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23 декабря министры обороны России и Армении подписали соглашение о создании совместной региональной системы противовоздушной обороны, сообщает Asbarez.

После переговоров в Москве Сергей Шойгу и его армянский коллега Сейран Оганян также подписали план сотрудничества на 2016 год. Подобные документы были подписаны на двусторонних встречах Шойгу с главами военных ведомств Киргизии, Таджикистана, Казахстана и Азербайджана. Встреча с последним, генералом Закиром Гасановым, прошла в закрытом режиме. Также обсуждался общий план работы Совета министров обороны СНГ в 2016 году.

Во время переговоров министры обороны в качестве одной из основных тем обсуждали создание совместной региональной системы противовоздушной обороны, а также сотрудничество в военной и военно-технической сферах.

На встрече с Сейраном Оганяном Сергей Шойгу поблагодарил своего коллегу за то, что Армения одной из первых откликнулась на инцидент со сбитым турецкими ВВС бомбардировщиком Су-24М. По словам Шойгу, действия Турции — это «почти предательство» по отношению к России: «Для нас это действительно явилось таким актом, почти предательством, я бы это так назвал. Потому что мы совершенно не ожидали таких действий от людей, которые декларируют всему миру участие в антитеррористической операции с ИГИЛ, другими террористическими организациями на территории Сирии».

Серж Саргсян принял участие в сессии СКБ ОДКБ в Москве

Президент Армении Серж Саргсян, который находился в Москве с рабочим визитом, 21 декабря принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пишет «Еркрамас».

Проблему борьбы с международным терроризмом и вопросы дальнейшего совершенствования системы коллективной безопасности обсудил Совет министров иностранных дел ОДКБ. Главы государств — членов ОДКБ высказались в пользу формирования широкой антитеррористической коалиции «на основе положений Устава ООН, норм и принципов международного права без политизации и предварительных условий». Также было принято специальное заявление по противодействию международному терроризму. Приоритетной была определена задача борьбы с ИГИЛ, а также пресечения каналов финансирования террористов.

В заявлении также отмечается, что члены ОДКБ «намерены последовательно укреплять силовой потенциал ОДКБ, наращивать её контртеррористическую составляющую, повышать боеготовность Коллективных сил оперативного реагирования с целью эффективного противодействия новым вызовам и угрозам».

На саммите также было принято решение о продлении полномочий действующего генерального секретаря организации Николая Бордюжи до 1 января 2017 года. Затем эту должность займет представитель Армении.

Бывший вице-премьер арестован в Армении

Ваан Ширханян, политический деятель, который занимал ряд важных постов в армянском правительстве в 1990-е годы, был арестован по делу преступной группы, задержанной в Ереване в конце ноября в ходе спецоперации Службы национальной безопасности Армении, пишет HorizonWeekly.

Члены этой группы обвиняются в планировании покушений на высокопоставленных членов правительства Армении и других «беспрецедентных» преступлениях. Точное количество задержанных в связи с этим делом Служба национальной безопасности не называет. Некоторые армянские СМИ предполагают, что всего задержано 50 человек. Главой этой группировки оказался 34-летний гражданин Армении Артур Варданян, который подозревается в связи с вооруженными группами, действующими в Сирии.

Ваан Ширханян был задержан сразу после обыска в своей ереванской квартире. Он отрицает какую-либо причастность к этой преступной группе. Супруга Ширханяна Бурастан также назвала дело сфабрикованным. По ее словам, они были знакомы лишь с одним человеком из числа задержанных — католическим священником Антоном Тотонджяном, поскольку сами являются католиками.

68-летний Ваан Ширханян в 1995—1999 годах занимал пост первого заместителя министра обороны Армении, затем был назначен вице-премьером в кабинете премьер-министра Вазгена Саркисяна. После убийства Вазгена Саркисяна, спикера парламента Карена Демирчяна и шести других членов парламента в октябре 1999 года Ширханян обвинил в этом покушении тогдашнего президента Роберта Кочаряна. С мая 2000 года Ширханян находится в отставке.

Ваан Ширханян известен поддержкой Левона Тер-Петросяна на выборах 2008 года, а также активной поддержкой тесного сотрудничество Армении и России. Об этом он говорил в интервью агентству Sputnik за несколько дней до ареста: «Нужно продолжать развивать взаимоотношение и еще более активно сотрудничать с нашим другом и союзником номер один — с Россией».

