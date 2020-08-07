В данной статье попытаемся представить, что имеет небольшая суверенная страна в своем хозяйстве, что предпринимает для сохранения стабильности в условиях продолжающейся более трех десятков лет блокады со стороны Азербайджана, усугубленной пандемией, на что и на кого надеется в решении имеющихся проблем и осуществлении планов по обеспечению социально-экономического прогресса.

Иван Шилов ИА REGNUM Арцах

Согласно программе деятельности президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) на 2020−2025 годы, основной целью государственной экономической политики является стимулирование инклюзивного экономического роста, в результате чего каждый гражданин должен почувствовать влияние последнего на собственное благополучие. Запланирован минимум 8-процентный ежегодный экономический рост.

По словам советника президента, кандидата экономических наук Карена Нерсисяна, в условиях нейтрализации пандемией воздействия внешнего и внутреннего рынков, при стабилизации военно-политической ситуации экономика республики будет развиваться беспрецедентными для региона темпами, основой для чего может стать наличие как природного, так и человеческого ресурса, внедрение новых технологий и цифровизация.

«Указанные задачи отражены в предвыборной программе президента, где особо отмечаются направления обеспечения экономического инклюзивного роста», — сказал Карен Нерсисян.

Marcin Konsek Площадь Возрождения. Степанакерт

Особая важность в качестве предпосылки экономического роста придается малому и среднему предпринимательству, будут предприняты комплексные шаги по устранению препятствий для развития данной сферы. В частности, планируется поднять на новый уровень культуру предпринимательства, сформировать благоприятное законодательное и институциональное поле, укрепить диалог между бизнесом и властью, уменьшить административную нагрузку на бизнес, повысить эффективность контрольных функций, повсеместно внедрить механизмы контроля рисками и др.

Посредством стимулирования малого и среднего бизнеса предусматривается содействие экономическому развитию районов, диверсификации экономики и повышению уровня занятости и самозанятости населения. Планируется создание свыше 5000 новых рабочих мест.

Особое внимание будет уделено повышению продовольственной и энергетической безопасности республики.

В ходе встречи в Степанакерте с министром регионального развития и инфраструктур Республики Армения Суреном Папикяном президент Арцаха Араик Арутюнян отметил, что для решения общих задач продовольственной безопасности имеются все предпосылки. Он выразил уверенность, что посредством тесного сотрудничества с правительством РА все намеченные программы будут реализованы.

«Вследствие нового коронавируса наши многочисленные соотечественники лишились выездной работы. Думаю, на этом этапе наши усилия окажут также содействие обеспечению соотечественников стабильной работой на Родине», — подчеркнул А. Арутюнян.

Араик Арутюнян

Сельское хозяйство, являющееся одной из приоритетных сфер экономики страны, выделяется правительством как отрасль, имеющая экспортный потенциал, важнейшее звено продовольственного производства и обеспечения равномерного территориального развития. С целью эффективного и пропорционального развития сельского хозяйства планируется разработать стратегическую программу, в которую будут включены основные направления аграрной политики, в частности повышение уровня продовольственной безопасности и самодостаточности (по производству растительного масла, яиц, говядины, свинины, мяса птицы и др.). Кстати, уровень самодостаточности республики по зерновым культурам на протяжении последних лет уверенно превышает 100%.

Арцах отличается высокими природно-климатическими рисками (градобитие, обморожение и т. д.). С целью минимизации сельскохозяйственных рисков, внедрения механизмов координированной компенсации ущерба, обеспечения стабильности уровня доходов хозяйствующих субъектов планируется внедрение системы страхования в данной сфере.

Предусматривается обеспечение до 40 тысяч орошаемых территорий, значительное увеличение садовых площадей. По словам министра регионального управления и развития Арцаха Жирайра Мирзояна, согласно программе использования водных ресурсов 50 тысяч гектаров земельных угодий республики станут орошаемыми. На 10 тысячах гектаров из них будут заложены новые сады, а остальные территории, по словам министра, будут использованы для полеводства с применением севооборота. На них будут возделываться зерновые, эфиромасличные, злаковые, крупяные культуры, что значительно повысит уровень продовольственной безопасности Арцаха и Армении.

