Москва, 14 сентября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. У членов семьи замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, арестованного по обвинению во взяточничестве, обнаружили €300 млн на швейцарских счетах. Речь идет не только о средствах «Нота-банка», как это предполагалось ранее. Полковник Захарченко был задержан 9 сентября, в его квартире было найдено около 9 млрд рублей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

В прессе также появилась информация о том, что наличные Захарченко могут быть связаны с подготовкой антиправительственных выступлений в Москве, по аналогии с событиями 2014 года в Киеве. Напомним, парламентские выборы состоятся в России в ближайшее воскресенье. Если российские спецслужбы действительно взяли кассу московского майдана, то это однозначно серьезный успех. Хотя стоит, прежде всего, рассматривать коррупционную версию.

Коррупция в России по мировым меркам средняя. Из бывших советских республик она ниже только в Прибалтике и Белоруссии. В Белоруссии — авторитарная власть, а прибалты слишком бедны, им делить нечего. То, что в России часто считают коррупцией, за рубежом обычно называют лоббизмом и суперкомиссией. В России коррупционные деньги, прежде всего, «зашиты» в инвестиционных программах крупных компаний. При этом мнение о высокой коррупции в России обычно высказывается политически ангажированными оппозиционными экспертами. На основе мнения данных экспертов составляются также различные международные рейтинги коррупции, в которых Россия традиционно берет последние места.

Падение цен на нефть и серьезные проблемы с бюджетным дефицитом заставили в последние годы российские власти более жестко и принципиально подойти к проблемам коррупции и оттока капитала. Кризис заставил власти озаботиться эффективностью государства. Особенно стоит выделить роль ЦБ РФ, который постоянно ведет борьбу с финансовыми компаниями, занятыми теневым оборотом и задействованными в различных коррупционных схемах.

В заключение стоит сказать, что постоянные разговоры о коррупции в России напрямую бьют по кошельку простых граждан, обеспечивая дисконт в оценке российских компаний. При этом ряд западных изданий, не разобравшись толком в сути вопроса, перепутали российского коррупционера и лидера непризнанной Донецкой Народной Республики.