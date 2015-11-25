Коварное нападение турецкой стороны на российский самолёт Су-24М на севере Сирии напоминает случай, имевший место 12 ноября прошлого года в воздушном пространстве над восточной частью карабахско-азербайджанской границы. Тогда по аналогичному сценарию был сбит вертолёт МИ-24 Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики, осуществлявший обычный учебно-тренировочный полёт неподалёку от линии соприкосновения войск сторон конфликта.

murana.ru Карнавальная маска

Правда, в отличие от руководства Турции, не испытывающего, судя по всему, и тени раскаяния, официальный Баку на фоне нарастающего осуждения со стороны международного сообщества провокации в небе над Нагорным Карабахом предпринял неуклюжие попытки оправдать свой вероломный шаг тем, что якобы «армянская авиация, выполняя боевые маневры, предприняла попытки атаковать азербайджанские позиции». Любопытно, что сами азербайджанцы вольно или невольно разоблачили пропагандистские уловки собственных властей, в частности, выложив в интернет видеосъёмку азербайджанских военнослужащих с боевых позиций, где чётко видно, что выстрел был произведён исподтишка в очевидно не готовый к такому повороту событий вертолёт, сбитый, кстати, попаданием в хвостовую часть. О том, что у винтокрылой машины не было никакого намерения атаковать азербайджанские позиции, фактически говорил и азербайджанский военный эксперт Узеир Джафаров, который, недоумевая, «как этот вертолёт оказался вблизи наших постов», предположил, что «это ошибка, скорее всего, пилота».

Между тем, как и в случае с другими «убийцами исподтишка», азербайджанский военнослужащий, сбивший армянский вертолёт, был оперативно награждён в Баку «за бдительность и героизм во время несения службы». Это, несомненно, свидетельствует о заранее спланированной провокации (как и в случае с российским самолётом вблизи турецкой границы). Более того, грубо нарушая режим прекращения огня и элементарные человеческие и моральные нормы, азербайджанская сторона долго держала под интенсивным обстрелом место падения вертолёта, не давая карабахским военнослужащим подойти к погибшим лётчикам. Однако, пока азербайджанские чиновники различного ранга, воодушевлённые, по сути, хулиганским уничтожением учебно-тренировочного вертолёта, высокомерно намекали солидным международным организациям, что лишь от желания Баку зависит доступ к месту крушения машины, спецподразделения Армии обороны НКР, не дожидаясь сомнительного азербайджанского «добра», хладнокровно провели высокопрофессиональную операцию, в результате которой удалось вытащить с места сбитого вертолёта тела членов экипажа, а также необходимые для проведения расследования части машины. (Примечательно, что в ходе аналогичной операции спецподразделений России и сирийской армии был спасён штурман самолёта Су-24М).

Тем временем указанная авантюра Баку практически перечеркнула последние достижения мирного процесса, и регион Южного Кавказа вновь встал перед реальной угрозой широкомасштабной войны. Практически то же самое, вследствие провокации турецкой стороны, мы имеем сегодня и на Ближнем Востоке.

Анализируя два вышеназванных эпизода, можно констатировать, что Баку и Анкара действуют практически в одном ключе — оперируя высокими словами о мире и добрососедстве, приверженности общечеловеческим ценностям, они на деле являются проводниками зла и, руководствуясь необоснованными амбициями и узкокорыстными целями, исподтишка нагнетают и без того крайне накалённую ситуацию в регионах, бросая вызов мировой цивилизации.

В этой связи весьма актуальное заявление сделал 25 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин:

«Действующее руководство Турции проводит целенаправленную поддержку исламизации своей страны. Проблема ведь не в той трагедии, с которой мы столкнулись вчера (инцидент с российским самолетом Су-24 — авт.), проблема гораздо более глубокая. Мы наблюдаем, и не только мы, уверяю вас, это видят во всем мире, что сегодняшнее руководство Турции в течение значительного количества лет проводит достаточно целенаправленную внутреннюю политику по поддержке исламизации своей страны. Мы сами поддерживаем ислам и будем это делать, но речь идет о поддержке такого более радикального, что ли, направления. И это само по себе создает очень неблагоприятную среду, атмосферу, которую на первый взгляд и не видно».

Как говорится, маски сброшены, и даже ленивому понятно, что циничное нападение на бомбардировщик Су-24 будет иметь весьма негативные последствия для российско-турецких отношений. От провокации своего «старшего брата» косвенно, но ощутимо пострадал и Азербайджан. Официальный Баку оказался в весьма щекотливом положении — для него наступает момент истины: он либо по привычке должен встать на сторону старшего брата-провокатора, либо должен осудить его, как это сделали бы власти предержащие любого нормального государства… Однако, по всей видимости, не желая портить вроде бы налаживающиеся отношений с великим северным соседом, власти в Баку предпочтут отмолчаться, продолжая носить маски в ожидании лучших для себя времён…