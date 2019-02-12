31 марта 2019 года на Украине должны состояться очередные президентские выборы. В стране уже вовсю идет избирательная кампания, именно её логике в первую очередь сейчас подчинены действия практически всех украинских топ-политиков. ИА REGNUM публикует еженедельные аналитические обзоры ключевых событий в украинской «президентской гонке» — кто претендует на высокий пост, что делают главные претенденты для победы на выборах и почему они это делают.

President.gov.ua Пётр Порошенко

Главное в 2018 году:

Украинские выборы: Киев разыгрывает карту защиты от «вмешательства России» (1−16 октября)

Украинские выборы: «Тимошенко — это не человек, это ядерная энергия» (17−24 октября)

Украинские выборы: почему Вашингтон не будет назначать нового президента (24−31 октября)

Украинские выборы: Зачем Яценюк шантажирует Порошенко «веселыми картинками» (1−7 ноября)

Украинские выборы: срывайте пломбы, хорошая будет драка! (8−20 ноября)

Украинские выборы: «Представьте: у нас война, а главнокомандующий — комик!» (21 ноября — 4 декабря)

Украинские выборы: Растёт, растёт общий градус неадеквата! (4−14 декабря)

Пётр Порошенко

В команде Петра Порошенко пересмотрели даты выдвижения его кандидатом в президенты. Официальное выдвижение нынешнего президента на второй срок случится 29 января, во время съезда «Блока Петра Порошенко». Эксперты отмечают, что выбор даты съезда, возможно, связан с годовщиной боя под Крутами (один из эпизодов Гражданской войны: студенты киевских училищ под командованием офицеров армии УНР пытались задержать продвижение отряда большевиков к Киеву). Как видим, кандидаты в этом году пытаются «по полной» воспользоваться годовщинами исторических событий (Юлия Тимошенко официально была выдвинута в президенты 22 января, в т. н. День соборности, подробности см. ниже).

С выдвижением Порошенко связана любопытная международная интрига. Как утверждает народный депутат от БПП Мустафа Найем, на съезде будет присутствовать бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. И привлекает внимание тут не столько сам факт визита человека такого уровня, но и тот факт, что ранее Расмуссена пытались вписать в пиар-кампанию Юлии Тимошенко. Якобы Расмуссен высказался в её поддержку как кандидата. Однако позднее сам экс-генсек Альянса опроверг эту информацию:

«…Я остаюсь нейтральным в президентской кампании в Украине. Но я сделал видео, в котором подчеркиваю важность продолжения реформ, если вы хотите приблизиться к Европейскому союзу и НАТО. И это мой главный месседж, который я сделал по ее кампании. И я готов повторить то же самое каждому кандидату. Поэтому я нейтрален», — заявил он в ответ на вопрос журналистов об отношении к президентской кампании на Украине.

Остаюсь нейтральным, но на съезд к Порошенко приеду. Такая вот «гибридная нейтральность» у западных политиков получается.

President.gov.ua Пётр Порошенко

Для собственной избирательной кампании Порошенко не стесняется использовать даже экономический форум в Давосе. Во время своего выступления на этом мероприятии он сделал крайне прозрачный намёк, сравнив своего главного конкурента Юлию Тимошенко с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро:

«У нас очень большая опасность популизма. Есть те, кто не понимает, что это означает и заявляют, что у нас будет фиксированная цена, ниже чем рыночная, на определенные продукты для людей… Это Николас Мадуро делал в Каракасе в Венесуэле… Миллионы венесуэльцев сказали «нет» Мадуро, «нет» популизму», — налицо явная отсылка к обещаниям Тимошенко снизить стоимость газа для населения и установить на него фиксированной цены.

Но, пожалуй, самый мощный предвыборный ход Порошенко прошлой недели — приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу (его признали виновным в госизмене, приговорив к 13 годам заключения).

«Для меня, как политика и гражданина Украины, был неожиданностью такой достаточно легкий приговор», — прокомментировала решение суда представитель Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко.

Для остальных граждан Украины неожиданностью стало в принципе вынесение приговора. Посудите сами: процесс идёт уже не первый год. И вдруг, всего за 2 месяца до выборов, — будьте любезны. Разве не чудеса?

