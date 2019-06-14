Существует ли конкретный временной рубеж, переступив который, дети становятся взрослыми? Несомненно, существует, и на эту тему можно найти массу литературы и компетентных мнений.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

В Арцахе же на этот вопрос вам, пожалуй, однозначно не ответят.

«Порог взрослости» здесь размыт. Жизнь в этом краю уже давно течет как бы в ином измерении — измерении «ни войны, ни мира». Порой год — за два, а то и за три… В годы развязанной Азербайджаном войны (1991−1994) четырнадцати-, пятнадцатилетние безусые юнцы бок о бок со своими старшими братьями и отцами с оружием в руках защищали родную землю. Даже опытные бойцы удивлялись их граничащей с фантастикой стойкости в сложнейшие моменты боя, когда казалось, что вот-вот все дрогнут…

Другие, помладше, спасаясь от артобстрелов и бомбежек, месяцами не выходили из подвалов, не видя солнца и не имея возможности порезвиться на свежем воздухе. Но и эти практически безошибочно определяли по звуку летящего снаряда тип его и вид оружия, из которого производился выстрел.

— Я не могу спокойно смотреть в глаза вашим детям, — говорила мне в 1993 году известная болгарская тележурналистка Цветана Паскалева. — В них нет ничего детского, как датчики, реагируют они на разрывы снарядов. Это ужасно!..

Дети войны… Какими бы стойкими они ни казались, их хрупкая, несформировавшаяся психика крайне болезненно реагировала на дикий, регулярно повторяющийся грохот разрывающихся снарядов. Чего стоило одно только появление в небе над Карабахом вражеских самолетов.

Отвыкнув от детских игр, они вместе со взрослыми делили заботы по дому, хозяйству, простаивали в очередях за водой и хлебом. И лишь самые маленькие и несмышленые любили играть в войну. Но смерть, увы, была реальная. А что может быть ужаснее детской смерти на войне?! Из самой укрепленной военной базы Азербайджана, Агдама, регулярному обстрелу из артиллерийского орудия подвергался Степанакерт, и один из снарядов разорвался прямо в детском саду, унеся восемь невинных душ и покалечив десятки только начинавшихся жизней.

— Я снимала агонизирующих детей, видела, как врачи безуспешно пытаются спасти их… Ничего апокалиптичней в жизни уже представить себе не могу, — вспоминала о том черном дне Цветана.

Огневой вал в течение двух лет непрестанно преследовал Степанакертский родильный дом, и, спасаясь от вражеских снарядов, ему приходилось то и дело переселяться из одного подвала в другой. Роды принимали в сырых, нетопленных помещениях, при тусклом свете свечи, под вечной угрозой смерти. Но дети появлялись на свет Божий и выживали, несмотря ни на что… Правда, по причине постоянных стрессов и страхов рожениц, вызванных регулярными обстрелами и бомбежками, были и самопроизвольные аборты, патологии у родившихся малышей. Но помню, в мае 1994-го, когда уже было заключено соглашение о прекращении огня, а сам родильный дом переместился в светлое и просторное здание, малыши рождались румяные и здоровые, весом 3,5−4,5 кило. И, как это ни удивительно, почти одни мальчики. Суеверные, ничтоже сумняшеся, утверждали: это примета — к войне. Но ошиблись, к счастью. Вслед за мирным маем наступил первый день первого лета без войны — 1 июня 1994 года.

Такими многолюдными, вернее, «многодетными» улицы Степанакерта не были давно. Лето в Карабахе началось без единого выстрела на фронте, началось с праздника, как и во всём мире — Дня защиты детей. С самого утра пестрая детвора в сопровождении матерей потянулась к центральному городскому парку культуры и отдыха. В этот день после многомесячного перерыва вновь заработали качели и карусели! Причем бесплатно. И накопленная за это время тоска вылилась в непреодолимое желание — нет, не прокатиться и покачаться вдоволь, а хотя бы прикоснуться к железным лошадкам и оленям, которые, кажется, ожили.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Детей было так много и они так плотно обступили качели-лодки, что последним не оставалось места для размаха. И всё же дети, а вместе с ними и их мамы были счастливы. Всё было по-детски сумбурно, нетерпеливо и искренне. Всё это казалось далеким сном тех времен, когда разрушительный вирус войны еще не проник на карабахскую землю. Всё было, как в детской мечте, мечте о мире. И наблюдая за счастливыми лицами детей и матерей, очень хотелось, чтобы сон этот стал повседневным, скорее превратился в действительность…

