



Антиармянские инсинуации бакинской пропаганды в связи ходжалинскими событиями 24-летней давности уже набили оскомину у международного сообщества. В несуразном стремлении убедить в своей версии событий официальный Баку не гнушается никакими средствами — грубо искажает действительность, преподносит факты с точностью до наоборот, фальсифицирует исторические источники… И приходится только сочувствовать политикам, общественным деятелям и обычным гражданам, оказавшимся в тенетах этой бесчестной пропаганды.

В армянском экспертном сообществе считают раскручиваемый бакинскими идеологами «геноцид» азербайджанцев в Ходжалу мифом, созданным ещё Гейдаром Алиевым и подхваченным престолонаследником Алиевым-младшим с целью отвлечения внимания международной общественности от массовых погромов и резни армян в Сумгаите, Баку, Кировабаде и многих других населённых пунктах Азербайджана, чудовищной расправы над стариками, женщинами и детьми в карабахском селе Марага, где в апреле 1992 года вторгшиеся подразделения регулярной армии Азербайджана зверски расправились с порядка 100 мирными жителями, и в целом зверствами азербайджанских вооружённых формирований в ходе крупномасштабной военной авантюры против Нагорно-Карабахской Республики, завершившейся для Баку полным крахом. При этом бакинские пропагандисты изо всех сил стараются не замечать общеизвестные факты и свидетельства, в том числе оценки некоторых бывших высокопоставленных лиц Азербайджана, правозащитников, журналистов и жителей Ходжалу о вышеупомянутых событиях, опровергающих фальшивую официальную версию.

Иными словами, трагические событий в Ходжалу стали для официального Баку своеобразным спекулятивным политико-пропагандистским капиталом. При этом спекуляции охватывают несколько направлений: история населённого пункта Ходжалу и предыстория событий 1992 года, цель, ход и результаты военной операции, гуманитарный коридор, количество жертв, состояние трупов, участие советской воинской части и т.д. Но за всем этим стоит главный вопрос — кто подлинный виновник ходжалинской трагедии и почему не удалось предотвратить гибель многих ни в чём не повинных людей?

Попытаемся разобраться по пунктам, вкратце остановившись на каждом из них.

История Ходжалу и предыстория событий 1992 года

Ходжалу, ныне — Иванян, находится примерно в 10-ти километрах от столицы НКР — г.Степанакерта. Это одно из наиболее древних армянских поселений на территории Арцаха (Карабаха). Согласно Всесоюзной переписи населения в 1926 году Ходжалу было селом с населением 888 человек, подавляющее большинство которых являлось армянами. Азербайджанцы начали селиться здесь ближе к середине XX века, и уже в начале 60-х гг. возле армянского появилось и азербайджанское Ходжалы. В семидесятые годы армянское село уже не упоминается.

В связи с этим политолог Александр Манасян отмечает: «Ходжалу стал первым населённым пунктом, где была осуществлена политика этнической чистки в отношении армян в ходе Карабахского конфликта. В ноябре 1989 года в Ходжалу в русле политики азербайджанизации (т.е. тюркизации) Нагорного Карабаха были размещены турки-месхетинцы из Средней Азии, а в 1990 году — и азербайджанцы из Армении».

«Первая азербайджанская семья появилась в Ходжалу в 1935 году, а последняя армянская семья покинула Ходжалу в 1969 году, — комментирует депутат Национального собрания НКР нескольких созывов Максим Мирзоян. — В 1988−90 годах сюда завезли более 2 тысяч турков-месхетинцев из Ферганской долины Узбекистана и порядка 2 тысяч «еразов» (переселенцев из Армении), бросив их, как говорится, из огня в полымя. Согласно постановлению ЦК компартии СССР и Совета министров от 24 марта 1988 года «О мерах по ускорению социально-экономического развития НКАО в 1988—1995 годах» было выделено 400 миллионов рублей на выполнение данной программы. Однако руководство Азербайджана по своему использовало эти средства, построив в период с 1988 по 1990 гг. в Ходжалу более 20 предприятий. Для завезённых турков-месхетинцев и «еразов» в короткие сроки было построено жильё — индивидуальные и многоквартирные дома со всеми удобствами. Таким образом, в срочном порядке численность населения Ходжалу в 1991-м была доведена до 6000 человек вместо 2135 в 1989-м. Ходжалу получил статус города, а на карте Азербайджана появился искусственный Ходжалинский район, охватывающий весь Аскеранский и часть Мартунинского района Нагорного Карабаха. Кроме того, в Ходжалу осели боевики Народного фронта Азербайджана. Власти Азербайджана перебросили в Ходжалу подразделения ОМОНа общей численностью в 400 человек. За период до падения Ходжалу было убито более 20 мирных граждан армянской национальности, похищено 16 человек, с ближайших колхозных и личных угодий угнаны тысячи голов крупного и мелкого рогатого скота. C ноября 1991 года Степанакерт и близлежащие армянские сёла постоянно обстреливались из Ходжалу из установок «Град» и «Алазань», 72-и миллиметровых гаубиц. Кроме того, Ходжалу перекрывал связь Аскеранского и Мартакертского районов со Степанакертом».