Также президент пользуется услугами VIP-агитатора — главы Службы внешней разведки (СВР) Егора Божка. В интервью изданию «Левый берег» последний как мог нагнал на читателей страху:

«Задача — вернуть Украину полностью в российскую орбиту влияния. Но так, чтобы больше никаких «цветных революций». Для этого дополнительно к бюджету СВР, ФСБ и ГРУ выделено 350 млн долларов конкретно под наши выборы 2019 года… Там есть три сценария, по которым русские готовы бросить все силы и средства вооруженных сил и спецслужб РФ для того, чтобы достичь конечного результата. Конечный результат — кто угодно, только не Порошенко. Почему? Не только потому, что есть вопросы по поводу лояльности остальных политиков. Дело в том, что любая перезагрузка власти парализует госаппарат как минимум на три месяца. А не стоит забывать, что у границ 48 тысячная армия. И тут три месяца раздолья…»

«Кто угодно, только не Порошенко» — фраза, ради которой интервью собственно и давалось. В соцсетях уже не первый день гуляют картинки с фотографиями кандидатов в президенты, а также политиков и бизнесменов, которые (якобы) за ними стоят. Обычно это президент России Владимир Путин либо олигарх Игорь Коломойский. И только за Порошенко, в версии авторов картинки, никто не стоит. Так что глава СВР Украины просто повторяет этот тезис.

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Юлия Тимошенко

Порошенко не зря разорялся в Давосе по поводу своей соперницы. Тимошенко также посетила Украинский ланч, традиционно устраиваемый Фондом Пинчука.

«Я верю, что после президентских выборов, приняв новую конституцию, приняв программу новых экономических изменений, мы сможем системно изменить Украину», — заявила она во время своего выступления, не оставляя тем самым места для сомнений в итоге выборов.

Экс-премьер также не преминула пнуть своего визави, заявив, что антикоррупционные органы были «…поглощены старой системой».

Политический обозреватель и автор видеоблога «Политическая кухня» Кристина Бердинских справедливо указывает, что появление Тимошенко на «Украинском завтраке» — нарушение неписаных правил мероприятия.

«Обычно главный спикер на «Украинском завтраке» — это президент Украины, а также приглашенные иностранные гости… Однако в этом году Пинчук пригласил и главных конкурентов президента, а именно Анатолия Гриценко, которому сейчас налаживать международные контакты помогает народный депутат Светлана Залищук, а также — Юлию Тимошенко», — комментирует она.

Причина этого, по мнению Бердинских, стремление Виктора Пинчука разложить яйца в разные корзины. Порошенко действительно может проиграть выборы, так зачем же игнорировать лидера гонки?

22 января в Киеве состоялся съезд партии «Батькивщина», во время которого лидера партии Юлию Тимошенко, наконец, официально выдвинули кандидатом. Дата съезда была выбрана неслучайно: 100-летие т. н. Акта Злуки (соглашения об объединении УНР и ЗУНР). В сегодняшней Украине эта дата отмечается как день Соборности, т. е. объединения земель восточной, центральной и западной Украины в границах единого государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Наблюдатели отметили, что во время съезда Тимошенко активно играла на электоральном поле Порошенко (война и церковь). На съезд зазвали т. н. «киборгов» (солдатов ВСУ, воевавших за Донецкий аэропорт). К тому же во время выступления Тимошенко постоянно возвращалась к теме войны, армии, вооружений, военного бюджета. Зазвать на съезд удалось также и раскольника Филарета, главу расформированного сейчас «Киевского патриархата» — хотя тот обычно посещает мероприятия только действующего президента. Иронии добавил тот факт, что после съезда Филарет направился как раз к Порошенко — забирать награду, звезду «Героя Украины». Кроме церковного «патриарха», Тимошенко затащила на съезд ещё и политического — первого президента Украины Леонида Кравчука.

Из наиболее запомнившегося в ее выступлении — обещание уйти в отставку спустя 100 дней, если она не сможет выполнить шаги, намеченные на первые 3 месяца президентского срока. Бюджетникам и пенсионерам было обещано увеличение пенсий и зарплат в 3,5 раза в течение первого срока (т. е. фактически индексация на величину девальвации гривны после майдана — 2014).

После съезда случился не слишком значимый, но обидный конфуз. На съезде демонстрировался короткий фильм о Тимошенко, во время которого о ней говорили различные известные персоны. В частности, писатель Паоло Коэльо:

«Я встречался с Тимошенко дважды. У нее есть харизма. Еще какая! Это очень сильная личность. Она прошла через многие испытания. И у нее есть уникальная особенность — она способна преодолевать любые трудности. Именно такой человек может управлять страной».

СМИ немедленно подхватили эту новость, она стала топовой. А уже спустя сутки выяснилось, что Коэльо ничего подобного никогда не говорил.

«Я никогда не записывал ни одного сообщения о том, что поддерживаю её кандидатуру. Даже если она мне нравится как человек, украинская политика — не мое дело», — написал он в своём Twitter.

