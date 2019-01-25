Газ

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 2 февраля (последняя доступная на сегодня статистика) составили 11,053 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 22 января сократились на 867 млн кубометров. Или почти на 6 млрд кубометров — если считать с начала отопительного сезона.

Расход довольно высок даже для зимнего периода, однако разгадка оказалась простой. В январе Украина значительно (почти на 554 млн кубометров) сократила импорт газа (в сравнении с январём 2018 года). Причём причина этого пока непонятна. То ли в «Нафтогазе» действительно дефицит оборотных средств, то ли там просто хотят сэкономить — в зимнее время газ стоит дороже, чем купленный в межсезонье.

Напомним, что полностью опустошить ПХГ Украина не может в принципе — минимум 6 млрд кубометров газа должно оставаться в хранилищах, чтобы система в принципе функционировала. Так что вопрос о том, удастся ли стране пережить зиму без энергетических срывов, остается открытым. Если 10−14 дней будут стоять сильные морозы, Украину ждут серьезные проблемы с газоснабжением.

Gazprom.ru Давление газа

Украине в очередной раз пророчат существенный рост добычи собственного газа. Правда, поговорить об этом представители власти и бизнеса собрались отчего-то в Лондоне. Скорее всего — в расчёте на британские инвестиции: потенциальных инвесторов привлекают данными о том, что доля частной газодобычи за последние 5 лет выросла с 12 до 20%.

Пытаются привлечь иностранцев в энергетику Украины и новой системой аукционов по продаже лицензий на добычу нефти и газа.

«Это прозрачный механизм, понятный для иностранцев, который имеет достаточное доверие, а также является своеобразным символом борьбы с коррупцией. Мы говорим — мы прозрачны, мы открыты для вас — приходите», — заявила во время своего выступления замминистра энергетики Украины Наталья Бойко.

Похоже, что это говорится в расчёте на то, что в Лондоне ещё не слышали о масштабной энергетической афёре, в результате которой бизнесмен из окружения Петра Порошенко получил три десятка газовых месторождений (см. предыдущий обзор).

Впрочем, инвесторов уже ждут. В Госслужбе недр и геологии заявили, что подготовили для них семь участков с прогнозируемыми запасами 2 млрд кубометров. А в Нацкомиссию по регулированию энергетики и коммунальных услуг 28 января уже поступили первые заявки от газовых трейдеров для передачи украинского газа в страны Европейского союза — они просят НКРЭКУ ввести временные тарифы на экспорт.

Знаковое событие — 30 января на Украине отчитались о первой в истории тестовой продаже газа в западном направлении. Директор компании «ТАС Энергия Страны» Максим Дмитрук заявил о продаже неназванного объёма газа в Словакию. В публикациях профильных изданий отмечается, что подобные сделки стали возможны в связи со снижением с начала года тарифов на вход и выход в ГТС Украины — в частности, с 1 января тариф на вход в ГТС снижен с $12,47 за тысячу кубометров в сутки до $6,28 (с НДС). В итоге сразу несколько компаний заинтересовались перспективами экспорта «голубого топлива». Впрочем, эксперты не переоценивают значение этого «прорыва» — речь идет, напомним, о единичной и тестовой сделке. Да и чиновники, видимо, понимают, что сенсацию раздувать рано, поэтому в правительстве обошлись без пафосных комментариев.

Бытовой газ

Потребление газа на Украине в 2018 году, вопреки энергетической стратегии, выросло до 32,3 млрд кубометров (31,9 млрд кубометров в 2017-м). При этом население потребление как раз сократило (с 15,8 до 15,4 млрд кубометров). Зато увеличила потребление промышленность (+200 млн), выросли потери от несанкционированного отбора, неоформленных объёмов и разбаланса (+200 млн), а также технологические затраты (+200 млн). Ещё примерно на 100 млн кубометров больше израсходовали в прошлом году бюджетные организации. Напомним, что правительство неоднократно заявляло о необходимости сократить расход газа до 27 млрд кубометров в год.

В Минэнерго отчитались о новой высоте: 21 млрд кубометров добытого газа за 2018 год (+0,5 млрд в сравнении с 2017-м). Это пока наивысший уровень добычи за время независимости.

