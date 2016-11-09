Москва, 9 ноября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Победа Дональда Трампа оказалась неожиданной для финансовых рынков и глобальных медиа. Однако именно на нее ставили условно российские правые или профессиональные русские патриоты. Сейчас они искренне радуются и поздравляют друг друга. Причина проста и глубже, чем кажется на первый взгляд: агрессивную внешнюю политику Америки и ее президента в России не любят многие, но, прежде всего, не любят глобализацию. Их идеал — закрывшееся от всего внешнего мира архаичное государство. Отсюда столько ностальгии на тему монархии, карикатурного православия и церковно-славянского языка. Они искренне верят, что Трамп — это конец глобализации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дональд Трамп

Господин Трамп для мировой экономики и финансов, действительно, новое и пока неведомое. Вернуть производства в США, снизив корпоративный налог, торговые барьеры — Трамп публично собирался похоронить глобализацию в ее нынешнем виде. Однако, на самом деле, радоваться врагам глобализации нечему. Обещать — не значит жениться. Даже если мир распадется на несколько финансово-экономических зон, в том числе Россия и страны Евразийского союза, это будет лишь откатом в процессе глобализации. Глобализация и общий мировой рынок — это объективное будущее человечества, вызванное развитием коммуникационных и транспортных технологий. Никто, ни Трамп, ни кто-либо иной, не может встать на пути развития технологий. Это объективная реальность.

Другое дело, если глобализация возьмет паузу, то Россия получит фору во времени для диверсификации экономики и формирования полноценного рынка товаров, услуг и капитала в рамках Евразийского союза. Евразийский союз предполагает единую валютную зону по аналогии с зоной евро. Возможно, в будущем к Евразийскому союзу присоединятся Монголия, Азербайджан, Узбекистан и Иран.

Для суверенного с экономической точки зрения центра силы необходимо минимум 200−250 млн человек. Мировая глобализация диктует свои правила, в противном случае нас рано или поздно «сожрут». То есть Российская Федерация станет экономической периферией чуждого цивилизационного проекта. Китай, Евросоюз или марсиане, не принципиально. Возможно, глобализация берет паузу, и для России это исторический шанс.

И в заключение, один человек не может развернуть внешнюю политику такой глобальной империи, как США. Однако с республиканцами Кремлю всегда было легче. А значит, можно рассчитывать на компромисс как по Сирии, так и по Украине, а главное, по инвестициям. Россия по-прежнему в значительной степени отрезана от глобального рынка капитала, и это положение надо менять.