Мэр Львова Андрей Садовый на минувшей неделе сделал сильный ход: предложил Юлии Тимошенко снять свою кандидатуру в его пользу:

«Сегодня на съезде Юлия Тимошенко объявила, что настает конец всем невзгодам Украины. Бедность, коррупция и поражения позади. Впереди — возрождение и развитие… Я абсолютно поддерживаю лидера «Батькивщины» в этой идее. Для подтверждения искренности своих слов госпоже Тимошенко осталось сделать немного: снять свою кандидатуру в пользу Андрея Садового, к чему я ее и призываю».

Народный депутат Сергей Лещенко в своем видеоблоге «Честная политика» подтверждает информацию о предвыборном союзе Тимошенко и «Народного фронта» Яценюка — Турчинова — Авакова. По информации депутата, договорённость Тимошенко и Авакова — уже не гипотеза, а реальный факт. Депутат даже иронизирует: на фоне отказа главы МВД помогать, Порошенко пришлось прибегнуть к помощи противоположной стороны:

«…Неудивительно, что Порошенко в последнее время начал появляться в окружении криминального авторитета «Нарика», ведь связи с неформальным миром, веское слово бандитов и тюремных «смотрящих» также могут добавить определенный процент голосов».

Кандидаты от Юго-Востока

Злой рок украинского радикализма преследует политиков некогда единого «Оппозиционного блока». Спустя пару дней после проведения съезда, на котором Александра Вилкула выдвинули альтернативным кандидатом в президенты от Юго-Востока, в интернете появился ролик, в котором Вилкул садится в ту же лужу, что и основной кандидат — Юрий Бойко. В частности, завершая одно из своих предвыборных выступлений, Вилкул произносит «Слава Украине!» и микрофон успевает зафиксировать «Героям слава!» из зала.

С одной стороны, это уравняло обоих кандидатов, Бойко теперь не так обидно. С другой — оба они, видимо, не в курсе, что их потенциальные избиратели крайне отрицательно относятся к этому политическому лозунгу.

ВАДИМ ЧУПРИНА Юрий Бойко

Директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев уверен, что Бойко всё же имеет шансы на победу на выборах. В отличие от Вилкула, Евгения Мураева и прочих политиков, рассчитывающих на поддержку у избирателей Юго-Востока. В связи с этим Ермолаев в эфире телеканала NewsOne обратился ко всем этим политикам с просьбой снять свои кандидатуры и определиться с единым оппозиционным кандидатом. Как уже сказано, сам он видит таковым именно Бойко.

Глава СВР Украины не только агитировал за Порошенко, но и фактически назвал «ахметовское» крыло «Оппозиционного блока» «русскими»:

"Русские уже сейчас «шатают», пытаются спекулировать на тезисах вроде «бандеровцы захватывают Лавру» или устроить другие бесчинства. Координатором «церковного» направления с их стороны, насколько мы понимаем, является [Вадим] Новинский».

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Прочие кандидаты

По состоянию на 28 января ЦИК Украины уже успел зарегистрировать 22 кандидата в президенты Украины. Поэтому велика вероятность того, что предыдущий рекорд (24 кандидата) в этом году будет побит: в ЦИК на данный момент на рассмотрении находятся документы ещё 6 кандидатов.

Радикал Андрей Билецкий (националистическая партия «Национальный корпус») неожиданно отказался от участия в выборах президента. Одновременно в партии отметили, что не станут поддерживать и единого кандидата от националистов (Руслана Кошулинского от партии «Свобода»). Причина отказа от участия — желание сосредоточить все силы и средства на парламентских выборах осенью этого года.

Шоумен Владимир Зеленский озвучил некоторые пункты из своей предвыборной программы. И хотя сам Зеленский по роду занятий — комик, предложения в программе довольно серьёзные. Наверняка избирателям понравится «экономический паспорт» — своего рода счёт, на котором будет накапливаться часть доходов «…от реализации государством благ (недра, земли и прочее). По достижении совершеннолетия ребенок получает эти накопления как собственный стартовый капитал». Бизнесу Зеленский обещает «нулевую декларацию» — предложение легализовать доходы в обмен на отказ от налогообложения и судебного преследования за неуплату налогов. Также в программе — обязательство отказа от участия в выборах на второй срок.

28 января лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук официально заявил, что не будет баллотироваться в президенты на этих выборах. Как говорится в обращении, музыканта интересуют «настоящие изменения в стране», поскольку сейчас «…коррупция и несправедливость разъедают Украину изнутри… беспринципность политиков и жадность чиновников делают нашу страну слабее». Вакарчук обещает вместе со своей командой работать над тем, чтобы «проевропейские силы» победили.