Тем временем, как рассказывают очевидцы, по причине продолжавшейся блокады, наличия большого количества беженцев, отсутствия горючего, вынужденного простаивания предприятий, осады межрайонных дорог и др. ситуация в НКР и в особенности в столице — г. Степанакерте, всё ухудшалась, исчерпались продукты питания, медикаменты, горючее, в результате чего разблокирование аэропорта и обезвреживание огневых точек противника в Ходжалу стали крайне важным шагом для физического выживания населения Нагорного Карабаха, которое Баку фактически пытался обречь на гибель.

Цель военной операции

Ходжалинская военная операция Сил самообороны НКР преследовала цель подавления огневых точек в Ходжалу, из которых вёлся регулярный ракетно-артиллерийский обстрел столицы республики — г. Степанакерта и близлежащих населённых пунктов, а также разблокирования автомобильной дороги из Степанакерта в райцентр Аскеран и единственного в новонезависимой республике аэропорта, расположенного вблизи Ходжалу.

Данную объективно необходимую с военной и гуманитарной точек зрения операцию бакинская пропаганда пытается представить в качестве «специальной операции по уничтожению мирного азербайджанского населения». На самом же деле подобные цели в отношении армянского мирного населения преследовали азербайджанские власти, которые превратили Ходжалу в плацдарм для нападения на близлежащие населённые пункты НКР, райцентр Аскеран и столицу республики. Необходимость нейтрализации ходжалинской военной базы диктовалась не только фактом регулярных артобстрелов из Ходжалу, но и концентрации там живой силы и оружия наступательного плана. Как уже отмечалось выше, власти Азербайджана перебросили в Ходжалу многочисленные подразделения ОМОНа, кроме того, там базировались боевики Народного фронта Азербайджана. Руководство НКР, исходя из необходимости обеспечить безопасность населения, обязано было пресечь готовящуюся операцию вооружённых сил АР по штурму Аскерана, а в дальнейшем и Степанакерта.

Результаты операции

Военная операция Сил самообороны НКР по подавлению огневых точек в Ходжалу и разблокированию аэропорта (командир — А.Тер-Тадевосян) началась 25 февраля 1992-го в 23.30 и завершилась 26 февраля в 3 часа.

В результате штурма Ходжалу Силы самообороны подавили огневые точки противника, освободили 13 армянских заложников, в том числе 1 ребёнка и 6 женщин, взяли в качестве трофея 2 реактивные установки залпового огня ММ-21 «Град», 4 установки «Алазань», одну 100-миллиметровую гаубицу и 3 единицы бронетехники. Помимо трупов азербайджанских боевиков, Спасательная служба НКР «Арцах» выявила в Ходжалу и его окрестностях 11 трупов мирных граждан.

Подразделения Сил самообороны НКР оставили мирным жителям коридор для их безопасного ухода из зоны военных действий, о чём азербайджанская сторона была заранее предупреждена. Однако избежать жертв среди мирного населения не удалось.

Гуманитарный коридор и причины гибели людей

О подготовке операции по подавлению огневых точек Ходжалу власти НКР оповестили азербайджанскую сторону ещё за два месяца до её начала. Силы самообороны НКР предоставили мирным жителям коридор для их безопасного ухода из зоны военных действий, о чём азербайджанская сторона также была заранее предупреждена.

