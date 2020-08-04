Андрей Стеценко
Последние публикации
«Черная масть» вернулась в Одессу
О том, что Одессой на протяжении многих лет правит криминальная группировка, кажется, знают далеко за пределами Южной Пальмиры. И то, что «серым кардиналом» на протяжении последних пяти лет был Владимир Галантерник, в свое время громко заявляли и Михаил Саакашвили, в бытность своего губернаторства...
4 августа 2020
Целостность Украины под большим вопросом: полные итоги явки на выборы
Итоговая явка во втором туре президентских выборов на Украине, состоявшихся 21 апреля, согласно подсчетам ЦИК, составила 62,09%. Этот показатель практически совпадает с уровнем активности избирателей в первом туре президентских выборов — 62,79%. Наивысшая явка традиционно зафиксирована во Львовской...
22 апреля 2019
И опять раскол — Галичина против остальной Украины: как голосовали регионы
Победитель первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский одержал победу в 20 из 25 регионов страны. Действующий президент Пётр Порошенко в первом туре победил лишь в двух областях на западе Украины — Тернопольской и Львовской, в Ивано-Франковской области лидерство осталось за...
2 апреля 2019
Закарпатье вышло из состава Украины: полные итоги явки на выборы
Выборы президента Украины, состоявшиеся 31 марта, проигнорировали более 10 млн избирателей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центральной избирательной комиссией, передает корреспондент ИА REGNUM. Подводя итоги дня выборов, ЦИК информирует, что количество зарегистрированных избирателей...
1 апреля 2019
Без транзита — Киев просит Газпром закрутить вентиль: обзор энергетики
Газ Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 12 февраля (последняя доступная на сегодня статистика) составили 10,505 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного...
15 февраля 2019
Белорусы берут под контроль украинские дороги: обзор инфраструктуры
Дороги Очередная крупная авария на трассе Киев — Одесса (1 февраля столкнулись 6 автомобилей, в том числе фуры — только по счастливой случайности никто из людей серьезно не пострадал) спровоцировала вполне логичные вопросы со стороны общественности к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. По...
14 февраля 2019
Украинские выборы: кто и почему довел до истерики главу МВД Авакова
31 марта 2019 года на Украине должны состояться очередные президентские выборы. В стране вовсю идет избирательная кампания, именно её логике в первую очередь сейчас подчинены действия практически всех украинских топ-политиков. ИА REGNUM публикует еженедельные аналитические обзоры ключевых событий в...
12 февраля 2019
ЕС об Украине — больная попрошайка со скверными привычками: обзор экономики
Приватизация Министерство экономического развития Украины ввиду отсутствия других успехов продолжает подсчитывать сумму выручки от так называемой «малой приватизации» (продажи небольших предприятий). По данным ведомства, с начала этого процесса в июле прошлого года удалось продать госсобственности...
11 февраля 2019
Прямо сегодня Россия окончательно потеряет Украину: обзор «евроинтеграции»
Безвизовый статус и ассоциация с ЕС «В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз», — такое громкое заявление во время съезда Блока своего имени сделал президент Украины Пётр Порошенко в конце января. Подобные заявления мы слышим от украинского лидера не впервые, они уже даже имеют свою...
7 февраля 2019
Украинцы перебираются жить в неотапливаемые гаражи: обзор энергетики
Газ Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 2 февраля (последняя доступная на сегодня статистика) составили 11,053 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного...
6 февраля 2019
Украинские выборы: кандидаты грозят атаковать Россию графитовыми бомбами
31 марта 2019 года на Украине должны состояться очередные президентские выборы. В стране уже вовсю идет избирательная кампания, именно её логике в первую очередь сейчас подчинены действия практически всех украинских топ-политиков. ИА REGNUM публикует еженедельные аналитические обзоры ключевых...
5 февраля 2019
«Если коротко — мы пойдем по стопам Венесуэлы»: обзор экономики Украины
Приватизация Даже представители власти уже признают, что приватизация на Украине — дело абсолютно бесполезное. «Тех (приватизированных предприятий), которые работают успешно, я практически не знаю… разве что Николаевский глиноземный завод, который работает успешно с точки зрения собственников и с...
1 февраля 2019
Все едут мимо: Украина — серая зона, транзитный тупик вообще без перевозок
Дороги На Украине отчитались о ремонте 3,8 тыс. км автодорог по итогам 2018 года. Согласно официальной информации, на их ремонт потратили 23,8 млрд грн. Ещё 11,5 млрд грн в прошлом году ушло на ремонт дорог местного значения. В этом году регионам для проведения ремонта местных дорог пообещали ещё...
30 января 2019
Украинские выборы: хит недели — «кто угодно, только не Порошенко»
31 марта 2019 года на Украине должны состояться очередные президентские выборы. В стране уже вовсю идет избирательная кампания, именно её логике в первую очередь сейчас подчинены действия практически всех украинских топ-политиков. ИА REGNUM публикует еженедельные аналитические обзоры ключевых...
29 января 2019
Шантаж, угрозы, фантазии — Украина бьется за транзит газа: обзор энергетики
Газ Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 22 января (последняя доступная на сегодня статистика) составили 11,92 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа...
25 января 2019
Найден Пакт о внешнем управлении украинской экономикой: обзор
Приватизация 16 января во время очередного заседания правительство Гройсмана утвердило перечень объектов т.н. «большой приватизации — 2019». Документ полностью повторяет список 2018 года за исключением четырех ТЭЦ (Северодонецкой, Днепровской, Херсонской и Криворожской). Как уже сообщалось ранее, в...
24 января 2019
Внезапный ход — «Средняя Азия нам поможет!»: обзор «евроинтеграции» Украины
Безвизовый статус и ассоциация с ЕС С начала действия режима безвизового пересечения границы с ЕС этой возможностью воспользовались 2 млн украинцев, сообщил президент Украины Петр Порошенко. В Госпогранслужбе уточнили, что почти 700 тыс. пересечений — визиты украинцев в Польшу. Ещё 674 тыс. прошли...
23 января 2019
Украинские выборы: «Юля+Арсений» опять равно любовь и победа
31 марта 2019 года на Украине должны состояться очередные президентские выборы. В стране уже вовсю идет избирательная кампания, именно её логике в первую очередь сейчас подчинены действия практически всех украинских топ-политиков. ИА REGNUM публикует еженедельные аналитические обзоры ключевых...
22 января 2019
Европейские ценности пришли! Весь Киев шокирован новыми платежками за газ
Газ Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 14 января (последняя доступная на сегодня статистика) составили 12,644 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного...
18 января 2019
Проживём! Санкции России пока дают нам заработать: обзор экономики Украины
Приватизация Фонд государственного имущества Украины в 2019 году в рамках малой приватизации собирается продать 792 объекта, сообщил глава ФГИ Виталий Трубаров. «В целом (продаем) 792 объекта, из которых 48 — пакеты акций, 92 — единые имущественные комплексы, 190 — объекты незавершенного...
16 января 2019