По информации издания «Страна.ua», певец вскоре публично поддержит действующего президента:

«Слава склоняется к тому, чтобы объявить о поддержке кандидатуры президента Порошенко на выборах. В данный момент обсуждается, когда именно он публично объявит об этом. Один из вариантов — на следующей неделе во время или сразу после выдвижения Порошенко. По другой версии, певец выступит ближе к концу кампании, дождавшись удобного повода, например, какого-то «прокола» основного соперника президента Тимошенко», — утверждает источник.

Похоже, информации можно верить, поскольку подтверждают её даже в администрации президента. А значит, после «томос-тура» Украину ждёт «Вакарчук-тур» — в поддержку Порошенко.

Одновременно становится понятно, почему Вакарчук никак не ответил на аналогичные предложения Андрея Садового и Анатолия Гриценко. Собственно, для последних такой союз президента и певца будет означать конец избирательной кампании: «перепеть» Вакарчука они всё равно не смогут, а продолжать кампанию — только выбрасывать деньги на ветер.

PavloFriend Святослав Вакарчук

В пресс-службе певца информацию опровергли, однако сам он её никак не комментировал.

Бунтовщицу-неудачницу Надежду Савченко всё-таки выдвинули кандидатом в президенты Украины. Сделала это 26 января партия её имени. В программе кандидата — смена политической системы конституционным путем (какая ирония!).

Андрей Садовый во время предвыборной кампании решил вспомнить старую историю с мусорной блокадой (виноват в которой, по большому счёту, он сам как многолетний мэр города).

«Все очень просто. Петр Алексеевич вошел в историю, организовав мусорную блокаду, которая длилась более года, крупнейшего украиноговорящего города мира», — пожаловался он в интервью изданию «Вести-Украина».

Социология/разное

Социологический центр им. Михаила Драгоманова опубликовал довольно неожиданные результаты электоральных настроений украинцев. Социологи утверждают, что Порошенко и Тимошенко практически сравнялись — 17,4% и 17,1% поддержки соответственно.

«Мы это связываем с тем, что Порошенко выбрал несколько основных тем для позиционирования. Это — томос, армия, украинский язык. Эти темы ориентированы на патриотически настроенных избирателей. И фактически эти темы озвучивает только один кандидат. Другие кандидаты размываются на одних и тех же темах», — поясняет такие результаты профессор Сергей Штепа.

Правда, поверить в независимость и правдивость опубликованных данных сложно, учитывая, что ещё пару недель назад другие социсследования давали Порошенко только 5-е место.

Исследовательская компания Active Group опубликовала результаты собственного исследования. Лидируют традиционно Юлия Тимошенко (15,1%) и Владимир Зеленский (14,9%). Порошенко — только на 3-м месте и с серьёзным отрывом от лидеров (10,4%).

Kvartal95 official Владимир Зеленский

28 января были обнародованы результаты опроса, проведенного аналитической группой «Социопрогноз» по заказу Института анализа и прогнозирования в январе 2019 года. Если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, голоса среди тех, кто собирается идти на участки и уже решил, за кого голосовать, распределились бы так: Юлия Тимошенко — 20,2%, Владимир Зеленский — 12,6%, Юрий Бойко — 11,9%, Петр Порошенко — 11,9%, Анатолий Гриценко — 10,7%.

Население Украины сокращается со скоростью примерно 20 тыс. человек в год. Зато число избирателей растёт примерно с той же скоростью, если не больше. В Государственном реестре избирателей обнародовали общее количество избирателей, внесённых в списки в этом году, — 35,6 млн человек. Тогда как на внеочередных выборах 2014 года их насчитывалось 34,2 млн. Объяснить, откуда взялось более 1 млн избирателей, чиновники не смогли. Так что уже сейчас можно представить себе масштабы готовящихся манипуляций.

В Центральной избирательной комиссии призвали вынужденных переселенцев с территорий Донецкой и Луганской областей активнее обращаться в реестр избирателей по месту жительства — ещё не поздно внести туда свои данные и получить возможность участвовать в выборах.

Министерство иностранных дел Украины сообщило в Бюро по демократии и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ об отказе регистрировать официальных наблюдателей от России на выборах президента. Как заявил глава МИД Павел Климкин, «даже юридически допустить российских наблюдателей на выборы невозможно».

«Я надеюсь, что ЦИК также не будет регистрировать российских официальных наблюдателей. Это абсолютно неправильно, ни с политической, ни с юридической, ни с моральной точки зрения», — подчеркнул глава украинской дипломатии.