«Как человек, ответственный за Аскеранское направление фронта, со всей ответственностью заявляю, что мирным жителям Ходжалу был оставлен коридор, который охранялся как армянскими силами, так и вооружёнными азербайджанцами, — отмечал в одном из своих интервью бывший заместитель министра обороны НКР генерал-майор Виталий Баласанян. — Мы несколько раз заранее объявляли о том, что путь будет открыт… Людей должны были провести через коридор ходжалинские власти…»

Коридор протягивался с восточной окраины Ходжалу на северо-восток вдоль русла реки Каркар и с северной окраины — на северо-восток. Ширина коридора составляла 100−200 метров, а местами до 300 метров. Карабахские военные обязались не вести огонь по мирным жителям и членам военных формирований, выходящим из зоны боевых действий без оружия в пределах данного коридора. Однако, как свидетельствуют очевидцы, в том числе сами ходжалинцы, азербайджанские власти не предприняли ничего для вывода мирного населения из зоны военных действий. Более того, колонна мирных жителей была расстреляна на подступах к Агдаму, на границе между НКР и Агдамским районом Азербайджана.

Существование коридора подтверждают обе стороны, в том числе тогдашний президент АР Аяз Муталибов и глава исполнительной власти Ходжалу Эльман Мамедов. В марте 1992-го Аяз Муталибов признался, что «коридор, по которому люди могли удалиться, армяне, все-таки, оставили», а «около Агдама в то время было достаточно сил для оказания людям помощи» («Независимая газета», 02.04.1992)».

О том, что за несколько дней до штурма представители армянской стороны неоднократно, используя радиосвязь, сообщали властям Ходжалу о предстоящем штурме и призывали немедленно вывезти население в безопасное место, подтверждается в тогдашних публикациях бакинских газет, в частности, «Бакинского рабочего». На существование «коридора» указывают и цитировавшиеся в газете «Русская мысль» от 3.04.92 г. слова Эльмана Мамедова: «Мы знали, что этот коридор предназначен для выхода мирного населения…».

В то же время, судя по всему, информация о наличии коридора не была доведена до сведения всех жителей Ходжалы.

Источники того времени свидетельствуют, что до начала операции Ходжалу покинуло большинство мирных жителей, а примерно 200−300 человек оставались там, спрятавшись в своих домах и подвалах. Одна из жительниц Ходжалу сказала в интервью Helsinki Watch 28 апреля 1992 года: «Армяне выдвинули ультиматум… что для жителей Ходжалу лучше оставить город с белым флагом. Алиф Гаджиев (руководитель обороны Ходжалу) сообщил нам об этом 15 февраля (за 10 дней до штурма), но это не испугало меня и других. Мы никогда не верили, что они смогут взять Ходжалу».

По окончании операции все оставшиеся в Ходжалу мирные жители были перевезены в Степанакерт, а через пару дней, согласно их воле, без предъявления каких-либо условий переданы азербайджанской стороне. Факт добровольной передачи Азербайджану жителей Ходжалу был подтверждён в заключении Московского правозащитного центра общества «Мемориал», а также засвидетельствован в документальном фильме петербургской журналистки Светланы Кульчицкой.

Тем не менее, большая часть мирного населения Ходжалу, осведомлённая о готовящейся операции, заблаговременно перебралась в безопасное место. Массовый исход населения из Ходжалу широко освещался по азербайджанскому радио и телевидению. При этом азербайджанская пресса целенаправленно формировала отрицательное отношение к покидающим Ходжалу жителям и клеймила их позором.

Отметим, что покидали искусственно созданный город в первую очередь именно насильно переселённые люди, в основном турки-месхетинцы, хотя им постоянно чинились препятствия. Более того, уже предупрёжденная армянской стороной городская администрация Ходжалу просила о помощи в эвакуации населения, но тщетно. Так, мэр Ходжалу в интервью московской газете «Мегаполис-экспресс» отметил: «После получения известия о готовящейся операции по взятию города я попросил Агдам отправить вертолёты для эвакуации стариков, женщин и детей. Нас уверяли, что готовится операция по разблокированию. Нo помощь так и не оказали». А член правления агдамского отделения НФА Р.Гаджиев утверждал: «Мы могли бы помочь ходжалинцам, были и силы и возможности. Но руководители республики хотели показать народу, что у них силы нет, и снова призвать на помощь армию СНГ, подавив с её помощью и оппозицию».

