В середине февраля в Армении началась кампания «Селфи с дочкой», цель которой — привлечь внимание к проблеме селективных абортов, пишет Agos. Пользователи социальных сетей выкладывают свои фотографии с хештэгом #selfiewithdaughter. Чиновники, люди искусства, дипломаты, журналисты и представители других профессий уже поделились своими фотографиями в Сети, желая показать, что они любят своих дочерей.

ИА REGNUM

Селективный аборт — проблема, существующая в ряде стран мира. В культуре, где доминируют мужчины, родители всегда стремятся иметь мальчика. Именно поэтому, если женщина ждет девочку, беременность зачастую прерывается. В силу существования подобной практики врачи нередко скрывают пол плода до позднего срока, чтобы будущая мать по своей воле или по принуждению родственников не сделала аборта, узнав, что ждет девочку. Хотя, как показывает опыт Армении, нередко решение об аборте принимают старшие члены семьи, а не сама женщина, особенно если в этой семье уже есть одна девочка. В таком случае «делом чести» становится обзавестись потомком мужского пола.

В 1970-е годы практика селективных абортов была особенно распространена в Южной Корее, Китае и Индии. Однако в 1990-е годы Грузия, Армения и Азербайджан опередили эти страны — в закавказских республиках беременность плодом женского пола прерывается в 10% случаев.

Республиканская партия Армении и «Дашнакцутюн» подписали соглашение о сотрудничестве

В среду в резиденции президента Армении состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правящей Республиканской партией Армении и АРФ «Дашнакцутюн». Свои подписи под документом поставили заместитель председателя РПА Армен Ашотян и представитель Верховного органа АРФД Агван Варданян, пишет «Еркрамас».

"Сегодня в Армении положено начало новой политической культуры, так как это соглашение является не поствыборной коалицией и предвыборным союзом. Соглашение основано на совместной системе ценностей и программе общих целей и действий», — заявил Ашотян журналистам.

Агван Варданян отметил, что подписанный документ — «в каком-то смысле это дорожная карта, где освещены основные цели обеих политических сил»: «Я уверен, что благодаря этому документу, сопоставляя возможности наших политических сил, мы сможем открыть в нашей стране новый путь коренных и качественных изменений в социально-экономической области, в духовной и культурной сферах». Он также опроверг слухи о разногласиях внутри АРФД, возникших из-за коалиции с РПА.

Позже были озвучены имена представителей АРФД, которые займут должности министров и губернаторов после подписания соглашения между партиями. На пост министра экономики был назначен Арцвик Минасян, территориального управления и развития — Давид Локян, образования и науки — Левон Мкртчян. Губернатором Ширакской области стал Овсеп Симонян, а Арагацотнской области — Гагик Гезалян.

Комментируя эти назначения, Армен Ашотян отметил: «Вовлечение Дашнакцутюн в аппарат госуправления ставит задачу сотрудничества. Необходимо использовать потенциал этой политической силы наилучшим образом. Мы построим страну, в которой будут главенствовать право». По его словам, сотрудничество двух политических партий также «ломает стереотипы раскола, свойственные политическому полю Армении в последние четыре года».

В Ереване ждут Папу Римского

Первый визит Папы Римского Франциска в Армению запланирован на сентябрь этого года, об этом представители Армянской апостольской церкви сообщили в четверг, 18 февраля. Посещение Армении станет частью закавказского турне понтифика, в планы которого также входят Грузия и Азербайджан, пишет Asbarez.

Католикос всех армян Гарегин II и президент Серж Саргсян передали личное приглашение папе римскому еще в 2014 году, ссылаясь на возросшие контакты Римско-католической и Армянской апостольской церквей. Основы для сближения и диалога церквей были заложены еще в 1996 году, когда папа Иоанн Павел II и католикос Гарегин I приняли совместную декларацию, которая положила конец столетним богословским разногласиям. В 2001 году Иоанн Павел II стал первым главой католической церкви, который посетил Армению.

Признание Геноцида армян обсудили в парламенте Германии

24 февраля в Бундестаге обсудили вопрос о признании Геноцида армян. Проект резолюции по этому вопросу был представлен политическими объединениями Союз 90/Зеленые и Левой партией.

Немецкий парламент уже признал геноцидом события, развернувшиеся в 1915 году в Османской империи. Сейчас же, для подготовки резолюции, этот вопрос передан Комитету по иностранным делам и правам человека, пишет Horizon Weekly.

Геноцид армян также стал темой ряда академических мероприятий. В середине февраля в Гамбурге состоялись семинары, организованные Фондом Розы Люксембург и посвященные Геноциду и исламизированным армянам.

Координатором семинара «Исламизированные армяне в Османской империи и в Турции» выступил турецкий писатель Доган Аханлы, который подвергся преследованию на родине за свою позицию в вопросе признания Геноцида армян. Событие привлекло около 150 человек, в том числе известного исследователя-геноцидоведа Вольфганга Густа.

Религию убрали из документов граждан Турции

Религиозная принадлежность больше не будет обозначаться в идентификационных документах граждан Турции, сообщает The Armenian Weekly. Такое решение на прошлой неделе принял парламент республики. Однако хотя вероисповедание больше не будет указано на ID-карте, эта информация будет доступа при считывании информации с встроенного в нее чипа.

Новый закон был принят в ряду мер, необходимых для вступления Турции в Европейский союз. Помимо пункта о религиозной принадлежности, изменится цвет ID-карты — она больше не будет иметь голубой или розовый цвет для обозначения пола.

Документы нового образца будут вводиться в течение следующих трех лет. Граждане смогут сами решить, оставлять ли сведения о вероисповедании на чипе.

Обзор подготовлен на основе публикаций Agos (Турция), Asbarez, The Armenian Weekly (США), Horizon Weekly (Канада) и Информационного центра «Еркрамас» (Россия).