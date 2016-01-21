В Армении и Турции отметили девятую годовщину смерти Гранта Динка

haber.sol.org.tr Грант Динк

Основатель и главный редактор стамбульской газеты Agos Грант Динк был застрелен рядом со своим офисом 19 января 2007 года. Несмотря на то, что убийца журналиста был арестован, это дело не раскрыто до сих пор. В прошлом году к нему в качестве обвиняемых были привлечены 26 государственных чиновников. Однако истинные организаторы убийства до сих пор не установлены.

«Грант был духом единства армян, турок, курдов. По крайней мере, в Армении о нем должны были рассказывать. Например, на улицах многие его не знают, знают только, что его убили, считают, что это обычное явление, поскольку это дело турецкого государства, традиция, оставшаяся с османской эпохи. Мы, как последователи Гранта, не должны его забывать, поскольку, забывая Гранта, мы тоже предаемся забвению», — отметил курдский журналист Харун Хеви, цитирует «Еркрамас» со ссылкой на Azatutyun.am.

По случаю девятой годовщины смерти Гранта Динка группа активистов обратилась к мэру Еревана Тарону Маргаряну с предложением назвать его именем одну из улиц армянской столицы. На ереванской площади Республики прошла церемония зажжения свечей.

В Стамбуле сотни людей вышли на улицы под лозунгами «Мы все Гранты Динки, мы все армяне!», «Плечом к плечу против фашизма!», «За Гранта, за справедливость!». Люди по-прежнему требуют найти истинных в убийстве журналиста. Участники акции собрались на центральной площади Стамбула Таксим, а затем двинулись к бывшему зданию редакции газеты Agos, перед которым был убит Динк.

«Ученые за мир» подверглись преследованию в Турции

Более полутора тысяч ученых, преподавателей и сотрудников университетов из Турции и других стран подписали «Декларацию за мир», за что стали объектом критики президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который назвал их «темными псевдоинтеллектуалами», обвинил в колониализме и предложил иностранным ученым не влезать во внутренние дела Турции.

Подписание этой декларации — часть инициативы «Ученые за мир», которую поддерживают Эсра Мунган, Ахмет Инсель, Генчай Гюрсой, Мурат Пакер, Ноам Хомский, Дэвид Харви, Этьен Балибар, Джудит Батлер и Иммануил Валлерстайн. Они подчеркивают, что события в юго-восточных провинциях Турции (комендантский час, спецоперации силовиков в Суре, Сильване, Джизре и Силопи) нарушают «внутренние законы Турции и международные декларации, к которым присоединилась эта страна, а также нормы международного права».

Ученые требуют, чтобы государство отказалось от «политики резни и перемещения против населения этого региона, в особенности в отношении курдов; отменило комендантский час; наказало тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека; компенсировало все потери людей, которые живут в зоне действия комендантского часа; позволило международным наблюдателям посетить эту территорию, чтобы они могли сообщать о происходящих там событиях», цитирует турецкое издание Agos.

На это президент Турции ответил, что «силы безопасности будут там до тех пор, пока террористические организации полностью не покинут регион [юго-востока Турции]».

Основной удар критики пришелся на турецких ученых, которые присоединились к этой декларации. Согласно заявлению Турецкого совета по высшему образованию (YÖK), подписание декларации, в которой «государственная политика по борьбе с терроризмом называется «резней и несправедливостью» ставит всех членов академического сообщества под подозрение». В заявлении также сказано, что YÖK «сделает все необходимое в рамках закона по поводу этой декларации». Академики назвали это заявление «атакой на свободу слова».

Согласно дальнейшим публикациям Agos, в отношении подписантов «Декларации за мир» начато расследование по обвинению в нарушении статьи 301 уголовного кодекса (публичное оскорбление турецкого народа, Турецкой республики, парламента или правительства страны, а также судебных органов; наказание от 6 месяцев до 2 лет) и статьи 7 антитеррористического закона («пропаганда в пользу террористической организации».

В связи с декларацией был задержан 21 сотрудник Университета Коджаэли в Измите и 3 сотрудников Университета Абант Иззет Байсал в Болу. Позже задержанные ученые были отпущены, однако обвинения с них не сняты и расследование продолжается.

Проблемы Армении: экономика, безопасность и гражданское общество

Карен Егбарян (Garen Yegbarian) в своей еженедельной колонке для Asbarez анализирует проблемы, стоящие перед Республикой Армения, которые «являются проявлением глобальных, региональных и локальных факторов».

Глобальный фактор проистекает из доминирующих неолиберальных экономических установок, свободно распространяемых развитыми странами и возводящих на пьедестал деньги, выгоду и расчет. Потребности людей находятся на втором месте.

