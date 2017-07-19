



Маховик бакинской пропагандистской машины продолжает набирать обороты по циркуляции фальсификаций вокруг прошлого и настоящего Карабаха — Арцаха. Налицо циничная попытка присвоить историко-культурное наследие древнего армянского края в соответствии с известной турецкой поговоркой «город наш — и халва наша».

В своей порочной тактике официальный Баку явно руководствуется принципом «факт — ничто, интерпретация — все!» Между тем непреложным фактом в исторической науке является то, что сам термин «азербайджанец» применительно к кочевавшим в Закавказье «кавказским татарам», появился лишь в начале XX века, после того как они примерно двумя столетиями раньше стали вести частично оседлый образ жизни. Но психология кочевника, руководствующегося излюбленным принципом «раз ступив на чужую землю, считай ее своей», осталась.

И по сей день азербайджанские псевдоаналитики самым наглым образом извращают историю региона, пытаясь оправдать притязания не только на территорию и культурное наследие Карабаха и Армении, но и на северо-восточные провинции Ирана, у которого созданное на турецких штыках новообразование «Азербайджан» собственно и сплагиировало свое название, как оказалось, с далеко идущими целями.

Сегодня представители бакинского режима негодуют по поводу… реставрации персидской мечети в карабахском городе Шуши. Но ведь, по идее, им не должно быть абсолютно никакого дела до этого. Напомним, что Верхняя мечеть (Джуме) была построена в Шуши в 1883 году по проекту иранского архитектора Карбели Сефи Хана и являлась главной мечетью мусульман города до начала ХХ века. В советское время мечеть была преобразована в исторический музей.

По словам заместителя министра экономики Нагорно-Карабахской республики Сергея Шахвердяна, восстановление Верхней мечети имеет важное значение для Арцаха с точки зрения сохранения его историко-культурного наследия, так как «каждый исторический памятник на территории республики является собственностью народа Арцаха, независимо от религиозной или культурной принадлежности».

История свидетельствует о том, что Шуши, один из самых развитых городов Закавказья XIX — начала XX веков, располагался на торговом пути между Российской империей и Ираном. Процветание торговли и ремесла в городе привело к тому, что в него съехалось закавказское тюркское население региона. В городе появилась достаточно большая шиитская община, компактно заселившая нижнюю часть Шуши, начали активно строиться мечети, медресе и другие исламские учреждения, которые проектировались персидскими архитекторами с учетом традиций местной архитектуры.

«К 1920-му году Шуши, как и многие армянские города, был поделен на две половины — мусульмано-шиитскую и армяно-русскую, христианскую, — говорит проживающий в Шуши председатель Общественной организации беженцев НКР, историк по образованию Сарасар Сарьян, комментируя проблему культурного наследия Карабаха в контексте попыток насильственной мусульманизации армянского края и в частности города Шуши. — Армяне Шуши все же оставались большинством населения, это продолжалось до входа в город турецкого регулярного войска, что воодушевило местное мусульманское население на межэтнические столкновения».

Не будем останавливаться на конкретных примерах политики геноцида против шушинских армян в 1920-х годах, ставшей логическим продолжением политики Турции по уничтожению западных армян, а также проявлениях «белого» геноцида в советский период, но отметим, что в мае 1988 года последние армянские семьи были изгнаны из Шуши.

С освобождением силами самообороны Арцаха (9 мая 1992 года) Шуши, превращенного руководством Азербайджана в военную базу, откуда подвергалась систематическому артобстрелу столица НКР — Степанакерт, начался восстановительный процесс в историческом культурном центре армян Карабаха. Особое внимание уделялось возрождению прежнего облика Шуши. Уже много лет ведутся работы по восстановлению культурных объектов города, пострадавших в годы войны, в том числе мусульманских памятников архитектуры.

«В отличие от Азербайджана, наши люди не пошли по пути вандализма и сохранили в Шуши мечети и многие медресе, — продолжает Сарасар Сарьян. — Часть из них отреставрирована, часть находится на стадии реставрации. И нет ничего удивительного в том, что в этом деле нам содействуют иранцы, ведь это их духовно-культурное наследие».

Мечети Шуши напоминают об исторических связях Персидской империи с Южным Кавказом и Арцахом в частности. Согласно историкам, иранская культура проникла на территорию Арцаха вместе с установлением власти Персидской империи в Восточной Армении. Продолжительное совместное проживание в составе единого государства привело к значительному влиянию Ирана на культуру и быт народов Южного Кавказа. А потому восстановление и сохранение объектов персидской культуры власти Арцаха посчитали своим долгом. Все мусульманские объекты на территории Шуши и республики в целом, наравне с многочисленными монастырями, церквями и другими христианскими объектами и историко-духовными памятниками, находятся под охраной государства.

В прошлом году министерство экономики Республики Арцах и представители иранской компании «Саман Джахан» подписали документ о реставрации Верхней мечети Шуши. А армянский фонд «Возрождение восточного исторического наследия» взялся финансировать проект, инициатором которого выступило управление по туризму и охране исторической среды при министерстве экономики республики.

