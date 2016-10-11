Москва, 11 октября, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что его страна рассчитывает на цену нефти в 60 долларов за баррель. Он отметил, что такая цена к концу нынешнего года «не является немыслимой». Саудовская Аравия намерена вести переговоры с другими нефтяными странами по сокращению уровня добычи. В конце сентября в Алжире государства-члены ОПЕК договорились об уменьшении объемов добычи нефти. Следующая встреча пройдет в ноябре в Вене.

Roy Luck Поезд с нефтью

С нашей точки зрения, $60 на конец года это возможный, но оптимистичный сценарий. Ситуация на рынке черного золото оказалась несколько сложней, чем мы полагали полгода назад. При этом мы не переоцениваем действия ОПЕК, прежде всего, ситуация зависит от Федрезерва и решений по ставке. Вместе с тем для России ситуация в любом случае не критична. Проект бюджета на 2017−2019 годы исходит из сохранения санкций против России, средней цены на нефть 40 долларов и отсутствия пока новых источников доходов. Мы также полагаем, что если нефть будет стоить $60, то укрепление рубля будет более, чем скромным. Бюджету нужен слабый рубль, а значит ЦБР начнет пополнять резервы. Старый таргет в $500 млрд никто не отменял.