Турция сбила российский Су-24 в небе над Сирией

Питер Пауль Рубенс. Охота на калидонского вепря. 1611-1612 гг

Во вторник утром новость о сбитом турецкими ВВС российском бомбардировщике Су-24 стала мировой сенсацией. Естественно, она попала и во все СМИ армянской диаспоры, чьи симпатии оказались на стороне России.

Министр обороны Армении Сейран Оганян осудил действия Турции и отметил, что они подрывают усилия по борьбе с террористическими группировками, действующими в Сирии. Он также призвал мировое сообщество не допустить дальнейшей эскалации напряженности между Россией и Турцией, которая может иметь серьезные последствия и для Армении. «В то время как внимание международного сообщества сконцентрировано на борьбе с международным терроризмом, подобные действия являются ударом по этим усилиям», — цитирует слова Оганяна издание The Armenian Weekly.

«Прощай, Реджеп!» — с таким заголовком вышла одна из статей иранского издания Alik, которая посвящена реакции пользователей соцсетей на сбитый бомбардировщик. Продолжая тему, газета пишет о том, что Турция в ответ на меры со стороны России будет угрожать разжиганием карабахского конфликта до состояния войны, напоминая, что 26 ноября министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу неожиданно отправился в Азербайджан, где его ждали встречи с президентом Ильхамом Алиевым и главой МИДа Эльмаром Мамедъяровым. По убеждению автора статьи, не вызывает никакого сомнения связь между сбитым бомбардировщиком и этим визитом, равно как и намерение Турции нанести удар по России через Карабах. Не менее красноречивым было заявление Ахмета Дувутоглу о том, что Турция сделает все возможное для освобождения оккупированных территорий Азербайджана, которое последовало вскоре после того, Москва и Анкара обменялись жесткими заявлениями в связи со сбитым бомбардировщиком. Однако основная цель визита Чавушоглу в Баку — в том, чтобы Ильхам Алиев сыграл роль посредника-миротворца между Россией и Турцией. Уже на следующий день после визита главы МИДа Турции президент заявил, что Азербайджан готов содействовать снижению напряженности между Москвой и Анкарой.

Министр обороны Нагорного Карабаха рассказал о ситуации в регионе

В беседе с газетой «Ноев ковчег» генерал-лейтенант Левон Мнацаканян отметил, что серьезная напряженность сохраняется на линии соприкосновения войск Нагорного Карабаха и Азербайджана с июля — августа прошлого года. Он назвал следующие причины обострения ситуации вокруг НКР: с политической точки зрения официальный Баку хочет продемонстрировать мировому сообществу «свое неприятие установившегося статус-кво в зоне конфликта и таким образом пытается оказать давление на международные структуры, занимающиеся мирным урегулированием, а с военной точки зрения — проверяет готовность своих сил для возобновления более серьезных и широкомасштабных военных действий». Это основные, но не единственные причины: есть еще желание удовлетворить интересы внутренней аудитории и оказать психологическое давление на армянскую сторону.

Оценивая военный потенциал двух армий, Мнацаканян отметил, что «Армия обороны НКР располагает всеми возможностями для достойного противодействия азербайджанским вооруженным силам». Кроме того, именно карабахская армия «по всей протяженности передовой линии была и остается в роли диктующего», в то время как азербайджанская сторона старательно преуменьшает количество своих солдат, которые гибнут в результате столкновений на передовой.

Угрозу возобновления полномасштабных военных действий в зоне конфликта Левон Мнацаканян оценил как реальную, поскольку между Азербайджаном и Нагорно-Карабахской Республикой не было окончательного мирного соглашения. «В зоне конфликта царит атмосфера необъявленной войны», потому что с начала 2015 года, помимо обстрелов из автоматов и снайперского оружия, азербайджанские войска стали применять тяжелое вооружение — минометы, гаубицы, ракетно-артиллерийские установки. Поэтому от нынешней ситуации «до прямого столкновения всего несколько шагов».

27 ноября боевые позиции Армии обороны НКР посетил президент Бако Саакян, добавляет Alik.

