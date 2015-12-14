



Сандро Боттичелли. Пир во время чумы. 1483 год

СМИ армянской диаспоры всю неделю обсуждали итоги референдума по конституционной реформе, который прошел на фоне протестов оппозиции и вызвал много вопросов еще до подведения итогов голосования.

На референдуме 6 декабря большинство избирателей (более 60%) поддержали поправки к Конституции, в результате принятия которых Армения стала парламентской республикой.

Протесты против внесения изменений в Конституцию начались задолго до референдума. Ряд оппозиционных сил (партии «Наследие», Армянский национальный конгресс, Народная партия Армении) с самого начала выступали простив конституционной реформы. Они обвинили власти страны в нарушениях и фальсификациях при проведении референдума.

Председатель партии «Наследие» Раффи Ованнисян заявил, что он и его сторонники продолжат протестовать до тех пор, пока результаты референдума не будут аннулированы. Хотя уже сейчас понятно, что этого не произойдет. Поэтому оппозиции следует воспользоваться шансом, который ей предоставят парламентские выборы 2018 года.

Как пишет Agos, большинство граждан Армении считают, что реформа Конституции — решение необходимое Сержу Саргсяну, чтобы продлить свое пребывание у власти.

Бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян охарактеризовал референдум как «серьезное преступление»: «Я специально пошел голосовать вечером. Были серьезные нарушения. Я понял это в момент голосования и после того, как поговорил с журналистами, гражданами и иностранными наблюдателями. Право народа Армении на свободное волеизъявление снова было нарушено».

Представитель АРФ «Дашнакцутюн» Спартак Сейранян выступил в поддержку реформы: «Говорить «нет» этим переменам неразумно. Если нам выпала возможность изменить систему, на которую все граждане жалуются, как мы можем сказать ей «нет»? Мне сложно понять, что люди, которые критикуют старую систему, не хотят новой. Тогда им надо перестать жаловаться на существующие порядки».

Этнограф и общественный деятель Грануш Харатян заявила, что раз партия «Дашнакцутюн» наряду с правящей Республиканской партией Армении продвигала идею реформы, она в равной степени несет ответственность за нарушения в ходе голосования и подсчета голосов.

Наблюдатели от СНГ признали референдум открытым и прозрачным, пишет The Armenian Weekly. Однако наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы подвергли его критике: низкая явка избирателей (около 50%) свидетельствует о том, что референдум отвечал политическим интересам, а не нуждам граждан Армении.

Иван Ардхалджян в своей статье для этого издания поделился опытом работы наблюдателем на одном из участков, где ему удалось зафиксировать нарушение прав 677 избирателей.

Азербайджан применяет танки для обстрела Нагорного Карабаха

В среду 9 декабря Министерство обороны Нагорно-Карабахской республики сообщило, что азербайджанские войска впервые с 1994 года стали применять танки для обстрела позиций Армии обороны НКР.

Министр обороны Армении назвал этот инцидент дальнейшей эскалацией конфликта в срочном телефонном разговоре с Анджеем Каспршиком, личным представителем действующего председателя ОБСЕ, который занимается мониторингом ситуации на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск. Сейран Оганян отметил, что Минская группа ОБСЕ должна призвать к ответу правительство Азербайджана.

Пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян заявил: «Это испытание для мирового сообщества, испытание для всех государств, которые борются с терроризмом, потому что действия Азербайджана — ни что иное как классическое проявление терроризма. При такой политике невозможно ожидать прогресса в переговорном процессе в ближайшем будущем», цитирует Asbarez.

Издание также напоминает, что на конец декабря запланирована встреча президентов Армении и Азербайджана.

Министр иностранных дел Нагорного Карабаха посетил Вашингтон

Рабочий визит Карена Мирзояна в США прошел на прошлой неделе. Он встретился с представителями Армянской ассамблеи Америки и Армянским национальным комитетом Америки. На этой встрече обсуждалось расширение сотрудничества между НКР и США, помощь Нагорному Карабаху, а также ситуация на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск.

Карен Мирзоян также провел встречу с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США Джеймсом Уорликом, с которым обсудил нынешнее положение в Нагорном Карабахе. И Мирзоян, и Уорлик сошлись на том, что необходимо предпринять меры для того, чтобы не допускать нарушения режима прекращения огня.

Далее министр иностранных дел НКР встретился с конгрессменом Адамом Шиффом и группой экспертов. Обсуждались не только проблемы региональной безопасности, урегулирования карабахского конфликта, но и развитие экономики Нагорного Карабаха и процесс государственного строительства.

Стала известна дата суда по делу Пермякова

Первое заседание суда по делу Валерия Пермякова состоится 18 декабря на территории 102-й российской военной базы в армянском городе Гюмри. На процессе будет председательствовать Арутюн Мовсесян, судья общей юрисдикции Ширакского марза Армении.