С того времени в Арцахе выросло поколение детей без детства. Но, слава Богу, сегодня они твердо и уверенно стоят на родной земле и готовы с честью и достоинством продолжить дело отцов. Об этом рассказывает снятый известной российской тележурналисткой Светланой Кульчицкой документально-постановочный фильм «Возвращение», презентация которого состоялась в конце апреля в Шуши и Степанакерте. В военные 1992−1993 годы Кульчицкая сняла в Нагорном Карабахе три фильма — «Живите» (1992), «После обстрела» (1992), «Цена покоя» (1994), судьбе героев которых и посвящен новый фильм «Возвращение». В фильме создана полноценная картина жизни сегодняшнего Арцаха через судьбы тех, кто прошел войну 90-х, их детей и внуков, продемонстрирована высота человеческого духа и жажда созидания на своей родине.

«Центральная концепция фильма состоит в том, что только мирная жизнь может дать человеку созидательное будущее, — отметила Светлана Кульчицкая на встрече с журналистами. — Именно это доказал и доказывает Арцах всему мировому сообществу вот уже 27 лет. Это рассказ о Карабахе и Армении, но он обращен к более широкой публике — войны не должны существовать».

Увы, дети Арцаха по сей день страдают от последствий войны — затаившихся в пространстве и времени невзорвавшихся мин и снарядов (несмотря на все старания обезвредить их), становятся жертвами обстрелов, как это было в апреле 2016 года, когда страдающий реваншизмом Баку предпринял новую широкомасштабную авантюру против Арцаха: 2 апреля в результате вражеского ракетно-артиллерийского обстрела в направлении Мартуни из установки БМ-21 («Град») погиб Вагинак Григорян, 2004 г.р., еще двое детей — 12-летний Вардан Андреасян и 11-летний Геворк Григорян — получили ранения. Дети, как обычно, шли в школу, не подозревая о смертельной опасности…

И пока боевые действия окончательно не прекращены, пока угроза войны еще висит над людьми и тревога не улеглась в их душах, отцы карабахских детей продолжают защищать с оружием в руках рубежи родины, восстанавливать из пепелищ дома, искать политические пути урегулирования конфликта.

Увы, в соседнем государстве власти настроены совершенно по-другому. Азербайджанская государственная пропаганда упорно формирует в обществе, особенно у подрастающего поколения, образ армянина-врага на десятилетия вперед. Проявления армянофобии присутствуют практически во всех школьных учебниках, в методических пособиях для учителей. Уже в дошкольных заведениях Азербайджана бросают в детские души семена армяноненавистничества. Широко известен видеоролик, на котором малышей открыто воспитывают в духе вражды к армянам, то есть подрастающее поколение изначально приносится в жертву войне.

В карабахском обществе не так: дети в Арцахе растут как дети — в духе любви, открытости и мира, ибо в обществе существует понимание того, что политическое, мирное, окончательное решение проблемы невозможно без доверия народов сторон конфликта.

Необходимо также отметить, что в арцахском обществе дорожат ценностями традиционной семьи, трезво анализируют нормы поведения в семье, которые внедряются извне. Если европейская система практически воспитывает людей-индивидуалистов, то в Арцахе со школьной скамьи стараются воспитать не индивидуумов, а настоящих личностей, которые в случае необходимости готовы ради семьи, друга, согражданина, общества, родины пожертвовать самим дорогим. Все мы помним, как отец и сын бок о бок защищали родину в развязанной Азербайджаном в начале девяностых годов войне и в ходе широкомасштабной военной агрессии против Арцаха в апреле 2016 года. Разве это было бы возможно в семье, воспитанной в духе индивидуализма, а по сути — эгоизма?

Конечно, как и во всём цивилизованном мире, власти республики и общество предпринимают все меры для соблюдения прав детей на жизнь, свободу мнения, образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия. В данном контексте примечательно посещение детского дома-интерната г. Степанакерта омбудсменом Арцаха Артаком Бегларяном и группой работников его аппарата. Ознакомившись с условиями заведения, они зафиксировали ряд проблем, для решения которых в результате дополнительного изучения будут представлены соответствующие предложения полномочным государственным органам. Омбудсмен отметил важность соблюдения прав человека в закрытых и полузакрытых учреждениях, подчеркнув, что будет держать в поле своего внимания проблемы детей, оставшихся без родительского попечения.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Тем временем в Арцахе растет второе поколение независимых граждан. И если деды и отцы этих детей овеяли себя славой в суровой борьбе за свободу и достойную жизнь потомков, то сегодняшние арцахские дети побеждают на школьных олимпиадах, международных спортивных состязаниях, престижных музыкальных конкурсах в разных странах мира, высоко держа честь своей страны.

