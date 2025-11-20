В Кузбассе есть небольшой город Белово. В городе Белово есть дом. В доме в городе Белово есть подвал. В подвале дома в городе Белово плавают карпы.

Иван Шилов ИА Регнум

Следующей должна быть фраза про то, что в карпе что-то спрятано, что-то типа иглы и смерти кощеевой, но сказки не будет: иглы там нет. Но в карпах и вправду спрятано послание всем нерадивым муниципалитетам.

Завела рыб местная женщина, которой надоела стоящая в подвале вода. Говорит, выращу их, раздам потом. А пока они плавают как напоминание о том, что им там не место.

В общем-то, различный креативный протест против бездействия местных властей по бытовым вопросам — не новость. Народ у нас изобретательный, учудить может разное. И так и осталась бы эта новость в ряду курьезов, если бы местная администрация не вмешалась.

Пока рыбки почти неделю жировали в импровизированном пруду, чиновники районного масштаба чесали бороды в поиске решения.

Вот что может предположить обычный человек, не живущий по инструкциям и мелкочиновничьей логике? Ну, решили изыскать деньги, чтобы насос купить, да конкурс объявили. Ну, сапоги резиновые коммунальщикам со склада привезли. Ну, обратились к военным, чтобы машину для откачки прислали. Да хотя бы назначили прием, чтобы в очередной раз пообещать избавиться от непрошеного бассейна. Но нет.

Администрация повела себя вполне предсказуемо, по-чиновничьи: там пообещали юмористку-рыбовода наказать за… «нарушения в сфере содержания и разведения рыбы». Дескать, карпам не обеспечены качественные показатели воды, а сами они мешают теперь воду откачивать.

То есть виновата женщина со всех сторон. Следующий шаг — завести уголовное дело за жестокое обращение с животными.

Это для нас такие истории звучат дико, а для чиновников — всё в порядке вещей. Рыба есть? Есть. Вода экспертизу проходила? Не проходила. Карпа в шланг засосет, если откачку начнут? Наверное. Значит, пишем протокол и штрафуем.

И неважно, что гражданка до того долго маялась, строчила жалобы и получала отписки про «финансирование не предусмотрено», «не относится к компетенции администрации» и прочие «планируется в следующем году». Или что-то подобное.

Уточнение для обидчивой администрации: я понятия не имею, какая у вас там была переписка, все слова — это художественная иллюстрация к распространенным ситуациям, когда ответственные лица что-то обещают, но не делают. Или делают, но результата нет.

Вот сейчас администрация пишет, что «работы по очистке канав и откачке воды продолжаются». Прямо вот физически продолжаются? В подвале сидят люди, которые не уйдут, пока не исчезнет вода и не издохнут карпы?

Или на бумаге продолжаются в виде планов, совещаний по подготовке планов и заседаний подкомиссий по подготовке совещаний для подготовки планов? Что конкретно?

Кстати, о «планах». Полагаю, подавляющее большинство, когда видит слово «планируется», воспринимает его как «будет сделано». Однако на самом деле любой план потому так и называется, что может быть отменен или пересмотрен в любой момент по любой причине.

План — это не обязательство. Сегодня планировали — завтра передумали. Но для письма разгневанным жителям вполне подойдет. Так можно пару-тройку лет голову морочить, а дальше глава администрации поменяется — и начинай сначала.

Был случай в одном городе. Жила там в частном доме бабушка-ветеран почтенного возраста. Администрация к ней проявляла всяческое внимание — то хороший подарок к 9 Мая подарят (не продуктовый набор с гречкой, а именно хороший), то позвонят и спросят, не надо ли чего по медицинской части. Одним словом, реально помнили и занимались. Не то чтобы в ежедневном режиме, но точно не забывали.

Но тут бабушкина семья попросила заасфальтировать подъезд к дому, площадку в 50–60 квадратов: скорая помощь могла застрять. Обещание было дано, работы запланированы. А дальше началась свистопляска. «Я поговорю с коммунальщиками», — заявляло ответственное за связь с бабушкой лицо. «Скоро пришлем рабочих, — отвечали коммунальщики. — Да-да, у нас всё запланировано».

За год наблюдений ситуация не сдвинулась никуда. С тех пор прошло еще лет пять. Уже и мэр сменился, и начальников по ЖКХ было штук пять-семь, и ответственных за коммуникации не меньше… Божиться не буду, но, как говорят местные, асфальта как не было, так и нет.

Это и называется «планирование». Один из любимейших чиновничьих фокусов.

А если вернуться к беловским управленцам, невзлюбившим женщину-карповода, там можно полюбоваться другим цирковым номером, который называется «задавим жалобщика так, что комар носа не подточит».

Это изобретение чиновничьего параллельного мира, и оно — тоже не новость.

Достаточно найти какое-нибудь сообщение любой давности о том, что жильцов, за свои деньги отремонтировавших дорогу, оштрафовали за… порчу дороги. Не администрацию за бездействие, а граждан — за инициативу.

И ведь формально-то чиновники прикроются при любом раскладе. Раскидали жильцы асфальт лопатами «не той системы», что в инструкциях прописана, — вот вам и нарушение. А что ж сами-то не сделали? Как это не сделали — видите, бумаги есть, комиссия приезжала, в план поставили.

В Белове, наверное, и предъявлять-то такие оправдания и свидетельства деятельности было особо некому — дом-то в частном секторе. Да вот смешные слова «карпы в подвале», разошедшиеся по интернету, подвели. И включился местечковый «антикриз», когда фантазии хватило только на работу в тех рамках, в которых привыкли работать.

Не поехать к военным за машиной, не вырыть дополнительный дренажный ров — а пригрозить жалобщице. Да еще такими смешными применительно к ситуации словами пригрозить — Росприроднадзор, Россельхознадзор… Это ж какой уровень отфутболивания и жонглирования словами признан за норму в конкретном муниципалитете.

И какие письма с перечислением эпизодов титанической деятельности и отсылками к коварству грунтовых вод еще придут в редакцию… Впору будет усомниться, а не зря ли мы так говорим про уважаемых людей, не щадящих себя. Пожалуйста, не пишите, не закапывайте себя еще глубже. Мы всё равно ответим смешнее, да еще и публично.

Однако радует то, что подобными неуклюжими действиями администрация привлекла к себе внимания еще больше, чем забавными карпами. Если карпы — это ироничный протест, то намерения засудить за карпов выявили диагноз.

И вот за эту возможность, скрытую в обычной рыбе, ее стоит не есть, а выпустить с почетом в водоем под надзор Россельхознадзора.