После объявления о намерении осуществить проект реставрации свои услуги Арцаху предложили разные организации, однако в качестве подрядчика была выбрана именно иранская компания с учетом того, что, как уже отмечалось выше, исламские памятники, расположенные на территории Нагорно-Карабахской Республики, относятся в основном к персидскому культурному наследию.

Директор «Саман Джахан», известный иранский архитектор Саид Нахаванди вместе со своей группой специалистов провел ряд исследований относительно роли и значения мечети, а также по истории самого Шуши. Иранские архитекторы и историки подошли к своей работе со всей ответственностью, бережно обращаясь с историческими фактами. Они изучили архивные материалы разных стран мира, получив в результате целостный облик не только мечети, но и города Шуши.

«Мы далеки от политики и подошли к вопросу исключительно с профессиональной точки зрения, — отметил в беседе с представителями СМИ Саид Нахаванди, подчеркнув, что сам лично сверял исторические сведения о мечети в различных источниках, в том числе в иранских, азербайджанских, грузинских, российских, американских материалах. — Мы лишь делаем нашу профессиональную работу, и не имеет значения, в какой стране. Я архитектор, и мне нет дела до того, какие отношения между государствами. Мы хотим сохранить нашу иранскую культуру, чтобы передать ее нашим детям».

По утверждению карабахских специалистов, проектные работы по реконструкции персидской мечети в Шуши проведены полноценно и соответствуют всем необходимым нормам.

Разумеется, официальный Баку, постоянно пытающийся использовать религиозный фактор для настраивания Ирана против Армении и Арцаха, в свойственной ему манере поднял хай, обвинив армян «в уничтожении исламских памятников». В азербайджанском истеблишменте прекрасно понимают, что реализация совместного ирано-карабахского проекта по восстановлению исторического памятника может создать основу для дальнейшего двустороннего сотрудничества, в частности в сфере культуры, которая, как известно, выше политики, и иранская сторона, к своей чести, принципиально придерживается данной позиции, что, естественно, страшно нервирует Баку с его варварской политикой в отношении всего армянского, а по сути, и христианского.

Следует отметить, что для составления точного проекта в соответствии с историческим обликом Верхней мечети возникла необходимость предварительного археологического исследования территории объекта. В результате проведенных раскопок, которыми руководил кандидат исторических наук Нжде Еранян, на территории мечети в частности обнаружены надгробные камни мусульманских захоронений, датированных в основном 1905−1906 годами.

Кстати, карабахский исследователь, автор ряда монографий о городе Шуши Грачик Арутюнян, на протяжении многих лет изучающий надписи старых кладбищ и историко-архитектурных памятников Шуши с целью, как он отмечает, «спасти от забвения останки прошлого, тем самым не дать возможности посторонним фальсифицировать нашу историю», констатирует наличие в Шуши нескольких старых кладбищ — 5 армянских, 1 русского, 1 армяно-русского и 1 персидского. Исследователь признается, что готов изучить и азербайджанское кладбище, однако в Шуши старого азербайджанского кладбища нет и в принципе не может быть.

Возвращаясь к Верхней мечети, отметим, что все надписи на ней и на могильных плитах у ее стен выполнены на фарси, что также свидетельствует об их принадлежности к иранской культуре. На территории мечети располагалось медресе, которое также будет восстановлено при предстоящих реставрационных работах. Помимо прочего, отреставрированная мечеть предоставит мусульманским гостям республики возможность осуществлять свои религиозные потребности.

«Армяне толерантны по своей природе, в том числе и к чужим религиям», — подчеркивает предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян. А в мэрии Шуши утверждают, что Верхняя мечеть привлекает туристов, особенно граждан Ирана, и после реставрации ожидается увеличение потока иностранцев.

Все это не на шутку раздражает бакинский режим, снедаемый реваншистскими, бесчеловечными идеями. Ранее посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде, как пишет бакинский портал haqqin. az, был вызван в местное министерство иностранных дел, где действия карабахской стороны были квалифицированы ни много ни мало, как «направленные на подрыв единства между странами, исповедующими ислам».

На самом деле данный протест официального Баку можно расценить как очередную грубую попытку использования религиозного фактора в политических целях. Это, разумеется, не содействует нахождению точек соприкосновения между сторонами конфликта.

Любопытно, что по поручению президента Ильхама Алиева в приграничном азербайджанском селе Джоджуг Мерджанлы в срочном порядке построена мечеть, аналогичная шушинской мечети, которая, разумеется, представлена как «уникальная жемчужина азербайджанской и восточной архитектуры». Но разве станет во рту слаще, если постоянно говорить «халва, халва»… Бакинским пропагандистам давно уже следовало понять, что зариться на чужое — дело не только постыдное, но и бесперспективное, тщетное и вредное!

«Ноев Ковчег»