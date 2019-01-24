«Если коротко — мы пойдем по стопам Венесуэлы»: обзор экономики Украины
Приватизация
Даже представители власти уже признают, что приватизация на Украине — дело абсолютно бесполезное.
«Тех (приватизированных предприятий), которые работают успешно, я практически не знаю… разве что Николаевский глиноземный завод, который работает успешно с точки зрения собственников и с огромным вредом для Украины, в частности в плане экологического и экономического вреда», — такую оценку этому процессу в комментарии телеканалу NewsOne дал народный депутат от фракции БПП Аркадий Корнацкий.
В прошлом обзоре мы напоминали о том, что приватизация ряда объектов из перечня т.н. большой приватизации в настоящий момент заблокирована в судебном порядке. В частности, в судах оспаривается процесс назначения инвестиционных советников. В конце января стало известно, что апелляционный суд Киева в очередной раз отказал Фонду госимущества в разблокировке продажи.
«Фонд непременно подаст кассацию, но это дополнительные потери времени, это предприятия, которые простаивают и удешевляются, это работники, которые не получают зарплаты. Это точно не на пользу государства, но это происходит», — посетовал и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров.
В министерстве экономического развития, которое также занимается приватизацией, признают — у инвесторов в принципе нет интереса заходить на Украину.
«Главная проблема в том, что те объекты, которые мы продаем, никто брать не хочет. Мы так долго рассказывали всем о священном государственном имуществе, которое никому отдать нельзя, что дошли до того, что спрос на большую часть объектов большой приватизации практически отсутствует… Наши бриллианты в короне большой приватизации — ОПЗ, «Центрэнерго», облгазы — это советское наследие. Для нас они титаны нашей промышленности, уникальные предприятия и гордость страны. Но для большинства западных инвесторов их уникальность имеет преимущественно музейный смысл… Думать, что все хотят эти активы, — ошибка. Даже наши олигархи не хотят», — говорит замминистра Максим Нефёдов в интервью изданию «Зеркало недели».
Однако не меньшей ошибкой будет думать, что так было всегда. Тот же ОПЗ в 2014—2015 гг. купил бы олигарх Дмитрий Фирташ, получив таким образом в собственность пятый из шести заводов по производству удобрений на Украине. Однако в дело вмешался т.н. «евромайдан», а затем и резкое охлаждение отношений между Украиной и РФ (а покупка ОПЗ имела смысл для Фирташа только в партнёрстве с российской стороной). Иными словами, замминистра старательно и уже в который раз обходит вниманием главное: ужасная непривлекательность украинских гигантов индустрии — результат событий последних пяти лет. До этого они охотно покупались даже в самом неприглядном состоянии. В итоге замминистра фактически капитулирует:
«…У государства сейчас нет ресурсов этим заниматься. Как кадровых, так и финансовых. Потому основательная подготовка к продаже нуждается в инвестициях, времени, деньгах, кадрах. На все объекты нам ресурсов не хватит. Мы можем заниматься только некоторыми из них, как правило, самыми большими».
ФГИ перечислил в бюджет Украины 255 млн грн — всё, что удалось наторговать за 2018 год. Из них 15,5 млн — доход от «большой приватизации» (что уже несколько странно, ведь формально стоимость объектов «большой приватизации» стартует от 250 млн грн) и 240 млн грн — от «малой приватизации».
Международная финансовая организация (IFC) подтвердила готовность участвовать в приватизации «Укргазбанка», который на сегодня является 4-й по величине активов банковской структурой Украины.
Валюта
По состоянию на 1 февраля Нацбанк Украины установил официальный курс доллара на Украине на уровне 27,74 грн (+0,04 грн с 24 января). Евро вырос, причём гораздо сильнее, чем доллар, — до 31,49 грн (+0,37 грн). Укрепился и рубль — 0,424 грн (+0,007 грн).
