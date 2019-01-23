Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евроинтеграция

«В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз», — такое громкое заявление во время съезда Блока своего имени сделал президент Украины Пётр Порошенко в конце января. Подобные заявления мы слышим от украинского лидера не впервые, они уже даже имеют свою историю. Скажем, летом 2017 года Порошенко уже заявлял нечто подобное на волне энтузиазма после предоставления ЕС гражданам Украины права на безвизовый въезд в страны Шенгенского соглашения. Однако тогда украинского лидера довольно резко осадил глава ЕК Жан-Клод Юнкер:

«Я видел, как мой друг президент Порошенко несколько дней назад [во время празднования Дня независимости Украины в 2017 году — Ред.] сказал, что, смотрите, Украина — это уже почти ЕС и НАТО. Однако на данный момент она не является ни тем, ни другим, и важно, чтобы все это понимали».

Однако в этот раз президент Украины не ограничился формулировкой «почти ЕС», а и указал конкретную дату. Поэтому реакция Брюсселя, конечно же, не замедлила последовать:

«Я не буду комментировать, что может произойти в 2024-м, но уверена, что наши ближайшие цели, в частности план «20 достижений «Восточного партнерства» до 2020 года», — вполне реальны и выполнимы. Они положительно повлияют на жизнь граждан и в государствах-партнерах, и в самом Евросоюзе. В этом прагматичном сотрудничестве мы можем достичь замечательных результатов», — вежливо, но решительно прокомментировала слова Порошенко глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

В этом же спиче она констатировала, что Украина как член «Восточного партнерства» за последние пять лет смогла достичь «нереальных» вещей.

President.gov.ua Пётр Порошенко

Иными словами, украинцам снова намекнули, что не следует бежать впереди телеги, и напомнили, что у них есть конкретные обязательства, прописанные в Соглашении об ассоциации, — и их нужно исполнять.

Представитель ЕС на Украине Хьюго Мингарелли сказал в принципе то же самое, но более мягкими словами.

«Договор ЕС очень чёткий. Любая европейская страна (а Украина является европейской страной), которая выполнила целый ряд критериев относительно верховенства прав и свобод, может стать членом ЕС. Нет сомнения, что Украина является европейской страной, и она однажды может подать заявку на членство в ЕС», — заявил он в интервью для Euronews.

Правда, в другое время тот же Мингарелли неустанно напоминает украинцам о необходимости выполнять пункты Соглашения, которое Украина же и подписала. Т. е. его «однажды», это «когда однажды рак на горе свистнет».

В четверг, 7 февраля, Верховная рада Украины может официально закрепить в Конституции норму о стратегическом курсе государства на вступление в ЕС и НАТО. «Радио Свобода» по этому мнению публикует мнение председателя Конституционного суда Литвы Дайнюса Жалимаса, который утверждает, что сейчас решается судьба Украины «на долгие десятилетия».

«Российское руководство увидит, что украинцы впишут себе в Конституцию: ЕС и НАТО. Это шаг к окончательной потере Россией Украины как сферы влияния. Нельзя смотреть только на месяц-два вперед, а надо на десятилетия, тогда тот, кто сейчас у власти, останется, возможно, второстепенным вопросом», — утверждает Жалимас.

Трудовая миграция

Согласно информации МИД Украины, количество легально работающих украинцев в Чехии достигло уже 120 тыс. человек. Об этом рассказал во время пресс-конференции министр иностранных дел Украины Павел Климкин. И это количество в скором времени может вырасти: Чехия сегодня нуждается как минимум в 300 тыс. дополнительных рабочих.

Его чешский коллега Томаш Петршчик добавил, что ещё 3,1 тыс. украинцев проходят обучение в чешских вузах.

А вот в Польше вид на жительство получили уже 179 тыс. украинцев (+34 тыс. за 2018 год), сообщает польское издание PAP. Украинцы продолжают удерживать первое место по числу оформленных ВНЖ: в 72% случаев в прошлом году этот статус выдавался именно гражданину Украины.

Silar На польско-украинской границе. Флаги Польши, Евросоюза и Украины

Работающие в Чехии украинцы в 2018 году отправили домой 600 млн евро. Это треть всех денежных переводов за пределы Чехии, причём Украина вышла на 1-е место с большим отрывом от прочих стран.

Чехия сегодня — своего рода восходящая звезда предпочтений украинцев в трудовой миграции — она входит в топ-5 стран, куда украинцы стремятся выехать чаще всего, заявила во время пресс-конференции руководитель экспертно-аналитического центра международного портала «HeadHunter Украина» Юлия Дрожжина.