Это приводит к региональным факторам, которые являются побочным эффектом тех же установок, которые «раздавались» на постсоветском пространстве различными «советниками», «которые воспользовались жаждой политических свобод и экономического благосостояния ничего не подозревающего населения». В результате, пишет автор, «те, кто обладал какой-либо властью в советский период, использовали ее для собственного обогащения, объединения политической и экономической власти и удержания ее в своих руках».

На локальном уровне в силу сложной региональной ситуации все в республике воспринимается сквозь призму безопасности. Другой важной локальной проблемой является низкий уровень гражданского сознания и экономический упадок в Армении. Именно обеспокоенность вопросами безопасности зачастую удерживает людей от протестов и серьезных попыток что-либо изменить в «порочной системе».

Лекарством от этих проблем может быть развитие у жителей Армении сильного чувства гражданского сознания, ответственности за свою страну и развитие гражданского активизма (движений наподобие «Электрического Еревана»).

Турецкий депутат призвал убрать религию из документов

Депутат турецкого парламента от Демократической партии народов и бывший директор армянской школы Каро Пайлан выступил с инициативой убрать религиозную принадлежность из идентификационных документов граждан Турции. Другая его инициатива — избавиться от печально известной системы этнического кодирования.

В своей речи 13 января Каро Пайлан подчеркнул, что сам сталкивался с дискриминацией со стороны турецкой бюрократии, причиной чего являлось использование обозначений религиозной принадлежности и этнических кодов: «Когда они видят имя типа Каро, которое для них незнакомо, они смотрят на религиозную принадлежность. Когда они видят, что я обозначен в документах как христианин, это значит, что однодневная работа не будет сделана даже за неделю или десять дней… Я постоянно сталкиваюсь с подобной дискриминацией».

Система этнических кодов, против которой выступил Пайлан, действует для граждан Турции, которые относятся к религиозным меньшинствам: греки обозначаются кодом «1», армяне — «2», евреи — «3», а ассирийцы — «4». Эти коды используются в документации различных государственных ведомствами.

«Если вы собираетесь отправить своего ребенка в армянскую школу, вам нужно доказать, что вы действительно являетесь армянином. Вам необходимо подать заявление, и они [чиновники от образования] проверят — у вас код «2» или нет. Однако в стране очень много исламизированных армян и детей от смешанных браков. Родители сталкиваются со многими проблемами из-за системы кодов. На самом деле это унизительно. Я доказываю, что мы знаем друг друга; мы сами знаем, кто армянин, а кто нет. Они [Министерство образования] должны нам дать такое разрешение. Так что [министр образования] недавно подписал такой документ — [прием] больше не основывается на этническом коде. Мы сами будем решать, кто может посещать наши школы», — сказал Каро Пайлан в интервью The Armenian Weekly.

Система кодов распространяется не только на образование. Ее принимают во внимание на военной и государственной службе. Именно поэтому Каро Пайлан призвал окончательно избавиться от кодирования в этих сферах, как это произошло в системе образования.

Протесты в Азербайджане

15 января силы безопасности Азербайджана разогнали акцию протеста в Губинском районе, применив водометы, слезоточивый газ и задержав нескольких участников протестов. Эти события произошли в условиях общенационального возмущения на фоне ухудшающейся экономической ситуации, сообщает Horizon Weekly со ссылкой на Radio Liberty.

В демонстрации в Губе участвовало около 1 тысячи человек, которые протестовали против безработицы и повышения цен на продукты, требовали выплаты задержанных социальных пособий и перерасчета банковских кредитов.

Глава Губинского района Яшар Маммадов встретился с протестующими, заявив, что готов обсуждать существующие проблемы. Люди отказались с ним разговаривать и продолжили акцию протеста. В результате полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, которые также пытались блокировать дорогу, ведущую в Баку. В ответ полиция установила контрольно-пропускные пункты на всех важнейших магистралях Губинского района.

После начала протестов 15 января власти страны направили в Губу дополнительные силы полиции и войска особого назначения МВД, когда поступили сообщения о бомбе, якобы заложенной в центральной мечети города. Хотя никакого взрывного устройства впоследствии обнаружено не было.

Повышение цен на основные продукты (хлеб, мука) стали причиной волнений в других районах Азербайджана — в Физули, Ахсу, Агджабеди, Сиязани и Ленкорани.

Обзор подготовлен на основе публикаций изданий Agos (Турция), Asbarez, The Armenian Weekly (США), Horizon Weekly (Канада) и Информационного центра «Еркрамас» (Россия).