Курс «межбанка» 31 января остановился на уровне 27,75−27,78 грн (-0,03 грн). И в ходе торгов американская валюта упала в цене ещё сильнее — до 27,6−27,65 грн/долл. При этом стартовали торги с ещё более низких позиций, однако затем на рынок вышел НБУ, и курсы рванули вверх. Да так, что межбанк фактически сравнялся с чёрным рынком: 27,77−27,84 грн (-0,25 грн).
Черный рынок, видимо, ориентируясь на январскую динамику падения курса доллара, торгует и вовсе сравнительно дёшево — 27,56−27,6 грн/долл (-0,18 грн).
В 2018 году трудовые мигранты перевели на Украину 11 млрд долл. (+1,7 млрд в сравнении с 2017 годом). Такие данные огласила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова во время брифинга. По всей видимости, как раз эти переводы выступают основным сдерживающим фактором для курса гривны: он не только не упал ниже 29 грн/долл., как ожидали в Нацбанке и правительстве, но и, наоборот, продолжает укрепляться.
Однако влияют на курс не только они. Как сообщают банкиры, экспортёры в последние дни января влили на рынок солидные объёмы валюты — как раз этими продажами объясняется падение курса в течение этой недели.
К тому же банкиры зафиксировали своеобразную смычку чёрного рынка и межбанка:
«Суммы пока не гигантские. Но в день где-то до 10 млн долл. перекочевывает с наличного рынка на межбанк», — говорит директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной в комментарии UBR.
У НБУ своя трактовка происходящего.
«Сейчас бизнес стал приспосабливаться к режиму гибкого курсообразования. Например, импортеры поняли, что в зимний сезон доллар будет дорожать перед праздниками, поэтому приобрели его заранее. Поэтому мы практически не увидели колебаний», — цитирует aif.ua слова главы Нацбанка Якова Смолия.
Гривна будет укрепляться и в феврале — такой прогноз даёт аналитик Альпари Максим Пархоменко изданию «Обозреватель».
"Укрепиться гривне ниже отметки 27,50 будет сложно из-за надвигающихся выборов и неясности относительно будущей монетарной политики в связи с этим. А если говорить о негативных факторах, то плотное сотрудничество с МВФ сформировало прочный фундамент, который удерживает курс от падения в этом году, полностью их минимизировало», — размышляет специалист.
Да, укрепление незначительно, всего на 0,15 грн меньше текущих курсов. Однако следует помнить, что даже это — примерно на 2 грн ниже прогнозного курса, заложенного в бюджете.
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МВФ
В Нацбанке Украины уточнили свои ожидания относительно траншей МВФ по программе stand-by. Известно, что по плану Киев должен получить в текущем году два транша. Теперь в НБУ заявили, что ждут первые 1,3 млрд долл. от Фонда в мае, и ещё столько же в ноябре.
Месяцы явно выбраны неслучайно. В мае уже будет известен победитель второго тура президентских выборов. В ноябре, соответственно, результаты выборов в Верховную раду Украины. Таким образом, в МВФ достаточно прозрачно намекают, что судьба траншей напрямую зависит от того, кто будет объявлен победителем президентских и парламентских выборов.
Дело в том, что далеко не все политики согласны продолжать сотрудничество с этой организацией. Скажем, Анатолий Гриценко (согласно соцопросам, стабильно входит в первую пятерку кандидатов) в интервью Дмитрию Гордону ответил на этот вопрос так:
«Во-первых, мы поблагодарим МВФ за поддержку, которую он предоставил в период 2014—2015 годов и последующих лет. Во-вторых, мы больше не будем сотрудничать с МВФ. Это не вопрос условий и всего остального. Я уверен, что в стране достаточно внутренних ресурсов. Больше, чем мы берем у МВФ. Только таможню перекрыть… МВФ — это подстраховка на случай форс-мажора. Но когда в стране рушится все, уже не форс-мажор, а системная проблема, то ее нужно решать системно, а не с помощью кредитов МВФ. Хватит уже этих кредитов».