Известно, что мировой сельскохозяйственный сектор в последние годы потребляет в довольно больших количествах различные полимерные материалы. В ближайшем будущем область применения полимерно-минеральных материалов планируется расширить и в Арцахе.

В первой декаде июля по инициативе Шушинского технологического университета состоялся онлайн-симпозиум (вебинар) на тему: «Перспективы применения полимерно-минеральных материалов в сельском хозяйстве». В мероприятии приняли участие представители 12 организаций из Арцаха, Армении, Российской Федерации (Москва, Московская область, Республика Крым), Грузии — общее число участников 54 человека. Ведущими симпозиума выступили профессор, д. э. н. Аревшад Вартанян (МГУ им. Ломоносова) и профессор, д. т. н. Оганес Токмаджян (Шушинский технологический университет).

«Благодаря государственной поддержке сельского хозяйства Арцаха валовая продукция за последние 10 лет увеличилась в 3,5 раза, — отметил в своем приветственном слове министр сельского хозяйства Республики Арцах Ашот Башхиян. — В частности, данный показатель в 2018-м составил 155 млн долларов. По средним данным последних двух лет, удельный вес сельского хозяйства в структуре ВВП страны составил 10,2%. В условиях стремительно изменяющегося мира, учитывая настигшие нашу планету климатические изменения, глобальное потепление, пандемию и другие глобальные вызовы, которые отрицательно сказываются и на сельском хозяйстве, остро встает вопрос обеспечения продовольственной безопасности страны. Следовательно, особую ценность приобретают новейшие научные исследования и достижения, практическое применение которых сводит к минимуму многие риски в области сельского хозяйства. В этой связи тема полимерно-минеральных материалов особенно актуальна для нас», — отметил он.

Minagro.nkr.am Ашот Башхиян

По итогам симпозиума, в частности, было решено обеспечить консультацию специалистов по созданию научного парка, передать опыт по созданию научного парка МГУ им. Ломоносова Шушинскому технологическому университету, а также подключить к работе по проекту развития направления использования ПММ в сельском хозяйстве участников симпозиума от Белоруссии и Грузии.

Достаточно амбициозные планы имеются в сфере животноводства. Уже сегодня действующим в населенных пунктах Норагюх и Ханапат Аскеранского района племенным станциям, несмотря на ограничения свободы передвижения в связи с пандемией коронавируса нового типа, удалось импортировать из европейских стран крупную партию племенного скота пород Джерси и Флекви. Отмечая важность сферы, власти намерены сделать более доступным приобретение племенного скота для малых и средних хозяйств.

Государственная политика в сфере энергетики будет направлена на обеспечение энергетической независимости и повышение безопасности. В частности, с целью модернизации высоковольтной электросети ЗАО «Арцахэнерго» предусматривает инвестировать в период с 2019 по 2023 год в общей сложности 17,5 млрд драмов, из коих более 2 млрд драмов будет потрачено на строительство и оснащение новой подстанции Степанакерта, сдача которой в эксплуатацию предусмотрена во второй половине будущего года, что даст возможность полностью перенести за пределы жилых кварталов столицы воздушные линии электропередач напряжением 110 кВ и 35 кВ. В итоге будет обеспечено более качественное, надежное, безопасное электроснабжение. Будет продолжено строительство мини-ГЭС. На данный момент на реке Агар сооружается малая гидроэлектростанция общей мощностью 6,8 МВт.

Горнодобывающая промышленность по-прежнему является одним из ключевых направлений развития экономики республики. Объемы капитальных вложений в отрасль за последние годы значительно выросли. Как отмечают специалисты, эффективное использование богатых горнорудных ресурсов позволит обеспечить динамичное экономическое развитие страны, решая комплекс актуальных вопросов.

Особое внимание будет уделено дорожному строительству. Планируется сооружение порядка 80 километров дорог в годовом разрезе, мощение до 300.000 кв. м дорог в сельских населенных пунктах.

В текущем году начнется строительство автомагистрали, соединяющей город Гадрут с Арменией через Кашатагский район. С запуском указанной автомагистрали практически начнется новый этап освоения южной части Арцаха, где будут осуществлены новые масштабные программы по заселению и экономическому развитию. Строительство автомагистрали Капан — Гадрут поможет реализации новых социально-экономических программ, расширит рынки сбыта для фермеров, создаст экономические возможности для появления самодостаточных домохозяйств.

