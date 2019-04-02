И опять раскол — Галичина против остальной Украины: как голосовали регионы
Победитель первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский одержал победу в 20 из 25 регионов страны. Действующий президент Пётр Порошенко в первом туре победил лишь в двух областях на западе Украины — Тернопольской и Львовской, в Ивано-Франковской области лидерство осталось за Юлией Тимошенко. Представитель партии «Оппозиционный блок — за жизнь» Юрий Бойко с большим запасом стал первым на контролируемой Киевом территории Донбасса.
По сути, на Украине повторяется типичная ситуация всех предыдущих президентских выборов: фаворитов запада не поддерживает юго-восток страны, и наоборот. Впрочем, есть и отличие — обычно центр Украины был ближе к западу страны, но сейчас разделил предпочтения юго-востока.
Галичина (Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области) по своим электоральным симпатиям осталась в изоляции, категорически не воспринимая Владимира Зеленского (во Львовской области за шоумена проголосовали лишь 11,97% — наименьшая поддержка кандидата среди всех регионов Украины), но горячо поддерживая действующего президента.
В свою очередь, первый тур показал, что Петра Порошенко сейчас абсолютно не воспринимает юго-восток страны (8−9% поддержки в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях). Также любопытно, что Порошенко получил самые высокие результаты в грекокатолических регионах Украины.
Так что победитель второго тура выборов, как и в случае Ющенко-2005 и Януковича-2010, не сможет считаться полноценным президентом всей Украины.
Украинские эксперты уже заявляют, что второй тур Пётр Порошенко будет строить на расколе Украины и противопоставлении избирателей друг другу.
«Фактически второй этап избирательной борьбы будет построен на противопоставлении — якобы российский кандидат и якобы западный кандидат. По сути, кампания будет строиться на расколе Украины», — заявил политолог Анатолий Октисюк.
Социолог Ирина Бекешкина, директор Фонда «Демократические инициативы», комментируя попытки команды Порошенко установить «монополию на патриотизм», заявила следующее:
«Зеленского на выборах поддержала треть избирателей. Бойко и Вилкула — около 10%. То есть фактически «правильные патриоты» ведут к расколу страны».
Из любопытных региональных моментов первого тура выборов также стоит отметить:
— Оригинальное голосование во Львовской области, где сразу 3 кандидата показали свои экстремумы: Зеленский — минимум, Гриценко и Порошенко — максимум;
— некий запрос на условного пророссийского кандидата в Закарпатье, Черновицкой, а также Полтавской и Сумской областях (в первых трех случаях представитель оппозиции Юрий Бойко занял высокое четвертое место, а в Сумской даже третье);
— победу Зеленского в Винницкой области, которая уже много лет считается главным базовым регионом Порошенко и его команды;
— первая пятерка кандидатов оказалась абсолютно одинакова в южных Одесской и Николаевской областях; а также в Черновицкой, Закарпатской и Кировоградской областях Украины.
— в Киеве симпатии между Зеленским и Порошенко оказались фактически на одинаковом уровне, остальные кандидаты намного отстали от двух лидеров.
Распределение голосов в региональном разрезе выглядит следующим образом (взята первая пятерка кандидатов):
Винницкая область — (общая явка — 65,07%):
1. Владимир Зеленский — 23,38%
2. Пётр Порошенко — 22,30%
3. Юлия Тимошенко — 17,67%
4. Игорь Смешко — 9,05%
5. Олег Ляшко — 8,14%
Волынская область (общая явка — 68,39%):
1. Владимир Зеленский — 21,61%
2. Юлия Тимошенко — 19,85%
3. Пётр Порошенко — 18,98%
4. Олег Ляшко — 9,88%
5. Анатолий Гриценко — 9,02%
Днепропетровская область (общая явка — 65,96%):
1. Владимир Зеленский — 45,72% (наибольшая поддержка кандидата среди всех регионов Украины, отчасти из-за того, что Зеленский — уроженец Кривого Рога, города в Днепропетровской области)
2. Юрий Бойко — 12,37%
3. Александр Вилкул — 10,92%
4. Юлия Тимошенко — 8,52%
5. Пётр Порошенко — 8,31%
Подконтрольная Киеву часть бывшей Донецкой области (общая явка 59,48%):
1. Юрий Бойко — 36,51%
2. Владимир Зеленский — 24,88%
3. Пётр Порошенко — 12,71%
4. Александр Вилкул — 12,04% (наибольшая поддержка кандидата среди всех регионов Украины)
5. Юлия Тимошенко — 3,63% (наименьшая поддержка кандидата среди всех регионов Украины)
Житомирская область (общая явка — 64,56%):
