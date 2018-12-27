Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ждун

С начала действия режима безвизового пересечения границы с ЕС этой возможностью воспользовались 2 млн украинцев, сообщил президент Украины Петр Порошенко. В Госпогранслужбе уточнили, что почти 700 тыс. пересечений — визиты украинцев в Польшу. Ещё 674 тыс. прошли пограничный контроль в одном из аэропортов Украины. Границу с Венгрией пересекли 248 тыс. украинцев, с Румынией — 236 тыс. В целом в соседние с Украиной страны украинцы ехали в 66% случаев.

Правда, Порошенко традиционно не уточнил, что по факту безвизовым режимом до сих пор пользуется незначительное число украинцев. С момента предоставления Украине этого права и до конца 2018 года граждане страны совершили 33 млн поездок в страны ЕС. Т. е .в большинстве случаев они продолжают пользоваться многократными визами.

В последние дни 2018 года в Еврокомиссии решили напомнить Украине о важности соблюдения условий, на которых она получила право пользоваться безвизом.

«Многие требования предыдущего (мартовского) отчета остаются не выполнены, для чего Украине необходимо принять немедленные действия, которые также необходимы для выполнения обязательств в сфере борьбы с коррупцией и нелегальной миграцией», — говорится в сообщении.

Иными словами, в ЕК уже как минимум во второй раз за последнее время указали на то, что Киев не выполняет взятые обязательства. В частности, ЕК требует бороться с трафиком нелегальных мигрантов с украинским гражданством в ЕС; тщательнее информировать своих граждан о правах и обязанностях, которые налагает безвиз; обеспечить независимость работы антикоррупционных структур, в частности, антикоррупционной прокуратуры; отказаться от практики е-декларирования доходов членами НПО.

Глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала «1+1» попытался опровергнуть наличие проблем по линии безвиза:

«Ни с одной страной. Никто никогда… ни один из министров иностранных или внутренних дел мне не сказал: слушай, Павел, вот у тебя там есть реальная (проблема)».

Karl Gruber Павел Климкин

Однако дипломат так и не смог точно сказать, сколько же украинцев на сегодняшний день остаются в ЕС, нарушая нормы безвиза:

«Мы пытаемся подсчитывать, эта цифра невелика… У нас тоже детальной статистики нет. Всё меньше [таких случаев]».

Официальной статистики за прошлый год пока действительно нет, ЕС выложит её через несколько месяцев. Однако по итогам 2017 года именно украинцы взяли практически все первые места по нарушению миграционного законодательства ЕС. Климкин не может не знать этого.

После этого глава украинской дипломатии неожиданно осмелел и даже вступил в полемику с президентом Порошенко по поводу перспектив членства Украины в евроатлантических структурах.

«Такая Украина, как сейчас, — она ни за год, ни за два, ни за пять в ЕС не вступит… Если вам кто-то скажет, что мы вступим за год или два, — не верьте, это ложь», — заявил глава дипкорпуса в телеэфире.

Напомним, ещё в ноябре 2018 года Порошенко заявил, что Украина будет в ЕС до 2025 года (очевидно, намекая на то, что это произойдёт благодаря его работе на посту президента Украины в течение второго срока полномочий — истекает в 2024 году).

Одна из проблем в отношениях Украины и Польши — недостаточное количество погранпереходов на границе между двумя странами (в особенности проблема актуализировалась после получения безвизового статуса). Однако в конце прошлого года еще на один пограничный пункт здесь стало меньше.

«В пункте пропуска «Угринов — Долгобичув» в тестовом режиме в течение последних трех лет существовал пеший переход. На сегодня польская сторона решила прекратить пешеходное движение, поскольку украинские органы местного самоуправления не смогли в течение этого периода обеспечить надлежащие условия для путешественников. Пока украинская сторона не выполнит своих обязательств, движение не восстановят. Есть определенные стандарты, и их надо уважать», — заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в интервью изданию «Укринформ».

Накануне католического Рождества Госпогранслужба зафиксировала на погранпереходах очереди размером от 200 до 800 легковых автомобилей (на въезд на Украину).

