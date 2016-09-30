Москва, 30 сентября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Сегодня, 30 сентября, исполняется год военной операции России в Сирии. Президент Сирии Башар Асад обратился к России с официальной просьбой о помощи. Он сослался на договор о дружбе и сотрудничестве, унаследованный ещё от СССР. Договор был заключён в 1980 году. Сколько стоила российская военная операция? Разброс в оценке достаточно велик. Максимальная цифра — 1,46 млрд евро. Министерство обороны РФ профинансировало операцию в Сирии за счёт перераспределения своего бюджета.

ilbe.com Алеппо. Сирия

Потери России: один самолёт, сбитый Турцией, и три вертолёта, 19 погибших военнослужащих. Цели военной операции России в Сирии были как военно-политические, так и экономические. Не допустить появления крупных банд террористов на российском Северном Кавказе и в бывших советских республиках Средней Азии. А также воспрепятствовать появлению катарского газа в Европе, так как это могло бы нанести серьезный удар по позициям «Газпрома» на европейском рынке.

Операция российских ВКС также стала очень хорошей рекламой российских вооружений и показала, что Россия восстановила практически полностью разрушенный в 90-е годы военно-промышленный комплекс. Россия занимает второе место на мировом рынке вооружений с годовым объемом продаж в $15 млрд.