«Новая магистраль будет иметь стратегическое и жизненно важное значение для социально-экономического прогресса двух армянских республик», — считает министр регионального развития и инфраструктур Армении Сурен Папикян.

Erik Babajanian Сурен Папикян

Между тем намерение сооружения третьей дороги, соединяющей Арцах и Армению, вызвало нервный тик у официального Баку. В ответ внешнеполитическое ведомство Арцаха отметило в своем заявлении, что такие протесты «лишены всякого правового основания и логики».

«Строительство новых дорог и осуществление других коммуникационных проектов в Республике Арцах, необходимых для обеспечения ее безопасного развития и повышения возможностей для свободного передвижения граждан, является суверенным правом и обязанностью властей Арцаха. Призывы согласовывать какие-либо проекты Республики Арцах с соседним Азербайджаном лишены всякого правового основания и логики», — было подчеркнуто в заявлении МИД.

Сохранение автомагистралей, межобщинных дорог и дорог сельскохозяйственного значения в благоустроенном состоянии находится в центре внимания властей. С этой целью ежегодно из госбюджета будут выделяться соответствующие финансовые средства. По словам президента Арцаха Араика Арутюняна, в ближайшие 5 лет планируется заасфальтировать до 400 км дорог. При этом, уверяет глава государства, будет осуществляться строгий контроль за качеством работ, а в отношении нарушителей утвержденных стандартов будут применены максимальные штрафы и взыскания.

В сфере градостроительства запланированы сооружение и капитальный ремонт дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, культурных, спортивных и здравоохранительных объектов, благоустройство жилых зданий и дворов.

Отдельное внимание будет уделено вопросам обеспечения водой населения и производственно-хозяйственного комплекса. В населенных пунктах, лишенных круглосуточного водоснабжения, будут сооружаться новые системы обеспечения питьевой водой. На данный момент изучается возможность проведения нового водопровода для решения проблемы с питьевой водой Шушинского района, развитие которого является одним из приоритетов правительства, и с этой целью предусмотрено реализовать здесь разные масштабные социально-экономические проекты.

Согласно программе главы государства, намечается расширение проектов ипотечного содействия, исходя из принципа «каждой семье — отдельная квартира». Ежегодно будет сооружаться до 1 тысячи квартир. ЗАО «Доминик Систем» строит многоквартирный жилой квартал в столице республики — г. Степанакерте. В 2022 году планируется сдать в эксплуатацию 120 квартир, а в течение следующих 3 лет — еще 180 квартир.

Стройка

Инвестиционная политика республики будет направлена на активизацию деятельности в данной сфере с повышением эффективности использования инвестиционных ресурсов и созданием благоприятных условий для привлечения вложений, в частности, посредством совершенствования соответствующего законодательства. В качестве конкретного примера можно привести начало реализации со стороны ООО «САВВА» крупного инвестиционного проекта по основанию в Арцахе цементного производства. Кредитная заявка организации была обсуждена и одобрена на заседании Совета попечителей Инвестиционного фонда Арцаха, председателем которого является президент республики. При этом процесс реализации взятых со стороны общества обязательств будет находиться под контролем фонда.

Большое внимание будет уделено развитию, модернизации, повышению доступности инфраструктур как сфере, оказывающей разностороннее влияние на экономику и различные области общественной жизни.

Исходя из понимания того, что цифровизация позволит выявить новые факторы роста и эффективные механизмы решения проблем, в Арцахе будет разработана концепция цифровизации экономики. Цифровые технологии, в частности, будут внедрены в сферах государственного управления и оказания госуслуг, а также в частных секторах общественного производства. Помимо прочих выгод, цифровая трансформация экономики, уверяют арцахские специалисты, позволит достичь более высокого уровня отношений между субъектами экономики за счет новых норм их социального поведения.

Как видим, невзирая на отсутствие официального признания со стороны международного сообщества, блокаду коммуникаций со стороны агрессивного соседа и пандемию коронавируса нового типа, Республика Арцах не только стремится сохранить свою экономическую и социальную стабильность, но и строит конкретные планы на будущее, направленные на улучшение жизни народа и интеграцию в современные мировые процессы. А залогом успеха может стать правильное использование имеющихся естественных и человеческих ресурсов.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»