Кто и когда поставит украинцам приборы учёта газа

Проблема высоких счетов за отопление обострила уже давно назревшую необходимость — массовой установки индивидуальных счётчиков газа. В Минэнерго заявили, что эту задачу возьмёт на себя государство, однако непонятно, как скоро успеет её выполнить.

«Это будет финансироваться за средства «Нафтогаза Украины», средства будут учтены в их финансовых показателях. Сумма, которая обсуждается, приблизительно равна 2,5 млрд грн. Назвать точную сумму сложно, поскольку речь идет о порядка 3,3 млн потребителей», — заявил журналистам министр энергетики Украины Игорь Насалик после заседания правительства.

Ещё более решительно высказался премьер-министр Украины Владимир Гройсман:

«Все должны быть заинтересованы в том, чтобы считать — кто и сколько потребляет газа реально, а не списывать друг на друга. Нужны счётчики. У нас есть домохозяйства, в которых счетчика нет. Чье это задание? Поставщика газа! Именно поэтому мы будем рекомендовать НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить граждан счетчиками. В максимально сжатые сроки в каждом домохозяйстве должен стоять счетчик. Тогда мы будем точно знать, кто сколько потребляет!»

Счетчик газа

Правда, с калькуляцией у чиновников явные проблемы. По крайней мере, в Минэнерго занизили её примерно раз в 5. Навскидку — 2,5 млрд грн поделить на 3,3 млн потребителей — это по 758 грн на домохозяйство. Если закупать оптом, то, возможно, уложиться получится. Однако общие расходы (проект, монтаж) доходят до 3−4 тыс. грн. То есть ориентироваться нужно минимум на 10−13 млрд грн. То есть озвученные 2,5 млрд грн — явно даже не половина требуемой суммы.

Впрочем, совсем не факт, что слова министра и главы правительства действительно исполнятся.

«Я не знаю оснований, на которых бы «Нафтогаз» устанавливал счетчики за собственные средства. Потому что соответственно статье 3 закона Украины про обеспечение коммерческого учета природного газа, финансирование работ по оснащению счетчиками газа населения осуществляется за счет субъектов хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующие территории. То есть счетчики устанавливаются за счет облгазов», — рассказал «Обозревателю» директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

Облгазы же сами обычно в долгах перед «Нафтогазом», и форсировать процесс установки счетчиков точно не в их интересах.

Не говоря уж о том, что в правительстве просто не в курсе ситуации на местах. У каждого облгаза есть 1−2 бригады для таких работ.

«Реально устанавливать качественно и безопасно — можно максимум 3 счетчика в день (это 180−200 счётчиков на всю страну в сутки)», — пишет в Facebook сотрудник компании «Укртрансгаз» Владимир Мужик.

То есть даже при наличии денег текущими темпами облгазы будут ставить эти счётчики следующие 45 лет — без выходных и праздников.

Кризис ЖКХ

В Кривом Роге случился уже второй «холодомор» за отопительный сезон 2018/2019 гг. Напомним, в начале ноября жители этого райцентра Днепропетровской области мёрзли из-за того, что город никак не мог начать отопительный сезон. В этот раз всё прозаичнее: прорыв магистрального трубопровода Криворожской теплоцентрали. В итоге без отопления в конце января остались около 80 тыс. человек, т. е. примерно 13% населения большого промышленного города.

В самом же Днепропетровске СМИ описывают и вовсе дикий случай. В городе скончался один из немногих ветеранов Великой Отечественной войны. А последние дни жизни ему «скрасил» местный горгаз, отключивший подачу газа всему дому:

«У самого ветерана долгов не было. Обращения в «Днепрогаз» и горсовет Днепра и лично, и официальным запросом от телеканала ничего не изменили. По его стояку газ так и не включили. Соседи помогали, как могли, каши даже им варили и приносили. В общем, отмучался человек», — пишет в Facebook местная журналистка Любовь Бурлакова.

