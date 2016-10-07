Сегодня, 7 октября, день рождения Владимира Путина, который не только возглавляет Россию более 16 лет, но и много лет является национальным лидером. Путина есть за что уважать. Чечня, Осетия, Крым, дело «ЮКОСа» и ресурсный национализм, объединение Московского патриархата и Русской зарубежной церкви. Иногда Владимира Путина сравнивают с Петром Столыпиным, и это абсолютно справедливо, потому что ему нужна великая Россия, а не великие потрясения.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин однозначно сторонник свободного рынка, демократии и гражданских свобод, но только, если эти идеи не вредят России и, прежде всего, ее суверенитету. Конечно, сейчас после Крыма и Сирии доверие к президенту находится на максимальной точке. Такого уровня поддержки не было даже в начале второй чеченской войны. Однако чего греха таить, отношение у русской буржуазии к Владимиру Владимировичу разное.

Его приход в 2000 году был воспринят очень позитивно. 31 декабря 1999 года, когда Борис Ельцин объявил об отставке, на рынке акций наблюдалась настоящая эйфория. Приход Путина в Кремль совпал с началом бурного экономического роста, сказались эффект девальвации 1998 года и начало подъема цен на нефть. Плюс Путин был гарантией от коммунистической реставрации. Некоторые либералы даже полагали, что он станет русским Пиночетом, гарантом проведения радикальных либеральных экономических реформ.

Изначально их ожидания оправдались. Было объявлено, что пересмотра итогов приватизации не будет, при этом оставшиеся государственные пакеты акций нефтегазовых холдингов постепенно выставлялись на продажу. В декабре 2002 олигархам была продана «Славнефть». Была введена плоская шкала НДФЛ в 13%. После террористических атак на США в 2001 году Россия и Запад стали партнерами по борьбе с международным терроризмом. В страну пошли западные инвестиции. В результате в 2003, спустя пять лет после дефолта, Россия получила инвестиционный рейтинг Moody’s.

Первый раз отношение буржуазии к Путину стало неоднозначным из-за дела «ЮКОСа». Кто-то потерял на его акциях, кому-то не нравилось увеличение доли государства в экономике. Некоторые видели в Михаиле Ходорковском будущего премьер-министра России. И поэтому ему были готовы простить многое, в том числе темные криминальные истории и серую налоговую оптимизацию. Однако в целом буржуазный класс был к Путину лоялен. Доходы, дивиденды, котировки акций росли, как по линейке. В нулевые годы Россия была одним из лучших мест, где можно было делать деньги. И одним из лучших мест, где можно было их потратить. Ночная жизнь Москвы или Питера стала манить не только нуворишей из бывшего СССР, но и людей из абсолютно разных точек планеты.

Конечно, часть буржуазии хотела бы видеть в Кремле более прозападного лидера, надеялась, что Дмитрий Медведев будет выдвигаться на второй срок. Многие еще помнят «болотные» протесты. За ними стояли многие известные олигархические группировки и популярные либеральные деловые издания. Однако в целом буржуазный класс остался к ним равнодушным. Жизнь шла своим чередом. Путин, Медведев или еще кто-то — какая разница.

Теперь ситуация совершенно другая. Конфликт с Западом и дешевая нефть — это надолго. И нравится это далеко не всем. Воспитанная на буме нулевых, русская буржуазия не привыкла считать деньги. Кризис 2008—2009 удалось просто быстро пересидеть. Теперь все намного серьезней, а главное, надолго. Надо называть вещи своими именами. Часть нашей буржуазии искренне мечтает сдаться Западу ради сохранения своих капиталов, доходов и уровня потребления. Причем сдаться на любых условиях, лишь бы долларовый индекс РТС опять был 2000 пунктов, а валютный курс 30 рублей за доллар. Они не понимают главного: так больше не будет. Сначала заберут суверенитет, а потом отнимут все деньги. Как конкретно — не принципиально. Запад объявил нам войну, а на любой войне главное бакшиш.

Русская буржуазия должна понять: если они хотят сохранить свои капиталы, им придется стать патриотами и антизападниками. В противном случае в России будет другая буржуазия. Просто потому, что в нынешней геополитической исторической ситуации прозападная космополитичная буржуазия России не нужна. Враг у ворот, за симпатии к нему разговор короткий.

А Владимиру Владимировичу можно пожелать всяческих успехов и долгих лет служения во благо России. Он уже вошел в ее историю одним из величайших правителей. Фактически он создал современную буржуазную Россию. Однако, возможно, главные битвы еще впереди.