1. Владимир Зеленский — 27,81%
2. Юлия Тимошенко — 17,34%
3. Пётр Порошенко — 15,9%
4. Олег Ляшко — 9,63%
5. Игорь Смешко — 8,44%
Закарпатская область (общая явка — 47%, самый маленький результат в стране)
1. Владимир Зеленский — 38,34%
2. Юлия Тимошенко — 15,62%
3. Пётр Порошенко — 11,44%
4. Юрий Бойко — 7,52%
5. Олег Ляшко — 6,22%
Запорожская область (общая явка — 64,37%):
1. Владимир Зеленский — 39,72%
2. Юрий Бойко — 18,77%
3. Александр Вилкул — 12,04%
4. Пётр Порошенко — 8,78%
5. Юлия Тимошенко — 8,23%
Ивано-Франковская область (общая явка — 61,88%):
1. Юлия Тимошенко — 22,44% (наибольшая поддержка кандидата среди всех регионов Украины)
2. Пётр Порошенко — 21,33%
3. Владимир Зеленский — 16,03%
4. Анатолий Гриценко — 15,19%
5. Руслан Кошулинский — 6,87% (представитель националистической партии «Свобода», наибольшая поддержка кандидата среди всех регионов Украины)
Киевская область (общая явка 66,5%):
1. Владимир Зеленский — 30,72%
2. Пётр Порошенко — 18,31%
3. Юлия Тимошенко — 17,07%
4. Игорь Смешко — 8,86%
5. Анатолий Гриценко — 7,19%
Кировоградская область (общая явка — 61,96%):
1. Владимир Зеленский — 34,57%
2. Юлия Тимошенко — 18,51%
3. Пётр Порошенко — 11,79%
4. Юрий Бойко — 8,75%
5. Олег Ляшко — 8.15%
Подконтрольная Киеву часть бывшей Луганской области (общая явка 56,76%;);
1. Юрий Бойко — 43,92% (наибольшая поддержка кандидата среди всех регионов Украины)
2. Владимир Зеленский — 25,09%
3. Александр Вилкул — 9,09%
4. Пётр Порошенко — 6,61% (наименьшая поддержка кандидата среди всех регионов Украины)
5. Юлия Тимошенко — 4,91%
Львовская область (68,91% — первое место по явке);
1. Пётр Порошенко — 35,29% (наибольшая поддержка кандидата среди всех регионов Украины)
2. Анатолий Гриценко — 19,01% (наибольшая поддержка кандидата среди всех регионов Украины, в пользу Гриценко снял свою кандидатуру мэр Львова Андрей Садовый)
3. Юлия Тимошенко — 14,85%
4. Владимир Зеленский — 11,97 (наименьшая поддержка кандидата среди всех регионов Украины)
5. Игорь Смешко — 4,68%
Николаевская область (общая явка — 60,2%);
1. Владимир Зеленский — 40,77%
2. Юрий Бойко — 17,62%
3. Пётр Порошенко — 9,65%
4. Юлия Тимошенко — 8,90%
5. Александр Вилкул — 5,89%
Одесская область (общая явка 58,39%);
1. Владимир Зеленский — 41,26%
2. Юрий Бойко — 22,02%
3. Пётр Порошенко — 9,06%
4. Юлия Тимошенко — 7,97%
5. Александр Вилкул — 6,13%
Полтавская область (общая явка — 65,79%);
1. Владимир Зеленский — 35,62%
2. Юлия Тимошенко — 15,86%
3. Пётр Порошенко — 10,60%
4. Юрий Бойко — 9,49%
5. Игорь Смешко — 7,66%
Ровенская область (общая явка — 64,96%);
1. Владимир Зеленский — 24,01%
2. Пётр Порошенко — 22,32%
3. Юлия Тимошенко — 15,96%
4. Олег Ляшко — 9,88%
5. Анатолий Гриценко — 7,7%
Сумская область (общая явка — 64,45%);
1. Владимир Зеленский — 32,66%
2. Юлия Тимошенко — 16,42%
3. Юрий Бойко — 11,19%
4. Пётр Порошенко — 10,66%
5. Игорь Смешко — 8,21%
Тернопольская область (общая явка — 66,11%);
1. Пётр Порошенко — 24,37%
2. Юлия Тимошенко — 18,87%
3. Анатолий Гриценко — 17,08%
4. Владимир Зеленский — 14,67%
5. Олег Ляшко — 7,41%
Харьковская область (общая явка — 64,53%):
1. Владимир Зеленский — 36,39%
2. Юрий Бойко — 26,58%
3. Пётр Порошенко — 8,52%
4. Александр Вилкул — 7,47%
5. Юлия Тимошенко — 7,35%
Херсонская область (общая явка — 57,65%):
1. Владимир Зеленский — 37,57%
2. Юрий Бойко — 15,70%
3. Пётр Порошенко — 11,52%
4. Юлия Тимошенко — 10,32%
5. Александр Вилкул — 5,3%
Хмельницкая область (общая явка 65,11%):
1. Владимир Зеленский — 24,88%
2. Юлия Тимошенко — 17,59%
3. Пётр Порошенко — 16,6%
4. Олег Ляшко — 9,81%
5. Анатолий Гриценко — 8,58%
Черкасская область (общая явка — 63,16%):
1. Владимир Зеленский — 30,06%
2. Юлия Тимошенко — 16,7%
3. Пётр Порошенко — 12,2%
4. Игорь Смешко — 10,75% (наибольшая поддержка кандидата среди всех регионов Украины)
5. Анатолий Гриценко — 9,4%
Черновицкая область (общая явка — 56,07%):
1. Владимир Зеленский — 31,44%
2. Юлия Тимошенко — 19,55%
3. Пётр Порошенко — 14,15%
4. Юрий Бойко — 9,04%
5. Олег Ляшко — 7,40%
Черниговская область (общая явка — 65,37%):
1. Владимир Зеленский — 26,31%
2. Юлия Тимошенко — 19,42%
3. Пётр Порошенко — 12,75%
4. Олег Ляшко — 12,58% (наибольшая поддержка кандидата среди всех регионов Украины)
5. Игорь Смешко — 8,42%
Киев (общая явка — 68,05%):
1. Владимир Зеленский — 27,07%
2. Пётр Порошенко — 25,59%
3. Юлия Тимошенко — 12,89%
4. Игорь Смешко — 9,63%
5. Анатолий Гриценко — 9,11%