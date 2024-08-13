Александр Марлинский
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Верхом на свинье. От некоторых «патриотов» за версту несёт дурновкусием
Полиция разыскивает злоумышленников, развесивших на улицах российских городов плакаты с жовто-блакитным флагом и надписью: «Украина, вперед! На Москву!». Это одна из главных новостей сегодняшнего утра. Пикантный штрих — сообщения о том, что негодяи скрылись на неприметном «Логане» с георгиевской...
13 августа 2024
Почему лысый мужик решил погонять «геев» по московскому метро
«А ну-ка, вышли из вагона, лица нетрадиционной сексуальной ориентации!» — примерно так в переводе на русский литературный язык звучат слова недовольного лысого мужика, грубо погнавшего целовавшуюся парочку из поезда московского метро. В оригинале всё, конечно, по-народному, как мы любим, но не...
11 июля 2024