Президент Молдавии Майя Санду встретилась с Лаймой Вайкуле, ШуроЛёвой* из БИ-2 и еще какими-то менее узнаваемыми товарищами. Протокольно говорить им на камеру было явно нечего, однако натужно поздравить президентшу «с праздничком» — Днём Кишинёва, музыканты успели.

Сергей Корсун ИА Регнум

В ответ на благодарность за вручение некоторым участникам ВИА молдавских паспортов Санду назвала их «свободолюбивыми людьми», которым «мы рады помочь». Ну еще бы: в последние пару лет Молдавия дрейфует от нормальных отношений с Россией в сторону полного их разрыва. Пожалуй, даже и не дрейфует, а уносится семимильными шагами.

Страна, руководимая румынской гражданкой, влилась в коллектив мелких шавок, норовящих тявкнуть на Россию по любому поводу, даже по тому, который ее вообще не касается. В этом смысле бедное карликовое государство заняло достойное его место где-то между Литвой, Латвией и Эстонией, которые всерьез говорят об «атаке на Петербург», путешествуя на телеге между хуторами.

Экономические связи рушатся, людям с российскими паспортами массово оказывают во въезде даже с туристическими целями, ездящих в Москву гагаузов и прочих оппозиционеров всячески ущемляют и ставят вне закона.

И главный бытовой маркер резкого ухудшения отношений — молдавские строители в российских садовых товариществах как во времена пандемии исчезли, так до сих пор и не появились. А жаль, крепкие были профессионалы, не чета тем гостям с юга, что бетон от цемента отличить не могут.

В следующее воскресенье в республике состоится референдум о членстве в ЕС, и в преддверии этой даты использующая любые приемы Санду еще раз демонстративно отмежевалась от России, устроив встречу с артистами, публично сделавшими то же самое.

Вообще использовать музыкантов в разного рода кампаниях — прием распространенный и вечный, они всегда давали хорошую площадку для озвучивания каких-то мыслей или лозунгов. Народу много, слушатели есть, по телевизору покажут, на скучный митинг не похоже — все слагаемые потенциального успеха налицо.

Другой вопрос, что практика использования самих музыкантов как лидеров общественного мнения часто дает сбои. Суть деятельности поющего — шутовство и лицедейство. И не нужно представлять популярного лицедея самоценным политиком, который способен связно что-то сказать по делу, такие случаи — большая редкость.

От шута политикам нужна только толпа его поклонников, собравшаяся в одном месте — и ничего более. Общение — лишь ритуальная необходимость и ритуальное же «уважение». А том, что Санду будет вовсю использовать шоу отщепенцев в своих интересах, ИА Регнум писало еще весной.

Одетые во все черное эстрадные клоуны, включая племянницу эсэсовца Лайму Вайкуле (такое впечатление, что ее наряд был стилизован именно под эсэсовскую форму), вовсю говорили на русском языке, потому что при всех национальных понтах другого способа понять друг друга у молдаванки и латышки, видимо, не нашлось.

И даже при том, что у них нет и не может быть никаких общих не то что скреп, а даже простых точек пересечения кроме ненависти к России, единственным способом выразить эту ненависть остается лишь русский язык. Это очень иронично.

И именно поэтому мы должны смотреть на все потуги политиков тридцатого эшелона и убежавших лицедеев свысока. Потому что по факту отменить Россию в себе они так и не смогли. Что многое говорит о ее силе и их слабости.

Не менее иронично и то, что скитающиеся и потерявшие доход артисты благодарят Санду за паспорта, поддерживают лепет о Молдавии как образце демократического государства и с радостными светлыми лицами выслушивают пассажи о «свободолюбии». Ну ладно, она сама так давно эту легенду продвигает, что уже могла частично в нее и поверить. Но люди со стороны должны же видеть всю убогость ситуации.

Судя по тому, что искренностью от музыкантов даже не пахло, остатки мозга у них все же сохранились, и в последний оплот демократии верят они слабо. Однако легенду охотно поддерживают и в благодарностях рассыпаться: назвался груздем — полезай в кузов.

После всех этих заявлений и неловкий хмыканий эстрадных деятелей под камеру так и подмывает дать желающим совет по модификации релокантского маршрута.

Шаг первый — нищая Армения, в столице которой цены как в Москве, а работы — ноль. Шаг второй — становящаяся дружественной Грузия, где идет перепрошивка населения и проукраинские граффити совсем не так сильно влияют на строения, чем пару лет назад. Шаг третий — Сербия, где организаторов антироссийских сборищ всячески щемят и не дают разгуляться. И, наконец, шаг четвертый — свободолюбивая Молдавия, последняя надёжа и опора сваливших.

При такой деградации вполне возможно представить, что пятая остановка будет найдена в самом-самом демократичном месте Вселенной и очень комфортной для жизни стране — Южном Судане. Ибо нет предела совершенству.

*Лёва из Би-2, он же Егор Бортник — физическое лицо, признанное в России иноагентом.