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Армения отмечает День армии

Новостной интернет-портал Yerakouyn посвятил ряд публикаций Дню армии, который отмечается в Армении 28 января. Именно в этот день в 1992 году были созданы вооруженные силы республики. Их «боевое крещение» состоялось тогда же — в период военных действий в Нагорном Карабахе.

В своем поздравительном послании президент Армении Серж Саргсян отметил: «Вооруженные силы Армении стали теми первыми камнями, которые были заложены в фундамент нашего государственного строительства. Это было велением времени и региона».

Он также подчеркнул, что «этот славный праздник, конечно, является общегосударственным и всенародным», но «в первую очередь это праздник для солдата». «Мы доверяем вашей преданности, вашим профессиональным возможностям, вашему высокому боевому духу. Желаем, чтобы отныне на границе не погиб ни один солдат. Желаю вам и всему нашему народу мира во имя свободы нашей страны, во имя честного труда, который является условием любого прогресса», заявил глава государства.

Ряд представителей вооруженных сил были удостоены высоких государственных наград за свою службу.

Министр обороны Армении Сейран Оганян посетил военное кладбище «Ераблур», чтобы воздать дань памяти погибшим воинам. Свое приветственное послание по случаю праздника направил также Католикос всех армян Гарегин II.

ПАСЕ отвергла один из антиармянских докладов

26 января Парламентская ассамблея Совета Европы провела обсуждение двух докладов по Нагорно-Карабахскому конфликту — «Эскалация насилия в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана» Роберта Уолтера (Великобритания) и «Пограничные регионы Азербайджана намеренно лишают воды» Милицы Маркович (Босния и Герцеговина). Первый доклад был отвергнут на обсуждении, второй — принят.

«Сегодня Совет Европы отверг крайне пристрастный и подстрекательский доклад Роберта Уолтера. Поэтому в целом результаты сегодняшнего голосования можно назвать позитивными. Нынешнее правительство Азербайджана и господин Уолтер не преуспели в своих усилиях использовать Совет Европы как инструмент антиармянской военной риторики. Обнадеживающе было видеть такой уровень поддержки и мобилизации», — заявил Каспар Карампетян, президент Европейской армянской ассоциации за справедливость и демократию (EAFJD).

В то же время он отметил, что доклад Милицы Маркович также не объективен и отражает позицию Азербайджана в вопросе использования Сарсангского водохранилища, расположенного на территории Карабаха. Согласно ее докладу, отсутствие на протяжении 20 лет работ по поддержанию этого водного резервуара создает опасность для населения пограничных территорий. Вместе с тем, автор доклада не приняла приглашений Армении и Нагорного Карабаха посетить Сарсангское водохранилище лично, использовав информацию, предоставленную азербайджанской стороной.

В итоговом заявлении ПАСЕ призывает власти Армении не использовать водные ресурсы «как инструмент политического влияния и давления, что выгодно только одной из сторон конфликта»; а также призывает все стороны стремиться к сотрудничеству в использовании Сарсангского водохранилища.

Представитель армянской делегации ПАСЕ Армен Рустамян отметил: «[Приняв] этот доклад, ПАСЕ создала помеху для усилий Минской группы ОБСЕ, что неприемлемо, поскольку ОБСЕ — это единственная признанная платформа для решения [Карабахского] конфликта».

Ранее EAFJD присоединилась к кампании по сбору подписей на платформе Change.org, которая призывала ПАСЕ отвергнуть оба доклада, чье содержание подробно изучило американское издание TheArmenianWeekly.

Жизнь на линии соприкосновения

Портал TheArmenite начал публикацию серии статей о жизни на линии соприкосновения, которая разделяет Армению и Азербайджан.

Несмотря на соглашение о прекращении огня, подписанное в 1994 году, население приграничных армянских сел живет фактически в состоянии войны. Напряженность на границе остается высокой уже несколько лет.

Понятие «линия соприкосновения» относится не только к границе между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, но и к границе между Арменией и Азербайджаном. Таким образом, четкой взаимно признанной границы между этими странами нет, а обозначенные на картах границы относятся к советскому периоду, пишет автор статьи Джордж Табакян (GeorgeTabakyan). Именно поэтому он предпочитает использовать выражение «линия соприкосновения», а не «граница».

Если на линии соприкосновения между Карабахом и Азербайджаном практически нет гражданского населения, то в приграничном Тавушском районе Армении всего в нескольких километрах от границы расположено 18 сел. Некоторые поселения (Веркабер, Айгепар, Чинари) регулярно страдают от пулеметных обстрелов, снайперов и мин со стороны азербайджанской армии, чьи посты расположены в нескольких сотнях ярдов от границы.

Проблема безопасности в этих селах стоит остро. Жители научились жить в условиях постоянной опасности, стали строить бункеры и укрытия, а школьников обучают тому, как избегать минных полей и действовать в чрезвычайных ситуациях.

Еще одна проблема заключается в том, что большая часть сельскохозяйственных земель не пригодна для использования, потому что они либо заминированы, либо находятся под прицелом снайперов. По этой же причине в упадке находится животноводство.

Не меньшей проблемой является воздействие на психологическое состояние населения: «под постоянным огнем мирная жизнь кажется эфемерной мечтой, а неопределенное будущее подталкивает к эмиграции, особенно молодых».

В настоящее время серьезная напряженность существует на всем протяжении линии соприкосновения, «мира на горизонте не видно». В те же время риск начала полномасштабных военных операций невысок. Армения придерживается сдержанной политики, но не оставляет провокации азербайджанской армии без ответа.

Иран укрепляет связи с Арменией

Телефонный разговор президентов Армении и Ирана состоялся 24 января. Саргсян и Рухани обсудили новые возможности для сотрудничества, которые появились после снятия с Ирана экономических санкций, а также возможные даты визитов.

В Армении до сих пор гадают, состоится ли в 2016 году визит Хасана Рухани, анонсированный еще в 2012 году. Его приезд в Армению многократно откладывался в силу отсутствия серьезной повестки. В телефонном разговоре президент Ирана подчеркнул готовность своей страны активно работать над укреплением добрососедских отношений, близкого партнерства, расширением и углублением сотрудничества с Арменией. Кроме того, в разговоре были затронуты актуальные вопросы международных и региональных отношений, пишет ливанское издание Aztag.

Курдов не пригласили в Женеву

Турецкое издание Agos приводит комментарий сопредседателя партии сирийских курдов «Демократический союз» (PYD) Салиха Муслима. Он сказал, что не получил приглашения на переговоры по сирийской проблеме, который стартуют 29 января в Женеве: «Если мы не будем присутствовать на переговорах, процесс мирного урегулирования будет подвергнут риску и эта встреча закончится так же, как и предыдущие переговоры в Женеве».

Говоря об отношении Турции к возможному участию PYD в переговорах, Муслим отметил, что Турция не хочет мира и пытается вмешиваться во внутренние дела Сирии.

Специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что они не будут предоставлять информацию о том, кто именно приглашен на переговоры до тех пора, пока ответы на приглашения не будут получены.

Обзор подготовлен на основе публикаций изданий Agos (Турция), The Armenian Weekly, The Armenite, Yerakouyn (США) и Aztag (Ливан).