Замерзшие трубы

Украинское правительство никак не может навести порядок в вопросе норм потребления газа домохозяйствами. В одном из последних обзоров мы уже писали, что действие постановления Кабмина, которое такие нормы устанавливало, было приостановлено решением суда. Из-за чего стало действовать более ранее постановление, где эти нормы втрое выше, из-за чего украинцы в январе получили дикие счета за отопление. В начале февраля в правительстве, наконец, приняли решение снизить эти нормы практически втрое (с 9,8 до 3,29 куб. м газа на 1 человека в месяц), но… с августа текущего года.

Резкое удорожание отопления привело к любопытным изменениям на рынке аренды жилья в Киеве. «Понаехавшим» в столицу украинцам из других регионов становится слишком накладно снимать квартиры даже вскладчину. Поэтому в нижнем ценовом сегменте дебютировало предложение жилья… без отопления. А именно — люди сдают и снимают обустроенные гаражи. Такое «жильё», в зависимости от условий, можно снять за 1,5−2,5 тыс. грн в месяц (против 5−6 тыс. грн за однокомнатную квартиру). Правда удобства обычно на улице, а греться придётся калорифером, но выбирать не приходится.

По состоянию на 4 февраля украинцы накопили более 55 млрд грн долгов за ЖКУ (это больше, чем сумма субсидий, заложенная в бюджет-2019), причём с декабря 2017 по декабрь 2018 года долги выросли на 23 млрд грн.

Электроэнергия

Запасы угля на складах ТЭЦ и ТЭС Украины в период с 14 по 28 января снизились до 1,040 млн тонн (-171 тыс. тонн в сравнении с 14 января). Так, по крайне мере, говорится в статистике, предоставленной журналистам Минэнерго Украины.

Также в Минэнерго подсчитали, что потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ Украины в 2018 году увеличилось до 26,22 млн тонн (+1,41 млн тонн в сравнении с 2017 годом). При этом использование газового угля росло (+11,1%), тогда как дефицитного антрацита (все залежи остались в ДНР и ЛНР) сократилось на 11%. Однако общее потребление ушло в плюс из-за того, что за 5 лет Украина значительно сократила использование антрацита и нарастила потребление газовой группы (до т. н. «евромайдана» эти виды угля потреблялись примерно поровну).

Дым из труб. ТЭЦ

Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в своём блоге для издания «Корреспондент» пишет о том, что не только стоимость газа и угля для Украины опирается на формульное ценообразование. Стоимость топлива для АЭС считается аналогично.

«Во время публичной дискуссии председателя НКРЭКУ Оксаны Кривенко и руководителя «Энергоатома» Юрия Недашковского «выплыла» не очень удобная для «Энергоатома» информация: для расчета тарифа для АЭС действует абсолютно такая же формула, как и в случае с «Роттердам плюс» (уголь) и «Дюссельдорф плюс» (газ). И цены на уран формируются на бирже в Нью-Йорке. То есть тариф для «Энергоатома» формируется, как и в случае с импортным паритетом, в соответствии с мировыми биржевыми ценами», — информирует Корольчук.

При этом эксперт указывает, что «Энергоатом» пытается завысить цены на свои услуги:

«…уран стоит больше 70 долларов и именно такая стоимость учитывается в топливных сборках для АЭС, то желание «Энергоатома» получить в тарифе стоимость урана на уровне 120 долларов — это как минимум жадность», — утверждает он.

Правительства Украины и Норвегии начинают ряд совместных проектов в сфере энергетики. Это зафиксировано в соглашении о сотрудничестве между двумя странами:

«Норвегия начнет украинско-норвежскую инициативу по повышению энергоэффективности зданий общественного назначения, сокращение потребления энергоресурсов, а Украина создает благоприятные условия для роста торговли и инвестиций, в том числе путем усиления антикоррупционных мер», — говорится в пресс-релизе Кабмина Украины.

Напомним, в прошлом году норвежская NBT заявляла о планах инвестиций в украинскую ветроэнергетику на сумму 450 млн евро.

