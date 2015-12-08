6 декабря в Армении состоялся референдум по целому пакету поправок к Конституции, которые предполагают «переход Армении от смешанной формы правления к парламентской, систему непрямого избрания, значительное сужение полномочий президента и большую роль парламента, правительства и премьер-министра, упразднение мажоритарной системы выбора депутатов и полный переход к пропорциональной системе формирования парламента», сообщает «Еркрамас».

armedia.am

Согласно предварительным результатам, большинство проголосовавших высказались за парламентскую республику.

«Можно сказать, что состоялся демократический референдум. Я был на связи с международными наблюдателями, которые заявили, что референдум соответствует стандартам демократии и прозрачности», — сказал Эдуард Шармазанов, вице-спикер парламента, выступая в эфире одного из армянских телеканалов.

Голосование продолжалось с 08:00 до 20:00 по местному времени, к моменту закрытия избирательных участков явка составила 50,51%.

За ходом голосования следили 6 международных и 18 местных наблюдательских организаций. По словам главы ЦИК Армении Тиграна Мукучяна, который регулярно сообщал прессе о ходе голосования, на 90% избирательных участков присутствовали доверенные лица, наблюдатели или представители СМИ.

В Ереване прошли митинги против конституционной реформы

С первого декабря представители политического движения «Новая Армения» и их сторонники проводили митинги в Ереване, призывая своих сограждан голосовать против поправок к Конституции. Активисты устроили сидячую забастовку на площади Свободы. «Новая Армения» призывала к смене правительства республики еще до проведения референдума, пишет The Armenian Weekly.

Выступая на митинге 1 декабря, оппозиционный лидер Раффи Ованнисян заявил, что нынешнее правительство «считает свои последние дни», а в день голосования демонстративно разорвал свой бюллетень.

Митинги продолжались в день проведения референдума и в ночь на понедельник, 7 декабря. Оппозиция требует признать результаты голосования недействительными.

«Было ожидаемо, что это голосование пройдет с фальсификациями, и оно не может иметь никакой легитимности. Власти прибегают к разного рода фальсификациям, к сожалению, это дерево не принесет добрых плодов», — заявил на митинге 6 декабря председатель оппозиционной партии «Наследие» Армен Мартиросян.

Ряд политических партий, например, АРФ «Дашнакцутюн», высказались в поддержку конституционной реформы. С точки зрения этой партии, митинги на площади Свободы бессмысленны, поскольку принятие реформы скорее будет способствовать смене режима, нежели попытки ее предотвратить.

В Нагорном Карабахе погиб солдат

В пятницу армянский солдат был убит в результате провокации на северо-восточном направлении линии соприкосновения армий Нагорного Карабаха и Азербайджана, пишет HorizonWeekly.

Согласно сообщению Министерства обороны Нагорно-Карабахской республики, рано утром 4 декабря группа азербайджанских солдат начала продвижение к территории, контролируемой Армией обороны НКР, но была остановлена и отброшена на изначальные позиции.

В результате столкновения солдат Армии обороны НКР Эрик Григорян 1995 года рождения получил смертельное ранение.

Представители Министерства обороны НКР также заявили, что за сутки с утра четверга на утро пятницы азербайджанская армия 80 раз нарушила режим прекращения огня, выстрелив 650 раз в сторону армянских позиций на линии соприкосновения и применив для этого огнестрельное оружие, минометы, гранатометы и гаубицы. Армия обороны НКР не оставляет эти действия без ответа.

Новая провокация случилась через считанные часы после того, как Россия, Франция и США призвали Армению и Азербайджан возобновить переговоры по карабахскому конфликту.

Выступая 3 декабря на заседании СМИД ОБСЕ в Белграде, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян обвинил Азербайджан в попытках сорвать переговорный процесс — как с помощью военных провокаций, так и отвергая предложения Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта.

Представители стран-сопредседателей Минской группы в своем совместном заявлении по итогам заседания в Белграде осудили эскалацию насилия на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск, а также «отсутствие политической воли в Армении и Азербайджане к достижению урегулирования конфликта путем переговоров», дополняет Asbarez.

