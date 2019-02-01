Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Министерство экономического развития Украины ввиду отсутствия других успехов продолжает подсчитывать сумму выручки от так называемой «малой приватизации» (продажи небольших предприятий). По данным ведомства, с начала этого процесса в июле прошлого года удалось продать госсобственности на 735 млн грн (при совокупной стартовой стоимости объектов 395 млн грн). Такую выручку принесли 567 аукционов. 187 из них состоялись в январе этого года, принеся государству 81 млн грн (стартовая цена — 35 млн грн). Ранее глава Фонда госимущества Украины (ФГИ) Виталий Трубаров заявлял, что в текущем году на «малую приватизацию» выставят 792 объекта.

Традиционно украинское государство зарабатывает на аренде больше, чем на продаже. Так, в январе этого года поступления от аренды составили 122,3 млн грн (на 10,2% больше годового плана на январь). В прошлом году на аренде ФГИ заработал 1,5 млрд грн, перевыполнив тем самым план по аренде в 1,5 раза.

По мнению экономиста Андрея Новака, большая часть поступлений от продажи имущества в этом году будет собрана именно на малой приватизации:

«В год выборов продать крупные объекты будет невозможно, потому что к ним не будет интереса до тех пор, пока не станет понятно, кто будет следующим президентом, каким будет парламент и правительство. Малые же объекты будут потихоньку продаваться. Сейчас главная причина, почему крупные предприятия не продаются, политическая — выборы. А в общем существуют высокие риски, потому что Украина — страна, на территории которой происходят военные действия. Это значит — государство с повышенным риском. Вот это две основные причины», — рассказал он в комментарии корреспонденту ГолосUA.

Согласен с такой оценкой и бизнесмен, кандидат в президенты Украины Сергей Тарута. Более того, он прямо говорит о том, что текущая модель распоряжения активами попросту неэффективна. Даже продажа.

«…сейчас нет стратегических инвесторов, которые бы пришли с крупным капиталом. Сегодня власть, которая награбила деньги и хранит их в наличных, хочет по дешевке скупить эти предприятия. Я против приватизации, пока действует нынешняя власть. Нам нужно выработать другую модель улучшения работы крупных государственных предприятий… Что нужно для улучшения работы государственных предприятий, которые есть? Создать агентство, как это было в Польше. Необходимо агентство эффективного развития Украины. Туда надо передать все доли государственных предприятий и анализировать, есть ли эффективные собственники для этих активов», — размышляет политик.

Gov.ua Сергей Тарута

Причём, по его оценке, эти собственники необязательно должны быть иностранцами. В пример Тарута приводит недавний случай с отказом от приватизации четырех ТЭЦ:

«Там, где есть желание коммунальных властей взять управление на себя, нужно идти на это и передавать предприятия в коммунальную собственность. Пусть громады, если берут на себя ответственность, и занимаются развитием этих предприятий».

В прошлом обзоре мы приводили цитату замминистра экономического развития Максима Нефёдова, который достаточно скептически оценил шансы крупных промышленных объектов на успешную продажу в рамках так называемой большой приватизации. На слова чиновника откликнулся экономист Алексей Кущ:

«Не функция чиновника — давать оценки имущественным комплексам, которые продаёт государство. У нас принят закон о приватизации, где чётко прописано, что есть инвестиционные советники — известные компании, которые нанимаются государством для того, чтобы провести так называемый due diligence и сказать, сколько этот объект стоит… А инвесторы уже сами разберутся, нужны эти предприятия или не нужны и по какой стоимости их покупать», — цитирует его издание «Апостроф».

Цимес ситуации, как сказали бы в Одессе, в том, что Нефёдов — соавтор того самого закона, о котором говорит эксперт. Не лично, однако его министерство и Фонд госимущества разрабатывали документ совместно. И теперь обычным гражданам приходится указывать замминистру, что он плоховато знает закон, который так старательно рекламировал весь прошлый год — в том числе и иностранным инвесторам.

В минфине Украины подтвердили информацию о старте приватизации «Укргазбанка».

"Такой прогресс стал возможным в результате успешного выполнения министерством финансов и Укргазбанком условий подписанного в ноябре 2017 года трехстороннего Меморандума о взаимопонимании по поддержке приватизации банка», — говорят в ведомстве.