Silar Польско-украинская граница

Европессимистом успел побыть не только Павел Климкин, но и советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка. В статье для издания «Зеркало недели» он указывает на сложности присутствия Украины на рынке ЕС:

«Природа проблемы лучше всего видна на примере Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА). Прежде всего — это соглашение очень еэсовское по духу. Всем, кто изучал право Евросоюза, на уровне рефлексов знакомо дело Cassis de Dijon [суть вердикта в деле Cassis de Dijon гласит, что товар, который произведён и легально продаётся в одной из стран — членов ЕС, должен быть допущен к продаже на территории других членов ЕС, даже если технические нормы его производства отличались от норм, принятых в этих странах — Ред], которое является символом правового понимания свободы движения товаров. Краеугольный камень свободы движения товаров в ЕС — взаимное признание требований к продукции. Эта сфера очень скучная, требует большого количества переговоров между органами власти государств-членов».

Далее советник сетует, что евроинтеграционному блоку правительства Гройсмана почему-то недосуг заниматься такими мелочами:

«А зря… Именно из них состоит вся евроинтеграция. Безрассудное пренебрежение такими техническими вопросами приводит к тому, что к Украине относятся как к государству, требующему слишком многого, если говорить об интеграции с рынками ЕС».

Т. е. автор прозрачно намекает, что украинское правительство не желает долго и кропотливо выгрызать себе место на рынке ЕС — как делали это прочие страны и компании, постепенно учившиеся пользоваться преимуществами общего рынка. Украина хочет прийти на всё готовое, получив рынки сбыта просто так, по факту своего существования.

То же самое говорит и экономист Алексей Кущ:

«Украина не стала, условно говоря, «восточно-европейским Китаем» по поставке широкой линейки товаров на европейский рынок. Никаких инвестиций мы не привлекли, никаких структурных изменений в экономике мы не сделали. Мы упёрлись в эти сырьевые квоты на поставку металла, куриного мяса. Мы продолжаем двигаться в этом направлении и жаловаться, что не хватает этих квот на беспошлинные поставки. В таком формате особой пользы это соглашение не принесёт. Пока мы не перестроим нашу экономику в пользу товаров с высокой добавочной стоимостью, которые можно будет поставлять на европейский рынок, как это делает сегодня Турция, мы не сможем использовать преимущества ЗСТ… А в сырьевой парадигме мы будем двигаться только в рамках выделенной квоты и постоянно жаловаться на свою сырьевую судьбу», — цитирует его комментарий kp.ua.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Курица

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Трудовая миграция

Государственное информагентство «Укринформ» со ссылкой на министерство иностранных дел Польши подводит некоторые итоги украинской трудовой миграции в Польше. Сообщается, что в 2018 году Польша выдала украинцам более 876 тысяч национальных виз, большинство из которых — рабочие. Еще более 160 тысяч гастарбайтеров получили разрешение на временное проживание в Польше.

Если же говорить об общем количестве трудовых мигрантов, то есть оценка МВФ. В ежегодном обзоре сообщается, что за границей работает 2−3 млн украинцев, т. е. до 7,5% населения. Отметим, что МВФ явно оценивает количество трудовых мигрантов консервативными методиками. По другим оценкам, такое количество украинцев находится на заработках в одной только Польше или России.

«У нас постоянно растут показатели двусторонней торговли. А кроме того, есть активное присутствие украинских граждан в Польше, которые приезжают работать или учиться. Мы уже имеем ситуацию, когда Украина и Польша уже стали единым экономическим организмом», — так характеризует роль украинских гастарбайтеров недавно закончивший свою миссию на Украине посол Польши Ян Пекло.

Как раз поэтому в Польше со всё большим беспокойством оценивают либерализацию Германией своего рынка труда для украинцев. В частности, представитель польской бизнес-ассоциации ZPP Якуб Бинковский в интервью немецкому изданию Welt заявил, что по негативному прогнозу польский рынок труда может потерять до 1 млн украинцев. Напомним, в конце прошлого года польские работодатели ожидали потери до полумиллиона работников с Украины в течение ближайших шести месяцев.

