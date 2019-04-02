Победитель первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский одержал победу в 20 из 25 регионов страны. Действующий президент Пётр Порошенко в первом туре победил лишь в двух областях на западе Украины — Тернопольской и Львовской, в Ивано-Франковской области лидерство осталось за Юлией Тимошенко. Представитель партии «Оппозиционный блок — за жизнь» Юрий Бойко с большим запасом стал первым на контролируемой Киевом территории Донбасса.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы на Украине

По сути, на Украине повторяется типичная ситуация всех предыдущих президентских выборов: фаворитов запада не поддерживает юго-восток страны, и наоборот. Впрочем, есть и отличие — обычно центр Украины был ближе к западу страны, но сейчас разделил предпочтения юго-востока.

Галичина (Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области) по своим электоральным симпатиям осталась в изоляции, категорически не воспринимая Владимира Зеленского (во Львовской области за шоумена проголосовали лишь 11,97% — наименьшая поддержка кандидата среди всех регионов Украины), но горячо поддерживая действующего президента.

В свою очередь, первый тур показал, что Петра Порошенко сейчас абсолютно не воспринимает юго-восток страны (8−9% поддержки в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях). Также любопытно, что Порошенко получил самые высокие результаты в грекокатолических регионах Украины.

Так что победитель второго тура выборов, как и в случае Ющенко-2005 и Януковича-2010, не сможет считаться полноценным президентом всей Украины.

Украинские эксперты уже заявляют, что второй тур Пётр Порошенко будет строить на расколе Украины и противопоставлении избирателей друг другу.

«Фактически второй этап избирательной борьбы будет построен на противопоставлении — якобы российский кандидат и якобы западный кандидат. По сути, кампания будет строиться на расколе Украины», — заявил политолог Анатолий Октисюк.

Социолог Ирина Бекешкина, директор Фонда «Демократические инициативы», комментируя попытки команды Порошенко установить «монополию на патриотизм», заявила следующее:

«Зеленского на выборах поддержала треть избирателей. Бойко и Вилкула — около 10%. То есть фактически «правильные патриоты» ведут к расколу страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко

Из любопытных региональных моментов первого тура выборов также стоит отметить:

— Оригинальное голосование во Львовской области, где сразу 3 кандидата показали свои экстремумы: Зеленский — минимум, Гриценко и Порошенко — максимум;

— некий запрос на условного пророссийского кандидата в Закарпатье, Черновицкой, а также Полтавской и Сумской областях (в первых трех случаях представитель оппозиции Юрий Бойко занял высокое четвертое место, а в Сумской даже третье);

— победу Зеленского в Винницкой области, которая уже много лет считается главным базовым регионом Порошенко и его команды;

— первая пятерка кандидатов оказалась абсолютно одинакова в южных Одесской и Николаевской областях; а также в Черновицкой, Закарпатской и Кировоградской областях Украины.

— в Киеве симпатии между Зеленским и Порошенко оказались фактически на одинаковом уровне, остальные кандидаты намного отстали от двух лидеров.

Распределение голосов в региональном разрезе выглядит следующим образом (взята первая пятерка кандидатов):

Винницкая область — (общая явка — 65,07%):

1. Владимир Зеленский — 23,38%

2. Пётр Порошенко — 22,30%

3. Юлия Тимошенко — 17,67%

4. Игорь Смешко — 9,05%

5. Олег Ляшко — 8,14%

Волынская область (общая явка — 68,39%):

1. Владимир Зеленский — 21,61%

2. Юлия Тимошенко — 19,85%

3. Пётр Порошенко — 18,98%

4. Олег Ляшко — 9,88%

5. Анатолий Гриценко — 9,02%

Днепропетровская область (общая явка — 65,96%):

1. Владимир Зеленский — 45,72% (наибольшая поддержка кандидата среди всех регионов Украины, отчасти из-за того, что Зеленский — уроженец Кривого Рога, города в Днепропетровской области)

2. Юрий Бойко — 12,37%

3. Александр Вилкул — 10,92%

4. Юлия Тимошенко — 8,52%

5. Пётр Порошенко — 8,31%

Kvartal95 official Владимир Зеленский

Подконтрольная Киеву часть бывшей Донецкой области (общая явка 59,48%):

1. Юрий Бойко — 36,51%

2. Владимир Зеленский — 24,88%

3. Пётр Порошенко — 12,71%

4. Александр Вилкул — 12,04% (наибольшая поддержка кандидата среди всех регионов Украины)

5. Юлия Тимошенко — 3,63% (наименьшая поддержка кандидата среди всех регионов Украины)

(сс) Catrifle Александр Вилкул

Житомирская область (общая явка — 64,56%):

1. Владимир Зеленский — 27,81%

2. Юлия Тимошенко — 17,34%

3. Пётр Порошенко — 15,9%

4. Олег Ляшко — 9,63%

5. Игорь Смешко — 8,44%

Закарпатская область (общая явка — 47%, самый маленький результат в стране)

1. Владимир Зеленский — 38,34%

2. Юлия Тимошенко — 15,62%

3. Пётр Порошенко — 11,44%

4. Юрий Бойко — 7,52%

5. Олег Ляшко — 6,22%

Запорожская область (общая явка — 64,37%):

1. Владимир Зеленский — 39,72%

2. Юрий Бойко — 18,77%

3. Александр Вилкул — 12,04%

4. Пётр Порошенко — 8,78%

5. Юлия Тимошенко — 8,23%

Ивано-Франковская область (общая явка — 61,88%):

1. Юлия Тимошенко — 22,44% (наибольшая поддержка кандидата среди всех регионов Украины)

