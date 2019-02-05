31 марта 2019 года на Украине должны состояться очередные президентские выборы. В стране вовсю идет избирательная кампания, именно её логике в первую очередь сейчас подчинены действия практически всех украинских топ-политиков. ИА REGNUM публикует еженедельные аналитические обзоры ключевых событий в украинской «президентской гонке» — кто претендует на высокий пост, что делают главные претенденты для победы на выборах и почему они это делают.

Gov.ua Арсен Аваков

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Юлия Тимошенко

European People's Party Юлия Тимошенко

Депутат Юрий Тимошенко (инициалы полностью совпадают с инициалами Юлии Тимошенко) всё-таки подал документы в ЦИК и был зарегистрирован кандидатом в президенты. Причина участия политика в выборах очевидна — часть невнимательных избирателей преклонного возраста ошибутся (в бюллетенях оба будут записаны как «Тимошенко Ю. В.») и Юлия Тимошенко недосчитается голосов. Поэтому экс-премьер уже потребовала снять Юрия Тимошенко с выборов. Виновником ситуации она назначила действующего президента.

«Если ты президент страны, ты мужчина, ты человек, который хочет декларировать честь и достоинство, как можно так нечестно соревноваться?» — риторически вопрошает Тимошенко в эфире «1+1».

В начале прошлой недели Тимошенко провела встречу с представителями Европейской бизнес-ассоциации — заметной лоббистской структуры, отстаивающей интересы европейского бизнеса на Украине. Тимошенко пообещала сохранить упрощённую систему налогообложения, посетовала на невозможность быстрого введения рынка земли, а также пообещала снижать цену на газ для населения за счёт роста его внутренней добычи (путём либерализации доступа желающих к месторождениям). Смысл встречи — тот же, что и ранее европейских послов с Зеленским: ЕС «прощупывает» фаворитов гонки.

В конфликте вокруг главы минздрава Ульяны Супрун Тимошенко решила не злить своего избирателя.

«Я могу вам сказать, так как построена система здравоохранения — так не может жить страна. Они предложили нам модель, которой не существует в мире. Если такого нет в мире и нам прислали иностранного министра здравоохранения, у нас это попробовать, то почему они не могут сначала поставить эксперимент в своих странах, а потом приходить и ставить эксперименты на других народах?» — заявила Тимошенко на митинге в Днепропетровске 6 февраля.

В целом Тимошенко продолжает свои «предвыборные гастроли», комментируя самые актуальные политические проблемы. На встрече с жителями Дрогобыча (Львовская область Украины) она заявила, что в случае победы на выборах вернет Крым, а Россию привлечет к ответственности и заставит компенсировать нанесенные Украине убытки.

На митинге в Киеве (собравшем более 10 тысяч человек) лидер «Батькивщины» назвала 2019-й год определяющим и призвала украинцев к единству ради будущего.

Пётр Порошенко

9 февраля Пётр Порошенко официально объявил о старте своей предвыборной кампании. Произошло это на форуме «Открытый диалог» в Киеве. Фактически мероприятие стало ответом большому и пафосному съезду Тимошенко, на котором её выдвинули кандидатом в президенты: выдвижения прошли на одной и той же площадке, сам Порошенко активно выступал и раздавал обещания. Иногда — не вполне понятные с точки зрения социологии (в том смысле, что они мало отвечают реальным запросам населения).

«Мы должны обеспечить качественный, быстрый, широкополосный интернет в каждом селе. Запомните, там, где есть в Украине электричество — будет и интернет», — в частности, декларировал президент.

Конечно, быстрый интернет — это прекрасно, но украинский избиратель в соцопросах выбирает в первую очередь прекращение войны, безопасность и повышение доходов.

Президент неоднократно говорил о вступлении в НАТО и ЕС (тоже не самых актуальных запросах избирателей), развитии IT-сектора. Занятие, несомненно важное. Но он как-то и без Порошенко неплохо справляется. И даже если в ближайшие годы занятость в нём вырастет со 150 до 200 тыс. человек (как пообещал президент) — что сказать тем миллионам, что вынуждены искать заработок в соседних странах?

