Весна — начало сезона для всех, кто ездит на двух колесах. В том числе и для самокатчиков, по обыкновению передвигающихся по городам как попало.

Иван Шилов ИА Регнум

За зиму они явно соскучились по привычным средствам передвижения. Соскучились по самокатам и различные инстанции, которые пытаются написать новые правила их использования. Но, откровенно говоря, ни у кого ничего не получается.

Великовозрастные мужики весом под сто килограммов спокойно мчатся с ветерком, лавируя между идущими людьми. А люди, если кто не помнит, ходят со скоростью 4–5 километров в час. То есть при серьезном превышении этого порога нарушается одно из основных правил безопасности движения, о котором знает каждый нормальный автомобилист: хочешь доехать без приключений — двигайся со скоростью потока.

Парное передвижение — настолько частое явление, что уже и внимания не обращаешь.

Дети рассекают на арендных самокатах где ни попадя. Постоянно встречаю одну и ту же парочку лет 10–12 неподалеку от офиса. Тут тебе и развороты на пешеходном переходе, и проезд по тротуару в сантиметре от локтя какой-нибудь бабушки, и падения в опасной близости от движущихся автомобилей. Навыков-то нет.

Да их, честно говоря, ни у кого толком нет, потому что самокатчики — самоучки. Им никто не преподавал контраварийную езду, как продвинутым мотоциклистам. Их никто не учил правилам дорожного движения. Их квалификация, подразумевающая умение управлять и принимать мгновенные решения на скорости, никак и никем не подтверждена.

Поэтому стоило только погоде стать чуть лучше — это сразу сказалось на сводках происшествий.

Двое подростков сбили пенсионера в московском Чертанове, их нашли, аккаунт в прокатной конторе заблокировали, на сто тысяч оштрафовали, а дело на контроль взял сам Бастрыкин. Только пожилому мужчине, попавшему в больницу, это без разницы. Он просто шел по своим делам там, где положено ходить пешеходам, и вообще не должен был ни с кем столкнуться.

Лихая девушка в Новосибирске снесла коляску с ребенком, которого спасла только предусмотрительность матери, привыкшей его пристегивать.

И чем дальше, тем таких сообщений будет больше. Разгул самокатов продолжается и конца-края ему не видно.

Положение дел настолько серьезное, что не выдерживают даже органы местного самоуправления, начинающие запрещать прокатные самокаты в принципе. Из недавнего — так поступили власти подмосковных Люберец и Котельников. Они последовали примеру Благовещенска, Елабуги и Набережных Челнов, сделавших то же самое еще в прошлом году.

И, в принципе, это правильно. Очевидно, что регулирование, на которое надеются в большинстве регионов, в полной мере не работает и работать не будет. Ведь мало запретить, надо еще как следует контролировать соблюдение запретов — увешать всё камерами, перенастроить камеры дорожные, наладить отправку «писем счастья» со штрафами так же, как это делается в случае с автомобилистами. Все эти меры — удовольствие дико дорогое. И, как говорится, к каждому самокатчику полицейского не приставишь.

Многие выдвигаемые инициативы, призванные обезопасить пешеходов от бесшумно подкрадывающихся скоростных аппаратов, выглядят откровенными полумерами, а то и профанацией сразу на этапе зарождения.

То говорят, что скорость надо снизить до 10 км/ч, то до семи, то запрещают ездить вдвоем, то запрещают ездить детям — и что? Как ломали людям конечности, так и ломают. Уже который год.

Решение тут нужно очевидно радикальное и только комплексное.

Категорически запретить электрическим средствам передвижения ездить по тротуарам; поставить на каждый самокат — арендный или личный — номер, то есть обеспечить его государственную регистрацию; допускать к управлению только с правами «мопедной» категории; сделать шлем, наколенники и налокотники обязательными… И много что еще.

Понятно, что самокаты многим удобны. Понятно, что они приносят деньги и владельцам, и в бюджеты городов. Но вместе с тем очевидно и то, что инфраструктура оказалась не готова к взрывному росту числа самокатчиков.

По факту пешеходы, которых на тротуарах подавляющее большинство, принесены в жертву относительно немногочисленным ездокам и собственникам прокатных контор. Более того, у каждой жертвы есть имя, фамилия, счета за медицинскую помощь, а часто и больничная бирка.

И перед тем, как вводить какие-то заведомо неэффективные способы контроля вместо полного запрета передвижения по тротуарам, нужно определиться с конечной целью: для чего это делается?

Если ради обеспечения безопасности и комфорта пешеходов, то полумер быть не должно, очевидная опасность должна быть таковой признана. Если ради того, чтобы быть «прогрессивными» и получать прибыль, имитируя бурную деятельность по «защите» людей — ну что ж, тогда ничего не изменится. Кроме списка имен пострадавших.