Армения между Россией и Турцией

О том, чем обернется для Армении конфликт между Россией и Турцией, Agos побеседовал с директором ереванского Института Кавказа Александром Искандряном.

Эксперт отметил несовпадение интересов России и Турции в Сирии. Если Россия поддерживает президента Башара Асада в борьбе против радикальных исламистских группировок, то Турция преследует свои цели. Сирийская проблема способствовала ухудшению отношений двух стран на протяжении нескольких месяцев. Сбитый турецкой авиацией Су-24 серьезно повысил уровень напряженности и вынудил Россию принять в отношении Турции жесткие меры, которые в основном носят экономический характер. Искандарян выразил сомнение в том, что этот конфликт может перерасти в войну.

Эксперт отметил, что ухудшение отношений России и Турции негативно скажется на Армении: последнюю с Турцией связывает общая граница.

Приостановлен проект «Турецкий поток»

3 декабря Министерство энергетики РФ сообщило, что приостановлены переговоры между Россией и Турцией по строительству газопровода «Турецкий поток», пишет Asbarez.

В тот же день появилась новость о том, что Турция и Азербайджан планируют ускорить развитие проекта ТАNAP — Трансанатолийского газопровода, который будет транспортировать газ из Азербайджана в Турцию и в Европу. Стороны договорились о завершении строительства к 2018 году. Соответствующее заявление было сделано во время совместной пресс-конференции в Баку президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу.

Ушел из жизни армянский поэт Зарэ Храхуни

Известный поэт скончался 27 ноября в Турции в возрасте 89 лет, сообщает The Armenian Weekly.

Зарэ Храхуни (настоящее имя Арто Джумбишян) родился в Стамбуле 26 октября 1926 года. Он начал свое образование в стамбульской школе Капамаджян, затем продолжил учиться в Вене в колледже мхитаристов, который окончил в 1946 году. По возвращении в Стамбул Храхуни до 1951 года изучал философию, юриспруденцию и литературу в Стамбульском университете. Затем он продолжил свое образование в Париже, где изучал литературу и историю искусства.

Первая поэма Зарэ Храхуни «Победа» была напечатана в 1948 году. В течение своей поэтической карьеры он издал несколько сборников поэм, статей, исследований, переводов. С 1958 года он был редактором стамбульского литературного журнала «Тох».

Поэтические сборники «Парад героев», «Я и другие», «Каменные слезы» и др. были удостоены различных литературных премий. Сам поэт в течение своей жизни получил несколько наград, в том числе орден св. Месропа Маштоца — государственную награду Армении.

Россия и Большой Кавказ

Сергей Маркедонов в своей статье для газеты «Ноев ковчег» отмечает, что «в последние два года значительно усилились тенденции фрагментации общего кавказского пространства. Каждая страна региона сделала свой уникальный внешнеполитический выбор». На Южном Кавказе «Москва по большей части обеспокоена сохранением и поддержанием стабильности», в том числе стабильности правящих режимов.

Нагорно-карабахский конфликт является одним из вопросов, по которым взгляды Москвы и стран Запада не слишком сильно расходятся, в то время как «по вопросам о статусе Абхазии и Южной Осетии Россия и Запад занимают диаметрально противоположные позиции». Вместе с тем, Россия и Грузия продолжают сотрудничать в области безопасности. Отношения с Арменией далеко не однозначны, в том числе в вопросе внешнеполитической ориентации этой страны. Еще больше противоречий в отношениях Москвы и Баку.

В целом «ситуация на Большом Кавказе остается (и, скорее всего, будет оставаться) серьезным геополитическим вызовом для России и других игроков, имеющих свои интересы в Евразии». С одной стороны, Россия нуждается в выработке целостной стратегии в отношении Большого Кавказа, с другой стороны — кавказские государства должны понимать «рациональные мотивы и действия Кремля» и отказаться от «демонизации политики РФ». Только в этом случае возможна позитивная динамика.

Обзор подготовлен на основе публикаций изданий Agos (Турция), Asbarez, TheArmenianWeekly (США), HorizonWeekly (Канада), газеты «Ноев ковчег» и Информационного центра «Еркрамас» (Россия).