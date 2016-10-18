



Maklay62 Валютный кэш

UBS совместно с консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers опубликовали исследование, в котором утверждается, что долларовые миллиардеры по всему миру начали терять деньги из-за замедления мировой экономики, падения цен на нефть и укрепления доллара США. В 2015 году совокупное состояние миллиардеров снизилось впервые со времен мирового финансового кризиса 2008 года, сократившись на $300 млрд, или на 5%, до $5,1 трлн. При этом индекс MSCI World, отражающий ситуацию на фондовых рынках мира, просел за 2015 год всего лишь на 0,3%. Стоит отметить, что последние 20 лет динамика прироста их капитала опережала рост мирового рынка акций. Совокупное состояние миллиардеров за этот период увеличилось в семь раз, тогда как индекс MSCI World только в 3,5 раза.

В России ситуация сейчас особенная, она определяется геополитикой, конфликтом с Западом, рисками ареста зарубежных активов, включая счета в банках, недвижимость и ценные бумаги. Российские богачи начали возврат своих капиталов на родину. В приоритете надежность и, прежде всего, валютный кэш. Валютный кризис конца 2014 года, неопределенность с ценами на нефть и бюджетным дефицитом заставляют миллиардеров держать деньги в валюте.

При этом фундаментальный долгосрочный потенциал для долларового заработка у них более чем существенен. Индекс РТС, который отражает долларовую капитализацию российского рынка акций, сейчас составляет около 1000 пунктов, исторический максимум — 2500. Потенциал роста составляет примерно 150%. Однако не стоит забывать, что главным олигархом в России является государство с долей в 70% экономики. Правительство частично или полностью контролирует наиболее прибыльные сектора экономики, прежде всего, добычу и транспортировку сырья и финансы. Масштабная приватизация по аналогии с началом 90-х сейчас неактуальна, настроения в российском обществе другие. При этом и сами российские олигархи вряд ли проявят интерес, например, к ближайшей сделке по продаже государством миноритарного пакета «Роснефти».

В заключение стоит сказать, что в России сейчас капитал можно спрятать не хуже, чем на Западе. И вероятно, реальных миллиардеров намного больше, чем кажется на первый взгляд. Годовой оборот российского теневого сектора оценивается примерно в $300 млрд. Экономика по-прежнему по мировым меркам далеко не самая прозрачная. Особенно это касается акционерного капитала. Например, «Сургутнефтегаз» — это 60 млн тонн добычи и $36 млрд кэша. Однако уже который год аналитики и журналисты деловых изданий гадают, кому принадлежит компания.