Kholodovsky Польское посольство в Киеве

Если одновременно сбудется ещё и прогноз украинского Нацбанка относительно трудовой миграции с Украины в 2019 году, то Польше придётся несладко.

«…По трудовой миграции ожидаем, что не будет значительного увеличения количества трудовых мигрантов. Количество людей, которые будут работать за рубежом, считаем, будет на уровне 2018 года», — цитирует UBR директора Департамента монетарной политики НБУ Сергея Николайчука.

Впрочем, НБУ всё ещё считает трудовую миграцию одним из рисков для Украины в наступившем году:

«Объявленные планы по смягчению условий трудоустройства иностранных граждан в Чехии и Германии увеличивают значимость данного риска для экономики Украины».

Global Economy Watch согласен скорее с опасениями НБУ, нежели с оптимизмом.

«В 1999 году сокращение трудоспособного населения наблюдалось только в 16 странах мира. В 2018 году таких стран было уже 39. При этом сокращение трудовых ресурсов наблюдается во всех 23 странах региона Восточной Европы, куда включается и Украина. В 2019 году Украина потеряет почти 1,5% трудовых ресурсов», — говорится в прогнозе, опубликованном этим изданием.

Можно гордиться — «почётное» первое место. Это означает, что теряющая трудовые ресурсы Восточная Европа, словно воронка, всасывает их с Украины. И даже отток гастарбайтеров из Польши не будет означать их возвращения на Украину.

Подтверждает озвученные тенденции и коммерческий директор компании FILLIN Дмитрий Карпенко. В своём материале для издания «Новое время» он пишет:

«Согласно моему опыту, устоявшимся тенденциям последних 10 лет, сложности с персоналом были ярко выражены с начала мая до середины сентября. Это связано с сезонными работами и трудовой миграцией. Ситуация 2018-го показывает, что отток персонала, который уезжает на заработки, носит перманентный характер и продолжается на круглогодичной основе».

Artemka Станция «Киев-Пассажирский»

В свете этого ожидания НБУ «будет не хуже, чем в 2018-м» звучат совсем иначе.

Также Карпенко указывает, что средняя укомплектованность штата на производствах на Украине сегодня не превышает 70−80%, а среднемесячное число вакансий достигает 15 тыс.

Ликвидировать дефицит рабочих специальностей, по мнению Карпенко, Украине может помочь Средняя Азия. Конечно, на Украине платят меньше, чем в РФ, зато и жизнь тут для мигранта дешевле — хотя бы за счёт экономии на трудовом патенте.

На украинских гастарбайтеров в Европе ориентируются системы денежных переводов. MasterCard, украинский проект iPay, а также польский провайдер Fenige объявили о начале работы системы мгновенных переводов с карты любого европейского банка на карту украинского банка. Тарифы нового сервиса не так чтобы привлекательные (2% от суммы + 1 евро), однако расчёт, вероятно, на универсальность и отсутствие необходимости физически посещать банки. Новому сервису есть за что бороться. По данным НБУ, в 2017 году 62% переводов от украинских мигрантов попадали на Украину в виде наличности — т. е. их везли сами мигранты либо доверенные лица. 2% от этой доли — это примерно 130−135 млн долл.

Экономика и экспорт

Согласно статистике Еврокомиссии по итогам января — декабря 2018 года, Украина вошла в топ-5 крупнейших поставщиков продовольствия в ЕС.

«Сельскохозяйственный импорт из третьих стран за период 12 месяцев, с ноября 2017 года по октябрь 2018 года, зарегистрирован на уровне 115,2 миллиарда евро… Наиболее важными направлениями, откуда в ЕС поступает сельскохозяйственный импорт, за прошедшие 12 месяцев остаются Бразилия (12,0) и США (11,5), за которыми следуют Китай, Аргентина, Украина, Швейцария, Турция и Индонезия, — на каждую из этих стран приходится от 4,4 до 5,5 миллиарда евро», — говорится в соответствующем докладе.

