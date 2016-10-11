Москва, 11 октября, 2016, 19:24 — ИА Регнум.



samopoznanie.ru Долларовый самолётик

Чистый отток капитала из России в январе-сентябре 2016 года, согласно предварительным данным платежного баланса, снизился в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $9,6 млрд. Банк России в сентябре снизил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ на 2016 год с $25 млрд до $14 млрд, на 2017 год — с $25 млрд до $18 млрд. Чистый отток капитала в 2018—2019 годах ожидается на уровне $25 млрд. Как пояснил ЦБ РФ, основным компонентом оттока в 2016 году будет продолжающееся в условиях сохранения действия международных санкций погашение внешних обязательств российскими компаниями и банками.

Россия продолжает опираться только на внутренние ресурсы. Ситуация усугубляется сохранением низких цен на основные товары российского экспорта, прежде всего на нефть и газ. Стоимость газа по долгосрочным экспортным контрактам в Европу привязана к корзине из нефти и нефтепродуктов и следует за стоимостью черного золота с задержкой в 6−9 месяцев. При этом российский корпоративный сектор, то есть компании и банки, как частные, так и государственные, продолжают обслуживать свои долги.

Последний вопрос — самый спорный. Еще во время валютного кризиса конца 2014 года некоторые российские экономисты предлагали приостановить выплату суверенного и корпоративного долга в пользу стран, которые ввели санкции против России. Решение, конечно, резкое и спорное. За ним бы, вероятно, последовал арест российских активов за рубежом. Плюс дефолт есть дефолт, даже если он вызван политическими, а не экономическими причинами. С другой стороны, выплачивать деньги своему вероятному противнику, наверно, также не самая лучшая идея.

Так или иначе, Кремль сделал ставку на сохранение России в глобальной экономике и соблюдения всех правил игры. С нашей точки зрения, данный выбор абсолютно верный.