Газ

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 14 января (последняя доступная на сегодня статистика) составили 12,644 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 3 декабря сократились на 3,243 млрд кубометров — весь декабрь и начало января на Украине выдались непривычно холодными.

Это доказывает и сравнительная статистика. Скажем, 16 января прошлого года в хранилищах находилось 13,76 млрд кубометров, хотя запасы газа перед началом отопительного сезона 2018/2019 и 2017/2018 были примерно равными.

Пока об этом говорить, несомненно, рано, однако если в январе и феврале погода будет такой же морозной, то Украине грозит повторение ситуации, сложившейся в марте 2018 года. Напомним, максимальная суточная выдача из ПХГ Украины в систему непостоянна и зависит от запасов газа (чуть более 1% от запасов). Т. е. чем ниже остаются запасы — тем меньше можно поднимать из хранилищ. Прежде это решалось практикой отбора необходимого объёма из экспортной трубы и взаимозачётами (скажем, отобранный объём Украина потом возвращала обратно в «трубу» из ПХГ на Западной Украине). Однако после перехода Украины на так называемый «виртуальный реверс» схема больше не применяется.

Gazprom.ru Газопровод

Транзит российского газа через Украину в 2018 году сократился до 86,77 млрд кубометров (—7,1%), сообщает «Укртрансгаз». Впрочем, это падение на фоне прошлого года, а также по сравнению с объёмами транзита на начало десятилетия. Однако показатели выше (иногда ощутимо), чем было прокачано по украинскому маршруту в любой из годов за период 2012—2017 гг. Ситуация связана с ростом спроса на российский газ в Европе.

Сокращение транзита наверняка стало одной из причин падения чистой прибыли «Нафтогаза Украины» (УТГ входит в его структуру). Данных за весь прошлый год пока нет, однако известно, что за 6 месяцев 2018 года чистая прибыль компании сократилась весьма серьезным образом — с 27,7 до 11 млрд грн, сообщает министерство экономического развития.

Член наблюдательного совета Института энергетических исследований Юрий Корольчук уверен, что по окончании действия транзитного контракта (истекает в нынешнем году) функция определения объёмов прокачки по украинскому маршруту и вовсе перейдёт к европейским компаниям.

«Я видел заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что они будут бороться за то, чтобы газ продавался на восточной границе Украины и России. Однако этот вопрос вчерашнего дня. Его давно решили. Наверное, Украина будет сотрудничать с тремя европейскими компаниями, которые будут забирать газ на границе Украины и России, а затем транзитировать его через Украину в Европу… Фактически европейские компании будут решать, сколько газа они будут получать через Украину», — комментирует ситуацию специалист.

Компания «Укргаздобыча» в минувшем году поставила 25-летний рекорд газодобычи — 15,5 млрд кубометров (+250 млн кубометров к добыче 2017 года). Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев (УГД также входит в структуру «Нафтогаза»). Впрочем, несмотря на все победные реляции, никакого рывка с газом собственной добычи на Украине не случилось — итоговые цифры достаточно скромные и практически не отличаются от добычи во времена президентства Виктора Ющенко и Виктора Януковича.

В МВФ ещё раз напомнили Украине, а заодно и украинцам, об обязательстве, взятом её правительством: еще больше повысить стоимость газа для бытовых потребителей, на 15% от текущего значения, т. е. примерно до 9,83 грн/кубометр. Со своей стороны это признал министр социальной политики Андрей Рева:

«С 1 ноября 2018 года [тариф для бытовых потребителей составляет] 60% от общей цены, которая есть по формуле. Эта формула предполагает с 1 мая повышение до 80% от общей цены на газ формального расчета».

Torange.biz Тарифы на газ

Напомним, на 100% уровень нынешнее правительство Украины собиралось выйти с 1 января 2020 года (однако поскольку в 2019 году в стране пройдут президентские и парламентские выборы, ситуация с этим соглашением может в корне измениться).

