многие могилы были разрушены и разграблены мусульманами, в руках которых город определённое время находился. Перед нами предстают полуразрушенные надгробные памятники и отдельные их фрагменты, сдвинутые с места или вовсе перевёрнутые плиты, выкорчёванные или разбитые кресты. История стала жертвой конфессиональной непримиримости».

Исследователь утверждает, что он изучил бы и азербайджанское кладбище, однако в Шуши старого азербайджанского кладбища нет.

По его словам, в целом из этнографических надписей можно сделать вывод о том, что Шуши был известен не только на Кавказе, но и в цивилизованной Европе, занимая определённое место в её культурной жизни.

«Надписи свидетельствуют о том, что интеллигенция города получила образование в Санкт-Петербурге, Берлине, Париже и других ведущих европейских городах, — говорит Грачик Арутюнян. — Установлено, что в Шуши проживало более 170 династий. Представители династий Шахназарянов, Жамгарянов, Чгнаворянов, Мелик-Пашаянов, Паранджановых, Хандамирянцев, Джилавянов, Бабаян-Тамирянцев, Тарумянцев, Ерамишянцев и многих других были известны далеко за пределами края, в передовых европейских и российских кругах. Надписи также говорят, что Шуши имел крепкие торгово-экономические, духовные и культурные связи с внешним миром, был в своё время одним из центров Кавказа».

Карабахский исследователь издал несколько монографий по этнографическим надписям Шуши. Весь собранный материал даёт конкретные сведения об истории, культуре, искусстве, торговле, быте города, игравшего в своё время значимую роль в Закавказье.