Критически высказывается относительно МВФ и главный представитель украинской оппозиции Юрий Бойко.
«Если коротко — мы пойдем по стопам Венесуэлы… Потому что деньги МВФ — это, во-первых, курс гривны к доллару. Даже тот, кто поверхностно интересуется внешнеэкономическим процессами, понимает, что как только заходит кредит МВФ — сразу стабилизируется курс гривны. Нет валюты — начинается инфляция, которая лихорадит бизнес. Бизнес, не имея уверенности, убегает из страны, унося с собой рабочие места. Безработные украинцы — тоже убегают в другую страну в поисках лучшего места работы. Бюджет начинает печатать лишние деньги, чтобы выполнять свои социальные обязательства, это еще больше раскручивает инфляцию … Вот это все будет следствием прекращения сотрудничества Украины с МВФ, чем не венесуэльский сценарий?» — комментирует планы Гриценко и других кандидатов, желающих разорвать сотрудничество с МВФ, экономический эксперт Виктор Борщевский для «Голос.ua».
Экономический эксперт Всеволод Степанюк в принципе не уверен, что МВФ перечислит Украине второй и третий транши, как это было договорено. И причину этого видит как раз в выборах, а вернее в неготовности политиков ссориться с избирателями.
«У нас одни выборы (президентские), потом вторые выборы (парламентские). Поэтому, естественно, что после президентских выборов никто не будет поднимать цены на коммунальные услуги, потому что все абсолютно кандидаты в президенты обещают, что цены будут снижаться, а не подниматься. Потому второй транш МВФ мы точно не получим. Вот это, что получили в декабре прошлого года, — 1,4 млрд долл. — это, скорее всего, будет и всё», — говорит эксперт.
Однако и серьезной проблемы для украинской экономики в этом он не видит:
«…Резервов достаточно и на этот год, и на следующий. Отдавать долги есть чем. Да, уменьшатся резервы. Ну и что? Там лежит половина денег — те же деньги МВФ, — которые все равно нужно отдавать. Поэтому я не вижу ничего страшного в том, чтобы их отдать и не брать новые деньги именно у МВФ».
Следует признать, что определённая логика в его расчётах есть, а особенности если налоговые поступления от мигрантов и дальше будут расти. По крайней мере прошлогодние переводы более чем вдвое перекрывают сумму, предусмотренную stand-by, а годовой прирост равняется полноценному траншу. Тенденции же таковы, что и в 2019 году объём переводов будет расти. Во-первых, потому, что рынок труда для украинцев приоткрывает Германия с её более высокими зарплатами. Во-вторых, польские работодатели уже поднимают ставки, чтобы избежать массового бегства украинцев дальше на запад. Поэтому даже если прогноз экономиста и сбудется, то срыв stand-by Украина переживёт: мигранты компенсируют как минимум половину того, что МВФ обещал Украине в этом году.
Топливо
По состоянию на вечер 31 января за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 28,5 грн (— 0,03 грн с 23 января, — 0,68 грн с начала года), за литр А-92 — 27,42 грн (— 0,09 грн с 23 января, — 0,74 грн с начала года). Дизтопливо — 28,44 грн (— 0,04 грн с 23 января, — 0,66 грн с начала года).
Автогаз продолжает стремительно дешеветь, и пока даже нет ощущения, что цена готовится нащупать хоть какое-то плато. За минувшую неделю средняя розничная цена упала до 11,29 грн/л (— 0,55 грн с 23 января, — 2,16 грн с начала года). И даже это — не предел.