«МВФ может в рамках меморандума выставлять условия касательно цены на газ, потому что они понимают, что высокая цена на газ — это источник налогов и расчетов с ними. Поэтому это будет политическая договоренность новой власти, нового президента с МВФ об изменении этой системы координат и этого меморандума», — комментирует грядущее повышение бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала NewsOne.

Кризис ЖКХ

Столичные жители были неприятно удивлены по окончании новогодних праздников: в квитанциях обнаружились совсем непраздничные цены на отопление. Скажем, за отопление однокомнатной квартиры в Киеве площадью 40 кв. м. предлагается выложить порядка 3 тыс. грн (более 7300 рублей). Цены, конечно, разнятся, однако многие заметили, что цифры в квитанциях примерно вдвое выше, чем в прошлом месяце. Списать это на погоду не выйдёт — ноябрь выдался в Киеве примерно таким же холодным, как и декабрь.

По городу поползли слухи о том, что поставщик тепла (коммунальная компания «Киевтеплоэнерго») попросту расписывает на жильцов долги их соседей. Причина появления такой информации — в новациях, вступивших в силу с новым отопительным сезоном. Как уже сообщалось, работники газоснабжающих предприятий получили право отключать потребителей даже в мороз. Поэтому версия о чужих долгах вполне рабочая.

Ещё одна версия — изменение нормативных показателей потребления газа для жильцов многоквартирных домов. Для тех, кто не установил счётчик на тепло, такой тариф составлял 3,3 кубометра газа на человека в месяц. Вернее, составлял до недавнего времени. Однако 27 ноября 2018 года Верховный суд Украины отменил действие этих норм потребления. И в квитанциях за декабрь облгазы выставляли счета исходя из нормы в 9,8 кубометров топлива — т. е. более ранней нормы потребления.

В связи с этим Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, уже пригрозила 20 облгазам внеплановыми проверками и штрафами. В этом орган опирается на слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана:

«Первое — платите только за фактически потребленный газ, платите не более 8,55 гривен — это второе. И третье — всё остальное — мошенничество со стороны снабжающих организаций, я это категорически заявляю».

Однако проверки — дело долгое, а вот оплатить квитанции с суммами в 2−3 раза выше ожидаемых украинцам придётся уже сегодня, чтобы не остаться с холодными батареями. Так что Гройсман совершенно прав, речь идёт о мошенничестве. Правда, правительство, давшее возможность облгазам отключать потребителей по своему усмотрению, виновато в этом мошенничестве не менее остальных участников схемы.

Кот на батарее

Напоследок отметим, что ещё не вошли в силу новые тарифы на отопление (повышение было отложено правительством на 1 января 2019 г.). Т. е. цифры в квитанциях за будущий месяц должны быть ещё веселее.

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Электроэнергия

По состоянию на 14 января запасы угля на Украине составляли 1,233 млн тонн, т. е. за декабрь и половину января они сократились на 518 тыс. тонн. Как уточнили в Минэнерго, этот показатель примерно на 38% ниже, чем на ту же дату год назад.

«7 пятниц на неделе»: правительство передумало приватизировать ТЭЦ в Херсоне, Каменке, Кривом Роге и Северодонецке. Такое решение было принято 16 января на совещании Кабмина. При этом пакеты акций облэнерго в Тернополе, Запорожье, Харькове, Николаеве и Хмельницком в этом списке сохранились. Причиной такого решения стали обращения горсоветов в адрес правительства с просьбой передать ТЭЦ в коммунальную собственность.

«Это правильно, это профессионально… Снизится себестоимость [производства тепловой энергии — Ред.], когда всю производственную базу объединить в единую систему», — отреагировал на эти просьбы премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Компания Carbon Tracker в конце декабря прошлого года распространила результаты своего исследования, в котором ранжировала страны по стоимости производства электроэнергии тепловыми электростанциями. Согласно данным, приведённым Carbon Tracker в исследовании, украинские ТЭС получились одними из самых дорогих в мире: 70 долл. за 1 МВт электроэнергии. Однако заместитель директора центра «Энергобизнес» Александр Майстренко вступил в полемику с авторами исследования. По его данным, стоимость электроэнергии на ТЭС Украины не превышает 50 долл./МВт•ч. Это меньше, чем в ЕС, Южной Корее, Японии, и сопоставимо с Вьетнамом, Австралией, Филиппинами, Китаем, Турцией и некоторыми другими странами. Об этом он пишет в своём материале для издания «Энергетика Украины».