Free-Photos Поле

Воспрепятствовать этому хотят польские аграрии. Протесты «жёлтых жилетов» в середине декабря добрались до Польши. Их участники привлекли внимание прессы любопытным требованием: протестующие пытались добиться введения пошлин на украинские товары, а также маркировки импортируемых с Украины товаров.

«Из Украины к нам можно ввозить продукты, выращенные при помощи запрещенных у нас химических удобрений», — жаловались участники протестов польскому изданию RMF24.

Доля ЕС в украинском экспорте (январь — ноябрь) достигла 42,6%, т. е. 18,4 млрд долл., сообщает минэкономразвития Украины. Украина продала странам ЕС товаров на 20,1 млрд долл., а купила на 24,2 млрд — т. е. торговля ушла в минус более чем на 4 млрд долл.

Экс-глава МИД Украины Леонид Кожара предлагает не очаровываться этими результатами, а вспомнить, какие объемы торговли были буквально пять лет назад.

«Мы начали менять стандарты… в торговле на стандарты ЕС, и внешняя торговля обвалилась. Если мы сравниваем с 13-м годом, когда объемы внешней торговли Украины достигали 160 млрд долларов, то по результатам прошлого года хорошо бы, если бы мы закрыли на 100 млрд», — напомнил он в в эфире телеканала «НАШ».

Правительство Украины, кажется, не собирается больше отстаивать перед ЕС сохранение моратория на экспорт леса-кругляка. На это обращает внимание председатель Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства, народный депутат Виктор Галасюк:

«Мы… не дадим компрадорской власти отменить мораторий на экспорт леса! Наоборот, мы его усилим, ведь несколько дней назад Комитет промполитики и предпринимательства согласовал для принятия в целом наш законопроект №9475 «В защиту украинских лесов», который запрещает экспорт дров, под видом которых контрабандой вывозят лес-кругляк вопреки мораторию», — горячится политик.

(сс) Paweł Czerwinski Бревна

Гранты, программы, целевое финансирование

Странная инициатива под названием «План Маршалла для Украины» (согласно которому западные спонсоры должны скинуться и обеспечить качественный рывок реформ на Украине, речь шла о сумме в десятки миллиардов евро) уже неоднократно попадала в наши обзоры. Ещё бы: впервые о ней заговорили ещё в 2014 году. И только теперь вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе осторожно признала, что с планом не всё в порядке:

«Мне кажется, что мы на ближайшее время потеряли возможность получить «План Маршалла». В избирательный год очень сложно будет обеспечить прорыв в сфере реформ. За нами будут активно наблюдать и помогать, если мы будем двигаться дальше в том направлении, которое мы для себя выбрали и задекларировали. Но ожидать того, что в 2019 году материализуется «План Маршалла», довольно сложно. Хотя, если у нас начнется активная большая приватизация, то это может быть тем сигналом, который разрушит такое мое предсказание. Мне бы очень хотелось, чтобы так и произошло», — заявила вице-премьер в первых числах января в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Политолог Вадим Карасёв также прокомментировал эту тему — в эфире телеканала «112.Украина». Его оценка выглядит куда более близкой к реальности. И дело, конечно же, не в приватизации (начать которую Украина будет пытаться вот уже шестой год):

«План Маршалла: надо было в холодной войне показать витрину, что Запад круче, чем Советский Союз. Японии надо было давать, чтобы не дать возможности подняться Китаю, потому что там был форпост Штатов в Тихом океане… Если Запад решит это делать так, то они должны сделать Украину образцовым государством — фронтиром, сюда должны идти инвестиции, нужен какой-то план Маршалла для Украины и т. д. Но не идет это, потому что Запад не знает, что делать — фронтир, форпост или что-то другое. Инвестиции же не идут. Геополитика — она всегда ключевая для инвестиций».

Стоит отметить также, что никакого единого «плана» не существует. За последние пять лет таких «планов» было не менее четырех — начиная от плана Бернара-Анри Леви (2014) и заканчивая т.н. планом бундестага Германии (2016). Впрочем, ни один из них не то что не был реализован, а даже не дожил до хоть сколько-нибудь серьезной стадии переговоров.