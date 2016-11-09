Александр Разуваев
Последние публикации
У России новый исторический шанс
Победа Дональда Трампа оказалась неожиданной для финансовых рынков и глобальных медиа. Однако именно на нее ставили условно российские правые или профессиональные русские патриоты. Сейчас они искренне радуются и поздравляют друг друга. Причина проста и глубже, чем кажется на первый взгляд...
9 ноября 2016
Российские технологии ВПК держат Францию в тонусе
«Роскосмос» заявил французскому оператору пусковых услуг Arianespace, что не будет поставлять ракеты «Союз», пока не получит €300 млн, которые были заблокированы судом по «делу ЮКОСа». Ранее стало известно, что глава «Роскосмоса» Игорь Комаров направил правительству Франции письмо, где содержалось...
28 октября 2016
Заслуга Набиуллиной безоговорочно признана «Большой восьмеркой»
Аналитики Global Finance оценили глав центральных банков разных стран в своем ежегодном отчете. Среди руководителей центробанков, получивших высшую оценку, оказалась и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Global Finance проводит рейтинг глав центральных банков уже 22 года, он основан на таких...
27 октября 2016
Россия не поддается «пыткам» США и Европы
По данным Bloomberg, США столкнулись с тем, что в России уже не на что и не на кого налагать новые санкции. Новые санкции в отношении Москвы предполагают включение в санкционные списки большего числа офицеров Вооруженных сил РФ и компаний, предоставляющих оружие для операции в Сирии, что ограничит...
26 октября 2016
Ослабление рубля к новому году стало традицией
Российские СМИ сегодня, 26 октября, опубликовали прогноз курса рубля по отношению к доллару и евро на конец года от ряда крупнейших банков страны. Эксперты как один ждут ослабления национальной валюты к концу года. Ослабление рубля к новому году в последние несколько лет стало уже традицией. Однако...
26 октября 2016
Саудиты впервые выходят на международный рынок капитала
Саудовская Аравия планирует сегодня впервые разместить валютные суверенные облигации на международном рынке. Объем размещения составляет $10−15 млрд. У 5-летних бумаг примерная доходность будет на 160 базисных пунктов выше, чем у соответствующих казначейских облигаций США, у 10-летних — на 185...
19 октября 2016
Российские миллиардеры предпочитают валютный кэш
UBS совместно с консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers опубликовали исследование, в котором утверждается, что долларовые миллиардеры по всему миру начали терять деньги из-за замедления мировой экономики, падения цен на нефть и укрепления доллара США. В 2015 году совокупное состояние...
18 октября 2016
Банк России заметил снижение зависимости экономики от нефти
Российская экономика по-прежнему зависит от нефти, но эта зависимость уже снизилась, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Bloomberg TV. Мегарегулятор признает, что нефть остается основным источником внешнего воздействия на российскую экономику. Если котировки нефти вырастут, то...
12 октября 2016
Чистый отток капитала из России за 9 месяцев снизился в пять раз
Чистый отток капитала из России в январе-сентябре 2016 года, согласно предварительным данным платежного баланса, снизился в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $9,6 млрд. Банк России в сентябре снизил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ на 2016 год с $25 млрд до $14...
11 октября 2016
Нефть марки Brent может подняться до $60 к концу года
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что его страна рассчитывает на цену нефти в 60 долларов за баррель. Он отметил, что такая цена к концу нынешнего года «не является немыслимой». Саудовская Аравия намерена вести переговоры с другими нефтяными странами по сокращению уровня...
11 октября 2016
Путина есть за что уважать
Сегодня, 7 октября, день рождения Владимира Путина, который не только возглавляет Россию более 16 лет, но и много лет является национальным лидером. Путина есть за что уважать. Чечня, Осетия, Крым, дело «ЮКОСа» и ресурсный национализм, объединение Московского патриархата и Русской зарубежной церкви...
7 октября 2016
«Башнефть» — на выход, «Сургутнефтегаз» — приготовиться!
Российское правительство выпустило директиву, поручающую руководителю «Роснефти» подписать договор купли-продажи 50,0755% акций «Башнефти», срок заключения договора — до 15 октября 2016 года «Роснефть» заплатит премию за «Башнефть», тем не менее должна направить на приобретение акций не более 330...
6 октября 2016
Снова стоит вопрос: кто и как будет приватизировать Россию?!
3 октября исполнилось 23 года со дня расстрела российского парламента в октябре 93-го года. Фактически тогда решалось, кто и по какой схеме будет приватизировать Россию. Как известно, победил курс Ельцина. Его поддержали танки Павла Грачева. Ваучерная приватизация и залоговые аукционы...
4 октября 2016
Сколько стоила российская операция в Сирии?!
Сегодня, 30 сентября, исполняется год военной операции России в Сирии. Президент Сирии Башар Асад обратился к России с официальной просьбой о помощи. Он сослался на договор о дружбе и сотрудничестве, унаследованный ещё от СССР. Договор был заключён в 1980 году. Сколько стоила российская военная...
30 сентября 2016
Мировой финансовый центр из Москвы пока не получится
Москва заняла 84-е место в ежегодном рейтинге глобальных финансовых центров по версии лондонской консалтинговой фирмы Z/Yen Group. Российская столица опустилась на 17 позиций и теперь находится в самом низу списка, опережая только Санкт-Петербург, Багамы и Афины. Рейтинг рассчитывается по внешним...
27 сентября 2016
Привлечь капитал на долговом рынке – однозначно хороший ход
Россия размещает десятилетние евробонды на сумму до $1,25 млрд под 3,99%, следует из сообщения Минфина, разосланного инвесторам. Организатор размещения, как и в ходе прошлой сделки, — «ВТБ Капитал». Клиринг осуществляют Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Euroclear. Российское правительство...
22 сентября 2016
Несмотря на падение нефти, нефтегазовый сектор России чувствует себя хорошо
Американская ExxonMobil в 12-й раз заняла первое место в рейтинге крупнейших энергетических компаний мира S&P Global Platts Top 250. Второе и третье места получили соответственно южнокорейская Korea Electric Power Corp. (Kepco) и российский «Газпром». Если по выручке «Газпром» занял девятое место...
20 сентября 2016
Коррупция в России – это лоббизм и сверхкомиссии на ухоженном Западе
У членов семьи замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, арестованного по обвинению во взяточничестве, обнаружили €300 млн на швейцарских счетах. Речь идет не только о средствах «Нота-банка», как это предполагалось ранее. Полковник Захарченко был задержан 9...
14 сентября 2016
Фьючерсы на победу Клинтон подешевели на 11%
На траурной церемонии в память жертв терактов 11 сентября Хиллари Клинтон стало плохо, и ее под руки проводили до фургона, после чего она уехала домой. Позже стало известно, что лечащий врач еще 10 сентября обследовала Хиллари Клинтон и диагностировала у нее воспаление легких. Клинтон рекомендовали...
12 сентября 2016
Оценка работы главы Центробанка РФ абсолютно справедлива
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина вошла в ТОП-8 лучших руководителей центробанков мира по версии делового журнала Global Finance. Она обогнала американскую коллегу, руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен. Госпожа Набиуллина получила рейтинг «А» по итогам...
5 сентября 2016