«…В исследовании Carbon Tracker анализировались экономические и финансовые риски развития угольной энергетики. Отчёт готовили под климатический саммит ООН в Польше, поэтому нетрудно догадаться, какую перспективу углю прогнозируют аналитики британского центра (стоит ли им теперь доверять — решайте сами)», — резюмирует он.

Raimond Spekking Бурштынская ТЭС. Ивано-Франковская область, Украина

Отметим, что стоимость электроэнергии, поставляемой странам Европы через так называемый Бурштынский энергоостров (Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области) примерно равняется значению, указанному экспертом.

«Энергоатом» (компания-оператор АЭС Украины) объявила о начале общественных слушаний по поводу достройки 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС. Также в компании планируют провести консультации с Белоруссией, Польшей и Австрией в рамках трансграничной процедуры ОВОС. Напомним, на площадке уже существующей станции планируется достроить два замороженных энергоблока, оснастив их реакторными установками ВВЭР-1000 производства Ŝkoda JS.

К слову, минувший год был для атомной генерации на Украине не слишком успешным: производство сократилось до 84,63 млрд кВт•ч (—1,4% к 2017 году).

А вот производство электроэнергии в целом в прошлом году выросло — до 159,4 млрд кВт•ч (+2,5%). Атомная генерация обеспечила 52,9% этого объёма, ТЭС и ТЭЦ — почти 37% (+1,2 п.п. в сравнении с 2017 годом). Довольно сильно выросла гидрогенерация — 12,8 млрд кВт•ч (+13,6%). И, наконец, 2,6 млрд кВт•ч обеспечили ВИЭ (+38,8%).

Рост производства электроэнергии тепловыми электростанциями вызвал увеличение расхода угля в январе-ноябре прошлого года до 23,3 млн тонн (+3,7% к аппг). Также отметим, что рост производства электроэнергии практически полностью был поглощён ростом потребления — внутри страны и на экспорт.

В минувшем году Украина экспортировала электроэнергии на сумму 332 млн долл. (+41% к 2017 году), сообщает ГФС Украины. Венгерские потребители принесли Украине 190 млн долл., польские — 78,7 млн, молдавские — 53 млн долл. Как и в прошлом году, именно эта тройка обеспечила Украине львиную прибыль от торговли электроэнергией.

За прошлый год на Украине установили 742 МВт новых генерирующих мощностей ВИЭ, говорится в отчёте НКРЭКУ. Уточняется, что это примерно втрое выше, чем за 2017 год. Таким образом, на начало 2019 года суммарная установленная мощность ВИЭ достигла 2117 МВт. Сегодня 96% всех украинских ВИЭ — это ветровые или солнечные станции. Однако первые теряют популярность у инвесторов. Скажем, если мощности СЭС за год выросли вдвое (с 740 до 1388 МВт), то ветровые — с 465 до 533 МВт (скромные +12,5%). Географическое первенство по установке ВИЭ — за Херсонской областью (227 МВт, почти треть от общеукраинского уровня). Неожиданно на втором месте оказалась Львовская область с 117 МВт — хотя ни ветропотенциал, ни инсоляция региона этому, вроде бы, не способствуют.

Возобновляемая энергия. Ветряки

Особенно ярко заметен рост у частных домохозяйств (имеют право устанавливать ветряки и солнечные панели мощностью не выше 30 кВт). Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины сообщает, что за последние 4 года примерно 6 тыс. домохозяйств Украины установили солнечные панели. Половина из них сделали это в январе-сентябре прошлого года.

Редакция издания «Слово и Дело» припомнила премьер-министру Владимиру Гройсману его же обещания относительно переоборудования ТЭС и их перевода на газовые марки угля (в изобилии есть на территории Украины, в отличие от антрацитного угля, практически все запасы которого остались в ДНР и ЛНР). Журналисты вспомнили, что в конце августа 2018 года глава правительства Украины обещал перевести на уголь газовых марок 4 блока ТЭС. Вывод — Гройсман не обманул, но не успел. Работы на энергоблоках затянутся в лучшем случае еще на полгода.

