2015 год в Нагорно-Карабахской Республике был насыщен мероприятиями общегосударственного значения. Важнейшим политическим событием стали состоявшиеся 3 мая парламентские (шестые по счёту) выборы, у которых был ряд особенностей, и самая существенная — законодательный орган НКР стал профессиональным, то есть отныне он осуществляет свою деятельность на постоянной основе. За выборами следили свыше 100 наблюдателей из России, ряда стран Европы и Америки, которые отметили, что серьёзных нарушений в ходе голосования не обнаружено, и выборы в целом прошли прозрачно и в соответствии с международными нормами.

hayweb.ru Монумент «Татик и Папик». ("Бабушка и дедушка")

Как обычно, очередные общереспубликанские выборы в НКР вызвали у официального Баку нервную реакцию — внешнеполитическое ведомство соседней республики выразило истеричный протест, который традиционно подхватила Турция. В Степанакерте же убеждены, что в условиях демократии выборы, соответствующие международным стандартам и обеспечивающие свободное волеизъявление граждан, являются стержневым институтом проявления политической воли народа.

В течение года в различных странах проводились мероприятия по представлению позиций НКР и отстаиванию права её граждан на самоопределение. Особого внимания заслуживает состоявшийся в первой декаде июля визит президента НКР Бако Саакяна в Великобританию. Глава государства выступил с речью в британском парламенте, представив процессы государственного строительства, социально-экономического развития НКР, урегулирования карабахского конфликта. Президент подчеркнул, что Арцах заинтересован в углублении парламентских связей и развитии отношений с Великобританией в научно-образовательной и гуманитарной сферах.

Бако Саакян выступил также в Королевском институте международных отношений — Chatham House, где состоялись слушания на тему «Нагорный Карабах. Внутренние развития и региональные вызовы». Президент, в частности, отметил, что Арцаху близок девиз Chatham House: «Содействовать построению безопасного, благополучного и справедливого мира», добавив, что эти идеи присутствуют также в мировосприятии арцахцев.

Беспрецедентным событием стали состоявшиеся с 12 по 15 ноября с.г. Дни Арцаха в Москве. Проведение столь масштабного мероприятия, по сути, явилось ещё одним практическим шагом на пути международного признания НКР и свидетельством активизации её внешнеполитической деятельности. Президент Саакян сделал ряд важных заявлений на предварившей Дни Арцаха пресс-конференции в пресс-центре ИА REGNUM. В частности, они касались процесса урегулирования карабахского конфликта, позиций официального Степанакерта, региональных вызовов, поддержания мира и стабильности, противодействия радикализму и терроризму.

В речи главы государства красной нитью проходила идея отказа от попыток возврата к прошлому. «Для нас нет возврата в прошлое. Арцах никогда не будет частью Азербайджана. Обеспечение безопасности НКР во всех измерениях также не может быть подвергнуто ни малейшему сомнению», — твёрдо подчеркнул Бако Саакян. Дни Арцаха в Москве были весьма насыщенными и разнообразными. Делегация НКР представила национальную культуру, народные традиции, кухню.

Конец лета и начало осени 2015-го года изобиловали визитами иностранных деятелей, которые, ознакомившись со страной и проведя разноплановые встречи, выразили однозначную поддержку суверенитету Арцаха и его стремлению к международному признанию.

С 22 по 24 августа в НКР находились свыше 60 представителей Европейского молодёжного парламента из 10 стран мира — России, США, Франции, Сербии, Ирана, Ливана, Палестины и т.д. Визит имел целью изучение на месте карабахской проблемы, ознакомление с политической ситуацией в регионе, процессом и перспективами урегулирования карабахского конфликта, а также с историей, культурой и бытом Арцаха. Примечателен визит в первых числах сентября председателя Европейского свободного альянса (ЕСА) Франсуа Альфонси и депутата Европарламента Джорди Себастия. Поездка состоялась по приглашению одной из ведущих политических сил НКР — Демократической партии Арцаха, которая ранее стала ассоциированным членом ЕСА и подписала меморандум о сотрудничестве с альянсом. Это беспрецедентное явление, ибо впервые подобное сотрудничество ведётся с партией, находящейся вне Евросоюза. Альфонси обосновал данный шаг тем, что ЕСА решил поддержать реализацию права на независимость также стран, которые не являются членами ЕС, однако считаются европейскими, в том числе и НКР.

«Для нас борьба жителей Нагорного Карабаха является борьбой за независимость, свободу и демократию, и ЕСА окажет полное содействие народу Нагорного Карабаха в этой борьбе», — отметил Альфонси.

В эти же дни по приглашению АРФ «Дашнакцутюн» в Степанакерт прибыли представители ведущей французской партии — Социалистической партии — во главе с председателем фракции в парламенте Бруно Ле Ру. Делегация посетила боевые позиции Армии обороны НКР, где поинтересовалась спецификой боевого дежурства на передовой линии и периодичностью нарушений режима прекращения огня. Депутаты также встретились с представителями НПО и научных кругов.

В ходе визита французскими парламентариями был сделан ряд заявлений политического характера. В частности, Бруно Ле Ру, отметив, что Минская группа не должна прекращать поиск путей мирного решения карабахской проблемы, сказал: «Конечно, Соединённые Штаты, Франция и Россия имеют многочисленные другие проблемы, но они не должны ослаблять усилий в данном направлении».

