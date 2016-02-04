



Иван Шилов ИА REGNUM

Сирия — время задать жесткие вопросы

Каро Арменян (Garo Armenian) в короткой, но эмоциональной заметке для Horizon Weekly пишет о российском участии в сирийской проблеме. «Нельзя винить Путина за то, что он взял на себя инициативу в тот момент, когда США и их союзники запутались в тенетах своей политики, которая стала еще более неуправляемой благодаря Эрдогану и его банде! Путину надо отдать должное за то, что он стал вдохновителем решающего момента в мировой борьбе против ИГИЛ. Ему также следует отдать должное за прямую и решительную атаку на незаконную торговлю нефтью, которая идет через Турцию и, конечно, не без благословения местных властей. Разве мы не знали, кто стоял за этой торговлей? Разве мы не знали, для кого предназначалась эта нефть? В этом есть что-то фундаментально неверное, когда мы не можем решить, кто наш истинный друг и кто враг в этом регионе».

«Сад Мелине»: новые производства в Армении

Постоянный автор The Armenian Weekly Лена Ташджян (Lena Tachdjian) написала о развитии аграрного производства в Армении, точнее, об одной из инициатив по его развитию.

Она называется «Сад Мелине» (Meline'sGarden). Эта идея по выращиванию псевдозерновой культуры киноа в Армении принадлежит Талине Кевонян. По ее задумке, полезная для здоровья и легко адаптивная к природным условиям культура киноа, которая происходит из Южной Америки, могла бы составить конкуренцию более распространенным в Армении гречке, булгуру и рису.

Для воплощения своей идеи Талине Кевонян переехала из США в Армению, где в 2015 году начала заниматься выращиванием киноа в Сисианском районе, преодолевая предвзятое отношение к этой затее и к новому необычному продукту, потому что верила в потенциал этого производства и его пользу для Армении. Сейчас оно только встает на ноги, однако к концу 2016 года Кевонян планирует расширение, привлекая фермеров к идее выращивания киноа и создавая сеть надежных самостоятельных производителей. Несколько местных и международных организаций уже предложили проекты, направленные специально на развитие подобных инициатив в приграничных селах Армении.

Одна из целей Талине Кевонян превратить киноа в один из основных пищевых продуктов на столе жителей Армении, вместе с тем, она признает, что пока стоимость киноа высоковата. Однако с развитием и расширением сети фермеров стоимость продукта удастся уменьшить. В дальнейших планах Кевонян значится выращивание чиа и льна, чтобы продукция местного производства потеснила на рынках импортную.

Транспортный коридор свяжет Индию и Европу

В итоге переговоров, которые прошли в Тегеране при участии министра транспорта Армении Гагика Бегларяна, было достигнуто соглашение о транспортном коридоре от Индии к Черному морю, который пройдет через Иран, Армению и Грузию, пишет «Еркрамас» со ссылкой на радио «Свобода».

По словам Бегларяна, расчеты показывают, что этот маршрут будет обходиться дешевле, чем аналогичные пути через Азербайджан и Турцию: «Все грузы, которое будут идти через Иран в Европу или Россию, попытаемся довозить на машинах до Ерасха, оттуда поездом в Поти, а оттуда на кораблях в Европу».

Для того, чтобы открыть новый транспортный коридор, в следующем году начнется строительство участков автомагистрали Север-Юг в Сюникской и Вайоцдзорской областях Армении.

Министр также отметил, что Ирану был предложен новый вариант железной дороги в Армению, которая пройдет из Мегри и Вайоцдзорскую область, к Ерасху, а не к Севану, как в первоначальном плане, что поможет сократить маршрут и время строительства. На следующей неделе в Ереван приедут иранские специалисты, чтобы изучить новый маршрут.

Население Армении сокращается

Впервые с 1970-х годов население Армении на 1 января 2016 года составило менее 3 млн человек. Согласно данным Национальной статистической службы, сейчас население республики составляет 2,998,6 млн человек. Таким образом, ежегодно в Армении становится на 12 тыс. жителей меньше, пишет Horizon Weekly со ссылкой на агентство Arka.

В 1977 году население советской Армении составляло 2,9 млн человек. В 1978 году оно уже превышало 3 миллиона, а к 1992 году возросло до 3,6 млн человек. Согласно официальной статистике, за последние пять лет население Армении сократилось на 35,9 тыс. человек и на 634 тыс. человек по сравнению с 1991 годом, когда страна стала независимой.

Городское население сократилось на 5,500 человек по сравнению с предыдущим годом и составляет 1,907,4 млн человек. Число жителей сельской местности сократилось на 6,500 человек и составило 1,091,2 млн человек.

Согласно данным Национальной статистической службы, 41,815 детей были рождены в 2015 году, что на 2,8% меньше, чем в предыдущем. В том же 2015 году число рождений в 1,5 раза превышало количество смертей, таким образом естественный прирост составил 13,980 человек, что дает убыль населения на 8,7% по сравнению с 2014 годом.

В Армении открылся Национальный исследовательский университет обороны

В церемонии открытии университета приняли участие президент Армении Серж Саргсян, министры обороны Сейран Оганян и его карабахский коллега Левон Мнацаканян, а также представители армейского командования, послы иностранных государств и ученые, пишет Asbarez.

Серж Саргсян осмотрел здание учебного заведения, познакомился с учебными программами и общими условиями работы университета.

С докладом на церемонии открытия выступил Гайк Котанджян, доктор политологии, профессор и директор Национального института стратегических исследований имени Драстамата Канаяна. Затем с приветственным словом к собравшимся обратились Джеймс Кигл, профессор Стратегической школы национальной безопасности и управления ресурсами им. Дуайта Эйзенхауэра; генерал-лейтенант Тед Олстрем, руководитель программ национальной безопасности Правительственной школы Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета, а также Александр Никитин, доктор политологии, профессор МГИМО, директор Центра Евроатлантической безопасности.

Джеймс Кигл, Тед Олстрем, Александр Никитин и Николай Бордюжа указом президента были награждены благодарственными медалями за вклад в создание Национального исследовательского университета обороны.

Обзор подготовлен на основе публикаций Asbarez, The Armenian Weekly (США), HorizonWeekly (Канада) и Информационного центра «Еркрамас» (Россия).