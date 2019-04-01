Выборы президента Украины, состоявшиеся 31 марта, проигнорировали более 10 млн избирателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы на Украине

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центральной избирательной комиссией, передает корреспондент ИА REGNUM.

Подводя итоги дня выборов, ЦИК информирует, что количество зарегистрированных избирателей, которых ожидали на участках страны, составило 29 млн 468 тысяч 783 человека. При этом количество избирателей, получивших избирательные бюллетени на выборах, составляет 18 млн 711 тысяч 933 человека.

Соответственно, 10 млн 756 тысяч 850 избирателей в первом туре президентских выборов не участвовали. Хуже всего дело обстоит в Закарпатской области Украины.

Итоговая явка по Украине, согласно подсчетам ЦИК, составила 62,79%.

В региональном разрезе ситуация выглядит следующим образом:

Винницкая область — (16,87% на 11:00, 46,74% на 15:00 и 65,07% на 20:00);

Волынская область (14,8%, 48,19% и 68,39%);

Днепропетровская область (19,49%, 48,69% и 65,96%);

Подконтрольная Киеву часть бывшей Донецкой области (18,17%, 44,31% и 59,48%);

Житомирская область (16,64%, 47,07% и 64,56%);

Закарпатская область (8,26%, 29,28% и 47% — главный аутсайдер по явке среди регионов Украины с большим отрывом от предпоследнего места);

Запорожская область (20,74%, 49,08% и 64,37%);

Ивано-Франковская область (11,51%, 38,51% и 61,88%);

Киевская область (17,98%, 47,07% и 66,5%);

Кировоградская область (20,04%, 47,57% и 61,96%);

Подконтрольная Киеву часть бывшей Луганской области (20,6%, 45,05 и 56,76%;);

Львовская область (12,4%, 41,15% и 68,91% — первое место по явке);

Gov.ua Выборы на Украине

Николаевская область (19%, 45,8% и 60,2%);

Одесская область (14,73%, 41,83% и 58,39%);

Полтавская область (20,35%, 48,82% и 65,79%);

Ровенская область (14,11%, 46,62% и 64,96%);

Сумская область (19,2%, 48,11% и 64,45%);

Тернопольская область (12,46%, 42,49% и 66,11%);

Харьковская область (17,07%, 45,93% и 64,53%);

Херсонская область (18,88%, 43,76% и 57,65%);

Хмельницкая область (16,67%, 46,88% и 65,11%);

Черкасская область (19,71%, 47,41% и 63,16%);

Черновицкая область (10,43%, 36,41% и 56,07%);

Черниговская область (20%, 48,69% и 65,37%);

Киев (15,6%, 46,62% и 68,05%);

В заграничном избирательном округе итоговая явка составила всего 12,62%.

Для сравнения: итоговая явка на президентских выборах 2014 года составила 60,29%. Тогда наиболее высокая явка наблюдалась в западных и центральных областях Украины — 67,15%, причем во Львовской области была зафиксирована беспрецедентная активность избирателей — 78,2%. Но вот на юго-востоке Украины (без Донецкой и Луганской областей) явка на выборах-2014 составила лишь 50,72% (в т. ч. Одесская область — 46,01%; Харьковская — 47,9%).

Наблюдатели по результатам параллельного подсчета голосов констатируют, что обнародованная явка ЦИК соответствует действительности.

«По состоянию на сегодня мы подтверждаем 63,2% активности граждан Украины, которые приняли участие в голосовании. Потенциальная погрешность не превышает 0,8%», — сообщила глава правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

Gov.ua Выборы на Украине

Она подчеркнула, что информирование о явке является очень важным обстоятельством:

«Не только с точки зрения динамики участия избирателей в процессе, но и предотвращения фальсификаций результатов выборов путем вброса бюллетеней или дописывания недостоверных сведений об участии избирателей в процессе голосования».

Сейчас президентские выборы явно бойкотировал только один регион Украины — Закарпатье.

Руководитель закарпатского центра Комитета избирателей Украины Дмитрий Тужанский в комментарии «Укринформу» заявил, что Закарпатье никогда не отличалось высокой явкой на выборах, но в этом году есть все основания для установления антирекорда. Эксперт отметил три ключевые фактора, повлиявшие на бойкот:

«Первый: количество уехавших работать за границу — беспрецедентное… Второй фактор — это очень низкое внимание к региону со стороны кандидатов в президенты… Только 7 из 39 кандидатов в президенты посетили регион, и ни один из кандидатов даже не попытался хоть как-то адаптировать свои лозунги или пункты программы именно под Закарпатье. И это при том, что за последние пять лет проблемы в регионе не меняются, а только накапливаются и обостряются… Третий фактор — это работа команд кандидатов в президенты. На уровне Закарпатья она была практически незаметна. Вся агитация свелась к билбордам и телерекламе».

В социальных сетях по отношению к Закарпатью выражаются более цинично и жестко:

«Вы там в Закарпатье, что вообще??? Это стыд и позор, и полная инфантильность… Будет второй тур, беритесь за ум, я понимаю, что вам по …, так как у каждого второго паспорт венгерский или словацкий, но будьте ответственными и берите пример со Львова и Волыни, вы позорите свою область своим равнодушием!» — обращается к региону некий Юрий Юрьевич.