Газ

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 22 января (последняя доступная на сегодня статистика) составили 11,92 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 14 января сократились на 724 млн кубометров. Или более чем на 5 млрд кубометров — если считать с начала отопительного сезона. При таких темпах расхода газа и нынешней холодной зиме совершенно не факт, что Украине хватит накопленного в ПХГ до конца отопительного сезона.

32 млрд долларов — такой урон, по мнению главы «Нафтогаза Андрея Коболева, нанесли Украине нынешние газовые соглашения, подписанные тогдашним премьер-министром Юлией Тимошенко в 2009 году. Правда, чиновник при этом забывает сообщить, что он сам принимал участие в разработке этого контракта.

Разумеется, такая оценка газовых соглашений политически мотивирована, причём сразу несколькими причинами. Тут и нежелание победы Тимошенко на выборах (Коболев вылетит с кресла главы компании на следующий день после её инаугурации) и стремление оказать давление на российскую сторону в переговорах о новом транзитном контракте (идут в настоящее время в трёхстороннем формате: Газпром, «Нафтогаз» и ЕС).

(сс) Campbeca Андрей Коболев

Ведёт эти переговоры Украина в привычной для себя манере. Так, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил Газпрому заключить новый контракт на транзит газа. Украина же в обмен… сократит сумму исковых требований к Газпрому:

«В таком случае наш иск будет не на 12 млрд, а только на 2 млрд долларов, потому что 2 млрд долларов — это все равно та доля расходов, которые не покрываются текущим тарифом. Даже при ускоренной амортизации ГТС».

От выплат по уже «выигранным» искам, по словам Витренко, Украина отступаться, разумеется, не собирается.

А глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев утверждает, что на трехсторонней встрече с представителями Европейской комиссии и РФ по газовым вопросам Киев уже получил вполне конкретное предложение о возможных объемах и сроках контракта на транзит газа после 2019 года.

«Это определенная начальная точка отсчета, которую мы точно будем рассматривать. Мы впервые ее услышали, впервые ее получили. Надеюсь, что ближайшие два месяца у нас будет время обговорить это как в «Нафтогазе», так и с акционером», — сказал он.

На Украине — очередной скандал, связанный с расхищением газовых месторождений. Ещё во времена президентства Виктора Януковича один из его приближённых (министр энергетики Эдуард Ставицкий) создал компанию «Голден Деррик», которая получила лицензии на добычу газа на 30 перспективных месторождениях. Причём треть акций компании находилась в госсобственности — чтобы не оплачивать передаваемые участки.

После «евромайдана» Ставицкий спешно покинул Украину, но месторождения не вернулись государству. Компания Ставицкого постепенно перешла в собственность бизнесмена Павла Фукса (считается, что он входит в бизнес-окружение Петра Порошенко). Причём теперь бизнесмен — единоличный владелец этих месторождений, поскольку государство просто отказалось от своей доли в компании:

«Сколько мы все потеряли? Сотни миллионов долларов. Возможно, гораздо больше. Точная сумма неизвестна. Ибо только в украденных летом Фуксом десяти газовых месторождениях в Полтавской области запасы газа оцениваются в 8 млрд кубов. Запасы на остальных площадях неизвестны, но это очень перспективные участки — Ставицкий знал, что воровал. И Фукс тоже. И Порошенко и его окружение тем более. Но впереди выборы. Их можно проиграть. Поэтому надо украсть все, что можно», — комментирует ситуацию журналист Дмитрий Гнап.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Сам Павел Фукс все обвинения отрицает, напоминая, что Гнап идёт на выборы и публикация — часть его избирательной кампании.

Андрей Коболев в эфире телеканала «Прямой» заявил, что себестоимость добычи газа на Украине сегодня — 250 долл. за 1 тыс. кубометров:

«Это учитывает капитальные вложения и все родственные расходы: расходы на развитие, то, что надо бурить, землеотвод. Это не учитывает транспортировку, налоги и другие вещи. Это примерная реальная полная себестоимость, кто бы вам что другое говорил».

