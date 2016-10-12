Москва, 12 октября, 2016, 16:53 — ИА Регнум.



Eric Kounce Добыча нефти

Российская экономика по-прежнему зависит от нефти, но эта зависимость уже снизилась, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Bloomberg TV. Мегарегулятор признает, что нефть остается основным источником внешнего воздействия на российскую экономику. Если котировки нефти вырастут, то рубль может укрепиться, и через валютный канал это может привести к ускорению снижения инфляционных ожиданий, замедлению инфляции. ЦБ также сохраняет положительные ставки в экономике исключительно для того, чтобы сдержать инфляцию на уровне 4%.

С нашей точки зрения, российская экономика полностью адаптировалась к новым ценам на энергоносители, которые более чем в два раза дешевле прежних комфортных уровней. При этом от падения цен на нефть страдает, прежде всего, бюджет, а не реальный сектор экономики. Высокие процентные ставки сдерживают инфляцию и выгодны вкладчикам коммерческих банков, однако тормозят деловую активность.

Россия продолжает опираться только на внутренние ресурсы. Доступ к международным рынкам капитала сильно ограничен. При этом российский корпоративный сектор, то есть компании и банки как частные, так и государственные, продолжают обслуживать свои долги. Последний вопрос самый спорный. Но ни одна российская компания пока не объявила дефолт.

Еще во время валютного кризиса конца 2014 года некоторые российские экономисты предлагали приостановить выплату суверенного и корпоративного долга в пользу стран, которые ввели санкции против России. Решение, конечно, резкое и спорное. За ним бы, вероятно, последовал арест российских активов за рубежом. Дефолт есть дефолт, даже если он вызван политическими, а не экономическими причинами. С другой стороны выплачивать деньги своим политическим и военным оппонентам, наверно, также не самая лучшая идея.

Так или иначе, Кремль и ЦБ РФ сделали ставку на сохранение России в глобальной экономике и соблюдения всех правил игры. С нашей точки зрения, данный выбор абсолютно верный. Конфликты с зарубежными партнерами приходят и уходят, а репутация надежного заемщика нарабатывается десятилетиями.