2. Пётр Порошенко — 21,33%

3. Владимир Зеленский — 16,03%

4. Анатолий Гриценко — 15,19%

5. Руслан Кошулинский — 6,87% (представитель националистической партии «Свобода», наибольшая поддержка кандидата среди всех регионов Украины)

ВО Свобода Руслан Кошулинский

Киевская область (общая явка 66,5%):

1. Владимир Зеленский — 30,72%

2. Пётр Порошенко — 18,31%

3. Юлия Тимошенко — 17,07%

4. Игорь Смешко — 8,86%

5. Анатолий Гриценко — 7,19%

Кировоградская область (общая явка — 61,96%):

1. Владимир Зеленский — 34,57%

2. Юлия Тимошенко — 18,51%

3. Пётр Порошенко — 11,79%

4. Юрий Бойко — 8,75%

5. Олег Ляшко — 8.15%

Подконтрольная Киеву часть бывшей Луганской области (общая явка 56,76%;);

1. Юрий Бойко — 43,92% (наибольшая поддержка кандидата среди всех регионов Украины)

2. Владимир Зеленский — 25,09%

3. Александр Вилкул — 9,09%

4. Пётр Порошенко — 6,61% (наименьшая поддержка кандидата среди всех регионов Украины)

5. Юлия Тимошенко — 4,91%

Львовская область (68,91% — первое место по явке);

1. Пётр Порошенко — 35,29% (наибольшая поддержка кандидата среди всех регионов Украины)

2. Анатолий Гриценко — 19,01% (наибольшая поддержка кандидата среди всех регионов Украины, в пользу Гриценко снял свою кандидатуру мэр Львова Андрей Садовый)

3. Юлия Тимошенко — 14,85%

4. Владимир Зеленский — 11,97 (наименьшая поддержка кандидата среди всех регионов Украины)

5. Игорь Смешко — 4,68%

Igor Kruglenko a.k.a. Ingwar Анатолий Гриценко

Николаевская область (общая явка — 60,2%);

1. Владимир Зеленский — 40,77%

2. Юрий Бойко — 17,62%

3. Пётр Порошенко — 9,65%

4. Юлия Тимошенко — 8,90%

5. Александр Вилкул — 5,89%

Одесская область (общая явка 58,39%);

1. Владимир Зеленский — 41,26%

2. Юрий Бойко — 22,02%

3. Пётр Порошенко — 9,06%

4. Юлия Тимошенко — 7,97%

5. Александр Вилкул — 6,13%

Полтавская область (общая явка — 65,79%);

1. Владимир Зеленский — 35,62%

2. Юлия Тимошенко — 15,86%

3. Пётр Порошенко — 10,60%

4. Юрий Бойко — 9,49%

5. Игорь Смешко — 7,66%

Ровенская область (общая явка — 64,96%);

1. Владимир Зеленский — 24,01%

2. Пётр Порошенко — 22,32%

3. Юлия Тимошенко — 15,96%

4. Олег Ляшко — 9,88%

5. Анатолий Гриценко — 7,7%

Сумская область (общая явка — 64,45%);

1. Владимир Зеленский — 32,66%

2. Юлия Тимошенко — 16,42%

3. Юрий Бойко — 11,19%

4. Пётр Порошенко — 10,66%

5. Игорь Смешко — 8,21%

Тернопольская область (общая явка — 66,11%);

1. Пётр Порошенко — 24,37%

2. Юлия Тимошенко — 18,87%

3. Анатолий Гриценко — 17,08%

4. Владимир Зеленский — 14,67%

5. Олег Ляшко — 7,41%

Харьковская область (общая явка — 64,53%):

1. Владимир Зеленский — 36,39%

2. Юрий Бойко — 26,58%

3. Пётр Порошенко — 8,52%

4. Александр Вилкул — 7,47%

5. Юлия Тимошенко — 7,35%

Херсонская область (общая явка — 57,65%):

1. Владимир Зеленский — 37,57%

2. Юрий Бойко — 15,70%

3. Пётр Порошенко — 11,52%

4. Юлия Тимошенко — 10,32%

5. Александр Вилкул — 5,3%

Хмельницкая область (общая явка 65,11%):

1. Владимир Зеленский — 24,88%

2. Юлия Тимошенко — 17,59%

3. Пётр Порошенко — 16,6%

4. Олег Ляшко — 9,81%

5. Анатолий Гриценко — 8,58%

Черкасская область (общая явка — 63,16%):

1. Владимир Зеленский — 30,06%

2. Юлия Тимошенко — 16,7%

3. Пётр Порошенко — 12,2%

4. Игорь Смешко — 10,75% (наибольшая поддержка кандидата среди всех регионов Украины)

5. Анатолий Гриценко — 9,4%

Черновицкая область (общая явка — 56,07%):

1. Владимир Зеленский — 31,44%

2. Юлия Тимошенко — 19,55%

3. Пётр Порошенко — 14,15%

4. Юрий Бойко — 9,04%

5. Олег Ляшко — 7,40%

Черниговская область (общая явка — 65,37%):

1. Владимир Зеленский — 26,31%

2. Юлия Тимошенко — 19,42%

3. Пётр Порошенко — 12,75%

4. Олег Ляшко — 12,58% (наибольшая поддержка кандидата среди всех регионов Украины)

5. Игорь Смешко — 8,42%

(сс) Олег Мосьондз Олег Ляшко

Киев (общая явка — 68,05%):

1. Владимир Зеленский — 27,07%

2. Пётр Порошенко — 25,59%

3. Юлия Тимошенко — 12,89%

4. Игорь Смешко — 9,63%

5. Анатолий Гриценко — 9,11%