Очевидцы свидетельствуют, что большой поток жителей устремился из Ходжалу вдоль русла реки Каркар. При этом в некоторых группах беженцев находились вооружённые люди. Именно данным фактом во многом объясняется гибель мирных жителей в зоне коридора — эти вооружённые люди стреляли по армянским позициям, вызывая ответный огонь.

Место гибели людей

Азербайджанская официальная пропаганда пытается обвинить исключительно армян в гибели мирного населения Ходжалы. В частности, говорится о членах одного из фидаинских отрядов в составе Сил самообороны, которые, якобы, не подчиняясь общему командованию, «стреляли без разбора, а после они вытащили ножи из ножен и начали резать оставшихся». Конечно, отдельных случаев неоправданного насилия исключать нельзя — война есть война. Однако, по свидетельству не только армянских источников, в ходе отхода мирного населения карабахские подразделения сделали всё возможное, дабы избежать ненужных жертв.

Тем временем, при отходе мирного населения в сторону г. Агдам, занятого азербайджанскими формированиями, колонна мирных жителей попала под мощный огонь на расстоянии 11 км от Ходжалы и 3 км от Агдама. То есть, убийство людей произошло на территории, неподконтрольной карабахским Силам самообороны. Баллистический анализ также свидетельствует о том, что выстрелы были произведены со стороны Агдама. Соответственно участок территории, на которой впоследствии были засняты кадры со множеством тел убитых, находился под постоянным контролем азербайджанских вооружённых формирований, что исключало доступ туда карабахских подразделений.

«Поле, на котором они собрали трупы, это то самое место, откуда я со своими разведчиками вёл наблюдение за дорогой из Агдама, — свидетельствует бывший командир разведотряда Сил самообороны НКР Владимир Вартанов. — Здесь не было никаких боевых действий. Трупы сюда завезли позже. Спустя 7−8 часов после того, как мы покинули наш наблюдательный пункт… Это была азербайджанская зона. Наши войска находились в 4−5 километрах отсюда, в районе Нахичеваника (армянское село рядом с Ходжалу — автор). Здесь были только мы — маленькая разведгруппа, которая во время ходжалинской операции не произвела ни одного выстрела. Дело происходило так: наши на нахичеваникских позициях заметили азеров и открыли предупредительный огонь. Перестрелка длилась одну-две минуты. Не больше. Азербайджанцы поняли, что пошли не в ту сторону и повернули назад. Минут через 10−15 с азербайджанских позиций, расположенных напротив Нахичеваника, начался мощный огонь. Не исключено, что, заметив большую группу людей, азербайджанцы подумали, что это армяне атакуют, и открыли сильный огонь по своим… Я глубоко убеждён, что так оно и было — азербайджанцы сами перебили своих. Объективно их не в чем винить, они защищали свои позиции, информации никакой не имели… Когда показали местность, на которой были собраны эти трупы, всё стало понятно: чтобы свалить вину на армян, они собрали вблизи азербайджанских позиций у Нахичеваника трупы, перенесли на эту поляну и отсняли для телевидения. Повторяю, в ту ночь здесь никаких трупов не было… Возвращались мы к себе на следующий день, в полдень. И тоже никаких трупов не было. И перестрелок никаких не было».

Кстати, в утверждения бакинской пропаганды о том, что массовые убийства — дело рук армян, не верят даже многие азербайджанские руководители, общественные деятели и журналисты. При этом все те азербайджанцы, которые засомневались в виновности армян и публично высказались на сей счёт, подверглись преследованиям со стороны азербайджанских властей, вплоть до физического уничтожения. Так, азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев из независимого журнала «Монитор», который в феврале 2005 года провёл десять дней в НКР, написал: «…Как-то несколько лет тому назад я встретился с ходжалинскими беженцами, временно проживающими в Нафталане, которые открыто признались мне… что ещё за несколько дней до наступления армяне непрерывно по громкоговорителям предупреждали население о планируемой операции, предлагали гражданскому населению покинуть посёлок и выйти из окружения через гуманитарный коридор, вдоль реки Каркар. По словам самих ходжалинцев, они воспользовались этим коридором, и, действительно, находящиеся за коридором армянские солдаты не открыли по ним огонь… Ознакомившись с географической местностью, с полной убеждённостью могу сказать, что домыслы об отсутствии армянского коридора лишены оснований. Коридор действительно был, иначе полностью окружённые и изолированные от внешнего мира ходжалинцы никак не смогли бы прорвать кольца и выйти из окружения. Но, преодолев местность за рекой Каркар, вереница беженцев разделилась, и почему-то часть ходжалинцев направилась в сторону Нахичеваника. Похоже, что батальоны НФА стремились не к освобождению ходжалинцев, а к большей крови на пути к свержению А. Муталибова…»