Среди выдающихся достижений детей послевоенного поколения отметим победу степанакертского мальчика Владимира Арзуманяна на детском конкурсе песни Евровидение-2010 в Минске с песней «Мама». У всех свеж в памяти успех другого маленького степанакертца Михаила (Миши) Григоряна, финалиста 6-го сезона музыкального шоу «Голос. Дети» в Москве.

Власти республики предпринимают меры для стимулирования рождаемости и многодетности в стране. С 2000 года в Арцахе действует целевая программа, согласно которой за счет бюджета при рождении в семье третьего и последующих детей открываются целевые вклады: на имя третьего ребенка 500 тысяч драмов, четвертого и последующих детей — 700 тысяч драмов. Для семей с шестью и более детьми строятся частные жилые дома по типовому проекту.

В 2009 году в Нагорно-Карабахской Республике родился 2 тыс. 821 ребенок, или 20 детей на 1000 жителей. Зафиксированный показатель был самым высоким в регионе, а объяснялся просто — большой арцахской свадьбой с участием почти 700 пар в октябре 2008 года, организованной по инициативе российского благотворителя, уроженца Нагорного Карабаха Левона Айрапетяна и армянских бизнесменов из России. Благодаря этой идее в 2008 году в Нагорном Карабахе было зарегистрировано рекордное количество браков за весь послевоенный период — 3057.

Сегодня естественный прирост населения в Арцахе в годовом разрезе традиционно превышает 1000 человек.

Особое внимание в Арцахе уделяется детскому здравоохранению. Во время посещения детского медицинского объединения «Аревик» в Степанакерте президент республики Бако Саакян подчеркнул на встрече с врачами, что педиатрия всегда находилась в центре внимания государства, и впредь будет сделано всё возможное для повышения качества медицинского обслуживания, подготовки квалифицированных кадров в данной сфере.

Медобъединение «Аревик» («Солнышко») было создано на базе Республиканской детской больницы и детской поликлиники, которые пострадали от регулярных артобстрелов и бомбежек с азербайджанской стороны в начале девяностых. Сегодня «Аревик» — это современный медицинский комплекс, состоящий из амбулаторно-поликлинической и стационарной служб, обеспеченных необходимым оборудованием для обследования и диагностирования болезней, начиная с первого дня рождения ребенка.

В контексте обеспечения детского здоровья следует отметить еще один важный проект — строительство рядом со зданием Республиканского медицинского центра нового родильного дома. В целом осуществляется программа по реорганизации существующей системы в области акушерства с учетом современных требований. Всё это направлено на качественное улучшение условий работы врачей и медперсонала, содержания новорожденных и рожениц, а в конечном итоге — обеспечение здоровых родов.

С целью обратить внимание на проблемы детей с ограниченными возможностями и помочь им в интеграции в общество в международный День защиты детей в Арцахе традиционно проводятся творческие выставки и концерты с участием таких детей. Так, реабилитационный центр имени Кэролайн Кокс проводит концерт с участием детей Арцахского центра дневного ухода и лечения аутизма, созданного для организации многогранной профессиональной работы с детьми с проблемами аутизма в направлении их физического и интеллектуального развития и помощи в интеграции в общество. По словам директора реабилитационного центра Вардана Тадевосяна, в течение года по международным медицинским методам в заведении получают уход и лечение 48 детей-аутистов в возрасте от 2 до 16 лет. В целом ежегодно лечение в центре проходят порядка 200 детей с различными ограничениями.

Здоровые дети — здоровая нация, здоровое будущее. Актуальность этой истины подчеркивается необходимостью противостоять вызовам современного эклектичного мира и сложной военно-политической ситуацией в регионе. Вот почему в Арцахе стараются воспитать подрастающие поколения физически, морально и духовно здоровыми. Миролюбивыми, но готовыми отстоять свои права, честь и достоинство.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»