Однако эти планы уже пересмотрены. Инвестиции в украинскую ветроэнергетику планируется увеличить до 1 млрд евро, а мощность ветропарка (Запорожская область) — до 750 МВт. Кроме того, норвежская Scatec Solar заявила о намерении вложить 180 млн евро в 150 МВт солнечную электростанцию в Николаевской области. А Norsk Solar планирует небольшой, видимо, пилотный, проект на 9 млн евро. Таким образом, суммарная мощность проектов всех этих компаний — более 900 МВт.

В «Укрэнерго» (оператор энергосистемы Украины) уже заявили, что принять такие мощности они смогут не ранее чем через 2−3 года.

«…практически невозможно сейчас на юге Украины без существенных трансформаций инфраструктуры и изменения структуры генерирующих мощностей выдавать дополнительные мощности большого объема… Когда я говорю о том, что 700−800 и более МВт новых мощностей требуют изменения энергосистемы, то, в первую очередь, подразумевается не строительство новых линий или подстанций, а изменение в структуре генерации: появление новых балансирующих мощностей, которые могут обеспечить такое количество малопрогнозируемых источников энергии», — пояснил глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, выступая в Давосе.

Simon Koopmann ЛЭП

Если же брать установку ВИЭ домохозяйствами, то за последние 5 лет на это решились 7,5 тыс. семей, причём половина из них — в прошлом году.

В прошлом году Украина нарастила потребление электроэнергии до 112,14 млрд кВт•ч (+2,7% в сравнении с 2017 годом). Однако это если считать чистое потребление, без технологических потерь в сетях. Если же прибавить потери, то этот показатель вырастает до 153,21 млрд кВт•ч (+2,3% к прошлому году).

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг с февраля изменяет калькуляцию оплаты за потребление электроэнергии. Вместо единого тарифа в квитанциях появятся 2 строчки: собственно за количество использованной электроэнергии (эти деньги получает производитель), а также стоимость услуг распределения электроэнергии (за это потребитель заплатит оператору энергосетей). В НКРЭКУ уверяют, что итоговая сумма останется прежней (по крайней мере, пока), а изменение калькуляции связано с постепенным введением в действие закона о рынке электроэнергии.

Украина получила грант от министерства экономики и финансов Франции в размере 560 тыс. евро на строительство energy storage — энергоаккумулирующей системы. Это будет совместный проект «Укрэнерго» и RTE International, правда, какое именно хранилище будет построено — ещё не ясно. Рассматривается ряд проектов — от единого хранилища ёмкостью 200 МВт до нескольких десятков малых хранилищ, разбросанных по всей стране. В последнем случае они могут сочетаться со строительством сети зарядных станций для электромобилей.

Уголь

Согласно прогнозу Минэнерго, средняя себестоимость добычи угля на государственных угледобывающих предприятиях в 2019 году вырастет с 3135 грн (2018 год) до 4258 грн за тонну, т. е. более чем на треть. Этим в министерстве обосновали, в частности, необходимость выделения госшахтам 450 млн грн из Резервного фонда — у шахт нечем платить за электроэнергию. При этом лишь на шахте «Южнодонбасская № 1» себестоимость (2546 грн) укладывается в закупочную стоимость и добыча имеет минимальную рентабельность. На всех остальных предприятиях себестоимость варьируется от 3,1 до 9,7 (!) тыс. грн за тонну. Поэтому неудивительно, что перечень топ-20 наиболее неэффективных госпредприятий Украины (составлен министерством экономического развития) возглавляют именно госшахты, а всего в этом перечне 7 государственных угольных предприятий.

Knews.kg Уголь

Нефть

Добыча нефти на Украине в прошлом году выросла до 1,511 млн тонн (+75 тыс. тонн), сообщают в Минэнерго. При этом более 97% этой нефти добыли структуры «Нафтогаза Украины». А вот импорт нефти в 2018 году упал. Скажем, Кременчугский НПЗ (основной украинский производитель топлива) снизил закупки на внешних рынках до 699 тыс. тонн (-30,3% в сравнении с 2017-м).

В последнее время украинские чиновники обсуждали с норвежской стороной не только установку ветряков и солнечных панелей. Владимир Гройсман попытался заманить норвежские компании на украинские месторождения нефти. О результатах переговоров ничего конкретного не сообщается.

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