Количество украинцев, которые работают за пределами Украины постоянно, называлось уже неоднократно: цифры варьируются в пределах 3−5 млн человек. Однако теперь украинские чиновники и эксперты заговорили ещё и о т.н. маятниковой миграции. Т. е. о тех украинцах, что выезжают на заработки на несколько месяцев в году, проводя остальное время на Украине.

«7−9 миллионов — это так называемая «маятниковая миграция», но и эти трудовые ресурсы можно считать потерянными для украинской экономики. В Украине эти 9 миллионов лишь «отсыпаются». Сравните эти цифры с 17,8 млн экономически активного населения в возрасте 15−70 лет, по данным Госстата за прошлый год. По большему счёту все сходится — штатных работников всего 7,6 млн. Из страны «выпало» более 10 млн человек», — цитирует kp.ua экономиста Александра Куща.

Недостаток трудовых ресурсов чувствуют уже даже крупные работодатели, которые платят своим сотрудникам выше рынка.

«Типичный трудовой мигрант — сотрудник от 25 до 35 лет. Как правило, молодежь, которая уезжает за пределы страны не только ради более высокой зарплаты, а и для стабильности, социальных гарантий, привлекательной банковской системы, качественной медицины. Сегодня это то, что не может дать наше государство. Те условия, которые предлагает бизнес через повышения заработных плат, создание карьерного маршрута и благоприятной среды для проживания в регионах — это правильно, но тут важна и роль самого государства», — цитирует «Обозреватель» и.о. директора по персоналу и социальной политике компании «Метинвест» Александра Пимкина.

Т. е. они признают, что самостоятельно справиться с оттоком работников не могут.

Ему вторит глава Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник:

«Когда министерство иностранных дел заявляет, что ежемесячно 100 тысяч наших людей выезжают за границу, — это катастрофа. И если страна на это реагировать не будет, то не останется никого, кто будет работать за станком, кто будет производить комбайны, самолеты, вертолеты… Все эти люди будут работать за рубежом на другую экономику».

Директор Фонда Блейзера на Украине Олег Устенко добавляет, что миграционная активность в таких масштабах уже скоро начнёт оказывать негативное влияние на выполнение ряда статей бюджета.

«Если эмигрируют люди, то это означает, что меньше налогов собирается в государственный бюджет, это значит, что потенциально будет возникать дополнительное давление на бюджетную ситуацию. Это значит, что пенсии в будущем платить будет все сложнее и сложнее. Это значит, что выполнять медицинские программы будет все сложнее и сложнее. И финансировать науку и образование тоже будет крайне сложно», — пояснил он в эфире телеканала «Украина».

Николай Кузнецов. На заработки. 1882

В дальнейшем эксперт развил свою мысль уже в Facebook. Главная проблема формулируется так: «Нет денег — нет инфраструктуры». Трудовые мигранты ей не пользуются, а значит, не хотят финансировать её работу. Однако дело в том, что её не всегда можно отмасштабировать на количество уехавших (т.е. пропорционально). А это приводит к тому, что нужно либо увеличивать налоги для оставшихся на Украине, либо отказываться от чего-то.

Но у государства есть и свои аргументы: мол, именно мигранты обеспечивают стабильно растущий поток валютных поступлений. Только за прошлый год на Украину поступил эквивалент более чем 11 млрд долл. (9,3 млрд долл. в 2017 году). Это лишь немногим меньше, чем Украине удалось выпросить у МВФ с момента возобновления сотрудничества в 2014 году (14,4 млрд долл. вместе с последним кредитом, полученным в декабре 2018 года).

Утешительно для украинских чиновников звучит прогноз PricewaterhouseCoopers относительно мировой трудовой миграции. В нём говорится, что период 2016—2018 гг. стал своего рода экономическим мини-бумом. Однако уже в 2019-м темпы экономического развития в странах G7 вернутся к темпам роста, близким к их долгосрочным средним показателям. Это подтверждается, в частности, активностью польских работодателей: количество вакансий в начале 2019 года на 13% меньше, чем год назад. Впрочем, пока это компенсируется большим предложением со стороны работодателей Германии, Чехии, стран Прибалтики.

Экономика и экспорт

Традиционно в январе Украина уже исчерпала годовые квоты на поставку в ЕС мёда, а также кукурузы, яблочного сока и сахара, сообщается на сайте ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса». Причём ещё 21 января квота по сахару была закрыта только на 38%.

