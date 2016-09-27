Москва, 27 сентября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Москва заняла 84-е место в ежегодном рейтинге глобальных финансовых центров по версии лондонской консалтинговой фирмы Z/Yen Group. Российская столица опустилась на 17 позиций и теперь находится в самом низу списка, опережая только Санкт-Петербург, Багамы и Афины. Рейтинг рассчитывается по внешним вводным индекс конкурентоспособности телекоммуникационной инфраструктуры по данным ООН, рейтинг легкости ведения бизнеса Всемирного банка или индекс восприятия коррупции Transparency International, а также по данным собственного онлайн-анкетирования Long Finance. Среди финансовых центров Восточной Европы и Центральной Азии Москва теперь уступает Таллину и Риге, которые в прошлом году находились ниже российской столицы.

towntravel.ru Московский международный деловой центр

Последнее, конечно, мягко сказать, не соответствует действительности. Соответственно к рейтингу автоматически появляется много вопросов. Прежде всего, к методологии. Например, индекс восприятия коррупции Transparency International, мягко говоря, является очень политизированным индикатором. Он основан на субъективной точке зрения западных экспертов, не замеченных в симпатии к России, или лидеров российской несистемной оппозиции.

Однако отрицать очевидное также невозможно. В результате падения цен на нефть и санкций об идее серьезного международного центра в Москве вероятно стоит забыть на долго, если не навсегда.

России, вероятно, стоит сделать ставку на региональный финансовый центр и евразийскую интеграцию; рынок капитала на Московской бирже и единый евразийский ЦБ в Алматы — с вводом единой евразийской валюты алтына не самая плохая идея. Говорить о Москве как о будущем мировом финансов центре не приходится. Этим надо было заниматься в 2005—2007 гг., когда в пользу России была и политика, и экономика. Да и долларовый индекс РТС превышал 2000 пунктов.