Через несколько дней после публикации в «Мониторе» первого репортажа Э. Фатуллаева из Карабаха, 2 марта 2005 года, в подъезде собственного дома в Баку неизвестным был застрелен редактор журнала Эльмар Гусейнов, а сам Эйнулла Фатуллаев был осуждён по обвинению в государственной измене.

Примечательны слова Муталибова в интервью «Независимой газете» 2 апреля 1992 года: «Какая-то сила действовала для дискредитации президента. Я не думаю, чтобы армяне, очень чётко и со знанием дела относящиеся к подобным ситуациям, могли позволить азербайджанцам получить изобличающие их в фашистских действиях документы».

Количество жертв

Особого внимания заслуживает статистика количества жертв ходжалинских событий. Цифры в самих азербайджанских источниках существенно разнятся. Спустя пару дней после завершения военной операции в Ходжалу азербайджанские официальные лица называли цифру в 100 убитых, через неделю — 1234; парламентская комиссия АР «уточнила» — 450, а в изданном Гейдаром Алиевым указе «о геноциде азербайджанцев» уже говорится о тысячах убитых. Сейчас азербайджанский агитпроп решил остановиться на цифре 613. Именно эта цифра распространяется во всевозможные инстанции с жалобой на армян.

Между тем, на момент осуществления операции в Ходжалу большинство из примерно 2−2,5 тысяч его жителей, то есть тех, кто реально проживал в Ходжалу, а не был прописан в нём в период его бурного строительства с целью придания статуса города, загодя покинуло его. Об этом, в частности, свидетельствует распространённый в конце апреля 1993 года в Праге на Конференции СБСЕ МИД АР документ № 249, озаглавленный «Список азербайджанонаселённых и смешанных сёл верхней части Карабаха, занятых армянскими вооружёнными силами». Напротив названия «Ходжалу» в графе «население» в этом документе стояло число: 855.

В первой декаде марта 1992 года азербайджанские журналисты Иля Балаханова и Вугар Халилов принесли в офис правозащитного центра «Мемориал» видеокассету с записью съёмки места гибели ходжалинцев, сделанной бакинскими тележурналистами с борта военного вертолёта и непосредственно на поле. Практически все присутствовавшие тогда согласились, что количество запечатлённых на плёнке погибших не превышало 50−60 человек. Как уже отмечалось выше, по окончании операции отряды республиканской спасательной службы «Арцах» в Ходжалу и его окрестностях, помимо трупов членов вооружённых отрядов, одетых в военную форму, нашли тела 11 гражданских лиц, в том числе одного ребёнка и четырёх женщин. Как видим, официальная бакинская статистика о жертвах вызывает, мягко говоря, сомнение.

В данном контексте следует также отметить, что бакинская пропаганда нередко использует подложные фотографии в качестве «свидетельства» «зверств» армян в отношении мирного населения. К примеру, на ряде азербайджанских сайтов, в том числе на странице «Фонда Гейдара Алиева», была выставлена фотография, которая, якобы, свидетельствует о массовых убийствах азербайджанцев в Ходжалу. На самом же деле фотография относилась к событиям в Косово. С целью введения в заблуждение непосвящённых азербайджанской пропагандой использовались и другие откровенные фальшивки, в частности, фотографии жертв курдских погромов в Турции.