Форум обошёлся штабу Порошенко как минимум в 1,5 млн грн (аренда Дворца спорта и организация трансляции). Однако сами штабисты не отрицают, что потратили больше — не учтены транспортные расходы и техническое обеспечение форума.

Издание Infoscope разместило материал, в котором подробно описывается схема покупки теневым штабом Порошенко голосов на выборах. СМИ уже ранее писали о ней, однако теперь имеются фотоподтверждения документов, которые выдаются «агитаторам». Уточняется также, что организаторы схемы постарались обезопаситься и не используют наличность: деньги переводятся на банковские карты. Так, «агитатор» может получить деньги за своё согласие голосовать за Порошенко (400 грн, это около $15), за привод «единомышленников» (по 100 грн за каждого, а также если они, в свою очередь, тоже начинают вовлекать людей в схему — т. е. налицо классическая многоуровневая пирамида). Фиксация факта голосования происходит путём съёмки личной ID карты, которую получает «единомышленник» на фоне бюллетеня.

В штабе Тимошенко, конечно же, не могли упустить такую шикарную возможность:

«В Национальную полицию вчера вечером [7 февраля — ред.] поступил полный пакет документов от Юлии Владимировны Тимошенко по поводу подкупа избирателей другим кандидатом. Этот пакет документов принят. Возбуждено уголовное производство», — заявил глава МВД Украины Арсен Аваков в эфире телеканала «1+1».

Gov.ua Арсен Аваков

В свою очередь, другой рейтинговый кандидат Анатолий Гриценко в эфире программы «Право на власть» обвинил Порошенко в том, что тот якобы дал указание выделить средства на подкуп избирателей:

«Я еще раз говорю под запись — пусть министр Аваков слушает: та информация, которой владею я, — они решили выделить 2 миллиарда гривен на подкуп. Порошенко своих не даст. Это будут наши с вами деньги, чтобы купить снова людей и чтобы дальше сидеть у корыта».

Также он назвал фигуры, которые якобы непосредственно ответственны за подкуп:

«Виталий Ковальчук — первый заместитель главы администрации президента, и второй — это Сергей Березенко — теневой штаб, где собрали таких креативных мерзавцев, которые это все делают, это депутат фракции БПП».

Штабисты Порошенко умудрились вляпаться и в другой серьёзный скандал. Оказалось, что слоганы агитационной кампании кандидата Порошенко («Реальные дела, а не пустые обещания») почти дословно совпадают со слоганами «Единой России» из более ранних кампаний («Партия реальных дел»).

«Теперь понятно, почему Порошенко на форуме по своему самовыдвижению разместил свой портрет рядом с портретом Путина», — иронизирует в Facebook один из политтехнологов штаба Тимошенко Михаил Чаплыга.

Контроль за выборами и травля Авакова

Gov.ua Арсен Аваков

5 кандидатов в президенты — Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Виктор Бондарь, Андрей Садовый и Александр Шевченко — на минувшей неделе заключили «джентльменское соглашение», обязавшись вести агитацию честно и совместно препятствовать возможным фальсификациям. Отметим, что как минимум трое из подписантов (Тимошенко, Садовый, Шевченко) относятся к т. н. пулу Игоря Коломойского. Т. е. к кандидатам, с которыми бизнесмен прежде имел хорошие отношения или вёл бизнес.

Один из кандидатов — скандальный украинский политтехнолог Владимир Петров в Facebook прокомментировал поведение Арсена Авакова (ранее тот громко заявлял, что не допустит фальсификаций и/или срыва выборов). По мнению Петрова, Аваков тем самым просто пытается разыграть «золотую акцию» и претендует на роль эдакого арбитра, который (в случае конфликтной ситуации) сможет склонить чашу весов в чью-либо сторону. И, конечно же, это будет очень недёшево:

«ЦИК не сделал ни одного заявления по поводу нарушений избирательного процесса, а Арсен Борисович уже раздал 20 интервью, в которых русским языком дал понять, что избирательный процесс контролирует только он, и покупать бездействие и слепоту МВД можно только у него. Сейчас покупателем базового набора услуг является Тимошенко, но чем крупнее мент, тем он беспринципней, поэтому завтра Авакова может купить Порошенко или Коломойский для Зеленского. Советую министру внутренних дел пересмотреть последние интервью Захарченко (глава МВД Украины при президентстве Виктора Януковича) и Пшонки (генеральный прокурор Украины при президентстве Януковича), они тоже до последнего момента думали, что все контролируют».

