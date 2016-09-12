Москва, 12 сентября, 2016, 12:31 — ИА Регнум. На траурной церемонии в память жертв терактов 11 сентября Хиллари Клинтон стало плохо, и ее под руки проводили до фургона, после чего она уехала домой. Позже стало известно, что лечащий врач еще 10 сентября обследовала Хиллари Клинтон и диагностировала у нее воспаление легких. Клинтон рекомендовали принимать антибиотики и изменить свое расписание, чтобы побольше отдыхать. Фьючерсы на победу Клинтон подешевели на 11%, достигнув минимума с середины лета. Текущее значение, тем не менее указывает на достаточно высокую вероятность победы Клинтон — 64%. Впрочем, если верить опросам, то перевес на стороне Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Данная история несколько напоминает выборы Бориса Ельцина в уже далеком 1996 году. Здоровье, правда, у него оказалось в итоге в избытке. Причиной его ухода стал дефолт августа 1998 года. Следствие азиатского финансового кризиса, который вызывал отток капитала с развивающихся рынков, в том числе с российского рынка ГКО, и падение цен на нефть. Однако факт остается фактом: на лицо серьезный кризис американских элит. У демократов не нашлось более конкурентного кандидата, чем не совсем здоровая пожилая леди, у республиканцев господин Трамп, который фактически хочет свернуть глобализацию, вернуть производства в США, ввести торговые барьеры, что очень серьезно ударит по экономическим и политическим позициям США, как глобального лидера.

США — крупнейшая экономика мира, от решения Федрезерва по ставке в значительной степени зависят цены на сырье, котировки большинства акций и валют. В том числе динамика российских акций и российского рубля. США — главная военная держава, основа НАТО, до сих пор главный геополитический игрок.

При этом США очень быстро превращаются для всех остальных стран в очень непредсказуемого партнера. Как в политической, так и в экономической сфере. Чем-то похожи на СССР времен перестройки. Возможно уже с 2017 году мир окажется в зоне глобальной турбулентности, а волатильность рынков будет зашкаливать. Что по сути не так плохо — волатильность — хлеб спекулянтов. Для России новая ситуация также скорее плюс, чем минус. Договориться с основным геополитическим оппонентом вряд ли будет возможно. И его ослабление — однозначно хорошая новость.