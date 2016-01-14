Европейская армянская ассоциация за справедливость и демократию (EAFJD) инициировала сбор подписей на сайте Change.org против возможной проазербайджанской резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы(ПАСЕ), которая может помешать процессу мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, сообщает The Armenian Weekly.

Иван Шилов ИА REGNUM

На январской сессии ПАСЕ будут обсуждаться два доклада: «Эскалация насилия в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана» и «Пограничные регионы Азербайджана намеренно лишают воды». Один из них поддерживает исключительно точку зрения Азербайджана, во втором Нагорный Карабах обвиняется в том, что отрезал соседнюю республику от Сарсангского водохранилища.

26 января проекты резолюций по этим докладам будут поставлены на голосование. В связи с этим EAFJD с помощью петиции призывает людей высказаться «против этих двух проектов резолюций с подстрекательским содержанием, которые имеют мало общего с подлинным разрешением конфликта и мирным урегулированием и содействуют лишь личным и финансовым интересам ряда членов ПАСЕ».

Ранее сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ отреагировали на грядущее обсуждение этих докладов специальным заявлением. Они призвали международные инстанции консультироваться с МГ, прежде чем принимать какие-либо резолюции, которые могут навредить процессу урегулирования конфликта.

В Гюмри вспоминают семью Аветисян

В храме Сурб Аствацацин армянского города Гюмри 12 января прошла поминальная служба, отметившая годовщину со дня убийства семьи Аветисян, в котором обвиняется солдат-срочник Валерий Пермяков. В церемонии участвовали родственники покойных, жители города и официальные лица.

Спустя год после этого резонансного преступления жители Гюмри по-прежнему не уверены, будет ли исход судебного процесса справедливым, пишет Asbarez.

«Я уже отмечал, что пока ничего не решено, однако процесс идет, все еще может решиться, и найдутся ответы на все вопросы. Пусть вопросов «Почему?» будет все больше и больше, в конце концов мы хотим получить на них ответы», — сказал прессе епископ Микаел Аджапахян, глава Ширакской епархии ААЦ.

Валерий Пермяков, солдат-срочник 102-й российской военной базы, в настоящее время ожидает очередного заседания суда по делу об убийстве семи членов семьи Аветисян, которое запланировано на 18 января.

Азербайджан: новые аресты в Нардаране

Более 60 человек были задержаны 11 января в азербайджанском селе Нардаран, расположенном недалеко от Баку. Лишь 50 из них были впоследствии освобождены.

Еще в конце ноября был арестован духовный лидер жителей Нардарана и глава организации «Мусульманское единство» Талех Багирзаде, а на прошлой неделе — глава совета старейшин села Натиг Каримов, который обвиняется в шпионаже и государственной измене. Несколько человек погибли в результате спецоперации.

Жители села обвиняются в попытке насильственной смены власти в Азербайджане. Причем официальный Баку видит в этом руку Ирана. Тегеран выразил заинтересованность событиями, происходящими в Нардаране, чье население отличается своей религиозностью. Хотя некоторые аналитики скептически относятся к утверждениям о возможном участии Ирана, полагая, что события в этом селе имеют местные корни: «Азербайджанская полиция известна тем, что щедро раздает обвинения в государственном перевороте и государственной измене, особенно против тех, кто критикует нынешнее правительство, к числу последних относится и Багирзаде», пишет HorizonWeekly.

Горнодобывающий комплекс открыт в Нагорном Карабахе

Крупнейшая армянская горнодобывающая компания VallexGroup построила завод по переработке медной и молибденовой руды в Мартакертском районе на севере Нагорно-Карабахской Республики. Новый комплекс стоимостью 130 млн долларов обеспечил 1 тысячу 400 рабочих мест, пишет Asbarez.

Проект строительства завода в Кашене был запущен два года назад, когда возникла проблема истощения других месторождений меди и золота в Мартакертском районе.

Премьер-министр НКР Ара Арутюнян подчеркнул, что запасы цветных металлов в Кашене достаточны для того, чтобы эксплуатировать новый горнодобывающий комплекс в течение 25 лет.

Гражданин Бахрейна, подозреваемый в терроризме, задержан в Ереване

26-летний Фадель Р. был задержан в ереванском аэропорту «Звартноц» 1 января. В настоящее время он находится в изоляторе ереванского управления полиции.

Согласно информации на официальном сайте полиции, задержанный находится в международном розыске по обвинениям в покушении на убийство, незаконном обороте взрывчатых веществ, участии в массовых беспорядках, терроризме, нанесении ущерба общественной и частной собственности, сообщает Aztag.

Сирийская армия освободила город Сальма

Город, расположенный в провинции Латакия и являющийся стратегически важным пунктом, перешел под полный контроль правительственных сил 12 января, пишет HorizonWeekly.

Занятие Сальмы при поддержке российской авиации и в сотрудничестве с народным ополчением и отрядами «Хезболлы» — крупная победа сирийской армии, которая с 2012 года не могла вытеснить террористов с этой территории, даже несмотря на то, что большая часть провинции Латакия уже контролируется силами правительства.

В ходе боев за Сальму значительные потери понесли исламистские группировки «Ахрар аль-Шам» и «Фронт ан-Нусра», аффилированные с «Аль-Каидой».

Обзор подготовлен на основе публикаций изданий Agos (Турция), Aztag (Ливан), Asbarez, The Armenian Weekly (США), HorizonWeekly (Канада) и Информационного центра «Еркрамас» (Россия).