Видимо, это заочный ответ Юлии Тимошенко, которая сейчас в рамках президентской избирательной кампании форсирует газовую тему. Экс-премьер Украины обещает, что сразу после своей победы на выборах подаст в парламент законопроект об изменении порядка обеспечения населения газом — украинцы получат газ собственной добычи за в два раза более низкую цену, что существенно уменьшит расходы на жилищно-коммунальные услуги.

Кризис ЖКХ

«Нафтогаз» среагировал на упреждение и сразу же после появления в СМИ новости о диких счетах за отопление перевёл стрелки на облгазы.

«Если говорить о платежках за газ, то там произошла привычная ситуация с «игрой в поддавки» между облгазами и министерством энергетики. Решением суда было отменено уменьшение норм и автоматически в силу вступили старые нормы… С точки зрения нашего законодательства действуют те нормы, которые последними были приняты до тех, которые снес (отменил — прим. ред.) суд. К сожалению, ни одна компания, которая действует в украинском поле, не имеет права применять другие нормы, иначе будут последствия с точки зрения контролирующих органов. Поэтому это судебное решение и эта непонятная неспособность центрального органа исполнительной власти установить окончательную правду в том, какая должна быть норма, и доказать ее в суде, она и стала причиной этих начислений», — говорится в заявлении.

Однако со стороны правительства к украинцам есть свои претензии.

«У нас сегодня есть данные по потребителям, которые не получают субсидии и по потребителям, которые получают субсидии. И потребление газа, в частности, среди населения, которое получает субсидии примерно в 1,8−2 раза больше, чем у людей, которые не получают субсидии. Это означает, что там, где человек полностью платит за газ, он включает механизм собственной экономии», — заявил вице-премьер Павел Розенко во время пресс-конференции.

Альберт Анкер. Бабушка греется у очага (фрагмент). 1885

Наверняка одновременно Розенко участвует в информационной кампании по рекламированию монетизации субсидий. Напомним — прямо накануне выборов правительство Украины запускает раздачу живых денег получателям субсидий. В расчёте на то, что получив деньги на руки они начнут экономить. Первые деньги, как обещает Розенко, украинцы получат уже 1 марта.

Тем временем сами украинцы решили не разбираться, кто там виноват — «Нафтогаз», минэнерго или облгазы, и просто перестали платить за услуги. Пока не полностью, но всё к тому идёт. Скажем, за ноябрь украинцы заплатили только 7,8 млрд грн (в сумме, за все услуги) — а это лишь 46,6% от необходимого.

«У многих попросту нет нужной суммы. Платежная дисциплина начала портиться еще в прошлом отопительном сезоне. Данные Госстата подтверждают: самые большие долги у нас за газ, отопление и горячую воду. Так, за газ украинцы задолжали 22,61 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду — 13,6 млрд грн, за содержание домов и придомовых территорий — 4 млрд, за холодную воду и водоотвод — 3,1 млрд, за электроэнергию — 4,3 млрд, за вывоз мусора — 0,6 млрд грн», — подтверждает директор Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в комментарии «Страна.ua».

Причём это ещё речь идет про ноябрьские квитанции. В декабре суммы за отопление в среднем вдвое выше, а значит, и доля проплат упадёт ещё сильнее.

Дисциплина испортилась не сама по себе. В новом сезоне число получателей субсидий упало с 6 до 3,3 млн домохозяйств. В итоге те, кто мог платить с помощью государства, перестали платить вовсе.

Директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко уточняет, что количество получателей субсидий сегодня выше — 3,9 млн домохозяйств. Однако средний размер помощи значительно упал и равняется сегодня всего 714 грн. Скажем, в феврале 2018-го она была более чем на четверть выше (1005 грн).

Антон Привальский ИА Красная Весна Гривна

Высокие тарифы на коммунальные услуги привели к появлению на Украине нового вида мошенничества. Злоумышленники, представляясь работниками облэнерго, предлагают украинцам… скидочные купоны на оплату электроэнергии. Купоны, разумеется, необходимо у них предварительно купить.

С января юридические лица больше не имеют права пользоваться т. н. ночным тарифом на электроэнергию (он на 1,01 грн ниже обычного — всего 0,67 грн/кВт•ч). Знают об этом пока не все, но уже скоро это изменение вызовет рост тарифа на холодную воду в ряде населённых пунктов Украины — тех, где для водоснабжения приходится качать воду из-за пределов города (к примеру, Одесса). Многие водоканалы пользовались этой схемой для экономии, закачивая воду в резервуары ночью. Однако теперь такая возможность для них закрыта — вне зависимости от времени суток платить придётся полную ставку (2,87 грн/кВт•ч).