Видимо, такой комментарий кандидата вызван в т. ч. и последней активностью главы МВД. Однако сделаем шаг назад.

Примерно месяц назад общественное движение «Национальные дружины» Андрея Билецкого сделало заявление о том, что намерены принимать участие в выборах в качестве наблюдателей. И действительно зарегистрировались. Уже тогда эксперты предполагали, что реальная подоплёка этого шага — попытка надзора за поведением МВД в ходе выборов. И реакция Авакова это косвенно подтверждает.

«Если ЦИК принял решение, мы принимаем их как наблюдателей. Но если они будут позиционировать себя как функцию силового контроля, то мы пресечём эту деятельность», — предупредил Аваков националистов.

Давая тем самым понять, что намерен сохранить монополию на надзор за процессом выборов.

Однако и самому Авакову достаётся сполна. По странному стечению обстоятельств после его включения в избирательный процесс в качестве «арбитра» националисты резко усилили протесты против главы МВД. Номинально они требуют более активного расследования уголовного дела против заказчиков убийства Екатерины Гандзюк (депутат Херсонского горсовета, выступала против коррупционных схем в своём регионе, была облита кислотой 31 июля прошлого года, спустя 3 месяца скончалась).

6 февраля плакат «Кто убил Катю Гандзюк?» появился на заборе виллы Авакова в Италии.

9 февраля в Киеве перед началом митинга с участием Тимошенко полиция задержала несколько десятков радикалов, которые намеревались провести на митинге собственную акцию с тем же вопросом (а заодно, наверняка, и сорвать митинг — как это случилось 8 февраля в Белой Церкви).

Задержанных отвезли в райотдел, вскоре им на выручку подтянулась подмога. И, хотя полноценного штурма не получилось, задержанных отпустили.

Вечером того же дня, предположительно, те же радикалы, устроили «обстрел» киевского жилья Авакова с помощью пиротехники.

Учитывая, что участниками киевской акции были члены группировки С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (по многочисленным свидетельствам её руководство находится на коротком поводке у СБУ), есть все основания подозревать, что Порошенко, условно говоря, спустил на Авакова всех своих «цепных собак». В т. ч. и за возбуждение уголовного дела по заявлению Тимошенко. Ведь формально предъявить Авакову нечего: фальсификации это плохо, с ними нужно бороться.

Впрочем, главу МВД теперь атакуют не только радикалы. По итогам событий в Подольском райотделе столицы возбуждены расследования Генпрокуратурой (возглавляет соратник президента Юрий Луценко) и Государственным бюро расследований (курируется президентом).

С такими темпами до выборов на посту главы МВД Украины можно и не удержаться. Поэтому сам Аваков, которого все последние события, похоже, довели до крайности, выступил с открытым зажигательным спичем, обвинил штабы всех ведущих кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе и даже охарактеризовал их деятельность нецензурными словами.

Кандидаты от Юго-Востока

Вадим Чуприна Юрий Бойко

В команде самого рейтингового кандидата от условного Юго-Востока Украины Юрия Бойко заранее предупредили, что рассматривают вариант непризнания результатов выборов.

«Сегодня будет предприниматься все — фальсификации, подкупы избирателей. Большое количество кандидатов — это тоже одна из крупных фальсификаций. В частности, представители всех кандидатов будут в избирательных комиссиях. Их квота [на наблюдателей] и откроет власти зеленую улицу для массовых фальсификаций 31 марта, а потом и во втором туре», — такое заявление сделал в эфире российского «Первого канала» Виктор Медведчук.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

К слову, против самого Медведчука на днях возбудили уголовное дело. Причиной стало его выступление на съезде партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», на котором Юрия Бойко официально выдвинули кандидатом.

«Наш мирный план предполагает создание Донецкого автономного региона в составе Украины», — в этой фразе усмотрели посягательство на территориальное устройство Украины и сепаратизм, поскольку Украина — унитарное государство и ратовать за автономии — как раз и значит посягать на территориальное устройство.