Валерий Пермяков обвиняется в жестоком убийстве семьи Аветисян, жителей Гюмри, которые 12 января были расстреляны в собственном доме сбежавшим с базы солдатом-срочником.

Существует несколько версий того, какие мотивы руководили действиями Пермякова: «выдвигались версии, что убийство произошло на религиозной почве или политической, или же имело место вмешательство третьих сил. Многие считали, что Пермяков действовал не один или же, наоборот, его самого на месте преступления не было. Кто-то из соседей Аветисянов уверял, что якобы семьи убийцы и убитого познакомились когда-то в России и Пермяков за что-то отомстил Аветисянам. Звучала и тема психического расстройства солдата», пишет «Еркрамас» со ссылкой на «Голос Армении».

12 августа российский военный гарнизонный суд на выездном заседании в Гюмри признал солдата виновным в дезертирстве с оружием и приговорил к 10 годам заключения в колонии строгого режима. Следствие по делу об убийстве Аветисянов было передано армянской стороне. Следственный комитет Армении предъявил Валерию Пермякову обвинение в убийстве двух и более человек, совершенном с особой жестокостью, разбойном нападении и попытке незаконного пересечения государственной границы (статьи 104, 175 и 34−329 Уголовного кодекса Армении).

Армяне Алеппо «между двух огней»

The Armenian Weekly опубликовало большое интервью с Нерсесом Саркисяном, членом центрального комитета АРФ «Дашнакцутюн» в Сирии и Сирийского армянского комитета по срочной помощи и реабилитации.

«Мы не были причиной этой войны, но, к сожалению, мы оказались между двух огней», — отметил Саркисян. Алеппо разделен на две части: одна из них находится под контролем правительства, а другая — оппозиции. Армянские кварталы приходятся ровно посередине этих двух частей.

В настоящее время Нерсес Саркисян находится в США, где встречается с представителями местных армянских общин, знакомя их с текущей ситуацией в Сирии.

«Сегодня, спустя пять лет после начала войны, армянская община Сирии продолжает жить, все ее организации, религиозные и образовательные институции и культурные общества продолжают функционировать в полной мере, — сказал Саркисян. — По-прежнему проводятся мероприятия. В следующем месяце один из армянских хоровых коллективов будет давать большой концерт с новым репертуаром».

Все это дается нелегко общине численностью 35тысяччеловек, из которых 12−15 тысяч живут в Алеппо. Люди сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие воды, электричества, безработица, экономическая разруха, а также постоянные угрозы ракетных атак и роста насилия.

Какой бы сложной ни была ситуация, люди намерены остаться и продолжать жить в Сирии, отметил Нерсес Саркисян. Другие города страны, в которых есть армянские общины, находятся в лучшем положении, чем Алеппо, хотя и там ее численность уменьшается.

10 лет уничтожению уникального кладбища Джульфы

Армянский национальный комитет Канады (ANCC) обратился к властям своей страны с просьбой призвать к ответу правительство Азербайджана за разрушение уникального армянского кладбища в Джульфе (Нахичевань), сообщает Horizon Weekly. В течение нескольких лет было разрушено около десяти тысяч надгробий, датированных VI-XVII веками. В декабре 2005 года кладбище было уничтожено окончательною Теперь на этом месте недалеко от границы с Ираном располагается военная база. Несмотря на очевидные доказательства, Азербайджан продолжает отрицать факт намеренного уничтожения надгробий.

По словам президента ANCC Жирайра Басманджяна, «Азербайджан предпринимает систематические усилия, для того, чтобы стереть все следы армянской культуры и истории на своей территории. Разрушение исторического кладбища Джульфы, которое имело место десять лет назад, это всего лишь один пример кампании Азербайджана против армянских религиозных и культурных памятников».

Губернатор американского штата Колорадо Джон Хикенлупер уже объявил 6 декабря днем памяти Джульфы, добавляет «Еркрамас» со ссылкой на Tert.am.

Лейла Юнус получила условный срок

По сообщению турецкого издания Agos, 9 декабря известная азербайджанская правозащитница и директор Института мира и демократии была выпущена на свободу по решению апелляционного суда. Лейла Юнус содержалась под арестом с июля 2014 года по обвинению в мошенничестве и уклонении от налогов. Муж Лейлы, Ариф Юнус, который был арестован по тому же обвинению, вышел на свободу в ноябре этого года. Оба супруга получили условные сроки по предъявленным обвинениям.

Обзор подготовлен на основе публикаций изданий Agos (Турция), Asbarez, TheArmenianWeekly (США), HorizonWeekly (Канада) и Информационного центра «Еркрамас» (Россия).