Электроэнергия

В минэнерго Украины завели одну из своих самых любимых песен: компания Westinghouse якобы передаст Украине технологию производства ядерного топлива. Более того, министр энергетики Игорь Насалик обещает, что уже через 3 года на Украине заработает производство по сборке ТВС (тепловыделяющих сборок, топлива для атомных станций). Напомним, подобные заверения от украинского министра мы слышали уже неоднократно. Однако сама же Westinghouse их регулярно и аккуратно опровергала.

Тем временем, пока мифический комбинат Насалика существует лишь в его голове (теоретически Westinghouse, конечно, могла бы передать технологию — только зачем ей забирать работу у своего завода в Вестеросе?), Украина продолжает импортировать ядерное топливо. Стоимость этого импорта в январе-ноябре 2018 года превысила 490 млн долл. Из них 341 млн долл. было заплачено за топливо российского производства, 148 млн долл. — шведского.

Ядерное топливо

Впрочем, ради справедливости отметим, что появление такого завода на Украине всё же возможно. Как известно, контракт закупки ядерного топлива производства концерна ТВЭЛ истекает в 2025 году. И вот ближе к этому сроку — да, может быть. Украинское предприятие таким образом заместило бы часть российской продукции, а остальное забрала бы Westinghouse — чтобы наверняка вытеснить из Украины всех конкурентов. Правда остаются вопросы к рентабельности производства, мощности которого обеспечивают 4−5 реакторов.

В конце февраля ещё один из энергоблоков Приднепровской ТЭС начнёт работать на угле марки «Г» (ранее блок работал на антраците). Это уже четвёртый блок, который «ДТЭК-Энерго» перестроили для работы в условиях изменившегося угольного баланса на рынке под уголь собственной добычи.

Причина такой настойчивости известна: атомщики справедливо полагают, что ТЭС имеют неоправданно высокий тариф на свою электроэнергию, а причина его доровизны — как раз формула. Поскольку же рынок электроэнергии пока остаётся общим, всё, что забирает с него один из участников, он забирает в т. ч. и у других игроков. Так что споры идут за каждую копейку.

Однако и в Антимонопольном комитете атомщики могут потерпеть поражение.

«На данный момент со стороны международных организаций формула не вызывает сильного смущения. Она вызывает сильное смущение внутри страны, особенно со стороны то, что называется, политиков левого лагеря, которые излишне социально ориентированы. Посчитать цену добычи на одной шахте можно по одной цене, добычу угля на другой шахте по другой цене. И тоже надо понимать, что в эту цену входит, и входят ли в эту себестоимость полные затраты на модернизацию шахт. То есть это всегда индивидуально. Чтобы сделать какую-то единую, понятную цену, пока лучше модели не придумали, чем «Роттердам плюс», — пояснил руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин в комментарии изданию «Обозреватель».

Экономический форум в Давосе принёс для Украины важную новость: норвежская компания NBT, французская компания Total Eren и ЕБРР подписали ранее анонсированное соглашение о строительстве на Украине крупнейшего европейского ветропарка. В проект планируется вложить порядка 400 млн долл.

(сс) reynermedia Ветряная электростанция

В Запорожской области сложилась прямо-таки парадоксальная ситуация. Местный Запорожский титано-магниевый комбинат имеет задолженность перед «Запорожьеоблэнерго» в размере 778 млн грн. Сумма настолько велика, что поставщик электроэнергии и сам больше не может вести нормальную деятельность и финансировать свои затраты (компания должна ГП «Энергорынок» более 700 млн грн). В итоге счета облэнерго были арестованы во второй половине января.

«Запорожьеоблэнерго» лишено средств для финансирования любых хозяйственных операций — в частности, закупки топлива и ремонтных материалов для проведения аварийно-восстановительных работ. К сожалению, из-за длительной нехватки средств, вызванной «нулевыми» алгоритмами, периодически применялись к компании — благодаря все тому же ЗТМК, — запас аварийных материалов фактически отсутствует. На фоне ухудшения погодных условий это означает, что в «Запорожьеоблэнерго» может не хватить горючего или оборудования для восстановления поврежденных непогодой сетей», — пояснил ситуацию заместитель генерального директора компании Михаил Гаврилов.