Однако таким же образом уголовное дело можно возбуждать и против главы минздрава Ульяны Супрун, которая однажды вдруг заявила, что «Украина — не республика».

Gal777 Ульяна Супрун

Любопытно, но даже в ЕС посчитали, что украинские власти в этом случае перегнули палку:

«Право на свободу слова должно быть священным, ведь оно помогает решать проблему. Конечно, ситуация в Донбассе должна беспокоить всех. И надо приветствовать любые попытки конструктивных решений, а не отвечать на них угрозами», — заявил депутат Европарламента Уильям Дартмут.

Прочие кандидаты

С прошлой недели число зарегистрированных кандидатов выросло в 1,5 раза. По состоянию на 8 февраля их было 44 (1 февраля — только 28). Это объясняется тем, что в последние дни принятия документов в ЦИК обратилось рекордное количество претендентов, и комиссия ещё в течение нескольких дней была вынуждена рассматривать уже поданные кандидатуры.

Столь большое количество кандидатов объясняется высокими ожиданиями фальсификаций во время подсчёта результатов. Из-за этого основные кандидаты ведут за собой некоторое количество технических, задача которых сводится в основном к получению мест в участковых избирательных комиссиях. Правда, в этот раз кандидатов столько, что при формировании комиссий, очевидно, придётся проводить жеребьёвку: обычно в состав участковой комиссии входит 20−25 человек.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о начале уголовного расследования в отношении нескольких министров обороны, в число которых попал и Анатолий Гриценко. Генпрокурор обвиняет их в развале украинской армии, распродаже её имущества, которого теперь не хватает. Гриценко, напомним, возглавлял армию во времена президентства Виктора Ющенко и действительно активно избавлялся от военного имущества. Однако обвинение, разумеется, политически мотивировано. Среди подозреваемых — три министра времён Януковича, однако с 2014 года у Луценко не возникало к ним никаких вопросов. Т. е. сейчас их явно привлекли для массовки, чтобы направленность дела против Гриценко не была такой очевидной. Как уже отмечалось ранее, Гриценко играет на электоральном поле Порошенко и постоянно конфликтует с ним. В частности, обвиняет в организации нападения на себя в декабре прошлого года.

Сам Гриценко на прошлой неделе также отметился — обвинил СБУ в незаконном прослушивании его штаба. Ну, а обвинять СБУ — это значит обвинять президента, ведь СБУ подчиняется именно ему.

Политических противников обычно стараются дискредитировать исподтишка. Однако по Владимиру Зеленскому — формальному лидеру кампании — решили работать без сантиментов, нахраписто. В минувшую пятницу, 8 февраля, появилась информация о том, что во Львове готовится акция протеста против кандидата: «Государство — не цирк, клоун не может быть президентом». Организаторами акции в основном были обозначены ветераны «АТО». Короткая фраза — а какая бездна смыслов. Т. е. все минувшие 5 лет — это был не цирк, цирк начался только с приходом в политику Зеленского? Позже оказалось, что «ветераны войны» только статисты, а, согласно информации издания «Форпост», подписал их на это дело местный бизнесмен Игорь Кривецкий по настойчивой просьбе из администрации президента.

Целью акции протеста было сорвать Зеленскому благотворительное выступление во Львове. Сорвать его не удалось, был собран аншлаг, но перепалка шоумена и его команды с «ветеранами» состоялась. Правда, в словесной баталии они особенно не блеснули, основные испытания Зеленский прошёл играючи: подтвердил протестующим, что «Крым и Донбасс — конечно, Украина», сказал «Слава Украине!», общался на украинском, рассказал, как и сколько ездил в зону «АТО» с концертами и помощью. Чем сильно смутил нападавших, заставляя уйти в глухую оборону выкриков «Ставай на лыжи!», «Клоун!» В общем, в итоге организаторы, скорее, добавили Зеленскому очков своей выходкой.

Социология/разное

Согласно результатам опроса Центра «Социологический мониторинг», на сегодняшний день около 40% украинцев готовы принимать участие в акциях протеста для отстаивания своих прав и интересов (видимо, в случае нарушений во время выборов и подсчёта голосов).

Наибольший протестный потенциал традиционно зафиксирован на Западной Украине (56%). Для сравнения: в «украинском» Донбассе он более чем вдвое ниже (25%).