Цены на электроэнергию в текущем году, как и цены на газ, будут расти, напоминает руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

«Не следует думать, что введение рынка электроэнергии обязательно сразу означает появление выбора и снижение цен. Опыт стран, которые проходили по этому пути, показывает, что вначале цены всегда росли, и в Украине, скорее всего, это произойдет. Но этот путь надо пройти», — комментирует эксперт.

Уголь

Украинские шахтёры в очередной раз прибегли к крайнему средству воздействия на правительство — подземной голодовке. Согласно сообщению пресс-службы Конфедерации свободных профсоюзов, работники госкомпании «Селидовуголь» решились на протест ещё 2 января:

«Люди добросовестно ходят на работу, однако, как и предупреждали после собрания трудового коллектива, к непосредственному исполнению своих обязанностей не приступают».

Причина — задолженность по заработной плате, достигшая к настоящему моменту уже 6 месяцев: после начала протеста шахтёрам начали перечислять зарплату за июнь 2018 года. Сами горняки по этому поводу мрачно шутят, что средства на шахты правительство готово выделять только в одном случае: если на эти деньги шахта будет закрыта.

Добыча энергетического угля в минувшем году сократилась до 27,48 млн тонн (—2,2%), говорится в информационном сообщении Минэнерго Украины. Темпы падения добычи заметно сократились в сравнении с прошлыми годами, и это логично: добыча падает как минимум 5 лет подряд и за это время успела достичь дна. Сложилась парадоксальная ситуация: частные угледобывающие компании наращивают добычу, однако суммарная всё равно она падает, поскольку производство на госшахтах разваливается ещё более быстрыми темпами, чем частникам удаётся его наращивать.

Knews.kg Уголь

Ожидаемо растёт импорт угля. В целом за прошлый год — до 21,39 млн тонн (+1,61 млн тонн), говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

Эти инвестиции вполне могли бы решить для Украины вопрос обеспечения углём тепловой энергетики, однако вкладывать эти средства в собственную угольную отрасль государство не спешит. В частности, «Первомайскуголь» и «Лисичанскуголь» не имеют средств не только на выплату зарплаты шахтёрам, но и на оплату электроэнергии (даже неработающая шахта потребляет электроэнергию ~ она нужна насосам, откачивающим грунтовые воды).

Порошенко на проблемы шахтёров явно плевать — у него сейчас предвыборный «томос-тур». Поэтому проблемами отрасли занимается оппозиция.

«У нас сегодня 33 государственных шахты, из которых не работает уже 7 — практически существуют как просто технологические объекты. Кредиторская задолженность — 27 млрд. Задолженность по зарплатам — более 100 млн на «Селидово», 40 — на «Лисичанске» и далее по всем практически объединениям», — напомнил министру энергетики Игорю Насалику кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время эфира на телеканале «Интер».

В ходе встречи министра и Юрия Бойко выяснилось, что проблема с угрозой отключения шахт комплексная. Им не только нечем платить за электроэнергию, но и приходится делать это наперёд — с 2019 года действует именно такой порядок.

«Поэтому первое задание, которое должно быть нашим решением, — это принять решение по внесению изменений в порядке потребления электрической энергии шахты. Я надеюсь, что министр будет инициатором этого, а мы его поддержим», — предложил политик.

Почему этого не предложил сам министр энергетики, причём заранее, — загадка.

Нефть

Добыча нефти на Украине в январе-ноябре 2018 г. достигла 1,971 млн тонн (+4,1% к аппг).

Добыча нефти

Возможно, это объясняет сокращение импорта нефти сразу до 766 тыс. тонн (—246 тыс. тонн в сравнении с 2017 годом).

На импорт нефти Украина в прошлом году потратила 431 млн долл. (—2,4% к 2017 г.), а вот на импорт нефтепродуктов 5,54 млрд долл. (+33,2%).

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