12 февраля президент Армении Серж Саргсян провел встречу с руководящим составом органов законодательной, исполнительной и судебной власти, а также органов местного самоуправления. Президент выступил с программной речью, в которой говорил о тех изменениях, которые произойдут в стране после принятия новой Конституции, сделав основной акцент на внутренних трансформациях.

Рафаэль Санти. Строительство Ноева ковчега. Музей Ватикана, XVI век

Главными целями на будущее являются формирование более открытой и гибкой политической системы, прозрачной избирательной системы, эффективной судебной системы, разумной налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, создание атмосферы социальной справедливости, привлечение внешних инвестиций и ряд других, пишет «Еркрамас» со ссылкой на Panorama.am.

По словам Сержа Саргсяна, новый Основной закон станет «документом национальной солидарности»: «Каждодневный долг каждого из нас — делать все, чтобы Армения состоялась как государство и общество. Мы должны исключить убежденность в том, что все проблемы должны решать государство или кто-то один, а не каждый из нас. Обновленная Конституция Армении — это второе дыхание для нового начала: мы сами создали для себя исключительную возможность дать новый толчок развитию и исправить недостатки. И это касается нас всех — как президента страны, так и рядового гражданина».

Минская группа ОБСЕ выступает за интенсификацию переговоров по Карабаху

Согласно заявлению сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Джеймса Уорлика, сопредседатели представят свои предложения относительно того, как можно снизить риск вооруженных столкновений на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск. Об этом он упомянул, отвечая на вопрос о предстоящем визите сопредседателей в этот регион и о предполагаемой встрече президентов Армении и Азербайджана.

В разговоре с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном Уорлик отметил, что сопредседатели МГ в ближайшем будущем действительно планируют свой визит в закавказский регион.

Комментируя недавнее обсуждение антиармянских докладов на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, Дж. Уорлик отметил: «Мы не возражаем против обсуждения Нагорно-Карабахского конфликта на уровне региональных и международных организаций и поддерживаем право Армении и Азербайджана поднимать этот вопрос по своему усмотрению». Вместе с тем, он подчеркнул, что МГ остается тем форматом переговоров, который принимается всеми сторонами.

Представитель Франции в ОБСЕ Вероник Роже-Лакан в своем обращении к Постоянному совету этой организации повторила высказывание Джеймса Уорлика о роли МГ ОБСЕ в урегулировании конфликта. Заявление было сделано от имени Франции, России и США.

Туризм в Нагорном Карабахе в 2015 году

Туризм в Нагорном Карабахе приносит существенный вклад в развитие экономики, социальной сферы и благосостояние окружающей среды. Один из главных плюсов туризма — продвижение национального бренда Арцаха (Карабаха); также важными факторами являются улучшение международного имиджа Карабаха, создание рабочих мест и поступление иностранной валюты.

В 2015 году доход от туризма составил 3,5 млрд драм (1,5% ВВП). Рост сферы туризма составил 15,5% — такую цифру называет министерство экономики Нагорного Карабаха.

Карабах богат историческими и природными памятниками, однако рост туризма обеспечили не только достопримечательности, но и грамотная маркетинговая и PR-стратегия, за которую отвечает министерство туризма.

Американское издание Asbarez приводит следующие факты о развитии туризма в НКР в 2015 году: республика участвовала в пяти международных туристических выставках, фестивалях и форумах в Армении; было открыто два новых отеля; зарегистрировано одно новое турагентство и четыре туроператора; четыре гида получили специальную лицензию на работу в НКР; туристический потенциал НКР был презентован туроператорам и журналистам в Москве; было проведено два фестиваля — шелковицы и вина, которые посетило в общей сложности 6 тыс. человек; был опубликован путеводитель на английском языке, о туризме в Арцахе написали несколько крупных европейских изданий.

Помощь приграничным селам Армении

В сентябре 2015 года солдат пограничной службы Айк Тевосян был убит снайпером в Тавушском районе Армении. Президент Серж Сагсян посмертно присвоил ему медаль за отвагу.

Семья Тевосяна жила в довольно стесненных условиях в селе Норашен в Арагацотнском районе Армении. После смерти Айка его жена и пятеро детей существовали на грани бедности.

Когда Армянская миссионерская организация (AMAA) узнала о ситуации в семье Тевосяна и обстоятельствах ее жизни, она взяла на себя реконструкцию и ремонт их дома. Исполнительный директор этой организации Завен Ханджян навестил семью погибшего солдата и передал в виде помощи предметы первой необходимости: «AMAA будет поддерживать тепло этого очага. Мы сделаем все возможное для того, чтобы дать жене и детям Айка надежду на лучшее будущее», цитирует TheArmenianWeekly.

AMAA уже долгое время реализует проекты помощи приграничным селам Армении, где вопросы безопасности и заработка стоят особенно остро, пытаясь улучшить качество жизни людей.

Константинопольский патриарх признан недееспособным

Глава Константинопольского патриархата Армянской апостольской церкви Месроп II Мутафян на днях решением суда был признан недееспособным из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера. Суд также постановил назначить патриарху опекуна. По сообщению турецкого издания Agos, мать патриарха Мари Мутафян просила суд назначить ее опекуном с учетом того, что она ухаживает за ним уже 5 лет. Однако позже с таким же заявлением выступил Арам Атешян. После того, как суд примет соответствующее решение, должны состояться выборы нового патриарха.

Месроп Мутафян уже много лет страдает болезнью Альцгеймера, поэтому еще в 2008 году фактическое управление делами епархии перешло к архиепископу Араму Атешяну, который был назначен местоблюстителем патриаршего престола.

Жители Сирии получили гуманитарную помощь из России

Два российских самолета Ил-76 доставили около 50 тонн гуманитарного груза жителям Сирии, в том числе города Кесаб на северо-западе страны. Помощь, которая включает продукты питания, медикаменты, одежду, школьные принадлежности, а также игрушки для детей, будет распределена среди жителей населенных пунктов, блокированных террористами ИГИЛ.

Ранее партия гуманитарной помощи со стороны России и правительства Сирии была доставлена в город Дейр-эз-Зор, пишет HorizonWeekly.

Обзор подготовлен на основе публикаций Agos (Турция), Asbarez, The Armenian Weekly (США), HorizonWeekly (Канада) и Информационного центра «Еркрамас»(Россия).