Дорога в маргиналы: почему «светские львицы» до сих пор живут в 2010-х
Тусовка светских персонажей и разных представителей шоубиза второго эшелона никак не может начать жить в 2020-е, оставаясь и умом, и телом в мире пятнадцатилетней давности.
Предыдущее яркое проявление этого образа жизни докатилось до широкой публики года два назад, когда состоялась заклейменная всеми так называемая голая вечеринка.
После нее «культура отмены» прошлась катком и по престарелой певице Лолите (а кто-то знает, что она поет? Неужели на свете есть люди, сознательно покупающие билеты на ее концерты?), и по Насте Ивлеевой (в которой «светскости» раз в тысячу больше, чем реальных заслуг), и даже самого Филиппа Бедросовича задело — отделался легким испугом и необходимостью пару раз одеться в черное.
Больше всех, конечно, плохого пиара (которого, как известно, не бывает) получил рэпер Vacio. Какое-такое Васио и что он читает — до сих пор загадка для 99,99% народонаселения, никто его треки слушать не бросился, однако одежду в виде носка на причинном месте помнит полстраны. Ну и ладно, тоже слава. Интересно, он еще не иноагент? Проверять лень, всех не упомнишь.
В общем, шум был знатный. Шумели, правда, в основном всякие морализаторы, на которых участникам таких показных мероприятий плевать с высокой колокольни, потому что они — богема. В том, конечно, значении, какое они сами себе присвоили.
Половина морализаторов, конечно, устраивала ханжеский движ ради самопиара, втайне мечтая на такой вечеринке оказаться, однако в целом у общественного мнения так или иначе тогда прорезались зубки, и общее снисходительно-полупрезрительное отношение к себе эти (анти)герои почувствовали. Припомнили им всё — от засилья в старперских «Голубых огоньках» до неприглядных поступков в прошлом. И поделом — ибо не стоит провоцировать.
И, казалось бы, тема закрыта, больше подобных вызовов не предвидится — ан нет. Небезызвестная Ксения Собчак на днях закатила свое мероприятие. Там было много вкусняшек, какие-то гости того же пошиба и в целом атмосфера нормального такого дорогого клуба где-то году эдак в 2010-м.
Нет, не так. Клубы и сейчас такие есть, они никуда не делись, но когда народ, даже состоятельный, думает о досуге, он представляет уже не их, а что-то более… содержательное, что ли.
Сеть почитала светские отчеты, написанные без души и под копирку, повозмущалась, но, поскольку носков между ног ни у кого замечено не было, возмущение вышло каким-то не таким, не гневным. В основном живой отклик вызвало наличие большого количества черной икры, что запросто можно списать на обычную зависть.
А между тем в этой истории есть несколько слоев событий, причинно-следственных связей и морали.
Во-первых, эта тусовка живет своей жизнью несмотря ни на что. В этом смысле она ничем не отличается от Аллы Пугачевой, которая на полном серьезе заявляет, что кормила весь Советский Союз, мнит себя вершительницей судеб и моральным мерилом. И не очень понимает, что ее представления ну никак не вяжутся с реальностью. Если что частично и было, то осталось в таком глубоком прошлом, про которое говорят «давно и неправда». Были когда-то и мы рысаками — это ровно тот случай.
Вот и тут такая же жизнь в фантазийном мире.
С той лишь разницей (и это во-вторых), что на свете еще существует некая аудитория, готовая поглощать «светские новости». Да, она сильно поредела, но всё еще существует. Ради нее всё это и делается.
А раз есть аудитория, то сохраняется и влияние тусовки на определенные СМИ, которые эту аудиторию подогревают. Вечная самовоспроизводящаяся система, меняются только герои. И одна из основных претензий целевой аудитории, любящей подобную шнягу, как раз и состоит в том, что они давно не меняются, надоели. И титанов там нет, и постарели все звездочки, и принципиально новых поводов для интереса не дают.
В-третьих, и это самое главное, для них, живущих в своем мире, все подобные рассуждения не имеют никакой ценности — собака лает, караван идет. Они неисправимы. Как жили, так и будут жить — не чувствуя смены эпох, не улавливая общественных настроений, не пытаясь свои авторитетом (да есть он, есть, пусть и не такой большой, как им хочется думать) что-то системно улучшить. Не разово напоказ, а системно.
Все эти умирающие в общественном смысле личности находятся на плаву только благодаря определенному телепродукту, светской хронике и иже с ними. Конечно, у любого подобного персонажа был, есть и будет круг потребителей. Однако вкусы людей меняются, круги эти редеют, рейтинги падают — естественный процесс, всё хорошее рано или поздно заканчивается. Нет рейтингов — нет эфиров.
Поэтому закономерный итог не меняющегося позиционирования — маргинализация. Уже близка та грань, за которой потрепанные герои вчерашних новостей окончательно замкнутся в своем мире и будут по очереди выпускать новости друг для друга, толкаясь у баклажки с икрой.
Но, поскольку, как мы уже выяснили, им на наши рассуждения начихать, ничего в их поведении не поменяется. Осудят носок — придут замотанными в полотенце. Осудят полотенца — завернутся в пододеяльники и назовут это древнегреческой вечеринкой.
У одного жизнь — это дом и работа, у другого — горы и океаны, у третьего — рыбалка и поллитра. А они живут вот так.
Так что встречайте новости о новых тусовках и завидуйте молча.