Однако готовность к протестам определяет не только география, но и политические предпочтения. Так, наибольший протестный потенциал социологи зафиксировали у сторонников представителя националистической партии «Свобода» Руслана Кошулинского (55%) и львовского мэра Андрея Садового (52%). Чуть отстают от них экс-глава СБУ Валентин Наливайченко (48%) и Пётр Порошенко (47%). И это примечательно: кроме него, все перечисленные — аутсайдеры избирательной гонки с максимум 2−3% поддержки. Поэтому озлобленность их сторонников вполне объяснима. А вот против чего собираются протестовать сторонники Порошенко — понятно не вполне. Соответственно, менее всего готовы протестовать сторонники лидера Радикальной партии Олега Ляшко (33%) и Юрия Бойко (31%).

(сс) Олег Мосьондз Олег Ляшко

Несмотря на то, что в конце января шоумен Владимир Зеленский вырвался в лидеры предвыборной гонки, есть сомнения, что ему удастся конвертировать этот результат в победу на выборах. И дело даже не в фальсификациях. Угрозой его результату может стать трудовая миграция населения.

«На днях у меня была частная беседа с социологами, которые делали один из последних соцопросов. Мне было интересно, как учитывается в рейтингах демографическая картина. Никто не знает даже точное количество уехавших, не говоря уже об их политическом предпочтении. В государственном реестре избирателей 35 млн человек. В Крыму и ОРДЛО — оценочно до 3,5 млн. За рубежом — от 5 до 7 млн [по другим данным даже больше: в среднем 3 млн постоянно и ещё 7−9 млн временно — ред.]. Социологи меряют явку от выборки из 31 млн. На самом деле явка будет в первом туре не 65%, а 55%, за счет отсутствия трудовых мигрантов. Также стоит «перевзвешивать» и рейтинги. Голосовать будут бюджетники и пенсионеры, а треть трудоспособных — вне выборов», — цитирует издание «Страна.ua» экс-главу Комитета избирателей Украины Игоря Попова.

Социологи проводят свои опросы, опрашивая определённое количество респондентов, разбивая их по половозрастному признаку. Поддержка разных кандидатов в этих группах неодинакова. И может оказаться так, что схема структуры населения Украины, из которой исходят социологи для проведения опросов, может не совпасть с реальной структурой. Ведь и на заработки более активно отправляются именно молодые люди. Среди них Зеленский популярен, однако если они на время выборов окажутся за границей, то проголосовать за него не смогут. Скажем, избирательных участков в России не будет вообще. В Польше их всего 4, а значит, в лучшем случае успеют проголосовать 12−15 тыс. из 2 млн.

Прежде это решалось просто. Оставшиеся на Украине члены семьи голосовали за уехавших. Однако в этот раз делать это будет сложнее. ЦИК зарегистрировал более 40 кандидатов, т. е. на одного кандидата в среднем приходится 0,5 члена комиссии — слишком высок риск, что в составе комиссии будет много членов от недружественных кандидатов.

Согласно исследованию Open Mind Foundation, введение военного положения негативно повлияло на рейтинг Порошенко в тех областях, которые подпали под указ о его введении. Социологи объяснили этот результат негативными эмоциями, которые пришлось пережить жителям этих регионов. Сначала страх, затем унижение (ВП ввели не во всех областях). В итоге — злость за этот негатив направилась на президента, которому не простили игры со столь серьёзными материями.

Главное о президентской избирательной кампании на Украине в 2018 году:

Украинские выборы: Киев разыгрывает карту защиты от «вмешательства России» (1−16 октября)

Украинские выборы: «Тимошенко — это не человек, это ядерная энергия»(17−24 октября)

Украинские выборы: почему Вашингтон не будет назначать нового президента (24−31 октября)

Украинские выборы: Зачем Яценюк шантажирует Порошенко «веселыми картинками» (1−7 ноября)

Украинские выборы: срывайте пломбы, хорошая будет драка! (8−20 ноября)

Украинские выборы: «Представьте: у нас война, а главнокомандующий — комик!» (21 ноября — 4 декабря)

Украинские выборы: Растёт, растёт общий градус неадеквата! (4−14 декабря)