Состояние трупов, виновные и без вины виноватые

Экспертиза трупов выявила, что подавляющая часть мирных граждан была убита выстрелами с агдамского направления. Кроме того, была констатирована существенная разница состояния тел погибших между произведёнными съёмками. Во время второго полёта в район гибели людей, 2-го марта 1992 года, журналисты заметили, что положение тел на земле и степень повреждений и ранений, по сравнению с первым осмотром, существенно изменились. И произошло это на территории, полностью контролируемой до лета 1993 года Народным фронтом Азербайджана. Именно данный факт пытаются скрыть бакинские пропагандисты. Совершенно очевидно, что положение тел было изменено с целью взвалить всю вину за случившееся на армян.

Между тем азербайджанский оператор Чингиз Мустафаев, который производил видеосъёмки дважды, с разницей в два дня, засомневавшись в том, что это дело рук армянской стороны, начал независимое расследование. Однако после своего сообщения в информагентство «ДР-Пресс» в Москве о возможной причастности азербайджанской стороны к преступлениям против ходжалинцев журналист был убит недалеко от Агдама при невыясненных обстоятельствах.

Подобная же участь постигла и полевого командира Ала Якуба, который имел неосторожность заявить, что «…мог бы пролить свет на бойню у Нахиджеваника, а также поведать существенные подробности о недавней гибели в небе над Карабахом вертолёта с государственными деятелями на борту», за что пришедший к власти Народный фронт Азербайджана летом 1992 года арестовал его и довёл до смерти в тюремной камере…

Существенную разницу в состоянии трупов заметила также чешская журналистка Дана Мазалова, по недосмотру азербайджанцев оказавшаяся в обеих группах представителей прессы, которым демонстрировали «осквернённые армянами трупы». Побывав на месте сразу после событий, Мазалова не видела каких-либо следов изуверства на трупах. А вот пару дней спустя журналистам были продемонстрированы уже «подготовленные» к съёмкам обезображенные тела.

Сопоставление данных различных источников, в том числе азербайджанских, показывает, что Силы самообороны НКР не планировали и не предпринимали никаких акций по массовому истреблению гражданского населения Ходжалу. Более того, согласно соответствующему приказу, регламентирующему поведение Сил самообороны НКР (Приказ № 1 по Национально-освободительной армии Арцаха), строго запрещалось насилие над мирным населением противоположной стороны, тем более — глумление над трупами.

Следует также отметить, что, согласно ряду армянских источников, 26-го февраля в Ходжалу содержалось 47 армян-заложников, однако по завершении операции их там оказалось всего лишь 13 (среди них 6 женщин и 1 ребёнок), остальные 34 были уведены азербайджанцами в неизвестном направлении, и сведений, подтверждающих их дальнейшее нахождение в азербайджанском плену, нет. Некоторые аналитики допускают, что те, кто хотели создать видимость осквернения трупов армянами, обезобразили в первую очередь именно тела заложников-армян, чтобы их невозможно было идентифицировать. И именно с этой целью со многих трупов была снята верхняя одежда, а тела несчастных жертв были изуродованы до неузнаваемости.

Миф об участии 366-го советского полка в ходжалинской операции

Бакинская пропаганда утверждает, что в ходжалинской военной операции участвовал дислоцировавшийся тогда в Степанакерте 366-й гвардейский мотострелковый полк ВС СССР.

Бывший служащий полка (в 1986—1992 гг.), офицер запаса, доцент кафедры гуманитарного образования и иностранных языков факультета экономики и менеджмента Юргинского технологического института Владимир Пономарёв не раз опровергал данные утверждения и даже написал об этом монографию «Трагические события, которые можно было предотвратить».

«Азербайджанская сторона на протяжении многих лет бездоказательно настаивает на участии 366-го полка в штурме Ходжалу, но так и не предъявляет веских доказательств — соответствующих архивных документов, выписок из приказов и распоряжений, а также других документов и материалов. Их отсутствие прямо свидетельствует о том, что ни боевая техника, ни личный состав полка в войсковой операции Армии обороны НКР по разблокированию дороги Степанакерт — Аскеран и аэропорта в Ходжалу в ночь с 25 на 26 февраля 1992 г. участия не принимали, а находились в местах своей дислокации. Попытки же дискредитировать в глазах мировой общественности личный состав 366-го гвардейского мотострелкового полка на самом деле преследуют цель минимизировать своё участие в преступлениях, совершённых в отношении армянского населения Нагорно-Карабахской Республики», — отмечает он.