Парадокс же в том, что Запорожская область — крупнейший производитель электроэнергии из регионов Украины. Тут находится «ДнепроГЭС», атомная станция и Запорожская ТЭС. Причём две последних — крупнейшие в Европе объекты в своём классе. Это уже не просто «сапожник без сапог», а нечто масштабнее.

Украинцы субсидировали экспорт электроэнергии из собственных карманов на 1,8 млрд грн, напоминает глава Ассоциации потребителей электроэнергии и коммунальных услуг Андрей Герус в своём материале для издания «Экономическая правда». Суть схемы связана опять-таки с формулой «Роттердам+», а также особенностями работы энергорынка Украины. Известно, что производители электроэнергии не могут распоряжаться ей самостоятельно, они продают её в общий котёл — предприятию «Энергорынок». А уже оно поставляет энергию распределяющим компаниям. Бывает, что распределяющие компании и мощности по производству электроэнергии принадлежат одному собственнику — как в случае с экспортом. Т. е. производитель сначала продаёт электроэнергию, а затем выкупает её обратно.

Фокус в том, что продаёт её «ДТЭК-Энерго» (крупнейшая частная энергокомпания Украины, принадлежит олигарху Ринату Ахметову) гораздо дороже, чем выкупает обратно. Цена продажи регулируется тарифом, заложенным в «Роттердам+», тогда как цена обратного выкупа для всех одна. Именно за счёт этого и набегает разница в 1,8 млрд грн. Таким образом, зарабатывать на экспорте собственник «ДТЭК-Энерго» начинает ещё до того, как электроэнергия покинет Украину (примерно 20% от суммы экспортной прибыли).

Уголь

По данным Государственной фискальной службы, расходы Украины на импорт угля в прошлом году выросли до 3,035 млрд долл. (+10,6%). Одновременно доходы от экспорта сократились почти вдвое — до 8,65 млн долл.

(сс) Pavlofox Уголь

Потребление дефицитного антрацита (практически все запасы этого сорта остались на территории ДНР и ЛНР) в прошлом году сократилось до 3,9 млн тонн (-0,9 млн тонн в сравнении с 2017 годом). 400 тыс. тонн из этой экономии — за счёт перевода энергоблоков государственного «Центрэнерго» на газовый уголь, уточняет Игорь Насалик. Если в 2017 году на предприятии сожгли 800 тыс. тонн этого вида угля, то в прошлом — всего 400 тыс. тонн. В текущем использование антрацита на «Центрэнерго» не предусмотрено. Об этом министр рассказал во время традиционного часа вопросов к правительству в Верховной раде.

Украина продлила мораторий на закрытие государственных шахт — до 1 января 2022 года банкротить и закрывать такие предприятия будет невозможно.

Нефть

«Нафтогаз» меняет свою организационную структуру. В компании уже сформировали газовый и нефтяной дивизионы, к которым отойдут соответствующие структуры и компании.

Компания «Укртатнафта» заявила, что готова полностью обеспечить Украину топливом — при соответствующей поддержке государства:

«…При полном исполнении государством задекларированной правительством в 2017 году стратегии по энергетической безопасности украинская нефтеперерабатывающая отрасль полностью смогла бы удовлетворить потребности экономики в топливе без повышения цен на него, обеспечив страну нефтепродуктами высочайшего качества, произведенных из каспийской нефти».

(сс) Victoria_Borodinova Транспортировка нефти

Раз речь о каспийской нефти, значит, речь об увеличении поставок из Азербайджана. Однако у «Укртатнафты» нет на это оборотных средств, а порты вряд ли смогут принять несколько миллионом тонн нефти дополнительно без подготовки — вот какая поддержка нужна компании.

Проблема в том, что ещё со времён Януковича импорт нефтепродуктов — одна из т. н. провластных статей дохода (кто при власти, тот и занимается). Учитывая, что владелец «Укртатнафты» Игорь Коломойский поддерживает на выборах Юлию Тимошенко, возможно, это его пас её предвыборной кампании.

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