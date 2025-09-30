Тусовка светских персонажей и разных представителей шоубиза второго эшелона никак не может начать жить в 2020-е, оставаясь и умом, и телом в мире пятнадцатилетней давности.

Иван Шилов ИА Регнум

Предыдущее яркое проявление этого образа жизни докатилось до широкой публики года два назад, когда состоялась заклейменная всеми так называемая голая вечеринка.

После нее «культура отмены» прошлась катком и по престарелой певице Лолите (а кто-то знает, что она поет? Неужели на свете есть люди, сознательно покупающие билеты на ее концерты?), и по Насте Ивлеевой (в которой «светскости» раз в тысячу больше, чем реальных заслуг), и даже самого Филиппа Бедросовича задело — отделался легким испугом и необходимостью пару раз одеться в черное.

Больше всех, конечно, плохого пиара (которого, как известно, не бывает) получил рэпер Vacio. Какое-такое Васио и что он читает — до сих пор загадка для 99,99% народонаселения, никто его треки слушать не бросился, однако одежду в виде носка на причинном месте помнит полстраны. Ну и ладно, тоже слава. Интересно, он еще не иноагент? Проверять лень, всех не упомнишь.

В общем, шум был знатный. Шумели, правда, в основном всякие морализаторы, на которых участникам таких показных мероприятий плевать с высокой колокольни, потому что они — богема. В том, конечно, значении, какое они сами себе присвоили.

Половина морализаторов, конечно, устраивала ханжеский движ ради самопиара, втайне мечтая на такой вечеринке оказаться, однако в целом у общественного мнения так или иначе тогда прорезались зубки, и общее снисходительно-полупрезрительное отношение к себе эти (анти)герои почувствовали. Припомнили им всё — от засилья в старперских «Голубых огоньках» до неприглядных поступков в прошлом. И поделом — ибо не стоит провоцировать.

И, казалось бы, тема закрыта, больше подобных вызовов не предвидится — ан нет. Небезызвестная Ксения Собчак на днях закатила свое мероприятие. Там было много вкусняшек, какие-то гости того же пошиба и в целом атмосфера нормального такого дорогого клуба где-то году эдак в 2010-м.

Нет, не так. Клубы и сейчас такие есть, они никуда не делись, но когда народ, даже состоятельный, думает о досуге, он представляет уже не их, а что-то более… содержательное, что ли.

Сеть почитала светские отчеты, написанные без души и под копирку, повозмущалась, но, поскольку носков между ног ни у кого замечено не было, возмущение вышло каким-то не таким, не гневным. В основном живой отклик вызвало наличие большого количества черной икры, что запросто можно списать на обычную зависть.

А между тем в этой истории есть несколько слоев событий, причинно-следственных связей и морали.

Во-первых, эта тусовка живет своей жизнью несмотря ни на что. В этом смысле она ничем не отличается от Аллы Пугачевой, которая на полном серьезе заявляет, что кормила весь Советский Союз, мнит себя вершительницей судеб и моральным мерилом. И не очень понимает, что ее представления ну никак не вяжутся с реальностью. Если что частично и было, то осталось в таком глубоком прошлом, про которое говорят «давно и неправда». Были когда-то и мы рысаками — это ровно тот случай.

Вот и тут такая же жизнь в фантазийном мире.

С той лишь разницей (и это во-вторых), что на свете еще существует некая аудитория, готовая поглощать «светские новости». Да, она сильно поредела, но всё еще существует. Ради нее всё это и делается.

А раз есть аудитория, то сохраняется и влияние тусовки на определенные СМИ, которые эту аудиторию подогревают. Вечная самовоспроизводящаяся система, меняются только герои. И одна из основных претензий целевой аудитории, любящей подобную шнягу, как раз и состоит в том, что они давно не меняются, надоели. И титанов там нет, и постарели все звездочки, и принципиально новых поводов для интереса не дают.

В-третьих, и это самое главное, для них, живущих в своем мире, все подобные рассуждения не имеют никакой ценности — собака лает, караван идет. Они неисправимы. Как жили, так и будут жить — не чувствуя смены эпох, не улавливая общественных настроений, не пытаясь свои авторитетом (да есть он, есть, пусть и не такой большой, как им хочется думать) что-то системно улучшить. Не разово напоказ, а системно.

Все эти умирающие в общественном смысле личности находятся на плаву только благодаря определенному телепродукту, светской хронике и иже с ними. Конечно, у любого подобного персонажа был, есть и будет круг потребителей. Однако вкусы людей меняются, круги эти редеют, рейтинги падают — естественный процесс, всё хорошее рано или поздно заканчивается. Нет рейтингов — нет эфиров.

Поэтому закономерный итог не меняющегося позиционирования — маргинализация. Уже близка та грань, за которой потрепанные герои вчерашних новостей окончательно замкнутся в своем мире и будут по очереди выпускать новости друг для друга, толкаясь у баклажки с икрой.

Но, поскольку, как мы уже выяснили, им на наши рассуждения начихать, ничего в их поведении не поменяется. Осудят носок — придут замотанными в полотенце. Осудят полотенца — завернутся в пододеяльники и назовут это древнегреческой вечеринкой.

У одного жизнь — это дом и работа, у другого — горы и океаны, у третьего — рыбалка и поллитра. А они живут вот так.

Так что встречайте новости о новых тусовках и завидуйте молча.