Другие очевидцы и аналитики утверждают, что необходимости в участии военнослужащих и бронетехники 366-го мотострелкового полка в штурме Ходжалу не было необходимости, так как на тот момент Силы самообороны НКР уже имели на вооружении собственную бронетехнику. Ещё в начале декабря они предприняли разоружение советского милицейского полка, переброшенного в Степанакерт для обеспечения режима чрезвычайного положения. В результате этой акции карабахские силы заполучили значительное количество стрелкового оружия и несколько единиц бронетехники (БМП, БТР, БРДМ). Даже если не считать отбитую у азербайджанцев трофейную технику, имеющегося в арсенале Сил самообороны НКР вооружения и техники было вполне достаточно для успешного проведения операции.

Тот факт, что в операции в Ходжалу не принимал участия личный состав указанного полка, подтвердила также корреспондент газеты «Московский комсомолец» в феврале-марте 1992 года В. Ивлева: «В ту ночь (с 25 на 26 февраля 1992 года) армянские отряды штурмовали село Ходжалы, откуда азербайджанские силы обстреливали Степанакерт и где находится единственный в Нагорном Карабахе аэропорт. Вместе с врачами я шла во втором эшелоне атакующих… Солдат 366-го мотострелкового полка я во время штурма Ходжалы не видела».

Невольно приходится соглашаться с теми, кто считает, что официальный Баку распространяет миф об участии 366-го полка в операции по подавлению огневых точек в Ходжалу с целью оправдаться перед своими соотечественниками за поражение как в самом Ходжалу, так и в целом в глупо развязанной им войне против НКР.

Главный виновник трагедии

Сопоставление различных фактов и свидетельств приводит к выводу о том, что истинным виновником трагедии жителей Ходжалу является тогдашнее политическое руководство Азербайджана. Азербайджанские власти, фактически, не просто бросили на произвол судьбы своих сограждан, но и подвергли их смертельной опасности, которой, увы, не избежали десятки ни в чём не повинных людей. Более того, они стали жертвой циничной борьбы за власть.

Тамерлан Караев, в своё время являвшийся председателем парламента Азербайджана, заметил: «Трагедию осуществили власти Азербайджана», конкретно — «кто-то из высоко сидящих» (азербайджанская газета «Мухалифат», 28 апреля 1992 года).

По свидетельству азербайджанского журналиста М. Сафароглы, «Ходжалы занимал важное стратегическое положение. Потеря Ходжалы означала политическое фиаско для Муталибова».

Экс-министр обороны АР Рагим Газиев также подтверждает, что в Ходжалу «была подготовлена ловушка для Муталибова».

Позднее, когда у власти уже стояли представители Народного фронта, незадолго до своего ареста бывший министр нацбезопасности Азербайджана Вагиф Гусейнов, намекая на некоторых политических деятелей из НФА, заявил, что «январские события 1990 года в Баку и события в Ходжалу — это дело рук одних и тех же людей».

Известны аналогичные высказывания и оценки ходжалинских событий, сделанные некоторыми другими высокопоставленными азербайджанскими чиновниками и журналистами. Сам Гейдар Алиев признался, что в ходжалинских событиях «виновато и прежнее руководство» Азербайджана. Ещё в апреле 1992 года он, согласно сообщению агентства «Билик-Дуньясы», высказал поразительную мысль: «Кровопролитие пойдёт нам на пользу. Нам не следует вмешиваться в ход событий».

Тем самым устроители массового убийства ходжалинцев достигли сразу двух целей: убрали ставшего ненужным после распада СССР Муталибова и получили повод начать шумную кампанию по обвинению армян в бесчеловечных методах ведения войны. При этом как бы отходил на второй план факт того, что с февраля того же года азербайджанская сторона начала методично разрушать из «Града» и других артиллерийских установок 55-тысячный Степанакерт и другие близлежащие армянские населённые пункты.

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что жители Ходжалу стали заложниками политических интриг и борьбы за власть в Азербайджане, а пришедшие к власти люди превратили данную трагедию в спекулятивный политический капитал с далеко идущими целями.

Конечно, гибель мирных жителей — большая трагедия, и они не должны становиться жертвами войны. Но спекулировать безвинными жертвами в политических целях — это значит повторно убивать их и издеваться над их памятью…

Степанакерт