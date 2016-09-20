Москва, 20 сентября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Американская ExxonMobil в 12-й раз заняла первое место в рейтинге крупнейших энергетических компаний мира S&P Global Platts Top 250. Второе и третье места получили соответственно южнокорейская Korea Electric Power Corp. (Kepco) и российский «Газпром». Если по выручке «Газпром» занял девятое место среди крупнейших энергетических компаний ($90,266 млрд), то по чистой прибыли вырвался на вторую строчку ($11,698 млрд), уступив по этому показателю только ExxonMobil ($16,15 млрд). Рейтинг Platts составляется с учетом четырех основных показателей: величина активов, выручки, чистой прибыли и уровня возврата на вложенный капитал (ROIC). Позиции других российских нефтегазовых холдингов также достаточно сильны.

arka.am Нефть

«ЛУКойл» поднялся на шестое место, обойдя «Роснефть», которая занимает седьмое место. «ЛУКойл» опередил крупнейшую российскую нефтяную компанию по выручке ($85,45 млрд против $75,32 млрд) и показателю ROIC (7% против 6%), хотя и уступил по величине активов и размеру чистой прибыли. «Сургутнефтегаз» впервые вошел в ТОП-10, заняв девятую строчку: компания оказалась четвертой в мире по чистой прибыли ($10,5 млрд) и второй по уровню возврата на вложенный капитал (20%), оставив далеко позади российских и международных конкурентов. По этому показателю ее обошла только индийская Coal India (41%), которая в общем рейтинге, как и год назад, заняла 38-ю строчку.

«Сургутнефтегаз» — вообще уникальная компания, на ее счетах в валюте хранится более $35 млрд. Фактически «Сургутнефтегаз» — это не только нефтяная компания, но и один из крупнейших в мире инвестиционных фондов. Который год инвесторы и нефтегазовые аналитики гадают, кому рано или поздно достанется денежная подушка компании, а также кому принадлежит ее контрольный пакет акций. Последнее, вероятно, — самая главная и из еще не раскрытых тайн современной буржуазной России.

Вывод из вышеизложенного достаточно прост: несмотря на падение цен на нефть, российский нефтегазовый сектор чувствует себя очень неплохо. Частично это связано с тем, что падание цен на нефть было для экспортеров компенсировано девальвацией рубля. Плюс — особенности российской налоговой системы: от падения цен на нефть проиграл, прежде всего, бюджет, а не нефтяники или газовики.

Нефтегазовый сектор — остается основным конкурентным преимуществом России в глобальной экономике. Можно конечно повторять коммунистическую байку о сырьевой отсталости, но, на самом деле, по технологичности нефтегазовая отрасль уступает только ВПК. Считается, что МВФ предлагал российскому правительству не приватизировать нефтегазовый комплекс, это должно было смягчить эффект от шоковой терапии. Однако Борис Ельцин и Виктор Черномырдин настояли на приватизации. Решение возможно спорное, однако, именно благодаря ему в России существует развитый рынок капитала. Поучаствовать в нефтегазовых прибылях может любой желающий, просто купив акции нефтегазовых экспортеров на Московской бирже.