Также в ассоциации сообщили, что квота на крахмал за три недели января была закрыта на 17%, на пшеничную клейковину — на 44%. По этим категориям исчерпание квот идёт более быстрыми темпами, чем в 2018-м.

В 2018 году украинским производителям сливочного масла удалось войти в топ-5 мировых экспортёров с результатом 24,4 тыс. тонн (звучит громко, но на самом деле это втрое меньше, чем у Белоруссии, которой для этого не пришлось подписывать кабальных Соглашений об ассоциации). При этом одним из самых активных потребителей украинского сливочного масла стали Нидерланды, хотя ЕС и сам входит в этот топ (второе место с 151 тыс. тонн).

(сс) congerdesign Сливочное масло

Экспорт плодово-ягодной продукции по итогам 2018 года обновил рекорд — 229 млн долл. (+17%). Как и в 2017-м, основная доля доля этой выручки получена за счёт грецких орехов — 41 тыс. тонн (117 млн долл., +10 тыс тонн). Ещё 78 млн долл. принесла продажа замороженных фруктов и ягод — 48 тыс. тонн (+6 тыс. тонн). Свежие фрукты с Украины пока менее интересны — всего 15 млн долл., зато, с другой стороны, это был наиболее растущий сегмент — 43 тыс. тонн (+19 тыс. тонн).

Экспорт курятины в ЕС впервые преодолел планку в 100 тыс. тонн и достиг в прошлом году 108,5 тыс. тонн (+40 тыс. тонн в сравнении с 2017-м). При этом без малого половина этого экспорта (45 тыс. тонн) — куриное филе с костью. Мы уже неоднократно писали об этой схеме: во время подписания СА в ЕС просто упустили из внимания эту лазейку и не установили квоты на экспорт такого вида продукции. Что позволяет теперь Украине эффективно обходить квоту на поставку куриного мяса — на мясокомбинатах в ЕС кость отделяется, а филе считается произведённым в ЕС, а не импортом с Украины. На лазейку в очередной раз обратила внимание польская Rzeczpospolita — там досадуют, что с апреля прошлого года (когда в европейских СМИ появились первые публикации на эту тему) еврочиновники так и не смогли решить проблему.

ЕС в очередной раз прислал на Украину специальную миссию инспекторов генерального директората Европейской комиссии по вопросам охраны здоровья и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE). Её задачей является проверка системы госконтроля за производством мяса птицы и полученных из него продуктов, предназначенных для экспорта в ЕС. Основания для периодического приезда таких комиссий действительно есть. Так, украинские СМИ сообщают о задержании львовского чиновника, который изготавливал поддельные ветеринарные сертификаты (необходимы для экспорта продукции животного происхождения в ЕС).

Впрочем, квоты на экспорт мяса Украине обещают увеличить — причем не только на мясо птицы, но и на свинину и говядину. Об этом сообщает Украинская аграрная конфедерация со ссылкой на руководителя сектора с/х Представительства ЕС на Украине Кристиана Бена Хелла.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Мясо

Аналитики Украинской плодоовощной ассоциации сообщают, что в 2018 году Украина резко нарастила поставки белокочанной капусты — с 431 тонны до 2,4 тыс. тонн. При этом сменилась география поставок: раньше Украина экспортировала капусту в основном в Белоруссию (по сути же это серый экспорт в РФ), то после прикрытия такой возможности пришлось искать рынки в ЕС — а конкретно в Румынии и Польше. Правда, и схема поставок в Россию уцелела, просто теперь приходится торговать через Молдавию, которая, как раз, и являлась в прошлом году наибольшим покупателем украинской капусты.

В целом же аграрный экспорт Украины в ЕС в прошлом году достиг 6,3 млрд долл (+8,7%), сообщила пресс-служба минагрополитики.

«Такая динамика четко демонстрирует успешность соглашения о ЗСТ между Украиной и ЕС в сфере АПК. Это даёт нам основания говорить о том, что украинские производители конкурентоспособны на рынках европейских стран и могут успешно экспортировать свою продукцию», — цитирует ведомство замминистра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольгу Трофимцеву.

В топ-5 покупателей продукции АПК Украины вошли Нидерланды (1,2 млрд долл.), Испания (1,04 млрд долл.), Италия (734 млн долл.), Германия (667 млн долл.), Польша (657 млн долл.).

