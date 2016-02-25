Анаит Багдасарян
Последние публикации
Армения выступает против селективных абортов
В середине февраля в Армении началась кампания «Селфи с дочкой», цель которой — привлечь внимание к проблеме селективных абортов, пишет. Пользователи социальных сетей выкладывают свои фотографии с хештэгом # selfiewithdaughter. Чиновники, люди искусства, дипломаты, журналисты и представители других...
25 февраля 2016
Большой путь подъема Армении
12 февраля президент Армении Серж Саргсян провел встречу с руководящим составом органов законодательной, исполнительной и судебной власти, а также органов местного самоуправления. Президент выступил с программной речью, в которой говорил о тех изменениях, которые произойдут в стране после принятия...
18 февраля 2016
Армянская диаспора: «Путин вдохновил мир на борьбу с ИГИЛ»
Сирия — время задать жесткие вопросы Каро Арменян ( Garo Armenian ) в короткой, но эмоциональной заметке для Horizon Weekly пишет о российском участии в сирийской проблеме. «Нельзя винить Путина за то, что он взял на себя инициативу в тот момент, когда США и их союзники запутались в тенетах своей...
5 февраля 2016
«Армия — фундамент армянского государства»
Армения отмечает День армии Новостной интернет-портал Yerakouyn посвятил ряд публикаций Дню армии, который отмечается в Армении 28 января. Именно в этот день в 1992 году были созданы вооруженные силы республики. Их «боевое крещение» состоялось тогда же — в период военных действий в Нагорном...
28 января 2016
«Грант Динк — дух единства армян, турок и курдов»
В Армении и Турции отметили девятую годовщину смерти Гранта Динка Основатель и главный редактор стамбульской газеты Agos Грант Динк был застрелен рядом со своим офисом 19 января 2007 года. Несмотря на то, что убийца журналиста был арестован, это дело не раскрыто до сих пор. В прошлом году к нему в...
21 января 2016
Армянская диаспора выступила против резолюций ПАСЕ по Нагорному Карабаху
Европейская армянская ассоциация за справедливость и демократию (. На январской сессии ПАСЕ будут обсуждаться два доклада: «Эскалация насилия в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана» и «Пограничные регионы Азербайджана намеренно лишают воды». Один из них поддерживает...
14 января 2016
Платок и политика: что женская одежда может рассказать об Иране?
С какой бы культурой мы ни столкнулись, мы можем понять ее через материальное. Женский костюм и украшения, их виды, материалы, из которых они сделаны, могут рассказать очень многое об обществе, в котором существуют. «Моду и все, что она порождает, можно сравнить с кожурой яблока. Она прикрывает и...
11 января 2016
Россия и Армения создают совместную систему ПВО
23 декабря министры обороны России и Армении подписали соглашение о создании совместной региональной системы противовоздушной обороны, сообщает Asbarez. После переговоров в Москве Сергей Шойгу и его армянский коллега Сейран Оганян также подписали план сотрудничества на 2016 год. Подобные документы...
28 декабря 2015
Праздники и политика: древние традиции и современные формы протеста в Иране
Древние традиции, которые сохранились до наших дней в Иране, с течением времени могли менять свое значение и смысл. Именно это произошло с Чахаршанбе-сури — одним из праздников, который предшествует Новрузу — иранскому новому году, наступающему 21 марта. Он сохранился в праздничной культуре иранцев...
24 декабря 2015
Что принесут Нагорному Карабаху переговоры в Швейцарии?
цитирует заявление Александра Лукашевича, постпреда России при ОБСЕ, по поводу заявлений Турции о том, что она намерена содействовать возвращению территории Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана. По словам Лукашевича, «попытки защитить одну из сторон конфликта в Нагорном Карабахе...
22 декабря 2015
Танки против Нагорного Карабаха
СМИ армянской диаспоры всю неделю обсуждали итоги референдума по конституционной реформе, который прошел на фоне протестов оппозиции и вызвал много вопросов еще до подведения итогов голосования. На референдуме 6 декабря большинство избирателей (более 60%) поддержали поправки к Конституции, в...
14 декабря 2015
Торговцы и политика: Что значит базар для Ирана?
В традиционном для нас представлении базар — вполне характерный для стран Востока способ организации торговли и городского пространства, торговое место, состоящее из рядов лавок с самыми разнообразными товарами. Однако значение базара выходит далеко за пределы нагромождения лавочек: это важное...
10 декабря 2015
Армения одобрила реформу Конституции на фоне протестов
6 декабря в Армении состоялся референдум по целому пакету поправок к Конституции, которые предполагают «переход Армении от смешанной формы правления к парламентской, систему непрямого избрания, значительное сужение полномочий президента и большую роль парламента, правительства и премьер-министра...
8 декабря 2015
Чем грозит Нагорному Карабаху конфликт между Россией и Турцией?
Турция сбила российский Су-24 в небе над Сирией Во вторник утром новость о сбитом турецкими ВВС российском бомбардировщике Су-24 стала мировой сенсацией. Естественно, она попала и во все СМИ армянской диаспоры, чьи симпатии оказались на стороне России. Министр обороны Армении Сейран Оганян осудил...
1 декабря 2015
Армяне Турции и #KampArmen: «Сейчас это самое важное для нас»
В начале мая заголовки прессы Турции и армянской диаспоры обошла новость о том, что активисты движения «Нор Зартонк» и их сторонники пытаются остановить снос бывшего детского летнего лагеря «Камп Армен». Кампания набирала обороты и со временем по эффекту ее стали сравнивать с реакцией на убийство...
17 октября 2015
«Карабах больше никогда не будет частью Азербайджана»
21 сентября Армения отметила День независимости. Ливанское издание Aztag опубликовало официальные послания президентов России, Германии, США и Франции, направленные руководству Армении по случаю этого праздника. Это издание, как и множество других, опубликовало речь Сержа Саргсяна, произнесенную в...
24 сентября 2015
Жаркое политическое лето Армении
Армен Ханбабян в своей статье для газеты. Главы двух стран на этой встрече обсуждали развитие двустороннего сотрудничества в различных областях: политической, экономической, гуманитарной. Были затронуты вопросы сотрудничества и интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Одним из главных...
10 сентября 2015
Европейская трагедия сирийских беженцев
Фотография утонувшего мальчика Айлана Курди облетела весь мир, попав также на обложки ведущих иранских изданий — «Иран», «Этемад», «Кейхан» и других. Маленькая жертва большой трагедии стала символом кризиса, неготовности европейских стран принять беженцев с Ближнего Востока, обнажив проблему...
8 сентября 2015
Нагорный Карабах отмечает День независимости
2 сентября в Нагорном Карабахе отмечают двадцать четвертую годовщину независимости — День Арцаха, пишет Horizon Weekly. Накануне, 1 сентября, праздничная церемония состоялась в резиденции президента Бако Саакяна. В своей речи он отметил, что 24 года назад народ Арцаха — «хозяин собственной земли»...
3 сентября 2015
Новая эра в отношениях Тегерана и Лондона
Совсем недавно, 23 августа, было вновь открыто британское посольство в Иране и иранское посольство в Великобритании. Дипломатические отношения между странами были прерваны еще в 2011 году, но после заключения ядерного соглашения они вступили в новую эру. Иран уже посетили представительные делегации...
1 сентября 2015