10 сентября в НКР прибыла делегация парламентариев из Бельгии, возглавляемая руководителем Брюссельского парламента франкофонии Жюли де Грот. Парламентариев принял президент Саакян, обсудив с ними ряд вопросов, касающихся отношений между Арцахом и Бельгией, в частности, парламентских, культурных и гуманитарных связей. Глава государства отметил, что Арцах заинтересован в углублении взаимодействия с Бельгией и её административными единицами. Состоялась также встреча бельгийских депутатов в парламенте НКР. Из заявлений членов бельгийской делегации больше всего запомнились слова о том, что Европа из-за своих внутренних проблем не может в открытую говорить о праве на самоопределение, в то время как многие европейские страны сформировались именно на основе этого права.

Подобные визиты, позволяющие европейским деятелям составить реальное представление об Арцахе и его стремлении к общечеловеческим идеалам, надо полагать, побудят международные структуры отказаться от двойных стандартов и признать право карабахского и других борющихся народов на свободу и независимость.

В апреле, в рамках мероприятий, связанных со 100-летием Армянского геноцида, состоялся не совсем обычный для НКР и уже ставший традиционным для Республики Армения визит: Степанакерт посетила большая делегация из турок, курдов, алавитов, заза, черкесов, представлявших действующие в Германии общественные организации «Против Геноцида» и «Солидарность с жертвами Геноцида». Представители указанных организаций по сложившейся многолетней традиции посетили мемориальный комплекс Цицернакаберд в Ереване, однако на этот раз решили приехать и в Степанакерт, где возложили венки к памятнику-колокольне на мемориальном комплексе, а также к могилам погибших защитников родины.

«Период распада СССР азербайджанские фашисты рука об руку с уже геноцидальным правительством Турции попытались использовать для уничтожения армянства, проживающего на маленькой земле Карабаха, подвергнуть его геноциду, — заявил председатель организации «Против Геноцида», турок по национальности Али Эртем. — Однако Карабах и всё армянство сообща боролись за освобождение этой земли, продемонстрировав миру новую реальность и заявив, что впредь не позволят подвергать их нацию резне. Они поднялись и достойным образом освободили армянские земли». А председатель организации «Солидарность с жертвами Геноцида» Реджеп Марашлы призвал мировое сообщество «признать реальность Республики Арцах: «Арцах — легитимная территория, легитимная республика, и она должна быть признана подобно другим государствам».

Надо сказать, что в Турции всё больше людей желает встать лицом к лицу со своей историей и перед судом собственной совести. И это в то время, когда в Азербайджане, позиционируя себя большим католиком, чем Папа Римский, горячие головы «отрицают» с пеной у рта Армянский геноцид, стараясь подменить его различными суррогатами, давно уже вызывающими раздражение у международного сообщества.

Заметным культурным и общественно-политическим событием стал прошедший во второй декаде сентября фестиваль «Французские дни в Арцахе». В рамках фестиваля был проведён ряд мероприятий по представлению французской культуры и страны в целом. Во Французском парке Степанакерта состоялось торжественное открытие скульптуры «Вечность» (автор Торос Расткеленян), а также закладка фундамента центра франкофонии «Дом Поля Элюара». В мероприятиях приняли участие около 200 представителей Круга дружбы «Франция-Карабах», должностные лица из Франции, многочисленные гости из-за рубежа и представители армянской диаспоры. В своём слове президент НКР Бако Саакян отметил, что дружба между Арцахом и Францией переходит на новый этап, подчеркнув при этом, что углубление дружественных связей с Францией является одним из важнейших направлений внешнеполитической повестки республики.

Уходящий год, как и предыдущие, был ознаменован также выдающимися достижениями карабахских спортсменов. Так, Артур Арушанян из Степанакерта стал победителем проходившего в Хабаровске второго чемпионата мира по каратэ стиля Kyokushin в весовой категории до 60 кг. Международные успехи были зарегистрированы представителями Арцаха и в других видах единоборств.

В конце года в НКР состоялась перепись населения, вторая со времени провозглашения независимости в 1991 году.

Надо отметить, что со времени проведённой в рамках Всесоюзной переписи в 1989 году последней переписи в Нагорном Карабахе на постсоветском пространстве произошли серьёзные трансформации, которые не могли не сказаться и на Карабахе. Распад Советского Союза, провозглашение республики и развязанная Азербайджаном разрушительная война (1991−1994 гг.), имевшие место вследствие всего этого миграционные процессы, переход к рыночным отношениям в корне изменили социально-демографическую и экономическую структуру края.

Основной задачей переписи, которая проводится в НКР раз в 10 лет, является получение необходимой информации о населении в целях разработки оптимальных направлений социально-экономического развития республики, демографических и социальных исследований, изучения трудовых ресурсов, их распределения и использования, текущего учёта и прогнозирования численности и состава населения и т.д."Оценка потенциала государства особенно важна для такой страны, как наша — пребывающей в сложной геополитической ситуации и постоянно сталкивающейся с многочисленными вызовами», — утверждает председатель Национальной статистической службы НКР Карен Нерсисян.

Раскрывая скобки, добавим, что это насущно для де факто состоявшейся, но пока непризнанной на международном уровне республики, находящейся в состоянии перманентной войны со своим агрессивным соседом, не скрывающим реваншистских целей.