PaRaVoZ ПАТ «Укргазбанк»

Три стороны — это сам «Укргазбанк», Минфин, а также Международная финансовая корпорация (IFC) — она готовится стать миноритарным акционером банка, купив от 10 до 25% его акций.

Однако источники в самом банке намекают, что чиновники немного поторопили события. IFC действительно собирается входить в его капитал (уже несколько лет как), однако окончательного решения до сих пор нет. И пресс-релиз, выпущенный в конце января, базировался на промежуточных соглашениях переговорного процесса.

Валюта

По состоянию на 11 февраля Нацбанк Украины установил официальный курс доллара на Украине на уровне 26,89 грн (-0,85 грн с 1 февраля). Последний раз так же дёшево американская валюта стоила ещё 1 августа прошлого года (26,88 грн), то есть курс просел до шестимесячного минимума.

Более того, некоторые эксперты уже заговаривают об укреплении гривны до 26 грн/долл., связывая эти надежды со вторым траншем МВФ, а также с заимствованием под гарантии Всемирного банка. Напомним, ВБ обещал Украине такую гарантию после согласования новой программы сотрудничества и первого транша. И то и другое уже случилось, поэтому теоретически ничто не мешает занимать под гарантии ВБ. По различным оценкам, речь может идти о 0,7−1 млрд долл.

Евро откатился даже сильнее — до 30,52 грн (-0,97 грн). рубль — 0,407 грн (-0,017 грн), т. е. также довольно значительно.

Курс «межбанка» 8 февраля остановился на уровне 27,12−27,17 грн (-0,63 грн). Причём в ходе торгов курс довольно сильно вырос (26,86−26,89 грн). Это связано с тем, что в пятницу доллар на межбанке внезапно начал дорожать после того, как всю неделю гривна укрепляла позиции. Видимо, произошёл отскок. Однако в НБУ на него не прореагировали.

А вот «чёрный рынок» пока оценивает доллар ещё выше — 27,16−27,25 грн (-0,4 грн).

В Нацбанке, похоже, сами толком не могут объяснить происходящее, поэтому отделываются бравурными фразами.

«Сезонность курсовых колебаний постепенно исчезает как явление на Украине: население и бизнес привыкли к гибкому курсообразованию и не паникуют из-за умеренных колебаний нацвалюты», — говорится в официальном комментарии регулятора.

Nick Grapsy Национальный Банк Украины

Также в банке уточнили, что с начала года вложения нерезидентов в ОВГЗ выросли на 6 млрд грн, хотя такая незначительная сумма, конечно же, не могла стать причиной такого резкого и затяжного укрепления курса гривны. А вот общая сумма средств, привлечённых через механизм ОВГЗ — 41,7 млрд грн — вполне могла.

Похоже, что в т.ч. с учётом укрепления курса Bloomberg, ссылаясь на мнение пула экспертов-экономистов, советует Украине снизить учётную ставку (сегодня — 18%).

Однако вскоре приток валюты на рынок сократится. 7 февраля вступила в силу новая редакция закона «О валюте», согласно которой, в частности, норма обязательной продажи валютной выручки экспортёрами уменьшается с 50% до 30% (с 1 марта).

Одновременно увеличится размер репатриации прибыли:

«На сегодня у нас пока действует так называемый «ежемесячный лимит» в 7 миллионов евро. Теперь (в рамках этого лимита) можно будет репатриировать за все годы (на первом этапе лимит увеличивается до 10 млн евро, потом его отменят вовсе — Ред)», — поясняет журналистам замглавы НБУ Олег Чурий.

Сумма обычных переводов за рубеж также возрастает. По почте теперь вместо эквивалента 300 евро можно отправлять 10 тыс. С карты на карту — до 150 тыс. грн, т. е. в 10 раз больше, чем прежде. На эту же сумму можно будет покупать и продавать валюту онлайн, чего прежде нельзя было делать в принципе. Причём делать это можно не только за собственные, но и за кредитные средства. Скажем, сооснователь monobank Олег Гороховский похвастался, что клиенты банка в ночь на 7 февраля успели купить 170 тыс. долл. — тестировали новые возможности.

Купить и продать валюту теперь можно будет даже у почтовых операторов, однако тем для этого сначала придётся получить специальную лицензию.

МВФ

Несмотря на все намёки МВФ, президент Украины Пётр Порошенко продлил мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года.