Министр энергетики Ирана приехал в Армению

23 декабря премьер-министр Армении Овик Абрамян встретился с Хамидом Читчяном, министром энергетики Ирана и сопредседателем Армяно-иранской межправительственной комиссии, сообщает Asbarez.

Овик Абрамян подчеркнул важность совместного заседания в Ереване министров энергетики Армении, Грузии и России, а также приветствовал подписание меморандума, направленного на развитие региональных программ в области энергетики.

Хамид Читчян, в свою очередь, говорил о совместных ирано-армянских проектах. Таких, как строительство линии электропередачи Иран — Армения, которое начнется в 2016 году, а также о развитии транспортной и торговой инфраструктуры. После завершения строительства линии электропередачи Армения к 2019 году в четыре раза сможет увеличить объем поставок газа из Ирана.

24 декабря Хамид Читчян встретился с президентом Армении Сержем Саргсяном. На этой встрече обсуждались задачи, стоящие перед Армяно-иранской межправительственной комиссией, а также возможности регионального сотрудничества.

2015-й — год миграции

Турецкое издание Agos вспоминает трагедию сирийских беженцев: за 2015 год 3695 человек погибли в Эгейском море, пытаясь попасть в Европу.

Согласно докладу Международной организации по миграции (IOM), более миллиона беженцев достигли Европы по морю и суше. Но тысячи погибли на пути к новой жизни.

800 тысяч беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана приехали в Грецию через Турцию по морю, а затем отправились дальше, в другие страны Европы. Кроме Греции, беженцы приезжали через Болгарию, Италию, Испанию, Мальту и Кипр. Как правило, через балканские страны их маршрут пролегал в Северную Европу.

Некоторые страны Евросоюза пытались закрыть границы для мигрантов или блокировать их передвижение дальше вопреки Шенгенскому соглашению. Например, Македония больше не принимает мигрантов, приезжающих через Грецию, за исключением тех, кто переселяется с территории военных действий.

Согласно информации ООН, всего в мире за 2015 год количество перемещенных лиц достигло 60 миллионов человек.

Рождественская служба в католическом храме Святого Антония в Стамбуле была посвящена памяти тех, кто погиб в Эгейском море на пути к новой жизни.

«Дашнакцутюн» отметила 125-летие

В декабре этого года свое 125-летие отмечает Армянская революционная федерация (АРФ), или «Дашнакцутюн» — политическая партия, созданная в 1890 году в Тифлисе. Корреспондент TheArmenianWeekly побывал на праздничных мероприятиях в Армении. 11 декабря члены и сторонники «Дашнакцутюн» собрались на военном кладбище Ераблур в Ереване, где, помимо прочего, прошла церемония посвящения новых членов партии.

Затем участники прошлись маршем по улицам Еревана, а вечером состоялась официальная церемония в Театре оперы и балета. Представители партии говорили о ее значении и основных достижениях за время существования, о ее роли в Армении и в жизни армянской диаспоры.

«АРФ была не просто политической партией, которая возникла в период освободительной борьбы. Она стала кульминацией национальной воли армянского народа», — подчеркнул в своем выступлении Грант Маркарян, член бюро «Дашнакцутюн».

За два дня до этого в Национальной академии наук Армении прошла конференция «Армянская революционная федерация и армянская государственность», посвященная истории этой политической партии.

Лидер турецкой Демократической партии народов побывал в России

23 декабря сопредседатель Демократической партии народов Селахаттин Демирташ прибыл в Москву, где встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщает ливанское издание Aztag. Демирташ, говоря о напряженности в отношениях России и Турции, осудил действия турецкой стороны в инциденте с Су-24М. Он подчеркнул, что турецкий народ не хочет войны с Россией, хотя сейчас русско-турецкие отношения и переживают не лучшие времена.

Визит лидера оппозиционной партии в Россию вызвал недовольство в правящих верхах Турции. Премьер-министр Ахмет Давутоглу назвал высказывания Демирташа предательством.

Обзор подготовлен на основе публикаций изданий Agos (Турция), Aztag (Ливан), Asbarez, TheArmenianWeekly (США), HorizonWeekly (Канада) и Информационного центра «Еркрамас» (Россия).