Общая же доля ЕС в украинском экспорте за прошлый год выросла до 42,6%, чему очень радуется президент Порошенко.

«В 2018 году мы продали товаров в страны Евросоюза больше, чем когда-либо за всю историю существования независимой Украины», — заявил он во время ежегодного приёма компаний — членов Американской торговой палаты на Украине.

Дополнительно утешает Порошенко и то, что доля РФ в экспорте снизилась до 7,6%.

Можем даже успокоить: в этом году разрыв будет ещё сильнее, а доля ЕС вырастет в т.ч. за счёт ограничений России на торговлю с Украиной, введённых в конце 2018 года. Будет о чём отрапортовать Американской торговой палате — если, конечно, ему удастся стать президентом на второй срок.

Сам же Евросоюз по мер сил защищает своих производителей от украинской продукции. Скажем, с начала февраля действует 25%-ная пошлина на 26 видов изделий из стали — так Украине аукнулась торговая война между США и ЕС.

«Защитные меры будут действовать три года, включая период действия предыдущих мероприятий. То есть окончательные меры будут действовать со 2 февраля 2019 года по 30 июня 2021 года», — разъяснили в минэкономики Украины.

(сс) MrChris89 Сталь

Украинский экспорт попадает под новые квоты по 14 товарным группам, однако в министерстве похвастались, что смогли добиться для Украины индивидуальных квот по 12 из них. Не уточняя, правда, какова доля этих 12 групп в совокупном экспорте. Потому что, скажем, для горячекатанного плоского проката и труб для газопроводов (а именно прокат и трубы — одни из наиболее доходных статей экспорта) индивидуальных квот добиться не удалось.

Украина готовится отменить мораторий на экспорт леса-кругляка, сигнализирует председатель Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк. Депутат предъявил публике сканы соответствующего распоряжения правительства. При этом он сообщает, что у правительства есть механизмы максимально затянуть этот процесс, формально не нарушая договорённостей с ЕС.

«…Правительство вообще могло бы не делегировать арбитров от Украины для рассмотрения торгового спора по лесу-кругляку с ЕС! Президент США Трамп уже несколько лет не делегирует арбитров в ВТО, чем фактически блокирует механизм урегулирования споров на самом высоком международном уровне! Во-вторых, в отличие от ЕС, который делегировал пять арбитров, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС, украинская сторона определила лишь четыре арбитра от Украины и не имеет никаких вопросов ни к пяти европейским арбитрам, ни к пяти независимым, которые, кстати, тоже предложены ЕС! Предложенные ЕС десять арбитров покорно согласованы украинской стороной без каких-либо замечаний и предложений. В-третьих, сами арбитры с украинской стороны выбраны властью в тайном режиме, без консультаций с промышленниками, экспертами и парламентариями! И по крайней мере половина из них вряд ли вообще будут защищать украинскую позицию по мораторию на экспорт леса, потому что много лет живут на европейские гранты или работают в европейских компаниях в Украине. С такими «адвокатами» Украине и «хулители» от ЕС не понадобятся!» — рассказывает Галасюк подоплеку событий.

Гранты, программы, целевое финансирование

Мультидонорский трастовый фонд ЕС совместно с Советом доноров Фонда энергоэффективности утвердили новую грантовую политику для ОСМД (кредиты на повышение энергоэффективности многоквартирных домов). В этом году на эти цели планируется выделить порядка 10 млн евро. Данная программа уже стала ежегодной и довольно популярна на Украине: бюджет обычно выбирается досрочно уже в июле — августе.

В министерстве регионального строительства за помощь благодарны, но сетуют, что это капля в море: «Реновация 1 кв. м жилого дома обойдется, по расчетам Минрегиона, где-то в 300 евро. Учитывая состояние жилищного фонда в Украине, нам нужно 70−75 млрд. евро. И это без внешней инфраструктуры».

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Месье, же не манж па сис жур

Евросоюз призывает Украину немедленно осуществить реформу финансового сектора (соответствующий законопроект, одобренный еврочиновниками, находится на рассмотрении Верховной рады).

«Стабильность финансового сектора чрезвычайно важна для распространения экономических выгод для широких кругов и привлечения большей части населения в экономику страны… Только безопасные и надежные финансовые учреждения, которые действуют в соответствии с международными стандартами и принципами справедливого бизнеса и здоровой конкуренции, могут поддерживать рост корпоративного сектора и экономики в целом, а также защищать права и интересы инвесторов», — подчеркивает в специальном обращении представительство ЕС на Украине.

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