«Перед введением в Украине оборота земель сельскохозяйственного назначения сначала необходимо разработать и принять законодательную базу по формированию развитой сети фермерских хозяйств и сельскохозяйственной кооперации», — говорится в пояснительной записке.

12019 Поле

Отметим, что Порошенко принял такое решение вопреки позиции Минэкономики, которое в январе обращалось к нему с просьбой ветировать мораторий.

Впрочем, технически президент ничего не нарушил. Как мы помним, официально МВФ ещё с 2018 года перестал указывать отмену моратория на торговлю сельхозугодьями в числе «маяков». Иначе бы пришлось отказывать Украине в кредитовании с самого начала возобновления сотрудничества Украины и МВФ в 2014 году.

1 февраля Украина начала выплачивать МВФ положенное в этом году. Первый платёж был относительно невысоким (88,5 млн долл.), однако всего в этом месяце Фонду предстоит вернуть более 257 млн долл.

Всё больше кандидатов в президенты Украины высказываются по теме сотрудничества с Фондом в случае своей победы.

«Мы попробуем начать с чистого листа», — так обозначила свою позицию лидер предвыборной гонки и партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Экс-премьер Украины заняла тем самым, мягко говоря, половинчатую позицию. Тимошенко считает, что на нынешнем этапе Украине не обойтись без помощи МВФ. Вместе с тем она выступает резко против условий сотрудничества — которые Фонд навязал, а власть их приняла. В частности, по тарифам на газ для населения и коммунальных предприятий.

От пересмотра этих условий её фактически предостерёг спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу «Прямой»:

"Знаю, что идея повышения тарифов на газ была очень непопулярной на Украине. Люди привыкли платить меньше, а теперь столкнулись с повышением цен. Однако это было требование МВФ. Они сказали: вам нужно повысить цены, если вы хотите получить следующий транш… Украине нужна поддержка МВФ. Она не может выжить с существующим бюджетом и одновременно воплощать все насущные нужды без поддержки МВФ. МВФ четко сказал, что ваши тарифы не соответствуют реальным ценам».

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Председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила корреспонденту РБК-Украина о том, что в ближайшее время Украину посетит очередная техническая миссия Фонда. Её задачей станет согласование законопроекта о выведенном капитале (заменит налог на прибыль для юридических лиц). Напомним, вначале Фонд отнёсся к идее резко негативно, поскольку в краткосрочной перспективе такая реформа грозит сокращением бюджетных поступлений. Однако, судя по всему, Порошенко убедил руководство Фонда если не пойти на компромисс, то хотя бы детально ознакомиться с предложениями украинской стороны.

Топливо

По состоянию на вечер 10 февраля за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 28,48 грн (-0,02 грн с 31 января, — 0,7 грн с начала года), за литр А-92 — 27,39 грн (-0,03 грн с 31 января, — 0,77 грн с начала года). Дизтопливо — 28,40 грн (-0,04 грн с 31 января, — 0,7 грн с начала года).

Автогаз продолжает стремительно дешеветь, и пока даже нет ощущения, что цена готовится нащупать хоть какое-то плато. За минувшую неделю средняя розничная цена упала до 10,84 грн/л (-0,45 грн с 31 января, — 2,61 грн с начала года).

Разворот динамики на розничном рынке топлива к концу февраля прогнозирует директор научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев. Он напоминает, что стоимость нефти на мировом рынке выросла:

«Если нефть дорожает на 1%, стоимость бензина растет на 10 копеек за литр через 11−13 дней. Это значит, что во второй половине февраля есть основания для подорожания литра бензина примерно на 1,5 грн — баррель нефти стал дороже на 16%».

Дополнительно украинский рынок топлива, по мнению редакции politeka.net, может зацепить кризис в Венесуэле. В редакционном материале указывается, что кризис грозит нарушить сложную цепочку своп-сделок, участниками которых были в т.ч. белорусские производители. Это якобы грозит им недозагрузкой заводов, а значит, на Украине возможен дефицит топлива, значительная часть которого до сих пор поставляется на Украину из Белоруссии.

