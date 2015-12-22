Серж Саргсян и Ильхам Алиев встретились в Швейцарии

ru.aravot.am Серж Саргсян

Встреча президентов в Берне состоялась 19 декабря, пишет Horizon Weekly, по приглашению швейцарской стороны и при посредничестве Минской группы ОБСЕ в условиях серьезного обострения ситуации на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск в Нагорном Карабахе.

Двусторонняя встреча президентов Армении и Азербайджана сопровождалась встречей в расширенном формате с участием министров иностранных дел Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова, сопредседателей Минской группы от России, США и Франции, а также Анджея Каспршика, личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

За два дня, предшествовавших встрече в Берне, в результате нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения погибли трое армянских солдат и один азербайджанский военнослужащий.

«Было вполне ожидаемо, что Азербайджан пойдет на новое обострение ситуации в преддверии запланированной в этом месяце встречи президентов Армении и Азербайджана», — заявил пресс-секретарь премьер-министра Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян. Он отметил, что Азербайджан ошибочно полагает, что обострение ситуации может оказать давление на Армению в ходе переговоров. «История показывает, что все совсем наоборот: ответные действия армянской стороны ослабят позиции Баку. Манера действий Азербайджана не изменилась, содержание и итоги предстоящей встречи также не изменятся», подчеркнул Бегларян.

Агрессивное поведение Баку Артак Бегларян связал как с геополитическими причинами, так и с внутренней ситуацией в Азербайджане. Об этом он говорил в беседе с The Armenian Weekly.

Выступая перед журналистами после встречи глав Армении и Азербайджана, Эдвард Налбандян отметил, что «Армения всегда поддерживала и теперь поддерживает идею разрешения конфликта путем продолжения переговоров. Участие нашего президента в этой встрече говорит именно об этом. Оно говорит о том, что Армения вновь подтверждает свою готовность прикладывать усилия, направленные на исключительно мирное урегулирование конфликта, совместно с сопредседателями», цитирует Asbarez.

Иранское издание Alik цитирует заявление Александра Лукашевича, постпреда России при ОБСЕ, по поводу заявлений Турции о том, что она намерена содействовать возвращению территории Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана. По словам Лукашевича, «попытки защитить одну из сторон конфликта в Нагорном Карабахе деструктивны и не могут иметь никакого продолжения».

На фоне накала страстей вокруг Нагорного Карабаха встреча в Берне не стала прорывом в переговорном процессе.

Ратифицировано соглашение об интегрированном валютном рынке СНГ

14 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве в создании интегрированного валютного рынка на пространстве СНГ.

Соглашение было подписано еще в декабре 2012 года в Ашхабаде шестью странами Содружества: Россией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Арменией и Таджикистаном. Этот документ позволит создать условия для равноправного и взаимовыгодного участия банков-резидентов этих стран в конверсионных операциях, пишет «Еркрамас». Он предполагает прямой допуск банков-резидентов на внутренние валютные рынки стран-участниц на условиях, не менее благоприятных, чем для местных коммерческих банков, что позволит расширить использование национальных валют во внешней торговле.

Ратификация и дальнейшая реализация этого соглашения позволит углубить экономическое сотрудничество и интеграционные процессы в рамках СНГ.

Спецоперация на границе Турции с Ираком и Сирией

Турецкое издание Agos следило за событиями в городах Джизре и Силопи, расположенных на границе Турции с Ираком и Сирией. В населенных пунктах несколько дней продолжалась спецоперация сил безопасности против боевиков Рабочей партии Курдистана. Силовики разбирали сооруженные боевиками заминированные баррикады, проводили зачистку населенных пунктов. В ходе этой операции было уничтожено несколько десятков боевиков.

Еще в понедельник, 14 декабря, в Джизре и Силопи был введен комендантский час. По сообщению издания, в Силопи началась «зачистка от дома к дому». По распоряжению Управления по образованию, 3 тысячи учителей покинули провинцию Ширнак, в которой расположены эти города. Образовательный процесс был прерван на время проведения спецоперации.

Армения и Израиль договорились учредить форум

Национальное собрание Армении и Кнессет Израиля намерены расширять межпарламентские связи.

По официальному приглашению Кнессета армянская делегация во главе с Артаком Закаряном, председателем Постоянного комитета по внешним сношениям Национального собрания, посетила Иерусалим и Тель-Авив. Это был первый опыт межпарламентских встреч Армении и Израиля.

От лица Национального собрания Закарян поблагодарил Кнессет за участие в мероприятиях, посвященных 100-летней годовщине Геноцида армян в апреле 2015 года.

В ходе визита обсуждалась перспектива создания армяно-израильского форума, который бы объединил организации и отдельных людей, которые заинтересованы в том, чтобы сделать свой вклад в развитие отношений между двумя странами, сообщает Asbarez.

Обзор подготовлен на основе публикаций изданий Agos (Турция), Alik (Иран), Asbarez, TheArmenianWeekly (США), HorizonWeekly (Канада) и Информационного центра «Еркрамас» (Россия).