«Сейчас действительно происходит обвал цен на сжиженный газа. Это связано с затоваренностью рынка. На фоне сезонного снижения потребления в хранилищах остается очень много автогаза, закупленного ранее. При этом оптовая стоимость новых партий этого топлива существенно упала. Такая ситуация вынуждает трейдеров поскорее распродавать существующие запасы. А делать это можно, только уменьшая розничную цену и конкурируя друг с другом. Например, на одной из житомирских заправок мы уже видели цену литра сжиженного газа 9,60 грн. Это говорит о том, что потенциал для дальнейшего снижения стоимости этого горючего есть. Я думаю, что вскоре, в течение ближайших двух недель, средняя по стране стоимость сжиженного газа может опуститься ниже 10 гривен за литр», — поясняет происходящее изданию «Факты» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.
Согласно подсчётам Госстата, объёмы продаж бензина на Украине (декабрь 2018/декабрь 2017) сократились до 91,4 тыс. тонн (-13,9%). Объёмы продаж дизельного топлива также просели, хотя и не так сильно — 81,5 тыс. тонн (-2,7%). Однако более всех схлопнулся рынок сжиженного газа — до 2,6 тыс. тонн (-32,8%). Падение продаж бензина и дизтоплива объяснимо. Вот уже несколько лет украинцы выбирают газомоторное топливо — так дешевле. Однако почему тогда продажи автогаза тоже падают? Причина известна не всем.
Так уж сложилось, что продажи бензина и дизтоплива сильно отличаются от рынка автогаза. Последний со времени начала его взрывного роста (т.е. лет 7−8 назад) был в тени: каждый третий, а то и каждый второй литр газомоторного топлива продавались в обход налогообложения. Поэтому рынку автогаза не привыкать существовать в тени. То, что мы наблюдаем сейчас на Украине, соответственно — не сокращение продаж, а сокращение легальных продаж.
Разное
В прошлом году на Украине стремительно дорожал хлеб. Как сообщает гендиректор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, стоимость т.н. «хлебной корзины» выросла до 70,2 грн (+12,5 грн).
«Потребительская инфляция с декабря 2017 г. по декабрь 2018 г. составила 10%. То есть подорожание хлеба состоялось в 2,2 раза быстрее роста среднего уровня цен в стране. Что еще раз подчеркивает, что затягивать пояса приходится наиболее социально незащищенным слоям населения», — анализирует специалист.
Отметим, что в хлебную корзину входит четыре вида хлеба по 1 кг: пшеничный из муки первого сорта, батон, хлеб ржаной и хлеб пшеничный из муки высшего сорта.
Стоимость мясной корзины выросла до 575 грн,
Госдолг Украины по состоянию на 31 декабря прошлого года достиг 78,32 млрд грн. Это на 3,56 млрд долл. больше, чем на начало декабря, и на 2,02 млрд долл. больше, чем на начало прошлого года.
Дефицит госбюджета в январе — декабре 2018 года достиг 59,25 млрд грн (+23,7% в сравнении с 2017 годом).
Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2018 год сведен с дефицитом на уровне 11,492 млрд долл., что на 32,9% выше дефицита за 2017 год.
Президент Порошенко в прошлом году умудрился наездить на 252 млн грн — именно в такую сумму обошлось государству содержание его автопарка (всего 215 автомашин), рассказали журналистам информагентства «Украинские новости» в Госуправделами. Более того, почти 72 млн грн в прошлом году было потрачено на закупку 29 совершенно новых автомобилей.
По словам генерального директора Mastercard Europe SA Инги Андреевой, Украина умудрилась выбиться в первую пятёрку стран мира по числу nfc-транзакций (бесконтактные платежи).
«Буквально вчера мы получили статистику за четвертый квартал, и Украина уже топ-четвертая страна в мире по количеству nfc-транзакций», — рассказала она во время пресс-конференции.
В декабре прошлого года долги украинцев за ЖКУ впервые преодолели важнейшую психологическую планку в 50 млрд грн (+7,4 млрд грн в сравнении с ноябрём), сообщает Госстат Украины. Причём львиную долю этой задолженности сформировали две услуги: за отопление и ГВС украинцы должна 16,63 млрд грн, за газоснабжение — ещё 26,4 млрд.
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