Activ-Michoko Бензоколонка

Разное

По итогам первого месяца 2019 года недобор в госбюджет превысил 6,5 млрд грн, сообщается на Едином государственном портале открытых данных. Удалось собрать только 54,5 млрд грн, хотя планировали 61 млрд. Более того, доходы в январе 2019-го оказались даже более скромными, чем в 2018-м (на 700 млн грн). Оказалось, что всё дело в дисбалансе налогов. Их собрали больше, чем год назад, однако объём возврата НДС вырос ещё больше, из-за чего итоговый результат оказался провальным.

По сообщению Госстата Украины, 44,5% бюджета украинских домохозяйств уходит на продукты питания и безалкогольные напитки. Почти 16% в расходах на питание — это расходы на хлеб. Это больше, чем расходы на овощи и фрукты вместе взятые (14,1% в сумме), а также больше, чем на молоко, сыр и яйца (12,8%). Больше чем на хлеб, украинцы тратят только на мясо (23%). Таким образом, нельзя сказать, что среднее домохозяйство сидит на хлебе и воде, однако и здоровой такую структуру расходов не назовёшь.

Если верить статистике, то на оплату ЖКУ украинцы тратят сравнительно немного — всего 8%. Однако тут статистика лукава и явно не учитывает долг за ЖКУ (превысил 55 млрд грн).

Такие данные Госстат приводит с учётом того, что среднее домохозяйство состоит из 2,11 чел. и имеет средний совокупный доход в размере 9,4 тыс. грн в месяц (по состоянию на III квартал 2018 года).

Как и ожидалось, в правительстве одобрили план монетизации субсидий на оплату ЖКУ (ранее эксперты усматривали в этом признаки прямого подкупа избирателей накануне выборов). Первые деньги украинцы начнут получать уже с начала марта.

За 5 лет (с 2014 по 2019 гг.) поголовье свиней на Украине сократилось на 40%, рассказал информагентству УНН президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Томич. Что, в частности, объясняет, почему постмайданная Украина теперь сама импортирует сало у ближайших соседей (а расходы домохозяйства на сало сократились до 2% от дохода).

VarvarG Сало

По утверждению специалиста, основная причина сокращения поголовья — африканская чума свиней:

«К большому сожалению, ситуация с АЧС и борьбой с заболеванием неизменна. АЧС продолжается в Украине не первый год, и в 2019 году мы не преодолеем болезнь, ситуация будет ухудшаться. С 2014 года в Украине свиней стало меньше на 40%. Только поэтому в этом году мы увидим количественное уменьшение вспышек заболевания. Не потому, что мы будем преодолевать болезнь, а потому, что уменьшилось количество животных, которые могут заболеть АЧС. Это будет обманчивая статистика».

В конце января минфин Украины утвердил программу управления госдолгом на текущий год. Всего в этом году Украина возьмёт в долг почти 345 млрд грн, из которых примерно поровну (45% и 42%) составляют средне‑ и долгосрочные заимствования. Большую часть этих средств (202 млрд грн) кабмин привлечёт внутри страны.

Минфин отчитался о сокращении отношения госдолга Украины к ВВП. В 2017 году оно составляло 71,8%, а по итогам 2018 года уменьшилось до 62,7%. Напомним, что сам госдолг не уменьшился. Более того, в течение года он вырос до 78,3 млрд долл. или до 2,17 трлн грн (+2 млрд долл.).

Нынешний президент Украины Петр Порошенко в рамках своей избирательной кампании высказал оригинальный рецепт для подъема украинской экономики. По его словам, полноценное членство в Европейском союзе и НАТО не только гарантирует Украине национальную безопасность и защиту, но и стимулирует рост благополучия населения.

«ЕС и НАТО поднимут экономику Украины. Это наше контрнаступление на бедность», — сказал Порошенко, выступая на всеукраинском общественном форуме «Открытый диалог».

Однако эксперты и специалисты энтузиазм Порошенко категорически не разделяют. В частности, по словам политолога Андрея Золотарева, европейцы смотрят на Украину как на больного попрошайку со скверными привычками и дальше предбанника Порошенко и компанию никто не пустит.

«Евросоюз, подписав соглашение об ассоциации с Украиной, получил от Киева все, что хотел… Если Украина за 5 лет президентства Порошенко давала бы каждый год по 10% экономического роста, это был бы куда более весомый вклад в развитие страны. У нас же происходит пустая политическая трескотня на фоне деградации экономики», — заявил эксперт в комментарии «ГолосUA».

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