Спецслужбы Армении задержали преступную группу

В среду Служба национальной безопасности Армении объявила о задержании вооруженной преступной группы, для поимки которой в один день было осуществлено около двух десятков спецопераций, пишет Horizon Weekly.

При задержании было обнаружено оружие и взрывчатые вещества, которые хранились в частном доме в ереванском районе Норк Мараш. Группа из двух десятков человек, согласно версии силовиков, готовила серию террористических актов на территории республики. Среди задержанных есть граждане иностранных государств. Лидер группировки — гражданин Армении Артур Варданян.

Криминализация отрицания Геноцида армян возможна в России?

Такой законопроект был внесен в Государственную думу на следующий день после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24. Инициатором идеи выступил председатель фракции «Справедливой России» Сергей Миронов, сообщает Asbarez.

Этот законопроект предполагает наказание в виде денежного штрафа, принудительных работ или даже лишения свободы за публичное отрицание или одобрение Геноцида армян в Османской империи в период Первой мировой войны.

Издание также сообщает, что депутат ГД от КПРФ Сергей Гаврилов выступил с инициативой передать собор св. Софии в Стамбуле христианской церкви.

В Турции арестованы журналисты, писавшие о поставках оружия в Сирию

Как сообщает Agos, главный редактор Cumhuriyet Джан Дюндар и представитель этой газеты в Анкаре Эрдем Гуль на днях были арестованы. Причиной послужили их публикации о поставках вооружения в Сирию, в которые были вовлечены турецкие спецслужбы. Им было предъявлено обвинение в «разглашении государственной тайны» и «пропаганде в пользу террористической организации».

Расследование в отношении публикаций газеты Cumhuriyet продолжалось около полугода, и на прошедшей неделе суд вынес решение об аресте журналистов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще в июне подал иск против газеты, требуя пожизненного заключения для Дюндара.

Когда стало известно о постановлении суда, Джан Дюндар заявил в прямом телеэфире: «Нет причин для расстройства. Для нас это как знак почета. Наша борьба будет продолжаться повсюду».

Покушение на лидера Демократической партии народов

Как сообщает The Armenian Weekly, 22 ноября была обстреляна машина сопредседателя левой Демократической партии народов Селахеттина Демирташа. Инцидент произошел в Диярбакыре. Такое заявление прессе сделал пресс-секретарь партии.

«Все должны знать, что эта атака не напугает нас» — такая запись была сделана в Твиттере от имени Демирташа после произошедшего.

Согласно заявлению властей Диярбакыра, которые провели специальное расследование предполагаемого покушения, на машине нет повреждений, вызванных стрельбой. Скорее всего, по ней был нанесен удар тяжелым предметом.

В субботу издание также сообщало о том, что в провинции Диярбакыр убит курдский адвокат, работавший в области прав человека. Тахир Элджи был застрелен во время выступления на митинге, на котором он призывал прекратить боевые действия в населенных курдами провинциях Турции. Некоторое время назад Элджи предстал перед судом по обвинению в подрывной деятельности. Причиной послужили его высказывания о том, что Рабочая партия Курдистана — это не террористическая организация. В своем заявлении для прессы представители Демократической партии народов обвинили правительство в убийстве Тахира Элджи.

В карабахском Гандзасаре открыт филиал Матенадарана

21 ноября при участии президента Армении Сержа Саргсяна и президента НКР Бако Саакяна в монастыре Гандзасар состоялось открытие научного и культурного центра «Матенадаран-Гандзасар имени Месропа Маштоца», пишет Aztag. Он включает музейные и научный отделы, а также библиотеку с читальным залом. Экспозиции посвящены по большей части истории Карабаха и центров письменности, существовавших на его территории. Новый центр является филиалом ереванского Института древних рукописей Матенадаран имени Месропа Маштоца.

Обзор подготовлен на основе публикаций изданий Asbarez, TheArmenianWeekly (США), Alik (Иран), Aztag (Ливан), HorizonWeekly (Канада) и газеты «Ноев ковчег» (Россия).